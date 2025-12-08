Безнадеждност 2 - Сектата пак ще спечели

Дори не го споменават, по никакъв повод – сякаш са се заклели в някаква тайна конституция, която им забранява да изговарят думата „Народ“ – сигурно им изглежда като прокълната, чумава някак. Изритали са я дори от паметта си - тъй както са изоставили и самия Народ, захвърлили са го като нещо напълно излишно.
Той трябва да им е под ръка само за определени нужди, повечето от които скверни. Изобщо не се колебаят да покажат отново и отново презрението си към него. Разиграват го, както намерят за добре. И не се плашат, че той е свидетел на всички мискинлъци на Прехода, че и на тези преди него.
За това предупреди във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян>
А народецът се тътрузи по протести, като курдисан от нечия невидима ръка - докъде и за какво да протестира. Сега решиха, че трябва да е срещу „бюджета“, срещу някакви сметки, които дори Господ да намери време и да ги стъкми, пак няма да ни измъкнат от тресавището.
Всичко е разсипано до степен на безнадеждност – а магазинът за Надежда е заключен за нас.
Дори да са останали някакви отломки от нея, те само се присмиват на нашата доверчивост. Обречени сме да живуркаме сред развалини от всякакво естество, трябва да се примирим вече с това.
И протестите ни са безнадеждни – който не разбира това е пълен глупак. Те са само вяла проява на някакво лъжовно достойнство, несръчна симулация, нищо повече. Те бяха и ще бъдат инструмент за спазаряването на поредната сглобка, а една политика, която вирее през сглобки е нещо отвратително. Особено в тукашния безсрамен вариант - другаде подобно нещо едва ли съществува. Ръфат се като побеснели улични псета, но са готови да се чифтосат във всеки един момент.
Софийският протест, впечатляващо многолюден, бе обявяван като протест на „младите“, колкото да подлъжат повече публика. Накрая обаче от ПП изобщо не се поколебаха да си го присвоят – сякаш това ще ги направи по-различни от останалите грешници от Сектата.
Натрапчиво се твърдеше, че това ще бъде протестът на гневните хора, на Гнева, макар че, специално на тия от ПП, най-малко им приляга да се привиждат като „гневни“. Комбинациите им вътре в сглобките и около тях ги представят за всичко друго, но не и за гневни, мнозина ги виждат по-скоро като измамливи хора с неясна мая, които не се поколебаха да излъжат дори „бащицата“ си Радев, онзи, който ги легализира – но сетне не се поколеба и да ги нарече „шарлатани“ – не политически, а изобщо шарлатани.
Затова и не беше изненадващо, че в самата „драматургия“ на събитието имаше немалко фалш. За присвояването му вече стана дума; без колебание беше зарязана и главната му цел: връщането на бюджета - и вместо това беше поискана оставката на правителството. А накрая беше променен и маршрута на финалното шествие, което пък откри възможност в цялостната „хореография“ да бъдат имплантирани изпълненията на качулатите ангели на Гнева.
И сега се оказа, че никой няма претенции за бащинството им – въпреки че иначе и тия от ПП, като всички останали от Сектата, са алчни да приватизират всичко, което попадне пред очите им.
Интересно, как са се почувствали „младите“ - които без изключение твърдяха пред камерите, че не симпатизират на никоя партия, когато
Асен Василев внезапно излезе на сцената, за да потвърди, че случващото се е партийно мероприятие на ПП.
Тъй или иначе, капанът щракна и зарешети наивниците, които дори не успяха да влязат в ролята на „гневни граждани“. Гневът им беше брутално присвоен и ще бъде използван за съвсем други цели; очаква ги познатото гадно пътуване към поредните избори, те пък с предизвестен резултат, отсега е ясно това. Сектата ще се прегрупира за пореден път и ще го направи още по-безцеремонно.
Следващият протест щял да мине под надслова „Стига! Дайте шанс на бъдещето!“ Какво означава въпросното „стига“, какво включва, до кого се отнася – това засега е строго пазена тайна. Немалка част от протестиращите обаче със сигурност си дават сметка, че отново просто ще демонстрират лоялност към „демократичната общност“, това е ДДС-то, с което доплащат за мечтанията си по истинския Порядък.
И вероятно вече не се виждат в друга роля. Да си с някой, да следваш някого, когото не харесваш особено или дори никак, само защото той е враг на някой друг, когото пък ненавиждаш, е направо невъзможно изпитание, да не кажа позорно, което не води до нищо добро.
И тази участ се падна на Народа – воден от омраза да прави избра си. Сякаш няма друго решение, към което да прибягнат горките ни хора. И това безспорно е една от най-драматичните страни на Разпада – Народът не знае какво да прави за себе си, дори със себе си. И е въпрос на време, когато някой ще го отведе по неразрешен маршрут, както ПростоКиро направи онази вечер - и да го сблъска с качулатите ангели.
