Новини
Мнения »
Безнадеждност 2 - Сектата пак ще спечели

Безнадеждност 2 - Сектата пак ще спечели

8 Декември, 2025 16:03 1 756 45

  • протест-
  • кеворк кеворкян-
  • правителство-
  • власт

А народецът се тътрузи по протести, като курдисан от нечия невидима ръка - докъде и за какво да протестира

Безнадеждност 2 - Сектата пак ще спечели - 1
Снимка: БГНЕС
Кеворк Кеворкян Кеворк Кеворкян журналист и публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дори не го споменават, по никакъв повод – сякаш са се заклели в някаква тайна конституция, която им забранява да изговарят думата „Народ“ – сигурно им изглежда като прокълната, чумава някак. Изритали са я дори от паметта си - тъй както са изоставили и самия Народ, захвърлили са го като нещо напълно излишно.

Той трябва да им е под ръка само за определени нужди, повечето от които скверни. Изобщо не се колебаят да покажат отново и отново презрението си към него. Разиграват го, както намерят за добре. И не се плашат, че той е свидетел на всички мискинлъци на Прехода, че и на тези преди него.

За това предупреди във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян>

А народецът се тътрузи по протести, като курдисан от нечия невидима ръка - докъде и за какво да протестира. Сега решиха, че трябва да е срещу „бюджета“, срещу някакви сметки, които дори Господ да намери време и да ги стъкми, пак няма да ни измъкнат от тресавището.

Всичко е разсипано до степен на безнадеждност – а магазинът за Надежда е заключен за нас.

Дори да са останали някакви отломки от нея, те само се присмиват на нашата доверчивост. Обречени сме да живуркаме сред развалини от всякакво естество, трябва да се примирим вече с това.

И протестите ни са безнадеждни – който не разбира това е пълен глупак. Те са само вяла проява на някакво лъжовно достойнство, несръчна симулация, нищо повече. Те бяха и ще бъдат инструмент за спазаряването на поредната сглобка, а една политика, която вирее през сглобки е нещо отвратително. Особено в тукашния безсрамен вариант - другаде подобно нещо едва ли съществува. Ръфат се като побеснели улични псета, но са готови да се чифтосат във всеки един момент.

Софийският протест, впечатляващо многолюден, бе обявяван като протест на „младите“, колкото да подлъжат повече публика. Накрая обаче от ПП изобщо не се поколебаха да си го присвоят – сякаш това ще ги направи по-различни от останалите грешници от Сектата.

Натрапчиво се твърдеше, че това ще бъде протестът на гневните хора, на Гнева, макар че, специално на тия от ПП, най-малко им приляга да се привиждат като „гневни“. Комбинациите им вътре в сглобките и около тях ги представят за всичко друго, но не и за гневни, мнозина ги виждат по-скоро като измамливи хора с неясна мая, които не се поколебаха да излъжат дори „бащицата“ си Радев, онзи, който ги легализира – но сетне не се поколеба и да ги нарече „шарлатани“ – не политически, а изобщо шарлатани.

Затова и не беше изненадващо, че в самата „драматургия“ на събитието имаше немалко фалш. За присвояването му вече стана дума; без колебание беше зарязана и главната му цел: връщането на бюджета - и вместо това беше поискана оставката на правителството. А накрая беше променен и маршрута на финалното шествие, което пък откри възможност в цялостната „хореография“ да бъдат имплантирани изпълненията на качулатите ангели на Гнева.

И сега се оказа, че никой няма претенции за бащинството им – въпреки че иначе и тия от ПП, като всички останали от Сектата, са алчни да приватизират всичко, което попадне пред очите им.

Интересно, как са се почувствали „младите“ - които без изключение твърдяха пред камерите, че не симпатизират на никоя партия, когато

Асен Василев внезапно излезе на сцената, за да потвърди, че случващото се е партийно мероприятие на ПП.

Тъй или иначе, капанът щракна и зарешети наивниците, които дори не успяха да влязат в ролята на „гневни граждани“. Гневът им беше брутално присвоен и ще бъде използван за съвсем други цели; очаква ги познатото гадно пътуване към поредните избори, те пък с предизвестен резултат, отсега е ясно това. Сектата ще се прегрупира за пореден път и ще го направи още по-безцеремонно.

Следващият протест щял да мине под надслова „Стига! Дайте шанс на бъдещето!“ Какво означава въпросното „стига“, какво включва, до кого се отнася – това засега е строго пазена тайна. Немалка част от протестиращите обаче със сигурност си дават сметка, че отново просто ще демонстрират лоялност към „демократичната общност“, това е ДДС-то, с което доплащат за мечтанията си по истинския Порядък.

