Кеворк Кеворкян: Как сте със здравето?

15 Декември, 2025 16:01 2 030 26

В крайна сметка, докарахме я дотам, че отдавна вече никой не смее да пита „народните избраници“ как са със здравето и най-вече дали изобщо са с целия си

Кеворк Кеворкян: Как сте със здравето? - 1
Снимка: Фейсбук
Кеворк Кеворкян Кеворк Кеворкян журналист и публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

И след оставката на кабинета капаните си остават заредени и неизбежно ще насочат политиканите ни към поредната сглобка. Тъй че, въпросът „Какво следва?“ изглежда направо неуместен. То е повече от ясно, какво предстои: кърпеж след кърпеж, докато парцаливите кръпки направят съвсем неразличим образът на клетата ни държавица.

И забравете да се надявате на онова, което „следва“ - то вече е било тук и то неведнъж.

Далеч по-важен е друг въпрос: „Как сте със здравето?“ Но него никой не се сеща да го зададе на властниците.

Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян.

Тук е уместно да припомня един парламентарен куриоз, сътворен от знаменития кардиохирург проф. Чирков.

Беше по времето на Седмото Велико Народно събрание, юли 1990 година; обсъждаха се кандидатурите за негов председател – и внезапно Чирков, който беше депутат от партията на Дертлиев, отиде до трибуната, където в момента се намираше един от кандидатите - акад. Николай Тодоров, и кротко започна да го разпитва: как е със здравето, колко му е кръвното налягане и пр.

Това беше нещо нечувано, залата замръзна. Чирков си зададе въпросите, академикът им отговори без да се цупи, а сетне беше избран и за председател, което не беше изненада, като се има предвид забележителната му научна кариера.

А Чирков, макар и за броени минути, ни вкара в „Еврозоната“ – не тази на кинтите, а на проверените във времето европейски практики и процедури, включително и тези, които поощряват издирването на цялата истина за един политик, не на последно място и тази за здравословното му състояние.

Стореното от Чирков си остана самотен жест, нещо ексцентрично и направо ненужно според тукашните практики – и никога повече не беше повторено. То нямаше и как да се случва това - щеше да бъде непосилно трудоемко занимание при наплива към Парламента на всевъзможни случайни типове и дори на някои формени идиоти.

В крайна сметка, докарахме я дотам, че отдавна вече никой не смее да пита „народните избраници“ как са със здравето и най-вече дали изобщо са с целия си – а когато по изключение това се случваше, публиката трябваше стоически да преглъща лъжливите им отговори.

Годините минаваха, Българският Преход се тътреше тромаво, много често неизвестно накъде, и се изговаряше още по-мудно, окончателно бе забравен и въпросът за здравето на новите строители на България. Горката тя – нерядко видимо болни хора разполагаха със съдбата ѝ. Най-често срещаната болест бе неукостта, но от нея никой не се срамуваше, напротив – носеха я, сякаш е нещо като френския орден на Почетния легион. В случая - легиона на варварите, но това е дребна подробност.

Добре, властта се самоизмете – Б.Б. едва се сдържа публично да благодари на протестите за услугата, която му направиха.

Тия от „промяната“ на Кирчо са на ход. Но преди да се захванат с каквото и да е, би било хубаво, ако най-накрая се погрижат за името на партията си – иначе то винаги ще ни разсмива като един от най-разкошните гафове изобщо през годините на Прехода.

Цъфнали сте тук, за да разрушите из основи Статуквото – така поне твърдите, но се самоопределяте като „продължители“ на някаква промяна. Коя/чия промяна?

Коя от досегашните „промени“ адмирирате, та даже смятате да я продължите?

Няма да дочакаме отговорите на тия въпроси, а и площадите отдавна са ги забравили.

Кирчовци дължат и други отговори: от пет години си играят на „прескочи кобила“ с когото завърнат, те наложиха в тукашното подобие на политика позорните „сглобки“ – докога ще трае това? И всеки път, така е и сега, тържествено декларират, че „започват на чисто“ – любимото заклинание на развратната съпруга, когато уговаря мухльото-рогоносец да ѝ прости греховете.

