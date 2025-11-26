Новини
Стоян Тончев: "Лукойл" е геополитически инструмент на руската държава

Стоян Тончев: "Лукойл" е геополитически инструмент на руската държава

26 Ноември, 2025 11:28 734 16

Привидното освобождаване всъщност бетонира зависимостта

Стоян Тончев: "Лукойл" е геополитически инструмент на руската държава - 1
Снимка: БГНЕС
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

“Лукойл-България” от години се представя като частна компания, функционираща на пазарен принцип, но истината е добре известна на европейските разузнавания, американските енергийни анализатори и служби и на самата Европейска комисия. Това е геополитически инструмент на руската държава. Макар формално да има структура на корпорация, в дъното стои златната акция, държана от Москва, кадровата ѝ политика е свързана с хора, лоялни на Кремъл, а ролята ѝ в чужбина винаги е била не просто икономическа, а стратегическа. В България това е особено очевидно - пристанището, рафинерията, складовете, логистичните канали и контролът върху пазара представляват ресурс с огромно геополитическо и стратегическо значение.

Затова е и напълно нереалистично да се очаква, че Русия би продала подобен актив, независимо какви думи се произнасят публично. Кремъл не се отказва лесно от стратегически позиции, особено в държави, които разглежда като зони на влияние, буферни територии и потенциални троянски коне в Европейския съюз. Дори войната в Украйна, финансовият натиск и санкциите да затрудняват управлението на активи в чужбина, Русия предпочита да съхранява контрола, особено там, където инфраструктурата и енергийната зависимост ѝ дават предимство.

На този фон предполагаемият сценарий за участие на ББР в “изкупуването“ на Лукойл изглежда не просто възможен, а дори вероятен. Това е класически случай на прикрита национализация, при която държавна банка се натоварва с милиарди кредити и гаранции, за да “поеме“ актив, който само формално сменя собствеността си. Официално държавата става мажоритарен участник, а реалното управление остава в ръцете на същите руски мениджъри, посредници и логистични схеми. Русия получава свежи средства в условията на санкции, но не губи влиянието си. Това е мимикрия, представена като държавнически ход. На хартия дружеството изглежда българско, но по същество остава руско.

Причината подобна схема да работи е проста. В XXI век собствеността е флуидна, а контролът се осъществява чрез механизми, които не зависят от акционерните проценти. Дългосрочните договори за доставки, технологичната зависимост, ключовите кадри, инфраструктурата, изградена по руски модел, както и множество скрити клаузи, способни да задействат международни арбитражи, правят така, че формалната смяна на собствеността да не променя нищо. В такава конфигурация България рискува да плати милиарди за придобиване на актив, чиито екологични, финансови и инфраструктурни пасиви остават за сметка на държавата, докато реалният контрол се запазва в Москва чрез посредници и договорни зависимости.

Това не е новост. Това е практика, наблюдавана в Балканите, Кавказ, Централна Азия и Източна Европа, където Русия многократно е използвала сходни механизми, за да запази стратегически позиции под прикритието на местна собственост. За България обаче подобен сценарий би бил тежък удар. Това, което се представя като “национализация“ в името на заобикаляне на американските санкции, всъщност може да се окаже едно от най-мащабните ограбвания на българския народ - не само заради завишената цена, която ще бъде прехвърлена върху държавната банка, а защото тези средства могат да бъдат вложени в образование, иновации и модернизация на икономиката, вместо да бъдат предоставени като индиректна финансова инжекция на руска държавна структура, преоблечена като корпорация.

Привидното освобождаване всъщност бетонира зависимостта. Операцията изглежда като държавнически акт, но може да се превърне в най-тежката форма на прикрита подчиненост, при която България плаща милиарди, а Русия запазва най-важното - контрола.

Разбира се, местните лапачи ще напълнят и те щедро джобовете си с поредното издояване на ББР и в последствие - чрез посредници на входа и на изхода. Българските граждани и данъкоплатци - ще си смучат палците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    11 11 Отговор
    Лукойл е частна фирма собственост на Ротшилд.

    Коментиран от #3, #6

    11:34 26.11.2025

  • 2 хъхъ

    15 3 Отговор
    Интересно какви са американските фирми опериращи на БГ територията...

    11:36 26.11.2025

  • 3 Я пъ тоа

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Що тогава Русия плаче за Лукойл.....

    Коментиран от #11

    11:39 26.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    4 13 Отговор
    Разни русофили де били, раздуваха, че Лукойл не била руска!
    Къде са сега да ги е..?

    11:45 26.11.2025

  • 5 Дрът русороб

    4 15 Отговор
    Племето 80 години пълни гушата на маскаля чрез Лукойл, който дори не плащаше данъци!
    Нали си е робско!

    11:46 26.11.2025

  • 6 Ако беше на Ротшилд

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    нямаше да и сложат санкции!
    Припомни си какво каза Проф. Иво Христов - 80% от племето страда от тежка форма на де билност.

    Коментиран от #9

    11:51 26.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стоянчови глупости

    10 3 Отговор
    При това - на търкалета.

    Лукоил е международна корпорация със сериозно участие на парите на американския концерн БлекРок, Ротшилдовци и др.

    12:04 26.11.2025

  • 9 Санкциите срещу Лукоил не са в сила

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ако беше на Ротшилд":

    Тоест, отложени са, именно защото интернационалният капитал участва в интернационалната компания Лукоил.

    Коментиран от #14

    12:06 26.11.2025

  • 10 Колумб

    7 3 Отговор
    Този автор откри Америка. Това не е практика само на Лукойл.Доста американски и европейски фирми правят същото и няма какво да проливаме горчиви сълзи.

    12:11 26.11.2025

  • 11 койдазнай

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Я пъ тоа":

    Защото и Путин е слуга на Ротшилд. Точно за това унищожава Русия.

    12:17 26.11.2025

  • 12 Григор

    5 1 Отговор
    Стоян Тончев трябва редовно да си пие хапчетата!

    12:31 26.11.2025

  • 13 дедо

    2 2 Отговор
    Абе важното е да сме живи и здрави. То че сме се родили бедняци и ще си умрем бедняци е повече от ясно.

    12:32 26.11.2025

  • 14 Отложиха ди англичаните и САЩ.

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Санкциите срещу Лукоил не са в сила":

    Щото Тиква атлантик щеше да падне от власт щото нямаше да има гориво и транспорт

    12:39 26.11.2025

  • 15 ?????

    2 0 Отговор
    Айде сега Стоян Тончев да ни разкаже как например Шеврон няма нищо общо с политиката на Щатите.
    Или тва е друго? А?

    13:11 26.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.