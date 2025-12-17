Смиляна Нитова пред ФАКТИ: Борисов не спря да унижава цял мандат Желязков

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Политическата криза в България навлиза в поредния си остър етап – протести по улиците, паднало правителство, напрежение около бюджета и предстоящото влизане в еврозоната. Каква е ролята на ключови фигури във властта. Пред ФАКТИ говори Смиляна Нитова, адвокат, член на ръководството на "Непокорна България".



- Г-жо Нитова, накъде върви България? Била сте депутат от БСП в парламента, но как гледате сега на това, което се случва. Протести, оставка, а от 1 януари приемаме еврото – кое от трите ви притеснява най-много?

- Първо да направя едно уточнение - напуснах БСП преди повече от година заради предателството на новото ръководство. Протестите ме радват. В Хасково излязохме хиляди хора на площада. В цяла България беше така. Оставката е вследствие на протестите. Време беше това позорно правителство, избрано след изборни фалшификации, престъпени клетви, лъжи, привилегии и некадърност да си ходи.



Приемането на еврото, без да сме изпълнили критериите, е най-притеснителното.



Икономиката не е добре. Закръгляването на цени и спекулации са опасни и водят до тежки последствия за обикновените хора. Управляващите са безсилни да се справят с този проблем.



- Ще влезем в еврозоната с удължен бюджет. Поне засега. Това май е новаторски подход, защото няма друга страна, която да го е правила?

- Бюджетът беше капсул-детонатор, който напълни площадите с протестиращи. И вторият му вариант, който е по-лош, не успокои страстите. Всички им казваха, че бюджетът им е лош – от работещите до Европейската комисия. Виждам, че се усилва натискът да се приеме на всяка цена бюджетът, който запали протестите. Този ентусиазъм на управляващите ми е адски съмнителен. Нямам им доверие, че ги е грижа за обществото, а си мисля, че са си разпределили проекти през общини, обществени поръчки, второстепенни пътища, въоръжение и т.н. между ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН.



- Къде остана държавността, къде са държавниците, които могат да гарантират стабилността на страната?

- В момента са извън парламента. Това е големият „Х“ в управляващия елит. Хора, които лъжат избирателите си безогледно. Дори подписват санитарни кордони, а после се отричат от подписите си. Аз – като юрист, го намирам за позорно.



В политиката трябват хора, които си държат на думата и могат да управляват.



Това е държавническо и отговорно поведение. Другото е измама. Съдете за политиците не по красиви обещания, а по делата и реално свършена работа с резултати.



- Защо с всеки следващ парламент доверието в политиците ни намалява. Какво показва това?

- Ниско ниво на управляващите. Антиселекция. В последните парламенти стана честа практика да се бият, псуват, обиждат… Това отвращава всеки нормален човек. И същевременно - никакъв продукт, няма устойчиво законодателство, няма смислен разговор. В „Непокорна България“ работим по този вектор – реална политика, ориентирана към резултати, сигурност, държим си на думата.



- Росен Желязков или Бойко Борисов хвърли оставката на кабинета? Реалната власт в кого беше…

- Самият Борисов каза, че са петима премиери. Борисов не спря да унижава цял мандат Желязков. Не че той не се самоунижи, след като се съгласи да е сламен премиер на задкулисието. Оставката номинално хвърли Борисов, но под напора на протестите. Иначе се пазареше за отсрочки.

А реалната власт беше в Пеевски, който нареждаше на министри, раздаваше задачи, редеше регулатори…

БСП и ИТН бяха в ролята на изпълняващите.



- Управляващо мнозинство бе съставено от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН с уж нетърсената подкрепа на "ДПС – Ново начало". Коя партия казваше какво да се прави. Какво видяхте вие отстрани?

- ДПС бяха реалните управляващи.

Борисов вече е слаб и притиснат до стената от Пеевски.

Видя се след изборите в Пазарджик. Тогава Борисов се закани, че ще прави промени, поиска оставки. Пеевски му скръцна със зъби и той се сви. За ИТН и БСП по-добре да не си губим времето да говорим. Това са политически трупове. Така става с предатели и слуги. Отиват в небитието. Повече няма да влязат в парламента.



- Цялото изпълнително бюро на БСП подаде оставка, но без Атанас Зафиров? Какъв ход е това?

- Това е опит да потушат омразата на редовите членове на БСП, колкото са останали. Разпадът там е пълен. Разочарованието е тотално. Такова предателство! Такива лъжи! Освен това пак манипулират хората. Вместо свикване веднага на Национален съвет, който да освободи бюрото, и на конгрес, който да избере нов председател, те го отлагат за януари. И още нещо – искат същото това ръководство да реди новите листи, за да се намърдат пак в следващото Народно събрание. Подлеци и интересчии. Грозен финал.

- Какво свърши БСП в този кабинет?

- Нищо, освен да обслужва ГЕРБ и ДПС и да обикалят света на безсмислени екскурзии с нашите пари. И няколко души да се уредят с постове. Ресорите им са погром - екологията с безводието, частните ВЕЦ-ове, регионалното с ВиК скандали и милионните бонуси в АПИ, социалното със замразената социална програма, спортното с тотото.

Отделно не направиха нищо за децата и младите семейства.

Помните ли обещанието за безплатни лекарства за деца до 14 г.? Не го изпълниха. А ангажимента болниците да не са търговски дружества? И тук нищо. А преизчисляването на старите пенсии с нов средноосигурителен доход? Нито дума не обелиха по този въпрос. За сметка на това заложиха в бюджета 8 километра път, който струва 1 млрд. евро.

Мирише на корупция.

Половин България е залята под вода, в другата половина се мият с легени. Това е все в ресорите на БСП. Предадоха си избирателите, прегърнаха се с мафията и една година преследваха единствено личните си интереси. И това не е само БСП, а още 30 леви партии. Защо мълчат сега Мая Манолова, Румен Петков, Александър Томов и още куп леви „лидери“, управляващи в момента, които са част от тази коалиция?



- Вървят консултации при президента Румен Радев, а общата теза е, че няма да се прави опит за нов кабинет в рамките на този парламент. Отиваме на избори? Виждате ли президента като политически играч?

- Отиваме на избори. Малко омръзна тази игра на президента – „ще правя – няма да правя – не знам дали ще правя – може и да правя – неочаквано ще правя“.

Върти цяла България на пръста си вече пета година с тези номера.

Радев направи няколко партии, кара се с тях, подкрепяше вътрешната опозиция в БСП, докато разби партията. Това не е поведение на отговорен човек. Понеже съм от Хасково, познавам и много от познаващите го от Димитровград, откъдето е. Не са ласкави отзивите им.



- Същите партии, същите лица ще ни обещават същите неща или ще има и нови политически формации…

- Времето на обещанията мина. Изтъркаха се след 7 избора и лъжи. Не вярвайте на думи. Гледайте кой какво е правил, кой не ви е излъгал, не се продал на мафията. Само по делата съдете. Иначе пак ще ви употребят. Както БСП, ИТН, ПП-ДБ излъгаха избирателите си. Никога с Борисов и Пеевски, и винаги в скута. Това гледайте.

- Емоцията от протестите ще се пренесе ли и пред урните. Ще има ли по-голяма избирателна активност?

- Да, очаквам по-голяма избирателна активност. Енергията на площада трябва да се излее в урните, за да се минимизира купеният и контролиран вот.