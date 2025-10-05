Елена Гунчева- Гривова: Манипулацията става явна

Какво стана с тези, които ни убеждаваха, че яко ще мрем и бяха приготвили черни чували за нас? Какво стана с тези, които призоваваха да ни се ограничават правата и дори да ни пращат в концлагери за неваксинирани. Помните ли как новините започваха с видеа как известни личности се ваксинираха пред камера и ни призоваваха и ние така. Трети, четвърти, н-ти бустер. Бъркаха в носовете на дечицата ни всеки ден и призоваваха и те да се ваксинират. Забраниха ни да виждаме възрастните си родители, а на децата да си играят на детските площадки. Помните ли оградените градини и площадки?
И в онова време на параноя, психоза и масов страх, българите показахме, че въпреки всичко, въпреки катастрофата, въпреки натиска и промиването на мозъци, сме хора, които не се поддаваме на манипулации и сме запазили здрав разум и чувство на самосъхранение. Глобалистите направиха грешка. Винаги има едни 20 %, които не се поддават на манипулации и хипноза. И които мислят и се съпротивляват. А смелостта е заразна. Тук искам да отбележа, че няколко човека в България проявиха героизъм и се съпротивляваха публично, изнасяха информация, убеждаваха, бориха се срещу безумните мерки. Да спомена имената на д-р Атанас Мангъров, д-р Пламен Пасков, д-р Тодоров, както и много други известни личности, които бяха пример за всички нас. И заради които много хора набраха кураж да се съпротивляват и не направиха грешката да се ваксинират с неща, за които сега чак се разбира официално какви страшни странични ефекти имат, понякога летални. Респект към тези герои, заради които много българи оцеляха. Паниката и параноята имат страшни ефекти върху хората. Именно разяснението, че няма нищо страшно и не е необходима такава паника и мерки, помогнаха на много хора да запазят разсъдъка си.
Глобалистите направиха грешка. Вече хората ще са нащрек. В момента мантрата е: „Русия ни напада!“. Специално за България е забавно, защото повечето българи радостно питат: „Кога?“ и много им се иска Русия да ни освободи за пореден път, този път от бремето на либерализма и неонацизма. Дори в страни като Германия и Италия и Франция хората разбират, че ги манипулират и ги тикат като пушечно месо в поредна война за разпределение на ресурси и капитали между богатите. Вече думите „свобода, демокрация, човешки права, независимост“, не се и чуват от устата на европейските политици. Тонът става все по-брутален и агресивен. По новините се чуват неща, на които само селски идиот би се хванал.
Манипулациите на глобалистите са постоянни. Но стават все по-явни. Все повече разкриват същността си. В една последна битка за човеците. И всеки един от нас трябва да избере страна. Вече не сме наивни и знаем какво се случва. И нямаме оправдание да сме пасивни и да чакаме историята да ни се случи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
"Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."
Коментиран от #22
19:03 05.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #28, #35, #38
19:04 05.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 000
19:07 05.10.2025
6 Тотално
Коментиран от #17, #37, #45
19:09 05.10.2025
7 Ганя Путинофила
19:11 05.10.2025
8 Кой полезен идиот от Брюксел?
Кой полезен идиот от Брюксел извади тази територия от наблюдението в което беше?
19:11 05.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами представете си!
Руснаците щяха да изпращат българите по фронтовете на всички войни,
така както изпращат като пушечно месо другите поробени народи
и така българите щяха да изчезнат завинаги от Земята!😂🤣😂
Това може и да се случи! Не е късно!
19:13 05.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
19:13 05.10.2025
13 Елена ни е ясна отдавна!
19:15 05.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вале-каро
До коментар #6 от "Тотално":Тоталната пропаганда с всички средства да се ваксинираме ,не е ли насилване?
19:23 05.10.2025
18 Маймуно
19:27 05.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Даа
19:34 05.10.2025
22 Всичко
До коментар #1 от "Сталин":това, което пишеш, доста люде няма да го схванат, какво точно, е?!
19:34 05.10.2025
23 Съвършено вярно
19:35 05.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Майна
Много е по празните ,уж патриотични приказки.
19:35 05.10.2025
26 От Каспичан,
До коментар #16 от "Какво да стане?":А заради този Ковид,забраниха плановите операции и много.много повече хора измряха от инфарки инсулти и други онкологични болести....
19:36 05.10.2025
27 Българин
Коментиран от #36
19:37 05.10.2025
28 Програмист
До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Нас това не ни грее, това са вътрешни проблеми на ссср
19:37 05.10.2025
29 ГЕП
19:38 05.10.2025
30 Ивелин Михайлов
19:38 05.10.2025
31 А вие пак ли
Всеки луд като иска
Пи Ар
Почва да ръси простотии.
Утре няма ли да говори за Сорос.
Тоя Крокодил?
19:40 05.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Късно ги самонападнаха
До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Трябваше още 2014 да ги подпука Путин. Все едно не знае с кого си има работа. На запада вяра да нямаш.
19:43 05.10.2025
36 🤣......
До коментар #27 от "Българин":Да не забравиш че след малко трябва да си пиеш лекарствата.
19:45 05.10.2025
37 Ковидарите
До коментар #6 от "Тотално":В Русия не ваксинираха с манипулирани РНК "ваксини", чиито ужасяващи ефекти тепърва запопват да изскачат и да се осветяват! Руснаците си разработиха, собствена ваксина на класически принцип и колко е била успешна не е ясно, но поне няма данни за вреди, каквито имат РНК "ваксините" на фармамафията!
Статията е много точна и правдива!
19:45 05.10.2025
38 икъут
До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Ами малко по дълго е. Платиха за майдан, направиха преврат и назначиха фашисти на власт и започнаха да избират рускоезични в Луганск и Донецк. До 2014 г избиха без милост 15 хиляди жени и деца, само защото говорят на руски които са си и изконни руснаци от историческа Малорусия. До 2022 г когато Русия и Владимир Путин им каза до тука бяхте и ги почна. Каза им че няма да ги търпи повече. Конец. Сега ще ги приключи и слугите на запада ще съжалят че са се раждали изобщо. Друго ако искаш питай.
19:48 05.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ТТТ
19:49 05.10.2025
41 високоточковия гъгнивец
19:56 05.10.2025
42 Крали Марко
20:01 05.10.2025
43 коко
20:05 05.10.2025
44 Мишената
20:06 05.10.2025
45 Факт
До коментар #6 от "Тотално":Хайде бе,изкукуригала?Ние ли не помним,че не ни пускаха да излезем от градовете,в Технополис само със сертификат,парковете -оградени,личните лекари се изпокриха и лекуваха само по телефона,спортните зали с легла и чувалите....
20:06 05.10.2025