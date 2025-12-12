Новини
Мнения »
ИПИ: Всеки пети мъж у нас е "тежък пияч", губим години живот заради алкохола

ИПИ: Всеки пети мъж у нас е "тежък пияч", губим години живот заради алкохола

12 Декември, 2025 20:41 889 35

  • алкохол-
  • алкохолизъм-
  • българи-
  • мъже-
  • пиянство

Високата консумация води до преки здравни последици

ИПИ: Всеки пети мъж у нас е "тежък пияч", губим години живот заради алкохола - 1
Снимка: БГНЕС
Институт за пазарна икономика Институт за пазарна икономика Институт за пазарна икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Според данните за 2022 година средната консумация на чист алкохол на човек от населението над 15-годишна възраст у нас е 11,2 литра годишно. Разбивката показва предпочитанията на българите:

5,1 литра се падат на напитките с висок алкохолен градус;

4,7 литра идват от бирата;

1,2 литра се формират от виното;

0,2 литра са от други видове алкохол.

Макар числата да изглеждат абстрактни, превърнати в реални количества, те разкриват сериозна картина. Годишното потребление на човек се равнява на 188 бири (по 500 милилитра), 18 бутилки твърд алкохол и над 13 бутилки вино. Това означава, че средностатистическият българин изпива по една бира през ден, по една чаша вино всеки четвърти ден и по една малка ракия (50 милилитра) в два от всеки три дни.

Експертите от ИПИ подчертават, че тази оценка е консервативна. Официалната статистика не обхваща домашното производство на вино и ракия, което е широко разпространено в страната и предполага значително по-високи реални нива на консумация.

Тревожна е и статистиката за така наречените "тежки хронични пиячи" – хора, които консумират над 60 милилитра чист алкохол дневно. Според данните на СЗО за 2025 година, 9,1% от населението над 15 години попада в тази категория. Разликата между половете е драстична – 16,6% от мъжете са определени като тежки пиячи, докато при жените този дял е 2,1%.

Високата консумация води до преки здравни последици. Индикаторът за годините живот, загубени поради болест или преждевременна смърт (DALYs), показва, че българите губят средно 6,4 години в добро здраве заради алкохола. При мъжете този показател достига стряскащите 9,5 години.

Смъртността, свързана с употребата на спиртни напитки, също е висока – 38,9 случая на 100 000 души. Причините варират от ракови заболявания и чернодробна цироза до пътни инциденти, където алкохолът често е основен фактор.

Особено притеснителни са данните за подрастващите. Според проучването на ESPAD за 2024 година, над 40% от българските ученици са опитали алкохол преди да навършат 13 години. Още по-шокиращ е фактът, че над 14% от децата са се напили за първи път преди тази възраст.

Достъпът до алкохол за непълнолетни остава безпрепятствен. Над 73% от учениците споделят, че лесно могат да се сдобият с бира, а над 56% не срещат трудности при покупката на твърд алкохол, въпреки законовите забрани.

Икономическият анализ на ИПИ посочва и ролята на данъчната политика. България поддържа най-ниските акцизи върху алкохола в Европейския съюз. Акцизът за стандартен кен бира е под 10 стотинки, а за бутилка твърд алкохол – около 3 лева. Виното пък изобщо не се облага с акциз, подобно на практиката в още девет държави от ЕС.

Експертите прогнозират, че в средносрочен план е неизбежно повишаването на акцизните ставки, което ще доведе до ръст на цените и потенциално може да повлияе върху потребителските навици.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Хазарите унищожават младите с вейпове а старите с евтин алкохол.

    20:42 12.12.2025

  • 2 Опорка

    15 2 Отговор
    Верно ли класифицирате 1 малка ракия на ден като "тежко пиянство"?

    Коментиран от #9

    20:48 12.12.2025

  • 3 ООрана държава

    1 7 Отговор
    После тротинетките били опасни....

    20:54 12.12.2025

  • 4 Фейк на часа

    7 6 Отговор
    Данните тук не са верни. Не 1/5, а 4/5 от българските мъже са тежки алкохолици. Пиенето на алкохол всеки ден е алкохолизъм, всичко останало са самозаблуди. Няма такова нещо като "пиене с мярка" или "умерено пиене". Алкохолът е отрова с голямо ниво на пристрастяване заради отделянето на допамин при консумация на алкохол. Алкохолизмът деградира човека във всички сфери.

