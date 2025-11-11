Новини
Мнения »
"Желю Желев едва ли би бил доволен от България днес"

11 Ноември, 2025 21:01 798 28

  • желю желев-
  • жан мюзители-
  • 10 ноември-
  • демокрация

В Европа "започват да се възраждат различни форми на национализъм", предупреждава Желю Желев в Париж още през 1990 година

"Желю Желев едва ли би бил доволен от България днес" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Желю Желев трябваше да навърши 90 години през 2025 година. На 10 ноември говорим за неговия принос с Жан Мюзители - бивш говорител на Франсоа Митеран и почетен член на Държавния съвет на Франция. Той участва във форума "Желю Желев, президентът философ. От дисидентството към демокрацията, Европа и споделената отговорност", който се проведе във Френския културен институт в София.

ДВ: Каква роля изигра Желю Желев за изграждането на днешните отношения между България и Франция?

Жан Мюзители: Желю Желев изигра съществена роля, за да изгради отношения, които преди това почти не са съществували. В периода, в който Франсоа Митеран започна размразяването на отношенията със страните от Централна и Източна Европа, той искаше да възстанови влиянието на Франция. В този период трябваше да се възстановят и контактите с България - страна, която до момента по-скоро беше игнорирана. За да може да се случи това, беше необходим съответният събеседник. Обстоятелствата доведоха до това този човек да е Желю Желев. Той успя да изгради много силна връзка с президента Франсоа Митеран. Самият Митеран казваше, че те споделят сходни виждания. След поредица от срещи успяха да изградят обща визия не само по геополитическите въпроси, но и по отношение на общия европейски дом.

ДВ: Кой е най-силният Ви спомен от Желю Желев?

Жан Мюзители: Бях особено впечатлен от едно изказване на Желев в Париж през ноември 1990 година. В онзи момент вече бяхме погребали Студената война - момент на въодушевление, в който всички смятахме, че разделението на Европа е зад нас. Тогава Желю Желев със своята проницателност ни каза: "Да, наистина става дума за важен момент. Да, наистина разоръжаването е договорено, разкриват се нови възможности за бъдещето на Европа. Но в същото време съществуват и рискове, тъй като започват да се възраждат различни форми на национализъм."

Това беше доказателство за неговата проницателност, тъй като само месеци след провеждането на въпросната конференция - през юни 1991 година - избухна войната в Югославия. Този конфликт беше добра илюстрация за възраждането на формите на национализъм.

ДВ: Как Ви изглежда България днес?

Жан Мюзители: Днес вече не съм в активната дипломация и съм се дистанцирал. Все пак, на база на това, което чувам за България, смятам, че Желю Желев едва ли би бил удовлетворен от днешната ситуация, ако беше жив.

ДВ: В тази връзка: Кой негов завет трябва да пазим?

Жан Мюзители: Да търсим разумни решения, които позволяват на хората да разберат и приемат политическите цели. Решения, които позволяват на почтените хора да се обединяват и да живеят нормално според правилата на демокрацията. Ако днес ситуацията в България е трудна, искам да напомня, че и други страни имат същите проблеми, без да носят същото историческо бреме - комунистическия режим от 20 век. Да вземем за пример Франция, където днес се повдигат въпроси, които преди 35 години не съществуваха. Изключително важно е да се мобилизираме и заедно да отстояваме демокрацията. Това правеше Желю Желев - по един спокоен, решителен начин и с много мъдрост.

Автор: Кирил Нинов


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
  • 1 Мда

    22 0 Отговор
    Желю, щеше да се гордее с Буци и ШиШи!

    21:03 11.11.2025

  • 2 Всичко което трябва да знаете

    9 3 Отговор
    историята: Когато няма капитал - тоест инвестиции, идва комунизмът да трупа общ капитал с общи усилия. Когато има натрупан общ капитал, се нарича социализъм. Но управленците на общият капитал, тоест на социализмът, искат да са вечен елит с вечна власт, опиянени от власт. Либерализмът става когато тази администрация и генерали от социализмът, превръща системата в своя полза и ограбва общественият капитал, за да бъдат финансов елит - вовеки. Чрез пропаганда на егоизъм. Консерватизма е на власт, когато този финансов елит, вече няма полза от либералната пропаганда, и иска да консервира своята власт и статукво. Като богоизбрани и с добри гени, синя кръв. Прогресът им е враг. Напредъкът им е враг. Напредъкът води до равенство, което показва елитът - че гол. Науката в полза за всички, е власт и свобода за всички, недопустимо за елитът. Но такава система води до война и унищожение на капиталът. И всичко започва отначало.

    Коментиран от #19

    21:04 11.11.2025

  • 3 бога

    34 3 Отговор
    Жельо жабата е ДОКАЗАН БОКЛУК, първия национален предател в новата българска история

    21:04 11.11.2025

  • 4 Порно

    23 1 Отговор
    То и аз не съм доволен как изглежда България днес, но по доста по различни причини. Не се гордях и че Желката е президент. То така и тръгна, президенти са все някакви странни създания.

    21:05 11.11.2025

  • 5 На кого

    22 3 Отговор
    Му пука този идиот от какво би бил доволен?

