Полина Паунова: Прощавайте, че ще разваля триумфалното настроение от "освободения" кабинет 222А

Прощавайте, че ще разваля триумфалното настроение от "освободения" кабинет 222А, чието освобождаване било символ на отстраняването на Пеевски от нерегламентираната власт, но кабинетът НЕ е освободен.

В кабинета има "музей на сглобката" (каквото и да значи това). просто Пеевски е решил да НЕ влиза в кабинета и да ходи в другите стаи на ДПС, защото както той самият каза преди малко пред микрофони в парламента (ДПС има много други кабинети).

Това коментира във "Фейсбук" Полина Паунова.

Какво значи това:

- Кабинет 222А формално си е на ДПС и Пеевски.

- Пеевски е решил да не влиза там, за да каже пред микрофоните, че кабинетът не му е важен.

- Ивайло Мирчев и Божидар Божанов се похвалиха с победа, която победа всъщност не е, а представлява "нещо как изглежда".

- А то изглежда както винаги: Пеевски си има кабинета на Тодор Живков, но днес е решил да влезе в друг кабинет, който също си има.

Апропо така е и с правителствата: Пеевски си има кабинета "Желязков", но днес каза "аз не участвам в управлението". Е, ако сме съгласни, че Пеевски само формално не участва в управлението (а на практика участва, без значение какво каканиже пред микрофоните в НС), то следва по логичен път да сме съгласни и с другото: Пеевски не влиза в кабинета на Тодор Живков, но си го има.

Крайно време е да започнем да се занимаваме не с изгледа на някакво явление, а с неговата същност.

А същността е - нерегламентираната власт

(без значение дали става дума за стая или за назначен формално премиер или и.ф. главен прокурор). Това е същността. И да, прав е Божанов - символна е тая работа с кабинета. Ама не е символна за победа на гражданите, а за това как гражданите са непрестанно пържени: не съм в кабинета, ама си е мой.

Впрочем, ако обърнахте внимание на обясненията на Пеевски за охраната му - това, което каза пак е символ на нерегламентираната власт. Ще се съобразя, вика, с решението на комисията (която преценява дали има нужда от охрана - тя е съставена от ДАНС, МВР и тн). И искал бил да се свика днес преди заседанието на парламентарната комисия, на която ПП-ДБ предлагат да се гласува свалянето на охраната му. Ма кой си ти, бе господин Пеевски, дето свикваш ДАНС и МВР когато ти е удобно? На какво основание? Как може един депутат да каже кога ще заседава междуведомствена комисия? И как па никой не го пита от тия граждани с микрофони - как, бе (да не ползвам езика на Байрям Байрям) казваш кога ще заседават комисии?

Впрочем, тия хора (ДПС и ГЕРБ) толкова искат да цакат по устав в стил "аз не участвам в правителството" (и това формално е така), но

така са се сраснали с нерегламентираните си инструменти за власт, че забравят най-големите очевидности на "устава".

Не може депутат да свиква междуведомствена комисия, че и да ѝ казва в колко часа да заседава. То си има ред. Но иначе редът го каза Ревански: "всичко става бързо-бързо" (така се решавали всички проблеми на кметовете на ДПС и ГЕРБ и останалите управляващи - има запис).

Та, така - случващото се с кабинет 222А не е символна победа. Символна ситуация е. Щото си е на Пеевски.