И вероятно вече не се виждат в друга роля. Да си с някой, да следваш някого, когото не харесваш особено или дори никак, само защото той е враг на някой друг, когото пък ненавиждаш, е направо невъзможно изпитание, да не кажа позорно, което не води до нищо добро.

И тази участ се падна на Народа – воден от омраза да прави избра си. Сякаш няма друго решение, към което да прибягнат горките ни хора. И това безспорно е една от най-драматичните страни на Разпада – Народът не знае какво да прави за себе си, дори със себе си. И е въпрос на време, когато някой ще го отведе по неразрешен маршрут, както ПростоКиро направи онази вечер - и да го сблъска с качулатите ангели.

Озаглавих тази дописка „Безнадеждност 2“, понеже преди време бях написал друга със същото заглавие. Минаха пет години от тогава. Нищо не се е променило. Пет хермафродитни години.

Гневът на Народа – осъзнатият гняв - и сега е една фикция.

И тогава, преди пет години „младите“ бяха използвани безмилостно, те бяха натоварени с надежди, които изобщо не бяха по силите им. И сетне направо ги забравиха. Това си беше една коварна форма на покваряване.

Междувременно, контролните органи разкриха, че до 135% достига в момента надценката на основните хранителни продукти, докато те стигнат до крайния им потребител. 135 % надценка! – и то във въртопа на всеобщото надцакване, по което е полудял светът. Ние сме най-малко подготвени и за тази мръсна игра – политическият сбириток, когото покорно следваме, няма да ни осигури защитата, от която се нуждаем.

Това надписване ще ни преследват във всичко и до края. Заслужаваме си го.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    22 3 Отговор
    Момчето каза, че всичко се прави за хората. Народа кучета го яли.

    Коментиран от #11, #25

    16:05 08.12.2025

  • 2 Петър

    24 12 Отговор
    От агент на ДС акъл не искам.

    16:05 08.12.2025

  • 3 Пешо

    18 10 Отговор
    Този агент откъде се появи, отново?

    16:06 08.12.2025

  • 4 Иван

    22 12 Отговор
    Кеворкян-платения писач на Свинете.

    16:06 08.12.2025

  • 5 Димитър

    16 6 Отговор
    Трябваше да я кръстиш "Безнадждност Z"

    16:07 08.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 аз съм против

    10 25 Отговор
    Твърдо съм против държавата да се управлява от улицата. Който иска да кара влака, да спечели изборите и да си състави правителство!

    Коментиран от #14

    16:08 08.12.2025

  • 8 Кеворкяне ,

    10 3 Отговор
    Заклели са се в неква Конституция , ама я кажи , кой я Оважава ?!

    16:08 08.12.2025

  • 9 Спомени от историята

    9 2 Отговор
    1933 година САЩ създават европейският обединен райх, но 1941 заедно със СССР се обръщат срещу него.

    Коментиран от #23

    16:09 08.12.2025

  • 10 Трол

    13 2 Отговор
    Кой не скача е дебел.

    16:10 08.12.2025

  • 11 Разбрах

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    " Честната ""

    16:10 08.12.2025

  • 12 Кюлчетар

    13 7 Отговор
    Бащата чийто син е престъпник, дава акъл. Гнусна работа.

    16:11 08.12.2025

  • 13 Мики Маус

    15 8 Отговор
    Браво Кеворк, ще заработиш още малко денги от биби и шиши

    16:13 08.12.2025

  • 14 Мда

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "аз съм против":

    Пука ми за мнението ти. Бегай буци да не те такова с 200

    16:13 08.12.2025

  • 15 Сатана Z

    9 16 Отговор
    Сектата ППДБ и Кики -Ники изтеглиха многомилиардните заеми по време на тяхното управление,които потънаха в Украйна за изработка на златните кенефи на Зеления нацист.

    Коментиран от #19

    16:14 08.12.2025

  • 16 Казуар

    8 7 Отговор
    Кеворкян, добре си беше ти по време на живковизма, слушаше какво говорят хората около теб и докладваше, а сега вече си слаба ракия.

    16:21 08.12.2025

  • 17 Феникс

    8 3 Отговор
    Тези сектанти искат да се намърдат на мястото на буци и шипи , като си спретнат неолиберален рай на земята, сед като вече са напълно зависими от глобалистите след убиването на левва!

