Новини
Мнения »
Смиляна Нитова пред ФАКТИ: Борисов не спря да унижава цял мандат Желязков

Смиляна Нитова пред ФАКТИ: Борисов не спря да унижава цял мандат Желязков

17 Декември, 2025 08:59 2 731 34

  • смиляна нитова-
  • радев-
  • бсп-
  • непокорна българия-
  • протести-
  • кабинет-
  • желязков-
  • пеевски

Радев направи няколко партии, кара се с тях, подкрепяше вътрешната опозиция в БСП, докато разби партията, казва тя

Смиляна Нитова пред ФАКТИ: Борисов не спря да унижава цял мандат Желязков - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Политическата криза в България навлиза в поредния си остър етап – протести по улиците, паднало правителство, напрежение около бюджета и предстоящото влизане в еврозоната. Каква е ролята на ключови фигури във властта. Пред ФАКТИ говори Смиляна Нитова, адвокат, член на ръководството на "Непокорна България".

- Г-жо Нитова, накъде върви България? Била сте депутат от БСП в парламента, но как гледате сега на това, което се случва. Протести, оставка, а от 1 януари приемаме еврото – кое от трите ви притеснява най-много?
- Първо да направя едно уточнение - напуснах БСП преди повече от година заради предателството на новото ръководство. Протестите ме радват. В Хасково излязохме хиляди хора на площада. В цяла България беше така. Оставката е вследствие на протестите. Време беше това позорно правителство, избрано след изборни фалшификации, престъпени клетви, лъжи, привилегии и некадърност да си ходи.

Приемането на еврото, без да сме изпълнили критериите, е най-притеснителното.

Икономиката не е добре. Закръгляването на цени и спекулации са опасни и водят до тежки последствия за обикновените хора. Управляващите са безсилни да се справят с този проблем.

- Ще влезем в еврозоната с удължен бюджет. Поне засега. Това май е новаторски подход, защото няма друга страна, която да го е правила?
- Бюджетът беше капсул-детонатор, който напълни площадите с протестиращи. И вторият му вариант, който е по-лош, не успокои страстите. Всички им казваха, че бюджетът им е лош – от работещите до Европейската комисия. Виждам, че се усилва натискът да се приеме на всяка цена бюджетът, който запали протестите. Този ентусиазъм на управляващите ми е адски съмнителен. Нямам им доверие, че ги е грижа за обществото, а си мисля, че са си разпределили проекти през общини, обществени поръчки, второстепенни пътища, въоръжение и т.н. между ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН.

- Къде остана държавността, къде са държавниците, които могат да гарантират стабилността на страната?
- В момента са извън парламента. Това е големият „Х“ в управляващия елит. Хора, които лъжат избирателите си безогледно. Дори подписват санитарни кордони, а после се отричат от подписите си. Аз – като юрист, го намирам за позорно.

В политиката трябват хора, които си държат на думата и могат да управляват.

Това е държавническо и отговорно поведение. Другото е измама. Съдете за политиците не по красиви обещания, а по делата и реално свършена работа с резултати.

- Защо с всеки следващ парламент доверието в политиците ни намалява. Какво показва това?
- Ниско ниво на управляващите. Антиселекция. В последните парламенти стана честа практика да се бият, псуват, обиждат… Това отвращава всеки нормален човек. И същевременно - никакъв продукт, няма устойчиво законодателство, няма смислен разговор. В „Непокорна България“ работим по този вектор – реална политика, ориентирана към резултати, сигурност, държим си на думата.

- Росен Желязков или Бойко Борисов хвърли оставката на кабинета? Реалната власт в кого беше…
- Самият Борисов каза, че са петима премиери. Борисов не спря да унижава цял мандат Желязков. Не че той не се самоунижи, след като се съгласи да е сламен премиер на задкулисието. Оставката номинално хвърли Борисов, но под напора на протестите. Иначе се пазареше за отсрочки.

