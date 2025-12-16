България се събужда

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Протестите залели страната събориха правителството. И ни чакат нови парламентарни избори.

Глашатаите на управляващата ни олигархия- разни социолози, политолози, политически активни и гласовити соросоиди вкупом започнаха да правят заклинания от рода на:

Нищо няма да излезе от тези бунтове и протести. Имало ги е и преди такива протести, без ефект.

Протестиращите не са обединени от някаква обща платформа, не ги обединява някаква политическа сила, лозунгите са общи приказки, като искаме да живеем в нормална държава, без корупция и със спазване на законите, но нищо конкретно.

Скандират да се махнели от политиката Пеевски и Борисов, и видиш ли, тогава нещата ще се оправят. Ето имало през 2013г. масови протести срещу предложението Пеевски да оглави ДАНС, а той днес си е видна политическа фигура, създател и ръководител на ведуща политическа сила. И срещу Борисов е имало протести но той си остава стабилен лидер на „първа политическа сила“ в парламента.

Протестиращите са млади хора, политически неориентирани, бунтари, които са подлъгани или се подлъгват, че с протестите си срещу бюджета и с падането на правителството, нещо ще се промени за по- добро.

Някои се надяват, че президента Радев ще направи партия и ще промени статуквото, но това са празни надежди. Той още не е изразил собствена политическа платформа, няма структури в страната, такъв опит направи някога бившият президент Първанов, но неуспешен.



Нещата обаче не стоят точно така сега. На протестите излезе ново поколение, което не може да бъде излъгано от измамници- политици, които обещават, увещават, но не правят нищо вече повече от 30 години за да измъкнат държавата ни от последното място по бедност, да решат задълбочаващите се проблеми в здравеопазването, образованието, че и в почти всичко сектори на икономиката и обществения живот. Тези млади хора са образовани, виждат реалността с очите си, а не през розовите очила, които управляващата ни олигархия се опитва да нахлузи на главите им. Те не искат, както родителите им, да бъдат принудени да напуснат родината си за да си изкарват препитанието на запад, искат да се реализират и живеят в България, която обичат и за която милеят, имат свои идеали и мечти, и лесно няма да бъдат пречупени, защото и светът и времената са други. Да, имаше масови протести срещу Пеевски през 2013г. но още тогава той беше част от олигархията, която го опази и доотгледа, за да и върши работа, но младите на площадите ясно го показаха- няма да допуснат той да управлява съдбата им. Да имаше протести срещу Борисов, спомнете си юли 2020г., когато протестите в София бяха смазани с полицейско насилие, вижте тук кадрите от 10 юли тази година, където полицаи пребиват един младеж зад колоните на Министерския съвет. https://www.youtube.com/watch?v=XxHdG9PjNS4. И на биячите им се размина, а те бяха за затвора- биеха защото обслужваха управляващите, знаеха, че ще им се размине, може и награди да са очаквали. Но тогава Борисов и ГЕРБ бяха още силни, а при сегашните протести управляващата олигархия, или мафията, какъвто термин използваха протестиращите, не смееха да наредят на полицията да бие, затова се опитаха да използват провокатори. Някога, в миналото, вкараха кметицата на столичният район „Младост“ Иванчева в затвора за дълги години, защото си позволи да оспори и победи в изборите герберския кандидат и задкулисно управляващата страната олигархия се опита наскоро да направи същото с новоизбраният но неудобен им кандидат на Варна за кмет Благомир Коцев, държаха го пет месеца в ареста в София, без доказани обвинения, но протестите стреснаха олигарсите и съдиите и Коцев отново е в кметския си кабинет и едва ли ще посмеят да го вкарат в затвора като Иванчева.