    16:21 08.12.2025

  • 18 РОНИ

    4 7 Отговор
    БРАВО КЕВО КАЖИ ГО НА НЕВЕРНИЦИТЕ

    16:25 08.12.2025

  • 19 Феникс

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Те биха продали и собствената си майка само и само да си покажат омразата към Русия! Наскоро попаднах на клип със украйнче което каза , че би изтрепало всички ветерани в украйна, сражавали се на страната на ссср, каза също че в това число причислява баба си и дядо си!

    16:28 08.12.2025

  • 20 Политработник

    4 7 Отговор
    Преди да искаш, трябва да дадеш. Какво са дали на страната тия попораснали сополивци ? ..." Татко носи, мама меси"... не им се ходи на училище, не им се работи, но им се живее като в Германия или Швейцария. Искат на Карибите през лятото. Няма лошо... но трябва да си го заработят и заслужат. Никой не им пречи. Могат като връстниците си на запад да работят на 2, че и на 3 места, като искат много пари. Ако са инати - да чакат изборите. Колкото и да им е мъчно на ПП-ДБ, турците " Меч", фатмака в Президентството и т.н. друг начин няма. А и да спрат да ни плашат, че ще отидат на запад.Там размитат за мързели. Едно време ги стреляхме по границата такива, а ако не го правехме България сега да е на 1/3. Соррррри ?

    16:29 08.12.2025

  • 21 страхотно

    4 9 Отговор
    Останаха още 20 дни до края на руското робство в България. Руснаците се изнасят на тумби към Скопие и Истанбул.

    16:30 08.12.2025

  • 22 ние пък разбираме че си арменски глупак

    6 3 Отговор
    И протестите ни са безнадеждни – който не разбира това е пълен глупак


    и писарите що публикуват тук цъканиците и обидите на тоя аременски поп

    16:31 08.12.2025

  • 23 Раптор

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Спомени от историята":

    Това пък от къде го измисли ? Н интересен ли се правиш ? Аман от недоучили и недочели.

    16:31 08.12.2025

  • 24 Край

    8 1 Отговор
    Можете да си протестирате за "бъдеще" " за минало" "за справедливост" "против дебелите" "против лошите" "за красивите и младите" .... и прочие мечти.
    Докато хората не осъзнаят че трябва да се промени начина по които се формира властта в България - промяна не може да има. При една и съща изибрателна система - ще гледате едни и същи моцуни до безкрай. С малки нюанси но Лъчо Мозъка все ще ви е " законотворец" а Дебелите вечно ще ви управляват. Промяната става с промяна на избирателната система. Гласуване само от грамотни и плащащи данъци в България и мажоритарни избори в 2 тура. Докато не го наложите на партизаните сега сте обречени да си скачате по площадите

    16:34 08.12.2025

  • 25 Тъп Глупънсбъркър

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    За хората се прави, но за "нашите хора" , а другите както правилно си забелязал "кучета ги яли".

    16:37 08.12.2025

  • 26 Цвете

    5 4 Отговор
    ЗАЩО СИ ТОЛКОВА МНОГО ЧЕРНОГЛЕД.?????? НИМА НЕ ВИЖДАШ, КАКВО СЕ СЛУЧВА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ? МОЖЕ БИ ТИ Е ПРИЯТНО ДА ЧУВАШ ВСЕКИ ДЕН МАГНИТСКИ? ЗАЩО ЗАХАПА ОТНОВО ППДБ? КАКВА Е ТАЗИ ОМРАЗА, СПРИ СЕ. СТИГА. ДА НЕ СИ МИСЛИШ ЧЕ КАТО БЕШЕ НА ЕКРАНА ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ, СМЕ ХАРЕСВА ЛИ ВСИЧКИТЕ ТИ ИЗЯВИ? СПОМНЯШ ЛИ СИ КАТЯ ПАСКАЛЕВА, КАКВО КАЗА ПО ТВОЙ АДРЕС В ЕФИР? ПРИПОМНЯМ ТИ, " НЕ ЖЕЛАЯ ДА БЪДА КЕВОРКИРАНА И НАПУСНА СТУДИОТО. 🙃🙉🙄👎🙉🙊🤔

    Коментиран от #30

    16:38 08.12.2025

  • 27 Народ

    3 0 Отговор
    Страх ги е политическите секти от думата народ, че и от самия него. Такава мерзавост се носи една част от обществото възприела се господваща и Велика над останалите. И ги тъче инстриже, както си иска. Бизнес икономически групировки окупирали всеки километър в държавата, всеки съд, прокуратура, адвокатска колегия. Децата на мафия. Навсякъде са и са послушни. Пазят и обслужват политическата мафия, икономическата мафия. Това, което се случва в България е нещо чудовищно. Да тази общност има своя отделна конституция, свое отделно право. Чрез което са въздигнали корупцията и престъпленията като първи закон! Няма и военни, които да сторят нещо! Нито през 1989 година е имало военни, нито днес. Пиша за високите длъжности в армията, генерал, офицер, полковник. Които да се обединят и да "засвяткат децата на мафията" както един достоен военен патриот може да го направи. Няма такива, защото те са част от бизнес икономическия свят на престъпността и корупцията.