А реалната власт беше в Пеевски, който нареждаше на министри, раздаваше задачи, редеше регулатори…

БСП и ИТН бяха в ролята на изпълняващите.

- Управляващо мнозинство бе съставено от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН с уж нетърсената подкрепа на "ДПС – Ново начало". Коя партия казваше какво да се прави. Какво видяхте вие отстрани?
- ДПС бяха реалните управляващи.

Борисов вече е слаб и притиснат до стената от Пеевски.

Видя се след изборите в Пазарджик. Тогава Борисов се закани, че ще прави промени, поиска оставки. Пеевски му скръцна със зъби и той се сви. За ИТН и БСП по-добре да не си губим времето да говорим. Това са политически трупове. Така става с предатели и слуги. Отиват в небитието. Повече няма да влязат в парламента.

- Цялото изпълнително бюро на БСП подаде оставка, но без Атанас Зафиров? Какъв ход е това?
- Това е опит да потушат омразата на редовите членове на БСП, колкото са останали. Разпадът там е пълен. Разочарованието е тотално. Такова предателство! Такива лъжи! Освен това пак манипулират хората. Вместо свикване веднага на Национален съвет, който да освободи бюрото, и на конгрес, който да избере нов председател, те го отлагат за януари. И още нещо – искат същото това ръководство да реди новите листи, за да се намърдат пак в следващото Народно събрание. Подлеци и интересчии. Грозен финал.

- Какво свърши БСП в този кабинет?
- Нищо, освен да обслужва ГЕРБ и ДПС и да обикалят света на безсмислени екскурзии с нашите пари. И няколко души да се уредят с постове. Ресорите им са погром - екологията с безводието, частните ВЕЦ-ове, регионалното с ВиК скандали и милионните бонуси в АПИ, социалното със замразената социална програма, спортното с тотото.

Отделно не направиха нищо за децата и младите семейства.

Помните ли обещанието за безплатни лекарства за деца до 14 г.? Не го изпълниха. А ангажимента болниците да не са търговски дружества? И тук нищо. А преизчисляването на старите пенсии с нов средноосигурителен доход? Нито дума не обелиха по този въпрос. За сметка на това заложиха в бюджета 8 километра път, който струва 1 млрд. евро.

Мирише на корупция.

Половин България е залята под вода, в другата половина се мият с легени. Това е все в ресорите на БСП. Предадоха си избирателите, прегърнаха се с мафията и една година преследваха единствено личните си интереси. И това не е само БСП, а още 30 леви партии. Защо мълчат сега Мая Манолова, Румен Петков, Александър Томов и още куп леви „лидери“, управляващи в момента, които са част от тази коалиция?

- Вървят консултации при президента Румен Радев, а общата теза е, че няма да се прави опит за нов кабинет в рамките на този парламент. Отиваме на избори? Виждате ли президента като политически играч?
- Отиваме на избори. Малко омръзна тази игра на президента – „ще правя – няма да правя – не знам дали ще правя – може и да правя – неочаквано ще правя“.

Върти цяла България на пръста си вече пета година с тези номера.

Радев направи няколко партии, кара се с тях, подкрепяше вътрешната опозиция в БСП, докато разби партията. Това не е поведение на отговорен човек. Понеже съм от Хасково, познавам и много от познаващите го от Димитровград, откъдето е. Не са ласкави отзивите им.

- Същите партии, същите лица ще ни обещават същите неща или ще има и нови политически формации…
- Времето на обещанията мина. Изтъркаха се след 7 избора и лъжи. Не вярвайте на думи. Гледайте кой какво е правил, кой не ви е излъгал, не се продал на мафията. Само по делата съдете. Иначе пак ще ви употребят. Както БСП, ИТН, ПП-ДБ излъгаха избирателите си. Никога с Борисов и Пеевски, и винаги в скута. Това гледайте.

