Протести, протести, а политиците – едни и същи

7 Декември, 2025 15:05 1 111 33

  • протести-
  • политици

Протестът от 1.12. разклати увереността на ГЕРБ, че трябва да върви ръка в ръка с Пеевски

Снимка: БГНЕС
Коментар на Паулина Шишкова

В края на 2025 г. обществената, икономическата и политическата среда в България е неопределена. Тя се намира в процес на трасформиране и преосмисляне. Политическите сили в настоящия момент са много гъвкави и тъй като не са закрепостени към определени идеологии, социални кръгове, държавни политики, те леко се отласкват от досегашните си позиции и започват да търсят нови пътища, нови фенове и избиратели. Общото във всички партии, движения, коалиции и прочее е тяхната цел – да оцелеят и да присъстват отново на политическата сцена и най- вече в парламента. Обща е и средата, в която те трябва да плуват. Международната обстановка е мътна и трудно човек може да се ориентира какво става, кой с кого е, какви са позициите на силните държави, към кого е изгодно да се прекрепи дадена политическа сила у нас. Поради неизяснената конюнктура в световен мащаб, партиите засега мълчат и се ослушват, набелязват различни варианти на трансформиране, за да могат да оцелеят. Същото важи и за отделните държави. Може да се каже, че в момента е настъпило световно политическо безсилие.

Какво е положението у нас? Партиите и политическите сили усилено анализират с помощта на експертите, които ежечасно пророкуват по телевизиите, как и къде да се позиционират както във вътрешната, така и във външната, международна обстановка. Макар някои анализатори да защитават твърдо определена партийна конфигурация, гъвкавите политици все още не искат да заемат твърди позиции. Те се движат от мисълта – още нищо не се знае.

Протестът от 1.12. разклати увереността на ГЕРБ, че трябва да върви ръка в ръка с Пеевски. Множеството лозунги и възгласи против Пеевски накараха вожда на най-голямата ни партия да замисля промяна на курса. В нея се появиха кълновете на ново „ново начало“ – постепенно откъсване от Пеевски, който за хората и най- вече за младите и образованите хора, слабо казано, е недолюбван. Вярно е, че процесът на откъсване започна много бързо, но така е в ГЕРБ – те нямат твърди устои и са готови да се обединят с всеки, който се харесва във външно – и вътрешнополитическата обстановка. Оглеждат се за президента, за ПП-ДБ, за някаква нова модерна партия, спусната отгоре от Великата сила, не смеят да им противоречат, а още по-малко да се конфронтират с тях, не защитават ДСП – НН, макар да бяха добри приятели с него преди няколко дена. Изчакват изхода на войната в Украйна, за да решат каква външнополитическа ориентация да приемат и към коя партия или личност да се присламчат и да започнат да ухажват.

ДПС – НН още повече втърдява позициите си сред малцинствата – роми и български турци, осъзнавайки че на другите партии и на техния електорат не може да разчита. Но всички знаем, колко е голяма електоралната му сила, особено в селата и малките градове.

БСП и ИТН осъзнават, че при всички избори са на ръба на избирателната граница, затова сега, повече от всеки друг път, мислят, мислят, как най-ефективно да изиграят картите си, за да влязат в бъдещия парламент. ИТН са по-лесни – с голям концерт в София и в чужбина Слави Трифонов ще си осигури необходимото за минималната граница мнозинство, а след това ще се присъедини и коалира с най-силната партия и така ще си обезпечи управленчески позиции и при новото разпределение на силите. БСП ще обедини всички свои крила и разклонения в името на влизането си в парламента под лозунга да се защитят интересите на нейните хора.

Другите партии остават на старите си позиции – или влизат, като Възраждане, или със сетни сили се борят за да достигнат заветната граница от 4%, като „Величие“ и „Меч“.

За партия на президента нищо не може да се каже, защото може би още не е зачената и не се знае кои ще бъдат нейните родители. Засега само се говори за нея и се опипва почвата.

ПП-ДБ ще продължават да разчитат на младите протестъри, на твърдото софийско електорално ядро, на част от интелигенцията и най-вече на омразата на хората към ГЕРБ и ДПС - НН, но няма да получат кой знае каква подкрепа, защото техните първоначални поддръжници още не могат да забравят гнусната им изневяра.

Накрая нека предположа, че съставът на парламента и след нови избори ще бъде същият (+/- партията на президента) и със същото разпределение на силите. Жалко за барута! И все пак трябва да се опита да излезем от блатото.


  • 1 Да,бе

    14 2 Отговор
    Лустрация ,глупако!Иначе оправия йок.

    15:06 07.12.2025

  • 4 малко факти

    7 9 Отговор
    Ха ха , политиците едни и същи , протестърчетата платени и те ,та нищо ново , пийте си винцето за здраве и да сте живи и здрави .

