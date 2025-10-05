Новини
Мнения »
Елена Гунчева- Гривова: Манипулацията става явна

Елена Гунчева- Гривова: Манипулацията става явна

5 Октомври, 2025 19:00 1 662 45

  • елена гунчева-гривова-
  • манипулация-
  • явна

Глобалистите направиха грешка. Вече хората ще са нащрек. В момента мантрата е: „Русия ни напада!“. Специално за България е забавно, защото повечето българи радостно питат: „Кога?“ и много им се иска Русия да ни освободи за пореден път, този път от бремето на либерализма и неонацизма.

Елена Гунчева- Гривова: Манипулацията става явна - 1
Снимка: БГНЕС
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво стана с тези, които ни убеждаваха, че яко ще мрем и бяха приготвили черни чували за нас? Какво стана с тези, които призоваваха да ни се ограничават правата и дори да ни пращат в концлагери за неваксинирани. Помните ли как новините започваха с видеа как известни личности се ваксинираха пред камера и ни призоваваха и ние така. Трети, четвърти, н-ти бустер. Бъркаха в носовете на дечицата ни всеки ден и призоваваха и те да се ваксинират. Забраниха ни да виждаме възрастните си родители, а на децата да си играят на детските площадки. Помните ли оградените градини и площадки?

И в онова време на параноя, психоза и масов страх, българите показахме, че въпреки всичко, въпреки катастрофата, въпреки натиска и промиването на мозъци, сме хора, които не се поддаваме на манипулации и сме запазили здрав разум и чувство на самосъхранение. Глобалистите направиха грешка. Винаги има едни 20 %, които не се поддават на манипулации и хипноза. И които мислят и се съпротивляват. А смелостта е заразна. Тук искам да отбележа, че няколко човека в България проявиха героизъм и се съпротивляваха публично, изнасяха информация, убеждаваха, бориха се срещу безумните мерки. Да спомена имената на д-р Атанас Мангъров, д-р Пламен Пасков, д-р Тодоров, както и много други известни личности, които бяха пример за всички нас. И заради които много хора набраха кураж да се съпротивляват и не направиха грешката да се ваксинират с неща, за които сега чак се разбира официално какви страшни странични ефекти имат, понякога летални. Респект към тези герои, заради които много българи оцеляха. Паниката и параноята имат страшни ефекти върху хората. Именно разяснението, че няма нищо страшно и не е необходима такава паника и мерки, помогнаха на много хора да запазят разсъдъка си.

Глобалистите направиха грешка. Вече хората ще са нащрек. В момента мантрата е: „Русия ни напада!“. Специално за България е забавно, защото повечето българи радостно питат: „Кога?“ и много им се иска Русия да ни освободи за пореден път, този път от бремето на либерализма и неонацизма. Дори в страни като Германия и Италия и Франция хората разбират, че ги манипулират и ги тикат като пушечно месо в поредна война за разпределение на ресурси и капитали между богатите. Вече думите „свобода, демокрация, човешки права, независимост“, не се и чуват от устата на европейските политици. Тонът става все по-брутален и агресивен. По новините се чуват неща, на които само селски идиот би се хванал.

Манипулациите на глобалистите са постоянни. Но стават все по-явни. Все повече разкриват същността си. В една последна битка за човеците. И всеки един от нас трябва да избере страна. Вече не сме наивни и знаем какво се случва. И нямаме оправдание да сме пасивни и да чакаме историята да ни се случи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 69 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    30 8 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    Коментиран от #22

    19:03 05.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    31 54 Отговор
    А ми да, Украйна САМА СЕ НАПАДНА и САМОБОМБАНДИРА, нали?

    Коментиран от #28, #35, #38

    19:04 05.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 000

    42 9 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че фактчетата не отразиха срещата на ес в дания? Защо ли?! Ес се разпада пред очите ни.

    19:07 05.10.2025

  • 6 Тотално

    35 58 Отговор
    изкукуригала баба. Никой не те караше насила да се ваксинираш, ма. Не помниш, нали. А това, че в любимата ти Русия също се извършваше масова ваксинация не го споменаваш щото ти е извън опорните, а.

    Коментиран от #17, #37, #45

    19:09 05.10.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    17 18 Отговор
    Лъч надежда за съдраните бг галоши, маскалите пак да върнат Ганя в Кремиковци!

    19:11 05.10.2025

  • 8 Кой полезен идиот от Брюксел?

    15 36 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?
    Кой полезен идиот от Брюксел извади тази територия от наблюдението в което беше?

    19:11 05.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами представете си!

    20 33 Отговор
    Ами представете си, че България беше станала руска губерния!
    Руснаците щяха да изпращат българите по фронтовете на всички войни,
    така както изпращат като пушечно месо другите поробени народи
    и така българите щяха да изчезнат завинаги от Земята!😂🤣😂
    Това може и да се случи! Не е късно!

    19:13 05.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    30 8 Отговор
    Така е ! На глобалистите не трябва да се вярва !!! Вече най готините мадами във Франция се оплакват от простата !!! Даже и първата дама...

