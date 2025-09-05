Силата на истината - предизвикателство за политиката в България

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Веднага след парламентарната ваканция ПП Величие представи - АНАЛИЗ на извършения на 16.01.2025 г. от 51-то НС избор на състав на Министерски съвет, който подлежи на отмяна поради липса на изискуемото по закон утвърждаващо мнозинство.

Този анализ ще се предложи на народните представители от всички парламентарни групи за подкрепа на искане за тълкуване на Конституцията от Конституционния съд. Идеята е изводите от Анализа да бъде преподписан от най-малко от 48 народни представители, а след това да се сезира Конституционния съд.

Известно е на всички след Решението на КС за признаване на ПП Величие и връчване на мандатите на десет депутати от партията, подкрепата за правителството в индивидуален и личностен план се променя. Следователно нарушена е и директната подкрепа на правителството от необходимият минимум – 121 депутати. На практика в българската парламентарна дейност за първи път от началото на промените през 1989 год. до сега се явява противоречие между приложено решение на КС и решение на народното събрание за избор на Правителство.

Анализът на ПП Величие е едно откриване чрез търсенето на силата на истината и реалността – като предизвикателство за правото и политиката в България.

Следва самият анализ :

АНАЛИЗ на

извършения на 16.01.2025 г. от 51-то НС избор на състав на Министерски съвет, който подлежи на отмяна поради липса на изискуемото по закон утвърждаващо мнозинство.

● На 16.01.2025 г. е проведено пленарно заседание на 51-то НС, в което са извършени 16 (шестнайсет) гласувания, респективно – са били взети 16 решения, между които под №, № 6-8 са решенията за:

Избиране на Министър-председател на Република България;

Избиране на структура на Министерски съвет на Република България за 4-годишен мандат;

Избиране на поименен състав (членове) на Министерския съвет на Република България за 4-годишен мандат.

● Предприетите действия по извършване на 16.01.2025 г. на посочените избори с гласуванията от 6 до 8 включително, са реализирани в условията на образуваното, но неприключило конституционно дело № 33/2024 г. за оспорване (пълно или частично) на произведения на 27 Октомври 2024 г. избор на народни представители в 51-то НС.

● В резултат на извършеното гласуване, от общо 239 гласували народни представители, получените гласове „ЗА“ предложенията от 6-8 са били 125, а получените „ПРОТИВ“ гласове са били 114, като гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не са получени. По такъв начин с посоченото мнозинство в 51-то НС, формирано изцяло от гласовете на народните представители от: коалицията „ГЕРБ-СДС“; ПП „ДПС-ДПС“, ПП „ИТН“ и коалицията „БСП-ОЛ“, е утвърдило, както министър-председателя Росен Желязков, така и предложените от него структура и поименен състав на Министерския съвет.

● Висящото към момента на проведените на 16.01.2025 г. избори на Министерски съвет на Република България конституционно дело № 33/2024 г. приключи на 13.03.2025 г. с Решение № 1, с което Конституционният съд обяви за незаконен избора на 16 народни представители в 51-то НС, определени за избрани с Решение № НС-3998/ 31.10.2024 г. на ЦИК.

● Между незаконно избраните народни представители в 51-то НС, 9 са излъчените от листите на коалицията „ГЕРБ-СДС“; ПП „ДПС-ДПС“, ПП „ИТН“ и коалицията „БСП-ОЛ“, които народни представители са дали гласовете си за избор на структура, състав и ръководство на Министерски съвет. От тези 9 народни представители, 8 са дали положителен вот при проведните гласувания от № 6 до № 8, като народният представител (тогава) Теменужка Петкова, след като е дала гласа си по гласуванията с № 6 и № 7, не е участвала в гласуването по № 8.

● Въпреки това, предвид отбелязаните в системата подадени 125 броя гласове „ЗА“ предложените министър-председател, структура и поименен състав на МС, след обявяването на Решение № 1 от 13.03.2025 г. по к.д. № 33/2024 г. на КС, част от тези гласове и по-точно 8 на брой са подадени от обявените от КС за незаконно избрани народни представители, както следва:

- Александър Руменов Ненков от ПГ „ГЕРБ-СДС“;

- Александър Стайков Марков от ПГ „ИТН“;

- Андрей Христов Вълчев от ПГ „БСП-ОЛ“;

- Емил Димитров Трифонов от ПГ „ИТН“;

- Ешерф Кязим Ешерф от ПГ „ДПС-ДПС“;

- Иван Стойнов Кючуков от ПГ „ИТН“;

- Павлин Йовков Йотов от ПГ „ГЕРБ-СДС“;

- Теменужка Петрова Петкова от ПГ „ГЕРБ-СДС“.

● При това фактическо положение и след като общо отбелязаните в системата за гласуване гласуващи народни представители за въпросните 3 предложения от № 6 до № 8 на 16.01.2025 г. са били 239, то след установяването на незаконосъобразността на избора на така изброените народни представители, извършените от тях действия, включително и въпросните гласувания, са нищожни, като извършени от правно нелегитимни и неовластени лица, поради което не следва да бъдат зачитани за годни да породят правни последици. По този начин се оказва, че нито на 16.01.2025 г., нито след това е налице годно избрано правителство – министър-председател, структура и състав на МС, тъй като „ЗА“ предложенията от № 6 до № 8 на 16.01.2025 г. са дали гласовете си едва 117 народни представители от общо гласувалите 239, при което останалият брой от „ПРОТИВ“ предложенията се явява надделяващото число 122 гласове на народни представители от ПГ „ПП-ДБ“, ПГ „Възраждане“, ПГ „ДПС-НН“, ПГ „МЕЧ“ и от новоизбраните с Решение № 4158-НС от 13.03.2025 г. на ЦИК 10 народни представители от ПП „Величие“.

Предвид факта, че както нормативните(закони, кодекси, Конституция), така и ненормативните актове (решения) на Народното събрание, с които се уреждат структурни взаимоотношения в държавата и се избират основни нейни органи, какъвто е и конкретния случай, се оспорват пред Конституционния съд, народните представители от ПГ „Величие“ в качеството ни на оправомощени и овластени с чл.67, ал.1 от Конституцията с общонародни представителни функции лица, се обръщаме към народните представители от всички опозиционни партии, представени в 51-то Народно събрание, с ПОКАНА за провеждане на консултации и преговори за предприемане на общи действия за оспорване пред Конституционния съд на взетите на 16.01.2025 г. решения от 51-то НС, особено с гласуванията № 6 до № 8 с оглед обявяване нищожността на така взетите решения.

Нека, заради общата кауза за възстановяване на демокрацията и върховенството на закона в полза на гражданите и българското общество, да бъдат загърбени разногласията, несъгласията и политическите различия, за да бъде възвърната Родината ни в лоното на правовостта, справедливостта и основополагащите принципи на демократичната държава, залегнали в чл.1 от Конституцията – народния суверинитет!

Гр. София

05.09.2025 г.