    Коментиран от #9

    15:08 07.12.2025

  • 5 гост

    6 4 Отговор
    А ни обещаха че когато дойде капитализма и демокрацията ще сме по добре,а вече 36 години не сме добре,все е така лошо както беше и по време на комунизма, социализма в България

    Коментиран от #7, #25

    15:09 07.12.2025

  • 6 Ломския

    5 4 Отговор
    Тинейджърите се вълнуват от политика — чудесно. Добре дошли в реалния свят! Но разумно ли е деца без ден трудов стаж и без никакъв житейски опит да ръководят държава?
    Тезата, че Gen Z се е „събудило“ и трябва да правим всичко по техен вкус, е популистка — теза на слаби политици!

    Коментиран от #28

    15:10 07.12.2025

  • 7 да,да чакай

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    И кой ти обеща това? А,да. Другарите Луканов, Младенов и цялата дс агентура. Ами така става когато комунисти ти докарат демокрацията и капитализма. Народ има,а капиталисти няма. Затова комунистите стават капиталисти,а народа остава да бъде управляван от същите,но вече наричащи себе си капиталисти. Виж как комуниста Путин, сега вече е капиталист и президент на Русия. Виж как комуниста Радев, сега вече е капиталист и президент на България. А ти ревеш че са ги обещали да живееш по добре при капитализма. Ще живееш,но не и с комунистите. Няма как 36 години да продължаваш да живееш с комунистите и да очакваш да живееш по добре

    Коментиран от #14

    15:10 07.12.2025

  • 8 Още една от тях

    6 1 Отговор
    Комунягите винаги са потърпевши, а все твърдят, че са за народа. Защо ли е така? Защото са лицемери!

    15:12 07.12.2025

  • 9 Абе...

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "малко факти":

    Не ти отговарят фактите на истината. Но такива като теб си стоят на топло и после ползват благата извоювани от други. Но нищо! Наздраве!

    Коментиран от #13

    15:12 07.12.2025

  • 10 така е ама не

    7 1 Отговор
    А , за пребоядисаните комунисти в демократи , бесепарчета и тям подобни, нещата са си по-добре от тогава да знаЙш .

    15:12 07.12.2025

  • 11 БАЙ Х@Й ‼️🇧🇬

    9 0 Отговор
    Данчо Ментата СИН на ЧЕРВЕНАТА номенклатура,
    ВЕЧЕ НАД 20 ГОДИНИ Е В НС🤔❗
    То не бе СДС, то не бе Доган, то не бе Делян....

    15:13 07.12.2025

  • 12 Ниво морско, ниво хорско

    5 2 Отговор
    Просто това е нивото на т.н. политици и на нацията като цяло! Колко държавника сме имали в последните 100- 150 г.? Броят се на пръстите на едната ръка: Стамболов, Стамболийсски, цар Борис Трети и Тодор Живков!
    Хайде нещо по лесно - какво е нивото на журналистите у нас?
    Отговорете си сами, аз не мога!

    Коментиран от #15

    15:15 07.12.2025

  • 13 малко факти

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Абе...":

    Я кажи какви блага си ми извоювал , освен че ми извоюва харвардски измамници, за да заробят децата ми с непосилни заеми за изплащане в следващите 100 години .

    Коментиран от #27

    15:18 07.12.2025

  • 14 БАЙ Х@Й ‼️🇧🇬

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "да,да чакай":

    Нещо за комуниста БорисОF 🤔❗
    Или за него НЕ знаеше🤔❗

    15:18 07.12.2025

  • 15 каква журналистика

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ниво морско, ниво хорско":

    Че то журналистика няма , а само платени говорители на тази или онази далавераджийска група .

    15:20 07.12.2025

  • 16 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    Песимистът казал: „От тук по-зле няма накъде.“
    Оптимистът му отвърнал: „Има, има. Винаги може още.“ 🤗

    15:22 07.12.2025

  • 17 Ами

    5 2 Отговор
    Така става когато хората излизат да протестират. Обаче после други хора отиват на изборите и гласуват за проруски и фашистки партии. Които от своя страна връщат обратно във властта партиите на статуквото ГЕРБ БСП ДПС. ПП и ДБ също върнаха БСП във властта! ПП също пазят корупцията. Хора разбере като толкова много си искате Русия, отидете си там! Прорусизмът и корупцията вървят в пакет! Европа също защитава корумпираните. Трябва да се поучим от Полша! Държава която е отхвърлила руското робство завинаги. Но и държава, която си защитава своите интереси в европейския съюз! Европа трябва да се върне към корените си и да се превърне в Европа на държавността, културата и традициите на народите! Съединени европейски щати! Съединени европейски държави. Силен икономически, политически и военен блок за всички!! Където българите да намерят своя дом без ограничения. Македония също в Европейския съюз, както и Сърбия. И българите да намерят своето обединение за което са влизали в толкова много войни. Но познайте кой пречи. Българофобите, особено непоправимите русисти с изтрито българско самосъзнание. Те дори се радват че Русия убива българите. Толкова отровени хора. Не знам как така и с какво да ги отровили тези хора. Срам ме е от такива хора, които ще кажат че са русисти, но не и българи. Това са най-големите българофоби, които Русия изпозлва срещу България.

    Коментиран от #21, #30

    15:33 07.12.2025

  • 18 Здрасти

    3 1 Отговор
    Само Георги Жеков ще възстанови държавата

    15:36 07.12.2025

  • 20 Айде

    Можем да излезем от блатото само с много повече демокрация! Мажоритарни избори без партии! Власт на образованото гражданско общество, не на партийните вождове!