    19:13 05.10.2025

  • 13 Елена ни е ясна отдавна!

    20 28 Отговор
    Защо не хване влака за великата матушка?

    19:15 05.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вале-каро

    29 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тотално":

    Тоталната пропаганда с всички средства да се ваксинираме ,не е ли насилване?

    19:23 05.10.2025

  • 18 Маймуно

    13 13 Отговор
    Кое да изберем? Путин?

    19:27 05.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Даа

    2 8 Отговор
    Лесно се коментират отминали събития

    19:34 05.10.2025

  • 22 Всичко

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    това, което пишеш, доста люде няма да го схванат, какво точно, е?!

    19:34 05.10.2025

  • 23 Съвършено вярно

    14 1 Отговор
    Това ,което направиха big farma бе тоталното отричане на ваксините,дори и тези които са се доказали като ефективни. Вече никой не вярва в медицината като хуманитарна наука и редното е тя да премине за изучаване в икономическите университети.

    19:35 05.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Майна

    3 5 Отговор
    Тази не е написала една думичка против Мамин.
    Много е по празните ,уж патриотични приказки.

    19:35 05.10.2025

  • 26 От Каспичан,

    21 1 Отговор

    До коментар #16 от "Какво да стане?":

    А заради този Ковид,забраниха плановите операции и много.много повече хора измряха от инфарки инсулти и други онкологични болести....

    19:36 05.10.2025

  • 27 Българин

    13 6 Отговор
    ПОЧНЕ ЛИ ВОЙНАТА ВЕДНАГА СТАВАМ ДОБРОВОЛЕЦ В РУСКАТА АРМИЯ И ЗАПОЧВАМ ДА ПРАВЯ ПАРТИЗАНСКИ АТАКИ СРЕЩУ НАТОВСКА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #36

    19:37 05.10.2025

  • 28 Програмист

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Нас това не ни грее, това са вътрешни проблеми на ссср

    19:37 05.10.2025

  • 29 ГЕП

    7 10 Отговор
    Бабата съвсем е изпличкала легена.

    19:38 05.10.2025

  • 30 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна подкрепя руската армия - освободителка!

    19:38 05.10.2025

  • 31 А вие пак ли

    3 9 Отговор
    Тоя Кукумицин?

    Всеки луд като иска
    Пи Ар
    Почва да ръси простотии.

    Утре няма ли да говори за Сорос.
    Тоя Крокодил?

    19:40 05.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Късно ги самонападнаха

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Трябваше още 2014 да ги подпука Путин. Все едно не знае с кого си има работа. На запада вяра да нямаш.

    19:43 05.10.2025

  • 36 🤣......

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Да не забравиш че след малко трябва да си пиеш лекарствата.

    19:45 05.10.2025

  • 37 Ковидарите

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тотално":

    В Русия не ваксинираха с манипулирани РНК "ваксини", чиито ужасяващи ефекти тепърва запопват да изскачат и да се осветяват! Руснаците си разработиха, собствена ваксина на класически принцип и колко е била успешна не е ясно, но поне няма данни за вреди, каквито имат РНК "ваксините" на фармамафията!
    Статията е много точна и правдива!

    19:45 05.10.2025

  • 38 икъут

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ами малко по дълго е. Платиха за майдан, направиха преврат и назначиха фашисти на власт и започнаха да избират рускоезични в Луганск и Донецк. До 2014 г избиха без милост 15 хиляди жени и деца, само защото говорят на руски които са си и изконни руснаци от историческа Малорусия. До 2022 г когато Русия и Владимир Путин им каза до тука бяхте и ги почна. Каза им че няма да ги търпи повече. Конец. Сега ще ги приключи и слугите на запада ще съжалят че са се раждали изобщо. Друго ако искаш питай.

    19:48 05.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ТТТ

    4 9 Отговор
    Факти копаете дъното с такива неудачници като тази гунчева.

    19:49 05.10.2025

  • 41 високоточковия гъгнивец

    0 0 Отговор
    пак го е нападнал делириум тременс

    19:56 05.10.2025

  • 42 Крали Марко

    2 0 Отговор
    35 години не можем да се възстановим от последното руско " освобождение" и последвалата руска Окупация !!!!Явно правят сценарий като в Грузия за българското Черноморие ,руските Окупатори...

    20:01 05.10.2025

  • 43 коко

    0 0 Отговор
    Защо ни плашите с това същество, няма ли някое младо,красиво,умно?

    20:05 05.10.2025

  • 44 Мишената

    0 0 Отговор
    Най-много глупости говореха Бойко Борисов и гологлавия професор дето му проверявал простатата. Чудя са, как има хора дето още да гласуват за него?!

    20:06 05.10.2025

  • 45 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тотално":

    Хайде бе,изкукуригала?Ние ли не помним,че не ни пускаха да излезем от градовете,в Технополис само със сертификат,парковете -оградени,личните лекари се изпокриха и лекуваха само по телефона,спортните зали с легла и чувалите....

    20:06 05.10.2025