Озаглавих тази дописка „Безнадеждност 2“, понеже преди време бях написал друга със същото заглавие. Минаха пет години от тогава. Нищо не се е променило. Пет хермафродитни години.
Гневът на Народа – осъзнатият гняв - и сега е една фикция.
И тогава, преди пет години „младите“ бяха използвани безмилостно, те бяха натоварени с надежди, които изобщо не бяха по силите им. И сетне направо ги забравиха. Това си беше една коварна форма на покваряване.
Междувременно, контролните органи разкриха, че до 135% достига в момента надценката на основните хранителни продукти, докато те стигнат до крайния им потребител. 135 % надценка! – и то във въртопа на всеобщото надцакване, по което е полудял светът. Ние сме най-малко подготвени и за тази мръсна игра – политическият сбириток, когото покорно следваме, няма да ни осигури защитата, от която се нуждаем.
Това надписване ще ни преследват във всичко и до края. Заслужаваме си го.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11, #25
16:05 08.12.2025
2 Петър
16:05 08.12.2025
3 Пешо
16:06 08.12.2025
4 Иван
16:06 08.12.2025
5 Димитър
16:07 08.12.2025
7 аз съм против
Коментиран от #14
16:08 08.12.2025
8 Кеворкяне ,
16:08 08.12.2025
9 Спомени от историята
Коментиран от #23
16:09 08.12.2025
10 Трол
16:10 08.12.2025
11 Разбрах
До коментар #1 от "честен ционист":" Честната ""
16:10 08.12.2025
12 Кюлчетар
16:11 08.12.2025
13 Мики Маус
16:13 08.12.2025
14 Мда
До коментар #7 от "аз съм против":Пука ми за мнението ти. Бегай буци да не те такова с 200
16:13 08.12.2025
15 Сатана Z
Коментиран от #19
16:14 08.12.2025
16 Казуар
16:21 08.12.2025
17 Феникс
16:21 08.12.2025
18 РОНИ
16:25 08.12.2025
19 Феникс
До коментар #15 от "Сатана Z":Те биха продали и собствената си майка само и само да си покажат омразата към Русия! Наскоро попаднах на клип със украйнче което каза , че би изтрепало всички ветерани в украйна, сражавали се на страната на ссср, каза също че в това число причислява баба си и дядо си!
16:28 08.12.2025
20 Политработник
16:29 08.12.2025
21 страхотно
16:30 08.12.2025
22 ние пък разбираме че си арменски глупак
и писарите що публикуват тук цъканиците и обидите на тоя аременски поп
16:31 08.12.2025
23 Раптор
До коментар #9 от "Спомени от историята":Това пък от къде го измисли ? Н интересен ли се правиш ? Аман от недоучили и недочели.
16:31 08.12.2025
24 Край
Докато хората не осъзнаят че трябва да се промени начина по които се формира властта в България - промяна не може да има. При една и съща изибрателна система - ще гледате едни и същи моцуни до безкрай. С малки нюанси но Лъчо Мозъка все ще ви е " законотворец" а Дебелите вечно ще ви управляват. Промяната става с промяна на избирателната система. Гласуване само от грамотни и плащащи данъци в България и мажоритарни избори в 2 тура. Докато не го наложите на партизаните сега сте обречени да си скачате по площадите
16:34 08.12.2025
25 Тъп Глупънсбъркър
До коментар #1 от "честен ционист":За хората се прави, но за "нашите хора" , а другите както правилно си забелязал "кучета ги яли".
16:37 08.12.2025
26 Цвете
Коментиран от #30
16:38 08.12.2025
27 Народ
16:38 08.12.2025
28 Ще ти кажа, бе!
Само Бойко не си показва народа. Показва стореното и го адресира към народа. Който се припознае за негов народ гласува. Най-често успешно.
16:39 08.12.2025
29 Цвете
Коментиран от #37
16:40 08.12.2025
30 Защото
До коментар #26 от "Цвете":Обясни бе пуделче? Защо Лена Бориславова се договаряше с детето на мафията Крум Зарков да не се закачат изтеклите по давност преписки в КПКОНПИ? С какво право няма да закачат корумпираните, когато заявката на ПП е корупция нула? Какво стана с тази заявка? Вече ПП са част от статуквото ли? Защо ПП седна на една маса с БСП и ги върна във властта? Обясни?
16:42 08.12.2025
31 аз съм твърдо против
Коментиран от #35
16:42 08.12.2025
32 Тъп Глупънсбъркър
Коментиран от #40
16:42 08.12.2025
33 Кеворк Кеворкян - агент "Димитър"
Коментиран от #36
16:47 08.12.2025
34 Агент Димитър
Все пак останали са 28 страници доноси, където протичат имената на знакови български интелектуалци: журналисти, хора на изкуството, писатели и литературни критици.