    16:38 08.12.2025

  • 28 Ще ти кажа, бе!

    2 3 Отговор
    Народът е разединен и разчетвърто-петорен. Нещо повече - някакви политичари пробутват тезата, че и зад тях има народ, който им вярва. В действителност дори файтонът с роднини не гласува за тях. С думата "народ" толкова много е спекулирано, че тя вче не означава нищо конкретно. Утре Пеевски ще ти покаже неговият народ. Вдруги ден Асен и академика ще покажат техния народ. Покрай тях ще видим още народи, желани или не толкова.

    Само Бойко не си показва народа. Показва стореното и го адресира към народа. Който се припознае за негов народ гласува. Най-често успешно.

    16:39 08.12.2025

  • 29 Цвете

    3 3 Отговор
    ЗАЩО СИ ТОЛКОВА МНОГО ЧЕРНОГЛЕД.?????? НИМА НЕ ВИЖДАШ, КАКВО СЕ СЛУЧВА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ? МОЖЕ БИ ТИ Е ПРИЯТНО ДА ЧУВАШ ВСЕКИ ДЕН МАГНИТСКИ? ЗАЩО ЗАХАПА ОТНОВО ППДБ? КАКВА Е ТАЗИ ОМРАЗА, СПРИ СЕ. СТИГА. ДА НЕ СИ МИСЛИШ ЧЕ КАТО БЕШЕ НА ЕКРАНА ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ, СМЕ ХАРЕСВА ЛИ ВСИЧКИТЕ ТИ ИЗЯВИ? СПОМНЯШ ЛИ СИ КАТЯ ПАСКАЛЕВА, КАКВО КАЗА ПО ТВОЙ АДРЕС В ЕФИР? ПРИПОМНЯМ ТИ, " НЕ ЖЕЛАЯ ДА БЪДА КЕВОРКИРАНА И НАПУСНА СТУДИОТО. 🙃🙉🙄👎🙉🙊🤔

    Коментиран от #37

    16:40 08.12.2025

  • 30 Защото

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    Обясни бе пуделче? Защо Лена Бориславова се договаряше с детето на мафията Крум Зарков да не се закачат изтеклите по давност преписки в КПКОНПИ? С какво право няма да закачат корумпираните, когато заявката на ПП е корупция нула? Какво стана с тази заявка? Вече ПП са част от статуквото ли? Защо ПП седна на една маса с БСП и ги върна във властта? Обясни?

    16:42 08.12.2025

  • 31 аз съм твърдо против

    2 3 Отговор
    Твърдо съм против държавата да се управлява от улицата. Който иска да кара влака, да спечели изборите и да си състави правителство!

    Коментиран от #35

    16:42 08.12.2025

  • 32 Тъп Глупънсбъркър

    3 1 Отговор
    Аз бях на протеста с "Да дойдат танковете" през декември 1989г. Но тогава бяха млад и глупав. Сега вече съм само млад. На друг протест не отидох, защото ми направи впечатление, че след всеки протест идват все по гладни, некадърни, неграмотни и крадливи управници, като трендът вече е много рязко в тази посока и не виждам защо , сле като тогава ми се размина да ме набие Народната Милиция да рискувам да ме напердаши вече демократичната полиция.

    Коментиран от #40

    16:42 08.12.2025

  • 33 Кеворк Кеворкян - агент "Димитър"

    4 4 Отговор
    На 6-ти отдел на зловещата ДС ни поучава доносничил на водещия си офицер за стотици Българи и разбил техните съдби

    Коментиран от #36

    16:47 08.12.2025

  • 34 Агент Димитър

    4 3 Отговор
    документална рубрика ДС – Държавните Свине, с досието на Кеворк Кеврокян – агент Димитър. Досието е унищожено със специална заповед през 1990 г.

    Все пак останали са 28 страници доноси, където протичат имената на знакови български интелектуалци: журналисти, хора на изкуството, писатели и литературни критици.

    16:50 08.12.2025

  • 35 Хахах

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "аз съм твърдо против":

    Ти сега откъде мислиш се управлява? От кръчмата на мутрите и хотелиерите. Каква разлика между улицата и кръчмата на прасетата? Все пак има разлика, едните издевателстват и грабят другите.

