Марк Галеоти: Нито Зеленски, нито Путин искат да изглеждат като пречка за мира в очите на Тръмп

Най-вероятното нещо, което ще сложи край на войната в Украйна,e изтощението, смята британският професор Марк Галеоти, историк и политолог, сътрудник на Кралския институт на обединените служби.

В редовния си анализ за "Сънди таймс", професор Галеоти пише, че Москва и Киев продължават да твърдят за напредък по пътя към мира, но в крайна сметка и двете страни се опитват да продължат войната.

Още новини от Украйна

Въпреки всички прекалено оптимистични приказки от Белия дом за предстоящо мирно споразумение, като президентът Тръмп заяви в петък, че смята, че "всичко ще мине добре" с президента Зеленски и президента Путин, преговорите за прекратяване на войната в Украйна изглежда са в динамична патова ситуация, смята Марк Галеоти. Въпреки това има основания да се смята, че предстоящата година ще донесе, ако не договорен мир, то поне изтощение и забавяне на боевете на терен, допълва професорът.

Марк Галеоти изтъва няколко важни неща. Първото е водената така наречена "пинг-понг дипломация". Нито Зеленски, нито Путин искат да изглеждат като пречка за мира в очите на Тръмп. Когато не позират заради Белия дом обаче, тонът и от двете страни е много по-малко сърдечен.

Друг въпрос е продължават ли да са оптимисти украинците. В края на краищата, пише професор Галеоти, Украйна е изправена пред проблеми с мобилизирането на парите, човешките ресурси и оптимизма, необходими за тази брутална битка. Неотдавнашното решение на Европейския съюз да набере заем от 90 милиарда евро, за да поддържа Киев финансиран до 2027 г., на пръв поглед решава финансовия проблем, но ефективното изразходване на тези пари невинаги е толкова лесно, особено превръщането им в оръжията, от които Украйна се нуждае.

Кремъл също е със сериозен проблем. Руснаците подкрепят преговорите за мир пред продължаването на боевете повече от всякога, а икономиката закъсва. Освен това Русия набираше повече от 30 000 доброволци на месец, компенсирайки загубите, понесени на бойното поле, като предлагаше суми пари, променящи живота, но вече има признаци, че броят на наличните доброволци е малък.

И накрая, посочва Марк Галеоти, виждаме един уморен Запад. Въпреки цялата оптимистична реторика, Европа има проблеми с поддържането на консенсуса си за финансиране на войната. Политологът заключава, че с настъпването на изтощението през 2026 година и двете страни може да са склонни да приемат компромиси, които в момента се считат за невъзможни.