- Емоцията от протестите ще се пренесе ли и пред урните. Ще има ли по-голяма избирателна активност?
- Да, очаквам по-голяма избирателна активност. Енергията на площада трябва да се излее в урните, за да се минимизира купеният и контролиран вот.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 5 Отговор
    За хотел с водопад и аз съм съгласен да ме унижават.

    Коментиран от #10, #13

    09:04 17.12.2025

  • 2 КАКВО УНИЖЕНИЕ.....!?

    31 1 Отговор
    .........ВОДОПАДА ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЕЧЕ И ТО ВСЕ ПО ОБИЛНО

    09:04 17.12.2025

  • 3 Горкият Желязков!😂😂😂

    32 2 Отговор
    От унижение взе, че си построи водопад!😂😂😂

    09:04 17.12.2025

  • 4 9689

    24 2 Отговор
    Защото костинбродският измамник е пудел.

    09:05 17.12.2025

  • 5 Тенекиения човек

    25 3 Отговор
    Малко му е на екскурзианта с водопадите.

    09:07 17.12.2025

  • 6 Трол

    23 3 Отговор
    А кой е казал, че на г-н Желязков не му харесва?

    09:08 17.12.2025

  • 7 Факт

    11 1 Отговор
    Прилича на СДС как принципно громеше БСП някога!

    09:09 17.12.2025

  • 8 Град Симитли

    13 12 Отговор
    ".... познавам и много от познаващите го от Димитровград, откъдето е. Не са ласкави отзивите им./за Радев/.."
    .... Това вече беше излишно и махленско.

    Коментиран от #26

    09:14 17.12.2025

  • 9 Поп Кръстю

    11 6 Отговор
    Борисов го направи министър председател ти каде беше тогава . Не си във час или си малоумна. Отивай на ТЕЛК.

    09:15 17.12.2025

  • 10 Зъл пес

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А сигурно и за хотел без водопад.

    09:19 17.12.2025

  • 11 Хайде стига

    5 4 Отговор
    интригантство.

    09:21 17.12.2025

  • 12 Смешна си

    6 6 Отговор
    тетко! Пълни глупости дрънкаш! И ти не си вЕрваш наааали?

    09:23 17.12.2025

  • 13 Селяк

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Специално теб ще те "унижат" зад хотела под водопада! Многократно радваш се а??

    09:25 17.12.2025

  • 14 Хмм

    11 0 Отговор
    иначе няма водопад

    09:34 17.12.2025

  • 15 Т.КОЛЕВ

    5 3 Отговор
    ТИЯ ОТ ПАРЛАМЕНТА И ПРЕЗИДЕНСТВОТО КАКВА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НОСЯТ?

    09:34 17.12.2025

  • 16 Хехе

    6 7 Отговор
    Г-жа Смиляна е гледала на смилянски боб! Поднесен за Нинова!

    09:38 17.12.2025

  • 17 хахах

    4 0 Отговор
    Ще тъгува до водопада .. да ви имам проблемите..

    09:39 17.12.2025

  • 18 Магистрат

    6 6 Отговор
    Тази, като я знам какъв адвокат е, ме хваща срам за професията

    09:39 17.12.2025

  • 19 Анонимен

    1 3 Отговор
    Гн. Борисов не е виновен Желязков е Аден за власт а не му е работе

    09:46 17.12.2025

  • 20 Иван Грозни

    7 4 Отговор
    Ало, непокорната, не Радев, а Тиквата най-напред изкупи половината ви партийни дейци.Като видяха парите после се продадоха и на прасето. Половината ви членове не са истински социалисти. Това е реалността.Дано вие да сте.

    09:49 17.12.2025

  • 21 Ден

    5 4 Отговор
    Много е права за всичко. Непокорни, давайте. Всички са били в скута освен вас

    09:49 17.12.2025

  • 22 И двамата са Проклятие!

    8 1 Отговор
    Крадци, лъжци Наглеци?