    Коментиран от #22

    15:40 07.12.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Ами пАляците с евро ли са или не знаеш ❓
    /за един преАтел питам/

    15:41 07.12.2025

  • 23 Родина

    2 0 Отговор
    Трябва да се запише в конституцията, повече от
    два мандата да не може да си депутат. Пълна
    лустрация . Нов главен прокурор, избран от народа.
    Не може цял живот, да седят депутати . Това поражда зависимост.

    15:46 07.12.2025

  • 25 От мен да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Не чакай друг да оправи живота ти.Нарави го сам.Начини много.Инвестирай в себе си,учи,научавай нови неща,бъди в срак с настоящето,бъдещото само ще ти се отплати.Политиците по цял свят първо се грижат за собственото си благоденствие,после за другите.Народа кучета го яли.

    15:50 07.12.2025

  • 27 Абе...

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "малко факти":

    Аз нищо не съм ти извоювал и никой не съм ти довел! Положението е такова, че всеки трябва да скочи и да заяви позиция! Но топлото вкъщи е удобно!

    15:51 07.12.2025

  • 28 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ломския":

    Аха джен З ,таратанци.То вече е осакатено от станимировци и асеновци.Добре ще е да се погрижим за Алфата,те още са малки и можем да омесим друго тесто от тях.Да побързаме докато дреги не са ги покварили.

    15:53 07.12.2025

  • 29 Е то бива, бива, но чак толкова...

    1 0 Отговор
    "Общото във всички партии, движения, коалиции и прочее е тяхната цел – да оцелеят и да присъстват отново на политическата сцена и най- вече в парламента."

    Добре де, партиите да оцелеят, а народа? Народа - кучета го яли! Партиите не произвеждат продукция за реализация на пазара, не декларират печалби и не внасят нищо в хазната, а кой ще ги храни и финансира? В момента в България по официални данни има регострирани над 130 партии и каква е ползата от това? Да не би да сме в челните места по жизненн стандарт или обществен ред? Население заедно със старци и деца помалко от 6 милиона, разделено на над 130 различни групи партийни функционери или симпатизанти и враждуващи помежду си, всеки срещу всеки, на места дори и в едно семейство. Каква по комфортна среда за партии от тази, че и още нови се подготвят за регистрация? „Разделяй и владей“ ( divide et impera) е стратегия прилагана още от древността от Римската империя, Филип II Македонски, Юлий Цезар, Наполеон и други за контрол, при която управляващият разпалва и използва враждата и различията между групи (например етнически, социални, политически) в едно общество, за да ги държи разделени и по-лесно да ги управлява, вместо да се бори с обединено мнозинство.

    15:59 07.12.2025

  • 30 Ха де...

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Кои са проруските и фашистки партии? Нещо не ти се разбира мисълта... Европа отдавна не е икономически стабилна и политически независима! Начело на света са застанали хора, които са обвинени( явно) в корупция, а някои имат присъди. Какво ще кажеш за Тръмп, за европейските лидери, напр. Урсула обвинена, скандалите във Франция, Германия, ами Натаняхо ... Да не изреждам, който иска търси. Ами нашите сладури, те да не мислиш, че без благословията на Европа и Америка работят. А турски поток? А атомната електроцентрала, а тока ни - американски, а земята ни продавана на чужденци.... Стига толкова. Трябват ни почтени и честни българи, които да защитават БЪЛГАРСКИТЕ интереси, не руски, американски, европейски...

    Коментиран от #32

    16:04 07.12.2025

  • 31 Внимание!

    0 0 Отговор
    Борисов е свикал пак младите от ГЕРБ биячи!
    Поставил им е конкретни задачи за сряда!
    Това прави и Пеевски!
    Мирът в България е на косъм!

    16:08 07.12.2025

  • 32 Е то бива, бива, но чак толкова...

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха де...":

    "Трябват ни почтени и честни българи, които да защитават БЪЛГАРСКИТЕ интереси, не руски, американски, европейски..."

    Точно, но как да намерим и поставим такива след като всеки път на ибори оставяме едни и същи избирател сами да определят кои да бъдат общите ни представители пред обществото и света? Естествено е, че едни и същи избиратели ще избират едни и същи кандидати и всички го знаят, но никой не иска да си нарушава спокойствието и да отиде да гласува поне за такива, които никога не са били във властта досега. Нямало за кого да се гласува, ами то няма да има и никой читав да се кандидатира докато гласуват само едни и същи избиратели. Почтен и честен човек не може да работи заедно с престъпници и крадци. Дори и слуайно да успее да се вреди между избраните, много скоро или сам ще се оттегли, или ще бъде дискредитиран, или ако целта му е била да се докопа до властта само за дни ще стане като другите. Не можем вечно да чакаме някой друг да ни уреди живота и то точно по наш вкус, както на нас ни харесва, а ние само да се наслаждаваме наготово. Това никъде по света го е нямало, няма да го има и при нас.

    16:27 07.12.2025

