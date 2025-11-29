Новини
Проф. Петър Стоянович: „Черният петък" днес е като битката за банани преди 10 ноември

Проф. Петър Стоянович: „Черният петък“ днес е като битката за банани преди 10 ноември

29 Ноември, 2025 19:00 695 21




Снимка: bTV
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Черният петък“ днес е като битката за банани преди 10 ноември“, коментира в студиото на предаването „Тази събота и неделя“ на bTV историкът проф. Петър Стоянович.

По думите му въпреки постоянните оплаквания за ниски доходи, потреблението и търговските обекти в България остават пълни.

Стоянович посочи парадокс: голяма част от българите твърдят, че не им достигат средства, но в същото време моловете, ресторантите и дори по-скъпите търговски обекти остават препълнени.

„Не мога да си го обясня. Аз самият не мога да си го позволя. Завиждам на тези хора“, каза той.

Според него страстта към безсмислено и сезонно пазаруване е устойчива, а „жаждата за още“ е универсална човешка характеристика.

Професорът коментира и тенденцията голяма част от българите да работят на две или повече места, за да поддържат желан стандарт на живот: „Работата на повече от едно място отдавна не е привилегия само за студенти или хора с ниски доходи. Това е задължение почти за всеки. Аз самият работя по 12 часа на ден – и за удоволствие, и за пари.“

Стоянович добави, че времето, когато човек може да разчита само на една заплата, е отминало.

Историкът изрази мнение, че същественият проблем не е само в доходите на най-бедните, а в натиска върху средната класа, която „влачи икономиката напред“.

Според Стоянович недоволството често произтича и от сравненията със Западна Европа, които социалните мрежи допълнително засилват. Той подчерта, че България днес живее значително по-добре от предишните поколения.

„Ние живеем в един „Кореком“. Да, не всеки може да си купи всичко, но възможностите са несравними с тези преди 30–40 години“, каза историкът.

По думите му истинският смисъл на празниците се губи в потребителската истерия, а човек все по-често трябва да се уединява, за да преживее празника духовно – „с хляб, чаша вино, книга и размисъл“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Студопор

    5 1 Отговор
    Последните изречения са много верни. Коледа днес е равно на неистово пазаруване.

    Коментиран от #5, #6

    19:07 29.11.2025

  • 2 Гост

    7 4 Отговор
    Тоя е национален предател. Запомнете лицето му

    19:08 29.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 2 Отговор
    СкачАхте забрани - ето ви банани по- евтини от домати,краставици и ябълки ❗
    - Ама образование, здравеопазване, хляб, вода, ток, транспорт.....
    - Аааа, за тях не сте скачАли❗

    Коментиран от #4

    19:10 29.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    СкачАхте за банани - ето ви банани по- евтини от домати,краставици и ябълки ❗
    - Ама образование, здравеопазване, хляб, вода, ток, транспорт.....
    - Аааа, за тях не сте скачАли❗

    19:11 29.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Студопор":

    А детските обувки и дрешки, на цената на тези за възрастни❗
    Нищо, че материалите са по-малко, а и децата ги носят няколко месеца макс❗

    19:13 29.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Студопор":

    Пластмасов детски винтоверт- 40 лв,
    истински винтоверт- 50 лв 🤔❗

    19:15 29.11.2025

  • 7 Стенли

    2 0 Отговор
    Донякъде е така и всяко на кола се качило но и има и много бедни хора

    19:16 29.11.2025

  • 8 Факт

    3 0 Отговор
    Нека България да опита да изплати дълговете за 10 години години, да видим кой какво ще потребява.

    19:21 29.11.2025

  • 9 Сталин

    5 0 Отговор
    Банани -това е символа на Българската Демокрация, знаете ли колко хора навремето скачаха за банани и колко хора паднаха жертва в борбата за банани,за да има сега вие пишлемета да рупате демократични банани.Даже мисля тези дни да ида до Софийска Община при ония келемета и да им предложа на постамента на МОЧА да издигнем банан за паметник с подпис на Сорос,даже ще поканим и Сорос да открие паметника ,докато е още жив,докато още не е пукнал.После ще вкараме в учебната програма на децата да им обясним концепцията за банана и колко е важен за Българската Демокрация и да бъдат горди с техните родители че изградиха просперираща Бананова Република.

    19:23 29.11.2025

  • 10 Стоянович на ич

    4 2 Отговор
    Да не се прави на интересен щото сме по всички показатели по зле от колкото по живковото време. Ама по абсолютно всички ! И впрочем и от икономика нищо не разбира. НЕ е средната класа която „влачи икономиката напред“ и не средната класа направи Китай велик! Да си затваря човката особенно когато няма какво да каже

    19:24 29.11.2025

  • 11 Сталин

    7 0 Отговор
    Представете си какво ще бъде написано след време в учебниците по история на България,за така наречения демократичен период,децата ще научат че това е било период на упадък,икономически, социален,индустриален , повсеместна корупция и морална и нравствена деградация на населението,което е довело до смъртта на 3 000 000 българи,най големия геноцид в историята на България,представете си срама ,шока и ужаса у децата когато прочетат и научат че от Посолството са правили сглобки от Тикви, Прасета и Простокирчовци да управляват Държавата и също че техните родители са гласували за партии които са им обещавали евтини банани,защото за българина Банана е символ на "свободата" и " демокрацията .

    19:26 29.11.2025

  • 12 И какво бре перко

    4 1 Отговор
    Какво от първа необходимост си си купил някога от „Кореком“... ама бива ли да си толкова тъпо и неграмотно същество ?

    19:26 29.11.2025

  • 13 Мизерия баце, атлантическа мизерия

    2 1 Отговор
    Стоянович добави, че времето, когато човек може да разчита само на една заплата, е отминало....

    19:28 29.11.2025

  • 14 Тъпчо

    2 0 Отговор
    Работата на повече от едно място НЕ отдавна а никога не е било "привилегия" ! Не ти ли писна да се излагаш?

    19:30 29.11.2025

  • 15 ТОЯ ВСЕ ЗА СОЦА ПЛЯМПА

    2 0 Отговор
    явно няма какво да каже хубаво за днешния живот

    19:43 29.11.2025

  • 16 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор
    Професоре , много си тъп щом неможеш да си обясниш от къде хората имат пари за ресторанти и скъпи търговски центрове ! Кредити професоре , кредити !

    19:51 29.11.2025

  • 17 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 18 Чудя се

    0 0 Отговор
    Как преди 100-150 г. само със заплатата на мъжа, който работи се е издържало семейство с жена домакиня и 5-6-7-8-10 деца?!

    19:52 29.11.2025

  • 19 Абе оня...

    1 0 Отговор
    Понякога като гледам някой човек, в случая тоя Пешко си задавам въпроса, тоя9 ид.и0т ли е роден....или е ходил на допълнителни курсове?

    19:54 29.11.2025

  • 20 ?????

    2 0 Отговор
    Абе вече има банани ама що тогава България от почти 9 000 000 стана 6 000 000 ако не и по-малко?
    А бре професоре.

    19:57 29.11.2025

  • 21 мдаааа

    1 0 Отговор
    Божеее живи свидетели сме.... всичко което ни разказват днес демократите за комунизма се оказва лъжа, а всичко каквото ни разказваха комунистите за капитализма се оказа истина!!!!

    20:01 29.11.2025