    09:50 17.12.2025

  • 23 Циник

    3 1 Отговор
    Моме, права си за всичко ама забравяш да споменеш, че разпада на БСП започна от вашата лидерка, дето сега се прави на светица. Но си права, че в сегашния парламент никой не става за нищо.

    10:00 17.12.2025

  • 24 Никой

    0 0 Отговор
    Жените не трябва да се обиждат - защото - житейски - знаят да въртят сатър и нож - но имат и други оръжейни умения. Какво каза тази дама - или е госпожица - или е даже момиче. Да ий се дадат незабавно пари - щото е умна.

    От Партия - "Незнайко" - а дали има и юридически умения - само тя си знае - щом се бута на пангара на политиката. Провален начин на живот.

    много се екзалтират - пък - нищо по-нататък - това е на Корнелия Нинова.

    10:03 17.12.2025

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 Не е нужно

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Град Симитли":

    да си от Димитровград , за да видиш пръските от устата и злобата в очите на Мунчо . Не напразно по соца вицовете за военни , винаги бяха свързани с липса на акъл . И не казвам, че това не са били умни момчета , но системата ги формираше и изглаждаше гънките .Е някой са по податливи , особено тия слагачите , други не .

    10:08 17.12.2025

  • 27 Вечната опозиция

    2 3 Отговор
    Нямат угаждане,тези покрай Нинова.Желязков има всички качества за Премиер .Съвсем тенденциозно Борисов се отказа от поста,защото трябваше N на брой избори,с предизвестен резултат,защото злобата на опозицията е безкрайна.ГЕРБ е незаобиколим фактор в българската политика и Нинова го знае.Сега се опитват да вбият клин между Борисов и ,в случая Желязков,но всички избиратели на ГЕРБ знаем,че Борисов държи партията на първо място ,колкото и избори да се направят.

    10:08 17.12.2025

  • 28 АМА СМИЛЯНОО

    4 1 Отговор
    ОН ЖЕЛЯЗКОВ Е УНИЗЕН ПО РОЖДЕНИЕ,КЪДЕ ОТИДЕ ПО ЕВРОПА НАВСЯКЪДЕ ОБЯВЯВАШЕ РУСИЯ ЗА ВРАГ НОМЕР 1.ПЪЛЕН ТЪПАК,ДА СЕ ЧУДИШ ЗАЩО БОЙКО ГО СЛОЖИ НА ПОСТА ТАЗИ МЕДУЗА ЛЕПКАВА.

    10:10 17.12.2025

  • 29 Тома

    0 0 Отговор
    Дамата коментира интимното състояние на бившия премиер така, както би го коментирала неговата любовница.
    Забавно!

    10:22 17.12.2025

  • 30 Вчера

    0 1 Отговор
    Слушах Цветанов при Генка Шикерова да плюе Борисов.И си мислех колко са ми неприятни неблагодарните хора.Ама бяха като две клюкарки Тя кажи,кажи,а той да ти кажа...како Генке.Та да хапеш ръката от която си ял хляб,си е грозна работа.Така и сега --Желязков бил послушен.Да,да,ама не,както се казва.Просто в ПАРТИЯТА ИМА СУБОРДИНАЦИЯ. И в резултат на това ГЕРБ печели избор след избор.Аз лично,съм горда,как Желязков изглежда на европейска сцена.

    10:26 17.12.2025

  • 31 Ами да

    1 0 Отговор
    БСП върви в правилна посока! Към нулата! Там им е мястото след цял век унищожение на България!

    10:29 17.12.2025

  • 32 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    А той горкият си подаде оставка, няма си хотел с водопад и пожизнена заплатка.......горкият унижен манин той

    10:30 17.12.2025

  • 33 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 1 Отговор
    Желязков сам се унижи още с Костинброд....

    10:32 17.12.2025

  • 34 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Смиляна,смилаш ли с глупавата си главичка че престъпника Желязков който беше арестуван за фалшифициране на бюлетини е смлян по рождение щом се е хванал с българоубиеца Винету.

    10:33 17.12.2025