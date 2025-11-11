"Желю Желев едва ли би бил доволен от България днес"

Желю Желев трябваше да навърши 90 години през 2025 година. На 10 ноември говорим за неговия принос с Жан Мюзители - бивш говорител на Франсоа Митеран и почетен член на Държавния съвет на Франция. Той участва във форума "Желю Желев, президентът философ. От дисидентството към демокрацията, Европа и споделената отговорност", който се проведе във Френския културен институт в София.
ДВ: Каква роля изигра Желю Желев за изграждането на днешните отношения между България и Франция?
Жан Мюзители: Желю Желев изигра съществена роля, за да изгради отношения, които преди това почти не са съществували. В периода, в който Франсоа Митеран започна размразяването на отношенията със страните от Централна и Източна Европа, той искаше да възстанови влиянието на Франция. В този период трябваше да се възстановят и контактите с България - страна, която до момента по-скоро беше игнорирана. За да може да се случи това, беше необходим съответният събеседник. Обстоятелствата доведоха до това този човек да е Желю Желев. Той успя да изгради много силна връзка с президента Франсоа Митеран. Самият Митеран казваше, че те споделят сходни виждания. След поредица от срещи успяха да изградят обща визия не само по геополитическите въпроси, но и по отношение на общия европейски дом.
ДВ: Кой е най-силният Ви спомен от Желю Желев?
Жан Мюзители: Бях особено впечатлен от едно изказване на Желев в Париж през ноември 1990 година. В онзи момент вече бяхме погребали Студената война - момент на въодушевление, в който всички смятахме, че разделението на Европа е зад нас. Тогава Желю Желев със своята проницателност ни каза: "Да, наистина става дума за важен момент. Да, наистина разоръжаването е договорено, разкриват се нови възможности за бъдещето на Европа. Но в същото време съществуват и рискове, тъй като започват да се възраждат различни форми на национализъм."
Това беше доказателство за неговата проницателност, тъй като само месеци след провеждането на въпросната конференция - през юни 1991 година - избухна войната в Югославия. Този конфликт беше добра илюстрация за възраждането на формите на национализъм.
ДВ: Как Ви изглежда България днес?
Жан Мюзители: Днес вече не съм в активната дипломация и съм се дистанцирал. Все пак, на база на това, което чувам за България, смятам, че Желю Желев едва ли би бил удовлетворен от днешната ситуация, ако беше жив.
ДВ: В тази връзка: Кой негов завет трябва да пазим?
Жан Мюзители: Да търсим разумни решения, които позволяват на хората да разберат и приемат политическите цели. Решения, които позволяват на почтените хора да се обединяват и да живеят нормално според правилата на демокрацията. Ако днес ситуацията в България е трудна, искам да напомня, че и други страни имат същите проблеми, без да носят същото историческо бреме - комунистическия режим от 20 век. Да вземем за пример Франция, където днес се повдигат въпроси, които преди 35 години не съществуваха. Изключително важно е да се мобилизираме и заедно да отстояваме демокрацията. Това правеше Желю Желев - по един спокоен, решителен начин и с много мъдрост.
