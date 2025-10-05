Елена Гунчева- Гривова: Манипулацията става явна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво стана с тези, които ни убеждаваха, че яко ще мрем и бяха приготвили черни чували за нас? Какво стана с тези, които призоваваха да ни се ограничават правата и дори да ни пращат в концлагери за неваксинирани. Помните ли как новините започваха с видеа как известни личности се ваксинираха пред камера и ни призоваваха и ние така. Трети, четвърти, н-ти бустер. Бъркаха в носовете на дечицата ни всеки ден и призоваваха и те да се ваксинират. Забраниха ни да виждаме възрастните си родители, а на децата да си играят на детските площадки. Помните ли оградените градини и площадки?

И в онова време на параноя, психоза и масов страх, българите показахме, че въпреки всичко, въпреки катастрофата, въпреки натиска и промиването на мозъци, сме хора, които не се поддаваме на манипулации и сме запазили здрав разум и чувство на самосъхранение. Глобалистите направиха грешка. Винаги има едни 20 %, които не се поддават на манипулации и хипноза. И които мислят и се съпротивляват. А смелостта е заразна. Тук искам да отбележа, че няколко човека в България проявиха героизъм и се съпротивляваха публично, изнасяха информация, убеждаваха, бориха се срещу безумните мерки. Да спомена имената на д-р Атанас Мангъров, д-р Пламен Пасков, д-р Тодоров, както и много други известни личности, които бяха пример за всички нас. И заради които много хора набраха кураж да се съпротивляват и не направиха грешката да се ваксинират с неща, за които сега чак се разбира официално какви страшни странични ефекти имат, понякога летални. Респект към тези герои, заради които много българи оцеляха. Паниката и параноята имат страшни ефекти върху хората. Именно разяснението, че няма нищо страшно и не е необходима такава паника и мерки, помогнаха на много хора да запазят разсъдъка си.

Глобалистите направиха грешка. Вече хората ще са нащрек. В момента мантрата е: „Русия ни напада!“. Специално за България е забавно, защото повечето българи радостно питат: „Кога?“ и много им се иска Русия да ни освободи за пореден път, този път от бремето на либерализма и неонацизма. Дори в страни като Германия и Италия и Франция хората разбират, че ги манипулират и ги тикат като пушечно месо в поредна война за разпределение на ресурси и капитали между богатите. Вече думите „свобода, демокрация, човешки права, независимост“, не се и чуват от устата на европейските политици. Тонът става все по-брутален и агресивен. По новините се чуват неща, на които само селски идиот би се хванал.

Манипулациите на глобалистите са постоянни. Но стават все по-явни. Все повече разкриват същността си. В една последна битка за човеците. И всеки един от нас трябва да избере страна. Вече не сме наивни и знаем какво се случва. И нямаме оправдание да сме пасивни и да чакаме историята да ни се случи.