И по-важното: в каква „игра“ възнамеряват да включат „младите“?

Минаха цели 12 години от „Протести 2013“, изнизаха се и пет години след „Протести 2020“ – но паметта ни не открива нищо, което решително да е променило представата за „младите“ – продължават да ги приемат като патерици към нечий проект, които, след реализирането или провала му, гнусливо ще захвърлят.

Паметта обаче ни припомня и друго – студентските протести и стачки през 1990 година; тогава не кичеха техните герои с безличното „младите“. Студентите пък не се пазаряха за размера на учебните такси – а за „размера“ на Свободата, общата Свобода.

Те имаха и по-голямо въображение – а всички знаем фразата „Свободата е плод и на въображението“. Между другото: каква част от активните днешни „млади“, които придават колорит на протестите, са студенти?

В ония години студентите имаха и ярки лидери – интересно, как би изглеждал един днешен лидер на „младите“, в сравнение с Кошлуков от 90-та година? От „Продължаваме Промяната“ са си харесали неколцина „млади“ и ги развеждат по телевизионните студия, колкото да развеселят публиката с вербалните им недоимъци. Но и това не е някаква изненада, след като отдавна „Оскар“-ът за вербален геноцид отиде при самия Кирчо.

В крайна сметка, тъкмо „Кирчовци“, опекуните на „младите“ – след провала на всичките им досегашни начинания – ще си останат в паметта на Времето само като продукт на една блестяща операция, която превзе, макар и временно, цяла една държава. Никой все още не е наясно, кой/кои са авторите на този замисъл и е напълно възможно никога да не научим това. Но, все едно, след операцията на тия случайници българската политика вече не е същата.

И изобщо няма смисъл да бъдат питани, как са със здравето.

Съвсем сигурно е и друго: скоро няма да дочакаме от нашите политикани отговорите на още по-важния въпрос: „Как сте с Времето?“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 др Гей Билтс

    5 3 Отговор
    Модерната медицина е толкова напреднала, че вече всички сме болни.

    Коментиран от #6

    16:04 15.12.2025

  • 2 жалък е

    17 14 Отговор
    Ама и този се разрева за тиквите и свинете - агент Димитър

    Коментиран от #26

    16:06 15.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    БорисОФ щеше да говори за оставки след Нова година❗
    Де(бе)лян щеше да дава урок на протестиращите❗
    А дойде САШтинският трети ФУЛмастер от пето ниво и къщите на ТРИТЕ ПРАСЕНЦА отлетяха за часове‼️

    Коментиран от #22

    16:10 15.12.2025

  • 4 Койчо

    14 8 Отговор
    Тавариш ДС-ара Митьо, да си спиш кротко у ко.чинка.та, че никой не те чете и чува веке.
    Капейките обмени ли, че курса пада...

    Коментиран от #23

    16:12 15.12.2025

  • 5 Митрофанова:

    8 5 Отговор
    явочная квартира се мести на дондуков 2

    Коментиран от #10

    16:13 15.12.2025

  • 6 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "др Гей Билтс":

    е друго си беше без антибиотици и ваксини...

    16:13 15.12.2025

  • 7 Набор

    8 4 Отговор
    Малко му идва дозата от гинко Билоба на Кево.

    16:18 15.12.2025

  • 8 Българин

    7 0 Отговор
    Абе кръвното не ми е добре, а и имам 5-6 скъсани менискуса. За това не ям суджук!

    16:24 15.12.2025

  • 9 Дядо Митьоo

    13 5 Отговор
    Агента доносник на всяко гърне...и той. По-добре да си гледа пенсията,а факти да не се чудят постоянно с какво да ни тровят!

    Коментиран от #11

    16:26 15.12.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Митрофанова:":

    Митра Фанова е тук, а САШтинския пос Р аник къде е🤔❓
    Вече цяла година ТръмПича не праща тук и не иска там посланици🤔❗
    А уж БорисОФ беше личен приятел🤔‼️

    16:27 15.12.2025

  • 11 Стършел

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дядо Митьоo":

    Този се мисли за много, но всъщност не може да надскочи същноста си на доносник! Колкото и да са сгрешили ПП ДБ (агент митьо има фиксация към тях), несравнимо имат по-добро минало от една дс-кгб креатура!

