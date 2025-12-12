ИПИ: Всеки пети мъж у нас е "тежък пияч", губим години живот заради алкохола

Според данните за 2022 година средната консумация на чист алкохол на човек от населението над 15-годишна възраст у нас е 11,2 литра годишно. Разбивката показва предпочитанията на българите:
5,1 литра се падат на напитките с висок алкохолен градус;
4,7 литра идват от бирата;
1,2 литра се формират от виното;
0,2 литра са от други видове алкохол.
Макар числата да изглеждат абстрактни, превърнати в реални количества, те разкриват сериозна картина. Годишното потребление на човек се равнява на 188 бири (по 500 милилитра), 18 бутилки твърд алкохол и над 13 бутилки вино. Това означава, че средностатистическият българин изпива по една бира през ден, по една чаша вино всеки четвърти ден и по една малка ракия (50 милилитра) в два от всеки три дни.
Експертите от ИПИ подчертават, че тази оценка е консервативна. Официалната статистика не обхваща домашното производство на вино и ракия, което е широко разпространено в страната и предполага значително по-високи реални нива на консумация.
Тревожна е и статистиката за така наречените "тежки хронични пиячи" – хора, които консумират над 60 милилитра чист алкохол дневно. Според данните на СЗО за 2025 година, 9,1% от населението над 15 години попада в тази категория. Разликата между половете е драстична – 16,6% от мъжете са определени като тежки пиячи, докато при жените този дял е 2,1%.
Високата консумация води до преки здравни последици. Индикаторът за годините живот, загубени поради болест или преждевременна смърт (DALYs), показва, че българите губят средно 6,4 години в добро здраве заради алкохола. При мъжете този показател достига стряскащите 9,5 години.
Смъртността, свързана с употребата на спиртни напитки, също е висока – 38,9 случая на 100 000 души. Причините варират от ракови заболявания и чернодробна цироза до пътни инциденти, където алкохолът често е основен фактор.
Особено притеснителни са данните за подрастващите. Според проучването на ESPAD за 2024 година, над 40% от българските ученици са опитали алкохол преди да навършат 13 години. Още по-шокиращ е фактът, че над 14% от децата са се напили за първи път преди тази възраст.
Достъпът до алкохол за непълнолетни остава безпрепятствен. Над 73% от учениците споделят, че лесно могат да се сдобият с бира, а над 56% не срещат трудности при покупката на твърд алкохол, въпреки законовите забрани.
Икономическият анализ на ИПИ посочва и ролята на данъчната политика. България поддържа най-ниските акцизи върху алкохола в Европейския съюз. Акцизът за стандартен кен бира е под 10 стотинки, а за бутилка твърд алкохол – около 3 лева. Виното пък изобщо не се облага с акциз, подобно на практиката в още девет държави от ЕС.
Експертите прогнозират, че в средносрочен план е неизбежно повишаването на акцизните ставки, което ще доведе до ръст на цените и потенциално може да повлияе върху потребителските навици.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:42 12.12.2025
2 Опорка
Коментиран от #9
20:48 12.12.2025
3 ООрана държава
20:54 12.12.2025
4 Фейк на часа
Коментиран от #16, #21, #30
20:54 12.12.2025
5 Мнение
Между другото какво стана със забраната за пушене на закртито - НИЩО.
Е, същата работа. Айде наздраве и със здраве.
Коментиран от #32
20:54 12.12.2025
6 Германец
Коментиран от #10
20:56 12.12.2025
7 Лекар
Коментиран от #11
20:56 12.12.2025
8 Бидоньо
МАММММЕНННЦЕТО ВИ КУУУРВЕННННСКО КРАДЛИВО 🤬
ЧЕ ВИ ЛИКВИДИИИРАМ ПО ОСОБЕНО БАВЕН И БОЛЕЗНЕН НАЧИН И ПОСЛЕ ЧЕ СИ СИПЕМ ЕДНА РАКИЯ И ЧЕ ЗАПАЛИМ ЕДНА ЦИГАРА 👌
Коментиран от #27, #29
20:57 12.12.2025
9 Отвращение
До коментар #2 от "Опорка":"Губим години живот" ?!?!?! Абе еееей, на това в България живот ли му казвате бееее! Феодалите ни искат здрави за да им работим за жълтите стотинки, които подхвърлят, искат да им работим до гроб, за това - никакво пиене на алкохол!