Младите протестиращи нямали политическа платформа, не знаели какво искат. Да нямат конкретна политическа платформа, защото те не излязоха да протестират като представители на партия, с изработена платформа. Но те знаеха какво искат, и ясно го заявяваха- ред, законност и справедливост, ако заемем лозунга на някогашният неуспял политик Яни Янев, истинска, а не ерзац демокрация, свобода на словото, която е подтисната в България, поради това, че национални медии и множество сайтове са под контрола на олигархията, достойно заплащане на труда, възможности за реализация на обучените в България млади хора, възможност българският народ да бъде питан и да изказва своето одобрение или не при взимането на важни са икономиката и националната сигурност решения, които години наред се взимат под диктовката на чужди посолства. Това да достойни цели и партии, които ги заложат в своите платформи, но не само като цели, но и като конкретни мерки за осъществяването им, ще спечелят гласовете на протестиращото ново поколение. А между тези мерки ще излязат на преден план и облекчаването на правилата за провеждане на референдуми, въвеждане на мажоритарен принцип за избор на народни представители и премахване на назначаването на депутати чрез партийни листи от партийните вождове, което прави тези депутати зависими и послушници. И особено важно, скъсването на пъпната връв между управляващата ни олигархия и корумпираният политически елит със съдебната власт и пълен ремонт на тази власт, като от нея се отстранят магистратите, известни с послушанието си изпълняващи указанията на си на управляващите. Ремонт на институциите, използвани кат бухалки срещу неудобни политически личности.

Вече е ясно, Борисов и Пеевски никога няма да бъдат премиери на страната им. Това ново бунтуващо се поколение няма да го допусне, и това ще бъде едно тяхно голямо постижение. Не вярвам и ПП-ДМ да заблудят тава младо поколение и да го привлекат като гласоподаватели, въпреки, че и те участваха активно в протестите и имат основателни искания за честни избори и ремонт на съдебната система. Защото и те дойдоха на власт с добри обещания и за отстраняването от политическата власт и сцена на тандема Пеевски/Борисов, но когато взеха властта показаха, че и те изпълняват чужда воля и първата им работа беше да прокарат и осъществят агресивна русофобска политика в политическо и икономическо отношение, политика не отговаряща на икономическите и националните интереси на страната ни. Политика, която следват и днес, която и няма да спечели умовете и сърцата на българския народ.

Нищо нямало да излезе от опита на сегашният президент Румен Радев за създаде партия. Тази възможност не дава сън на олигархията и на управляващите от четворната коалиция. И ето как в артилерията срещу кандидатурата на Румен Радев се включи бившият преподавател по научен комунизъм известеният социолог - соросоид Огнян Минчев (той самият признава в една публикация, че е бил финансиран от фондации на Сорос и други подобни НПО-та). Той пише:

„В момента, в който блокът на Радев успее да се превърне във водеща политическа сила - в ход ще бъде приведен моделът "Отечествен фронт": моделът, чрез който болшевиките и чингизидите като цяло заграбват цялата власт“. И в България щяло да се установи диктатура.

Този човек, титулуван и като доктор на социологическите науки безсрамно лъже и се опитва да сплаши протестиращото младо поколение. Защото „Очественият фронт“ не е болшевишко създание, а е на политическата опозиция в България срещу про-фашисткия режим на Богдан Филов, вкарал ни във Втората световна война. А „чингизидите“ са наследници на клана на Чингиз хан, управлявал някога Монголия, и какво общо имат те с Радев и евентуални негови гласоподаватели?. И „болшевики“ в България като политическо съсловие или партия в България никога не е имало- това е понятие родило се по време на Октомврийската революция в Царска Русия, е произхожда от думата „болшинство“- фракцията на Ленин, която на избори побеждава фракцията на малцинството „меншеники“- отцепило се крило от руската социалдемократическа партия. Тези работи Минчев ги знае, нали е бил специалист по времето на соца по въпросите на научния комунизъм.

Ако спечели изборите Румен Радев диктатура няма да има - това е абсурдно и смехотворно, и българите трудно може да бъдат сплашени с подобни заклинания. А дали Радев ще успее да промени политическият ландщафт- ще видим. Но промени несъмнено ще има.

Защото България наистина се събужда.