    21:12 11.11.2025

  • 6 Хохо Бохо

    21 1 Отговор
    Той беше сламен човек. Кукла на конци без интелект. Някой сеща ли се тоя йес мен някоя родна позиция да е защитил? Жалко козяяшко назначение

    Коментиран от #20

    21:14 11.11.2025

  • 7 Силиций

    16 2 Отговор
    Той да не беше "целувал ръка" на явните нови колонизатори на България , а да беше се държал като президент!

    21:16 11.11.2025

  • 8 Помак

    4 9 Отговор
    Бати Жельо ..той е човека докарал демокрацията в България но си замина неразбран ..разбира се имаше и други и Доган беше там ....беше време разделно ,но ние не се възползвахме на 100 % ..но аз. Съм благодарен че няма комунизъм-социализъм и го няма Тодор селяка ..които ликвидира България с неговите булучсви деца и внуци и кохорта

    21:16 11.11.2025

  • 9 Майна

    18 3 Отговор
    Тя пък България ещот много е била доволна от Желю?
    Проврян малограмотник, да берат срам българите от него пред света..

    21:16 11.11.2025

  • 10 Майна

    9 0 Отговор
    Нямаше случайни- всички до един алчни , озверели който..
    И се почнало търсенето на Родината..
    Това е било..
    Разфасоване на Майката ни

    Коментиран от #11

    21:20 11.11.2025

  • 11 Майна

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Майна":

    Койоти, бе

    21:21 11.11.2025

  • 12 Боруна Лом

    13 1 Отговор
    ДАНО ВСИЧКИ ,,ДЕСИДЕНТИ,,, ГОРИТЕ В АДА!

    21:23 11.11.2025

  • 13 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Цървулът от с.Веселиново с платения пуловер ,който беше назначен за водач на опозицията от ген.Косев и по късно сложен на гърнето в президентския кабинет.Тоя малоумник свали правителството на СДС след откровенията си на Боянските ливади принуждавайки Фил Кенеди да поиска вот на доверие.Стига сте напомняли за тоя тип.

    21:26 11.11.2025

  • 14 Недойче Невеле

    8 0 Отговор
    Пак глупости.....

    21:31 11.11.2025

  • 15 Или хубаво или нищо. Нищо!

    3 0 Отговор
    Ко каза, ко?

    Коментиран от #17

    21:42 11.11.2025

  • 16 ?????

    11 0 Отговор
    Жельо Желев беше просто един случаен човек избутан негоре от пяната на промените.
    Така и не разбра за кво става дума в тоя свят.
    Не случайно е оплют от всички - и от свои и от несвои.
    Съжалявам го.
    По-добре да си беше седял в научните кабинети.
    Щеше да е по-добре за него.

    Коментиран от #23

    21:48 11.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И кой му дреме за

    5 0 Отговор
    Тоя катър?

    21:52 11.11.2025

  • 19 Това ли е схемата?

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всичко което трябва да знаете":

    Все пак през коммунизма, нашия, имаше сериозни инвестиции от Русия - метали, горива, технологии. Русия от своя страна също е получавала инвестиции от западни фирми. Дъщо така е развивала вътрешни способности, наукс, полезни изкопаеми и т. н.
    А къде са инвестициите на капитализма? Там също имаме оборудване на капитал от труда на безброй работяги, точно от тях е голямата печалба.

    21:56 11.11.2025

  • 20 Верно ли бе

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хохо Бохо":

    Най - известен е с това , че се изтърколи надолу по самолетната стълба при едно посещение в Япония.

    21:59 11.11.2025

  • 21 Верно ли бе

    3 0 Отговор
    Най - известен е с това , че се изтърколи надолу по самолетната стълба при едно посещение в Япония.

    22:00 11.11.2025

  • 22 Кой

    5 0 Отговор
    Помни този човек с добро за България и българския нород !?!

    22:00 11.11.2025

  • 23 Верно ли бе

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "?????":

    И какво е правел преди това в научните кабинети ? Метял е пода и е изхвърлял боклука от кошчетата.

    22:02 11.11.2025

  • 24 буци

    4 0 Отговор
    Желюю,с какво може да сме горди от постигнатото от вас?Дори името ти с нищо светло не може да се спряга,освен,че си бивш президент и ти сложиха плоча.А за Пешо коня,само лошо.

    22:05 11.11.2025

  • 25 Зелю Зелев

    0 0 Отговор
    Нямам време да съм доволен, сега правя демократични избори за Бог и за 240 ангели.

    22:07 11.11.2025

  • 26 зоза

    2 0 Отговор
    Желев,жельо,министрите чупят глу..помера,особено сегащтният сламен ококорен полу ид..от напът да стане кръгъл.Те се ядосвай,съдбата му е предрешена,дано си опича и последната мозъчна гънка.

    22:09 11.11.2025

  • 27 Веселиново

    2 0 Отговор
    Остана си селянинът от Веселиново

    22:18 11.11.2025

  • 28 Перо

    2 1 Отговор
    Най-тъпият Президент за всички времена, показващ селската простотия на най-високо ниво! Неговите гафове са безброй, но най-значимият е първото признаване на РСМ!

    22:26 11.11.2025