20:59 12.12.2025
10 Боко
До коментар #6 от "Германец":Путин че ви оправи 👌скоро и ще ви се иска да е като последното идване на руснаци в дойчпедланд, ама 🪦👌
20:59 12.12.2025
11 Питанка
До коментар #7 от "Лекар":А по колко души годишно умират от неграмотни и бездарни доктори?
Коментиран от #22
21:03 12.12.2025
12 внук
21:09 12.12.2025
13 Достоевски
Коментиран от #17
21:09 12.12.2025
14 Смърфиета
Аз имам доста наблюдения и мога да кажа, че всичко е от нередовно пиене. ИПИ са смешници, които лъжат младите глупаци и им пълнят главите с щит-икономикс и щит-философикс и аз бих ги изпратила да се върнат да ядат най-милото, откъдето се се появили на бял свят. Те са вредни за нашето общество и продават безплодни и объркани идеи. Според мен, негово светейшество трябва да ги заклейми в публична проповед като невежи и безплодни, и тя да се качи в интернет.
21:13 12.12.2025
15 С алкохола нямам
21:17 12.12.2025
16 Милен
До коментар #4 от "Фейк на часа":Според моите наблюдения, пиенето на вода е смъртоностно 100% от умрелите са пили вода, значи трябва да забраним пиенето на вода за да се преборим със смъртността.
Коментиран от #20
21:17 12.12.2025
17 Смърфиета
До коментар #13 от "Достоевски":Аз написах същото по смисъл преди да те прочета въпреки, че лично аз пия рядко, макар и по много. Но не мога да си представя приятелска среща, или богата трапеза, където да няма алкохол. Хората, които не пият имат предразсъдъци и като цяло живеят зле. Също лични наблюдения, болезнени.
21:17 12.12.2025
18 БеГемот
Коментиран от #23
21:18 12.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Смърфиета
До коментар #16 от "Милен":Практически... особено с тази остаряла водопроводна мрежа. Може би пиячите ги пази и това, че пият бутилиран разредител.
21:19 12.12.2025
21 Бреееейкййй
До коментар #4 от "Фейк на часа":Уплаши ма
21:21 12.12.2025
22 Смърфиета
До коментар #11 от "Питанка":Те и тия от ИПИ са доктори, какво си мислиш ти. Ама не по медицина, а по Кант, или по икономикс. Аз наричам всички такива подобни, цялата паплач, "икономици". А ИПИ са откровени пеперудки и отпадъци.
Коментиран от #25
21:21 12.12.2025
23 Тежки
До коментар #18 от "БеГемот":Казаха ти по горе
21:22 12.12.2025
24 Смърфиета
21:26 12.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Елфите
Коментиран от #33
21:31 12.12.2025
27 Не трябва и да работиме,
До коментар #8 от "Бидоньо":И да пазаруваме, да не пълним гушата на ДС и Делян ага, да не ни удържат от ДДС за пенсий, социални и големите заплати
Коментиран от #34
21:32 12.12.2025
28 С2Н5ОН
Коментиран от #31
21:34 12.12.2025
29 ТОЧЕН СИ
До коментар #8 от "Бидоньо":МРТСНИТЕ ПЕЕРАСЕ ГЛЕДАТ САМО КАК ДА ТА КРАДАТ
САМО ТРЕПАНЕ И МАЧКАНЕ НА ЧУТУРКИТЕ
21:34 12.12.2025
30 Смърфиета
До коментар #4 от "Фейк на часа":Допамин? Моля?
Що не се прегледаш?
21:34 12.12.2025
31 Смърфиета
До коментар #28 от "С2Н5ОН":Наздраве кой с квото пие!
21:35 12.12.2025
32 Смърфиета
До коментар #5 от "Мнение":За съжаление, тези мярки дават някакъв ефект. Но интоксикантите няма да изчезнат. Надеждата ми е в младите поколения, като поумнеят. Ама те само си гледат телефоните и не могат да вържат две грамотни приказки, и етиката им е много зле.
21:39 12.12.2025
33 Смърфиета
До коментар #26 от "Елфите":Ех, ще си умреме съвсем млади....
21:41 12.12.2025
34 Смърфиета
До коментар #27 от "Не трябва и да работиме,":Наистина е излишно да им работиш, ако ще те мачкат и обиждат, а ако доживееш до пенсия, ще те хвърлят в дълбока бедност. Лошото е, че не всеки може да живее, без да му се налага да работи. Хубаво е човек да си харесва работата, което е трудно, и да си смогва на харча, което е още по-трудно, сиреч трябва да се е родил с късмет. Като гледам клошарите, си мисля, че нещо фундаментално не е наред.
21:45 12.12.2025
35 наивник
21:49 12.12.2025