    16:37 15.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кево е майстор

    10 5 Отговор
    Може и да не съм съгласен с всичко, което Кево пише, но винаги го чета с удоволствие. Статиите му са смесица от ерудиция, опит и спомени облечени в безупречна словесна форма и подправени с щипка хумор. Това е нещо много рядко в съвременната българска журналистика. Много хубаво е, че Факти го публикуват.

    Коментиран от #25

    16:39 15.12.2025

  • 14 ФЕЙК - либераст

    8 0 Отговор
    В петък сутринта си изведох пекинеза на разходка. Насреща майка с детенце, което се заигра с кученцето, а то от своя страна взе да си показва наученото. Майката забеляза, че е много умно, а аз я репликирах: Повече от половината депутати! Майката скочи разярено: НЕ ОБИЖДАЙТЕ КУЧЕТО!

    16:41 15.12.2025

  • 15 Агент кРаснов 🤡💩

    5 1 Отговор
    Охооо, чак сега ли изтрезня от Димитровден този доносник и национален предател ?

    16:54 15.12.2025

  • 16 д-р цветеслива бухалова-злобната

    7 3 Отговор
    Ех агент димитре кога ще се засрамиш от продажното си минало и ще се скриеш в агентурната си дупка?!!!

    16:55 15.12.2025

  • 17 как

    5 2 Отговор
    Дърт ДС агент на 06 Отдел на ДС !! Пак дава съвети .Какъв журналит е ? Номенклатура.Имаше късмет че нямаше конкуренция.

    16:59 15.12.2025

  • 18 ССС

    5 2 Отговор
    Гадна, платена, продажна, доносническа гнус! Това си ти! Някои хора са зверски гьонсурат-и, няма усещане, няма срам, няма съвест, привален човек!

    17:01 15.12.2025

  • 19 Атлантетата

    3 0 Отговор
    Всички са за психиатрия. Ама не за преглед а за въдворяване

    17:04 15.12.2025

  • 20 Да попитам:

    5 1 Отговор
    Кево,когото до този момент харесвах като журналист,да не би случайно да е откачил??? Да дава за пример един тотално дискредитиран тип като кошлуков си е направо диагноза! Всички трезвомислещи БЪЛГАРИ знаем,че всички набедени за дисиденти в онова време бяха изфабрикуван проект на ченгетата от ДС! И желав,и доган,и кошлуков са все от кюпа на ДС!!! Затова и ДЪРЖАВАТА ни се превърна в тази нерадостна и тъжна картинка,каквато е в момента!!!

    17:13 15.12.2025

  • 21 Вразумление

    5 1 Отговор
    Агент Димитър пак се изказа, че и Кошшлуков спомена ... жесток лидер, те ДС вкараха доста такива в СДС тогава. Пък и Димитър да величае студентските протести от 1990 е като да кажеш, че Сталин и Хитлер са демократи. Но лицето си го знаем, че има дар слово има, но, че ее обикновен ц.рвул е факт също. Абе ... за съжаление като се огледаме и хоп ... тоз за т.пота с взлом, онзи д.бил ... това ни е картинката. Човеци нам трябват, а не хора ... такива като Сашо Морфов и някои други, не артистчета или набедени интелектуалци.

    17:15 15.12.2025

  • 22 Още нещо

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ДПС ще вземе 20% на изборите.
    Магазинът за хората зарабити.

    17:18 15.12.2025

  • 23 Днес има една статия

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Койчо":

    Гунди - любимеца на запалянковците от всички времена и жена му са били от ДС.

    17:20 15.12.2025

  • 24 ЧУПКАТА

    3 1 Отговор
    Кеворк,а ти как си със здравето.Бая ти станаха годинките и е нормално и малко деменсия да имаш.

    17:30 15.12.2025

  • 25 Стършел

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кево е майстор":

    Тя и Веска от Варна го побликува редовно! Не му е чист косъма, личи си от Космоса!

    17:36 15.12.2025

  • 26 Мальовица

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "жалък е":

    Тоз е по зле и от азис

    17:42 15.12.2025