    Коментиран от #43

    16:51 08.12.2025

  • 36 Аха

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Кеворк Кеворкян - агент "Димитър"":

    Никава зловеща ДСне е имало, никакви съдби не е разбивал, и никога не е бил агент на 6 ти отдел- А вие сте сбъркан и нямате представа за какво говорите !

    Коментиран от #41

    16:52 08.12.2025

  • 37 Драго

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Цвете":

    Абе Трандафилке да те питам нещо по повод омразата , Защо ПП -ДБ непрекъснато излъчват тази омраза като показват опонентите си като тикви и прасета . На теб харесва ли ти , защото на мен НЕ ! Така ли се държат едни възпитани , образовани млади хора ? И да знаеш Цвете , че цялата тази омраза ще се стовари върху тия същите от идващите след тях и тогава ако сме живи ще си зададем въпроса : Къде сбъркахме ?

    16:53 08.12.2025

  • 38 Аз не бих бил

    1 4 Отговор
    толкова черноглед, колкото Кеворкян, но за едно той е много прав - мошениците от ППДБ искат да направят преврат и да вземат властта не чрез избори, а с улични безредици.
    Разчитат на меката душа на Борисов.

    Младите поколения Зет, както сами се нарекоха със символа на руския фашизъм, са крайно неопитни, незрели и наивни и лесно да се лъжат по красивите приказки на Кокорчо и сие.

    16:53 08.12.2025

  • 39 ?????

    1 2 Отговор
    Кеворк е прав.
    Тая пиеса вече сме я гледали със същите актьори.

    16:53 08.12.2025

  • 40 Голямата трагедия

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тъп Глупънсбъркър":

    Да, обаче танковете не дойдоха. Селяндурите смеещи да се наричат генерали застанаха на страната на комунистическата олигархия на БКП. Те ги опазиха, те ги спасиха. Тери оставиха в България. Срещу лична изгода, за ходели и за хубава служба за децата. Най-голямото зло на небългарската армия, смееща да се нарича българска. Чисто съветска и политическа.

    16:55 08.12.2025

  • 41 Имате ли представа за какъв "човек"

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Аха":

    Става въпрос-

    Доносите на Кеворк Кеворкян срещу Димитри Иванов, Румяна Узунова и Дончо Цончев

    Ето част от имената, за които е докладвал на водещия си офицер агент Димитър:

    Румяна Узунова – литературен критик

    Дончо Цончев – писател

    Васил Попов – писател

    Иван Кожухаров /Черното/ – художник

    Димитри Иванов – журналист, участващ в предаване по Българска телевизия

    Вера Ганчева – журналистка, съпруга на покойния поет Владимир Башев

    Борис Делчев – литературен критик

    Атанас Свиленов – литературен критик

    Блага Димитрова – поетеса

    Георги Марков – литературен критик

    Георги Стойчев – главен редактор на ЛИК по Българска телевизия

    Михаил Неделчев – литературен критик

    Енчо Мутафов – литературен критик

    Огнян Сапарев – литературен критик

    Светозар Игов – литературен критик

    Любен Георгиев – литературен критик

    Това са запазени в архивите на ДС сведения от 1976 – 79 година, когато „Димитър“ има вече натрупан шестгодишен стаж. От този момент до 1990 г. всичко в досието липсва. Можем само да си представяме мащаба на унищожения архив от доноси.

    Коментиран от #42

    16:56 08.12.2025

  • 42 Чета доносите му за тези хора

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Имате ли представа за какъв "човек"":

    За всеки отделно в Биволъ! Най потресаващ е за колегата му водещ във "Всяка неделя" Димитри Иванов! Че е говорил че партийците имат привилегии ,че натискат хубавите жени на партийните събрания и заплашват съпрузите им ако не им "пуснат". Това са партийните секретари на БКП. И агент "Димитър" докладва всичко това на водещия си офицер. Чета и ми се доплаква

    Коментиран от #44

    16:59 08.12.2025

  • 43 9 милиарда за 9 дни

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хахах":

    Кой ги ограби? Питай Асен Василев.

    17:02 08.12.2025

  • 44 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Чета доносите му за тези хора":

    Елементарни и злобни селяндури са били, тогава и днес! Такива са и днес. Такива са и техните деца. Не знам как се нарича такова явления. Няма вероятно вижданията да го нарека. Социолатия ли, шизофрения ли, примитивизъм ли, какво ли.

    Коментиран от #45

    17:05 08.12.2025

  • 45 аз щи кажа

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Нариша се Цедката на Дарвин. 1945 руснаците са избили цвета на българската нация и са оставили селяците. Те затова.

    17:07 08.12.2025