16:50 08.12.2025
35 Хахах
До коментар #31 от "аз съм твърдо против":Ти сега откъде мислиш се управлява? От кръчмата на мутрите и хотелиерите. Каква разлика между улицата и кръчмата на прасетата? Все пак има разлика, едните издевателстват и грабят другите.
Коментиран от #43
16:51 08.12.2025
36 Аха
До коментар #33 от "Кеворк Кеворкян - агент "Димитър"":Никава зловеща ДСне е имало, никакви съдби не е разбивал, и никога не е бил агент на 6 ти отдел- А вие сте сбъркан и нямате представа за какво говорите !
Коментиран от #41
16:52 08.12.2025
37 Драго
До коментар #29 от "Цвете":Абе Трандафилке да те питам нещо по повод омразата , Защо ПП -ДБ непрекъснато излъчват тази омраза като показват опонентите си като тикви и прасета . На теб харесва ли ти , защото на мен НЕ ! Така ли се държат едни възпитани , образовани млади хора ? И да знаеш Цвете , че цялата тази омраза ще се стовари върху тия същите от идващите след тях и тогава ако сме живи ще си зададем въпроса : Къде сбъркахме ?
16:53 08.12.2025
38 Аз не бих бил
Разчитат на меката душа на Борисов.
Младите поколения Зет, както сами се нарекоха със символа на руския фашизъм, са крайно неопитни, незрели и наивни и лесно да се лъжат по красивите приказки на Кокорчо и сие.
16:53 08.12.2025
39 ?????
Тая пиеса вече сме я гледали със същите актьори.
16:53 08.12.2025
40 Голямата трагедия
До коментар #32 от "Тъп Глупънсбъркър":Да, обаче танковете не дойдоха. Селяндурите смеещи да се наричат генерали застанаха на страната на комунистическата олигархия на БКП. Те ги опазиха, те ги спасиха. Тери оставиха в България. Срещу лична изгода, за ходели и за хубава служба за децата. Най-голямото зло на небългарската армия, смееща да се нарича българска. Чисто съветска и политическа.
16:55 08.12.2025
41 Имате ли представа за какъв "човек"
До коментар #36 от "Аха":Става въпрос-
Доносите на Кеворк Кеворкян срещу Димитри Иванов, Румяна Узунова и Дончо Цончев
Ето част от имената, за които е докладвал на водещия си офицер агент Димитър:
Румяна Узунова – литературен критик
Дончо Цончев – писател
Васил Попов – писател
Иван Кожухаров /Черното/ – художник
Димитри Иванов – журналист, участващ в предаване по Българска телевизия
Вера Ганчева – журналистка, съпруга на покойния поет Владимир Башев
Борис Делчев – литературен критик
Атанас Свиленов – литературен критик
Блага Димитрова – поетеса
Георги Марков – литературен критик
Георги Стойчев – главен редактор на ЛИК по Българска телевизия
Михаил Неделчев – литературен критик
Енчо Мутафов – литературен критик
Огнян Сапарев – литературен критик
Светозар Игов – литературен критик
Любен Георгиев – литературен критик
Това са запазени в архивите на ДС сведения от 1976 – 79 година, когато „Димитър“ има вече натрупан шестгодишен стаж. От този момент до 1990 г. всичко в досието липсва. Можем само да си представяме мащаба на унищожения архив от доноси.
Коментиран от #42
16:56 08.12.2025
42 Чета доносите му за тези хора
До коментар #41 от "Имате ли представа за какъв "човек"":За всеки отделно в Биволъ! Най потресаващ е за колегата му водещ във "Всяка неделя" Димитри Иванов! Че е говорил че партийците имат привилегии ,че натискат хубавите жени на партийните събрания и заплашват съпрузите им ако не им "пуснат". Това са партийните секретари на БКП. И агент "Димитър" докладва всичко това на водещия си офицер. Чета и ми се доплаква
Коментиран от #44
16:59 08.12.2025
43 9 милиарда за 9 дни
До коментар #35 от "Хахах":Кой ги ограби? Питай Асен Василев.
17:02 08.12.2025
44 Ами
До коментар #42 от "Чета доносите му за тези хора":Елементарни и злобни селяндури са били, тогава и днес! Такива са и днес. Такива са и техните деца. Не знам как се нарича такова явления. Няма вероятно вижданията да го нарека. Социолатия ли, шизофрения ли, примитивизъм ли, какво ли.
Коментиран от #45
17:05 08.12.2025
45 аз щи кажа
До коментар #44 от "Ами":Нариша се Цедката на Дарвин. 1945 руснаците са избили цвета на българската нация и са оставили селяците. Те затова.
17:07 08.12.2025