    Коментиран от #16, #21, #30

    20:54 12.12.2025

  • 5 Мнение

    11 0 Отговор
    Акцизите няма да помогнат. Българина си вари ракия и не може да го спрете.
    Между другото какво стана със забраната за пушене на закртито - НИЩО.
    Е, същата работа. Айде наздраве и със здраве.

    Коментиран от #32

    20:54 12.12.2025

  • 6 Германец

    2 6 Отговор
    Дано да пият повече,че да ви се изчисти по бързо територията

    Коментиран от #10

    20:56 12.12.2025

  • 7 Лекар

    3 5 Отговор
    Мда по 10 000 годишно умират от цироза и 30 000 от рак

    Коментиран от #11

    20:56 12.12.2025

  • 8 Бидоньо

    10 0 Отговор
    Значи не трябва да пиеме, пушиме, е.еме… за да живеем по дълго? За да ни скубете повече ! ТАКА ЛИ ?
    МАММММЕНННЦЕТО ВИ КУУУРВЕННННСКО КРАДЛИВО 🤬
    ЧЕ ВИ ЛИКВИДИИИРАМ ПО ОСОБЕНО БАВЕН И БОЛЕЗНЕН НАЧИН И ПОСЛЕ ЧЕ СИ СИПЕМ ЕДНА РАКИЯ И ЧЕ ЗАПАЛИМ ЕДНА ЦИГАРА 👌

    Коментиран от #27, #29

    20:57 12.12.2025

  • 9 Отвращение

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Опорка":

    "Губим години живот" ?!?!?! Абе еееей, на това в България живот ли му казвате бееее! Феодалите ни искат здрави за да им работим за жълтите стотинки, които подхвърлят, искат да им работим до гроб, за това - никакво пиене на алкохол!

    20:59 12.12.2025

  • 10 Боко

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Германец":

    Путин че ви оправи 👌скоро и ще ви се иска да е като последното идване на руснаци в дойчпедланд, ама 🪦👌

    20:59 12.12.2025

  • 11 Питанка

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лекар":

    А по колко души годишно умират от неграмотни и бездарни доктори?

    Коментиран от #22

    21:03 12.12.2025

  • 12 внук

    9 0 Отговор
    Единият ми дядо пушеше и пиеше , и умря на 87г. ,а другият беше трезвеник и спортист , и се помина на 70 !!

    21:09 12.12.2025

  • 13 Достоевски

    6 1 Отговор
    Има нещо нездраво и съмнително в трезвеника. Възприемам хората, които не пушат, тяхна си работа, дори възприемам тези, които не се заглеждат след жените по улицата, макар че… Но както и да се мъча, не мога да възприема не пиещия за нормален. Не пиещият е маниак и точка по въпроса. Всеки, който се опита да облече трезвеността в подкупно, здравословно и благообразно обяснение, е гад, мръсник, безочлив продажник. Да не пиеш означава да живееш като идиот. Да си противоестествен и пластмасов като вегетарианец. Липсата на алкохол води до оглупяване и тежка шизофрения. Изкривяват се представите за света. Човек, който не пие, е обладан от нечисти сили, служи на дявола и извънземните, става гей или умира от гъбички и херпес!

    Коментиран от #17

    21:09 12.12.2025

  • 14 Смърфиета

    7 0 Отговор
    Тежките редовни вечерни пиячи като цяло функционират нормално, спират постепенно към седемдесетата година след като са достигнали шише или повече концентрат на ден, и след това стават като повечето хора в седмата декада, но като цяло са с по-бистър ум и по-добра физическа кондиция. Те пият вечерта, стават трезви, работят, шофират. Алкохолът служи като регулатор на съня. По празници и почивни дни си позволяват и на обед. Те остават дотолкова видими за здравната система, доколкото споделят с личните си лекари и на специалист, та клоуните от ИПИ се занимават с това.

    Аз имам доста наблюдения и мога да кажа, че всичко е от нередовно пиене. ИПИ са смешници, които лъжат младите глупаци и им пълнят главите с щит-икономикс и щит-философикс и аз бих ги изпратила да се върнат да ядат най-милото, откъдето се се появили на бял свят. Те са вредни за нашето общество и продават безплодни и объркани идеи. Според мен, негово светейшество трябва да ги заклейми в публична проповед като невежи и безплодни, и тя да се качи в интернет.

