След пет години: В Мианмар отново гласуват ВИДЕО

Избирателите в Мианма се отправиха днес към секциите за гласуване, за да пуснат бюлетината си на първите от пет години парламентарни избори в родината си.

Вотът се произвежда под надзора на управляващите военни и в условия на гражданска война, обхванала голяма част от източноазиатската страна, съобщиха агенциите.

Според критици изборите имат за цел да придадат фасада на легитимност на управлението на военните, което започна след като през февруари 2021 г. армията свали демократично избраното правителство на Аун Сан Су Чжи. Партията ѝ спечели изборите през 2020 г., но на нея не бе позволено да встъпи в длъжност за втори мандат като лидер на Мианма.

В Янгон, най-големия град в Мианма, Найпидо, столицата, и на други места избирателите гласуват в училища, държавни учреждения и религиозни сгради.

Според критици резултатите ще бъдат нелегитимни поради недопускането до участие в надпреварата на едни от основните политически сили в Мианма, както и поради ограниченията върху свободата на словото и обстановката на репресии, отбелязва Асошиейтед прес.

Те възразяват, че очакваната победа на подкрепяната от военните Съюзна партия за солидарност и развитие прави номиналния преход към гражданско управление химера.

Но независимо от това произвеждането на изборите може да послужи като извинение за съседи като Китай, Индия и Тайланд да продължат подкрепата си на основание, че вотът ще спомогне за повишаване на стабилността в Мианма.

Западните страни запазват санкциите срещу управляващите в Мианма генерали заради антидемократичните им действия и войната им срещу политическите им противници, отбелязва Асошиейтед прес.

В Янгон още вчера видимо се забелязваха повишени мерки за сигурност. Пред секциите за гласуване има въоръжена охрана, а по улиците патрулират военни камиони. На този вот изборните власти за пръв път се сблъскват със задачата да организират машинно гласуване.

Макар и опозиционните организации и въоръжените съпротивителни движения да се зарекоха да попречат на произвеждането на изборите, засега не са предприели никакви по-значими действия за проваляне на вота.

Бившият лидер на Мианма, 80-годишната Су Чжи, няма да участва в надпреварата, тъй като изтърпява 27-годишна присъда в затвора по обвинения, които според мнозина са политически мотивирани. През 2023 г. нейната партия Националната лига за демокрация бе разпусната, след като отказа да се регистрира по новите правила, зададени от военните.

Други политически сили също отказаха да се регистрират и да участват в избори, произвеждани в условия, които според тях са нечестни. Опозиционни организации призоваха за бойкотиране на вота.