Проф. Петър Стоянович: „Черният петък“ днес е като битката за банани преди 10 ноември

„Черният петък“ днес е като битката за банани преди 10 ноември“, коментира в студиото на предаването „Тази събота и неделя“ на bTV историкът проф. Петър Стоянович.
По думите му въпреки постоянните оплаквания за ниски доходи, потреблението и търговските обекти в България остават пълни.
Стоянович посочи парадокс: голяма част от българите твърдят, че не им достигат средства, но в същото време моловете, ресторантите и дори по-скъпите търговски обекти остават препълнени.
„Не мога да си го обясня. Аз самият не мога да си го позволя. Завиждам на тези хора“, каза той.
Според него страстта към безсмислено и сезонно пазаруване е устойчива, а „жаждата за още“ е универсална човешка характеристика.
Професорът коментира и тенденцията голяма част от българите да работят на две или повече места, за да поддържат желан стандарт на живот: „Работата на повече от едно място отдавна не е привилегия само за студенти или хора с ниски доходи. Това е задължение почти за всеки. Аз самият работя по 12 часа на ден – и за удоволствие, и за пари.“
Стоянович добави, че времето, когато човек може да разчита само на една заплата, е отминало.
Историкът изрази мнение, че същественият проблем не е само в доходите на най-бедните, а в натиска върху средната класа, която „влачи икономиката напред“.
Според Стоянович недоволството често произтича и от сравненията със Западна Европа, които социалните мрежи допълнително засилват. Той подчерта, че България днес живее значително по-добре от предишните поколения.
„Ние живеем в един „Кореком“. Да, не всеки може да си купи всичко, но възможностите са несравними с тези преди 30–40 години“, каза историкът.
По думите му истинският смисъл на празниците се губи в потребителската истерия, а човек все по-често трябва да се уединява, за да преживее празника духовно – „с хляб, чаша вино, книга и размисъл“.
19:07 29.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
- Ама образование, здравеопазване, хляб, вода, ток, транспорт.....
- Аааа, за тях не сте скачАли❗
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":СкачАхте за банани - ето ви банани по- евтини от домати,краставици и ябълки ❗
- Ама образование, здравеопазване, хляб, вода, ток, транспорт.....
- Аааа, за тях не сте скачАли❗
19:11 29.11.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Студопор":А детските обувки и дрешки, на цената на тези за възрастни❗
Нищо, че материалите са по-малко, а и децата ги носят няколко месеца макс❗
19:13 29.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Студопор":Пластмасов детски винтоверт- 40 лв,
истински винтоверт- 50 лв 🤔❗
19:15 29.11.2025
20 ?????
А бре професоре.
19:57 29.11.2025