    21:13 12.12.2025

  • 15 С алкохола нямам

    6 0 Отговор
    проблеми, но без алкохол мноооого

    21:17 12.12.2025

  • 16 Милен

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк на часа":

    Според моите наблюдения, пиенето на вода е смъртоностно 100% от умрелите са пили вода, значи трябва да забраним пиенето на вода за да се преборим със смъртността.

    Коментиран от #20

    21:17 12.12.2025

  • 17 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Достоевски":

    Аз написах същото по смисъл преди да те прочета въпреки, че лично аз пия рядко, макар и по много. Но не мога да си представя приятелска среща, или богата трапеза, където да няма алкохол. Хората, които не пият имат предразсъдъци и като цяло живеят зле. Също лични наблюдения, болезнени.

    21:17 12.12.2025

  • 18 БеГемот

    9 0 Отговор
    А тия дето изпиват по сто милилитра за обяд и сто вечерта какви пиячи сме?

    Коментиран от #23

    21:18 12.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Милен":

    Практически... особено с тази остаряла водопроводна мрежа. Може би пиячите ги пази и това, че пият бутилиран разредител.

    21:19 12.12.2025

  • 21 Бреееейкййй

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк на часа":

    Уплаши ма

    21:21 12.12.2025

  • 22 Смърфиета

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Питанка":

    Те и тия от ИПИ са доктори, какво си мислиш ти. Ама не по медицина, а по Кант, или по икономикс. Аз наричам всички такива подобни, цялата паплач, "икономици". А ИПИ са откровени пеперудки и отпадъци.

    Коментиран от #25

    21:21 12.12.2025

  • 23 Тежки

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "БеГемот":

    Казаха ти по горе

    21:22 12.12.2025

  • 24 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Впрочем, същото е с наркотиците в някои западни страни и то все повече. Хората живеят относително нормално, не нарушават закона по друг начин, не са на 20 с мощен автомобил, шофират внимателно и нямат бащи, производители на сирена и кашкавали Фикосота чеиз и Булка синтез. Колко хора умират от отровните сирена и кашкавали на пазара? Кои всъщност са убийците? Какво ще ми отговорят отпадъците от ИПИ?

    21:26 12.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Елфите

    3 0 Отговор
    Всеки ден без алкохол и наркотици,е изгубен ден

    Коментиран от #33

    21:31 12.12.2025

  • 27 Не трябва и да работиме,

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бидоньо":

    И да пазаруваме, да не пълним гушата на ДС и Делян ага, да не ни удържат от ДДС за пенсий, социални и големите заплати

    Коментиран от #34

    21:32 12.12.2025

  • 28 С2Н5ОН

    2 0 Отговор
    Наздраве

    Коментиран от #31

    21:34 12.12.2025

  • 29 ТОЧЕН СИ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бидоньо":

    МРТСНИТЕ ПЕЕРАСЕ ГЛЕДАТ САМО КАК ДА ТА КРАДАТ
    САМО ТРЕПАНЕ И МАЧКАНЕ НА ЧУТУРКИТЕ

    21:34 12.12.2025

  • 30 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк на часа":

    Допамин? Моля?
    Що не се прегледаш?

    21:34 12.12.2025

  • 31 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "С2Н5ОН":

    Наздраве кой с квото пие!

    21:35 12.12.2025

  • 32 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    За съжаление, тези мярки дават някакъв ефект. Но интоксикантите няма да изчезнат. Надеждата ми е в младите поколения, като поумнеят. Ама те само си гледат телефоните и не могат да вържат две грамотни приказки, и етиката им е много зле.

    21:39 12.12.2025

  • 33 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Елфите":

    Ех, ще си умреме съвсем млади....

    21:41 12.12.2025

  • 34 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Не трябва и да работиме,":

    Наистина е излишно да им работиш, ако ще те мачкат и обиждат, а ако доживееш до пенсия, ще те хвърлят в дълбока бедност. Лошото е, че не всеки може да живее, без да му се налага да работи. Хубаво е човек да си харесва работата, което е трудно, и да си смогва на харча, което е още по-трудно, сиреч трябва да се е родил с късмет. Като гледам клошарите, си мисля, че нещо фундаментално не е наред.

    21:45 12.12.2025

  • 35 наивник

    0 0 Отговор
    Не е верно , че съм тежък пияч .Аз съм около 80 кг. и съм висок 178 см .Познавам пиячи които са по 120 -140 кг .

    21:49 12.12.2025