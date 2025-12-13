Новини
В опита за революция младите бяха избутани от немай-къде на преден план

В опита за революция младите бяха избутани от немай-къде на преден план

13 Декември, 2025 13:03

  • петър стоянович-
  • протест-
  • млади хора

„Не можем да стоварим цялата отговорност върху младите хора в България, защото те няма как да не сбъркат“, допълни историкът

В опита за революция младите бяха избутани от немай-къде на преден план - 1
Мария Атанасова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„В опита за революция младите бяха избутани от немай-къде на преден план. Това, което ще бъде грешно от наша страна – на малко по-зрелите, е да стоварят върху младежта отговорността за всичко и завинаги“, коментира в „Тази събота“ историкът Петър Стоянович.

„Това ще е грешно по няколко причини – чисто физиологично, интелектуално и политически“, допълни той.

„Не се сещам в жизнения си опит някоя революция да е почнала с много ясен сценарий как ще започне, как ще протече и как ще свърши. Спонтанността и неяснотата е най-близкият спътник на всеки бунт“, каза историкът.

„Би трябвало да погледнем по-реалистично на нещата. На всички политически партии, които се кичат с това, че били предводители на този протест, не бих казал нищо нецензурно по техен адрес, а би трябвало да го кажа. В голяма степен някой е отприщил бента, но някой да управлява водопада – това е много наивно и смешно“, смята Петър Стоянович.

„Второ, тези хора, които са на площада, не може да са водени от една единствена политическа или ясно заявена перспективна цел“, каза още той.

„По-малките отиват, защото има купон. Това е тяхната първа революция в живота. Досега максимумът, което са правили, е да изядат някой шамар, защото не са изхвърлили боклука вкъщи“, посочи Стоянович.

„Не можем да стоварим цялата отговорност върху младите хора в България, защото те няма как да не сбъркат“, допълни историкът.

„Българският млад в голяма степен човек не работи и не желае да работи. Той на 20 и няколко години все още е социален паразит“, смята Петър Стоянович.

„Заплахата къде е – в България не функционират няколко основни неща, които „могат да рендосат“ тези млади хора за живота. Едното е семейството – работи 50 на 50. Не работи училището, претрупано от ненужни знания и неподготвящи хората за живота. Абсолютно не работят университетите. В България имаме отсъствие на висше образование. Нямаме и казарма“, каза Стоянович.

„Така нареченото младо поколение между 18 и 30 години, поради нефункционирането на тези четири институции, нямат подготвителната част за живота и влизат още по-голи и боси и самоуверени. Още по-изискващи, без да дават“, каза още той.


България
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мда

    5 5 Отговор
    Още един умрял от злоба от антуража на 🎃.

    13:05 13.12.2025

  • 2 12340

    1 0 Отговор
    ".... Българският млад в голяма степен човек не работи и..."
    ... Българдкият в голяма степен професор е в немалка степен ид. т !

    13:10 13.12.2025

  • 3 Любопитен

    0 0 Отговор
    Де е софиянеца?

    13:11 13.12.2025

  • 4 Хайде ,

    6 1 Отговор
    стига разни тълкувания и грозни ялови опити за манипулации , не струващи и пет пари !

    13:11 13.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    3 1 Отговор
    Глупости на търкалета !!! Простите кирчовци най накрая вдянаха как бяха надиграни. Бутнаха собственоръчно евро - атлантическата коалиция!!! Хвърлиха отново държавата в безвремие от избори в избори ! Отсега реват от ужас че държавата може да остане без бюджет ! Служебно правителство на Радев може да спре парите за Украйна ! А това може да активира Галя да отстрани Кирчовците в затвора , или съвсем окончателно. Малоумниците прецакаха Европа и САЩ , прецакаха и рипащите идиоти които искат някой нещо да им даде !!! Е , ще им дадат.....

    13:18 13.12.2025

  • 7 Кажи направо че отново бяха

    0 2 Отговор
    излъгани като нас 89-та 90-та година на студентските протести. Колко малко се знае вече за тях а аз какво помня ако започна да разказвам за началото на демокрацията свят ще ви се завие. Колко наивни бяхме.
    Проблемът е че няма никаква демокрация в момента и никой не се допитва до българските граждани.
    Даже напротив...... Заявяват ни че не сме икономически и валутно грамотни за да проведем референдум за еврозоната а искат от нас да гласуваме за тези които ни обиждат на малограмотни.
    По принцип не съм против еврото но да ме правят насила на тъп и не разбиращ няма да го допусна.

    13:19 13.12.2025

  • 8 Младите

    1 0 Отговор
    са тези, които трябва да живеьт сносен живот. А не като нас старите работа, работа с крайно ниско заплащане. Тяхное бъдещето и те трябва да си го отстояват.

    13:20 13.12.2025

  • 9 Дванадесети

    1 0 Отговор
    Слънчево и топло време!

    13:20 13.12.2025

  • 10 Разбирач

    0 0 Отговор
    Кефи ме как Жиендърчета Зе бяха употребени от Кокорчо и Копейкин

    13:20 13.12.2025

  • 11 Фен

    0 0 Отговор
    А къде се скри Радев, комплексираният подстрекател?

    13:24 13.12.2025