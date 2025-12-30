Лияна Панделиева: Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банка?

Някой разбира ли великата глупост да се редиш на опашка пред чейндж и да обменяш на 2 лв. за евро, след като това става автоматично по собствените сметки и безплатно във всяка банка след 1 януари? А внасянето на пари в банката е безплатно, именно във връзка с еврото.
Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банкова институция? Толкова много ли българите в семействата крият пари един от друг, че не могат да разделят скритата по тайни кюшета сума между няколко пълнолетни човека и така да ги внесат по сметки?
Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички - само в последните седмици преди новата валута, в банките са депозирани 2,9 млрд. лева, а депозитите надхвърлят 100 млрд. лв. Отделно е скокът в покупката на имоти, чиято цена само за тази година скочи с 15% и в тях бяха изпрани неопределено количество пари.
И на този фон някакви хора на всяка цена искат да загубят от наличните си левове, като купуват евро от чейндж?!
Друг репортаж от вчера показа дълги опашки от хора, които бързат да платят битови сметки. Не съм плащала сметка на каса от 2002 година, когато всичко вече можеше вече да се плаща онлайн. Ако не броим някои възрастни хора с проблеми в онлайн разплащането, какво правят на опашките младите хора?
Нищо чудно, че и вчера пак се проведе протест срещу еврото: липсата на базова грамотност беше огромната надежда на всички полит-лидери, които късаха потници със зъби и копнееха за референдум. А вчера, въпреки поредния опит на пишман репортерка от БНТ да обясни колко са притеснени хората в някакво село, един сладък дядо постави точката: "Не сме виждали евро, ама след няколко дни ще се появи."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гошо
11:28 30.12.2025
5 Пич
Коментиран від #7, #57
11:31 30.12.2025
6 честен ционист
До коментар #4 от "Гост":Азсветлените пари отдавна са изнесени от България чрез печалбите на хранителните вериги. По депозити са само останали само мръсни, кървави пари от СВО, които ще се преперат автоматично с приемането на еврото.
11:33 30.12.2025
8 Зад Тюркян чешма и Не на Омразата?
проблеми и тревоги.
Война в Украйна, шайката на Квартал 95 - Зеленски и Германският нео-Нацизъм?
България в момента, към 30.12.2025 се разиграва Етническата Карта от двете крила на ДС - Държавна Сигурност:
1. ГЕРБ, ДПС, ДПС-НН
2. ПП, ДБ, Възраждане на Костадинов и др.
Целта на Занятието е, Безпрепятствено Преминаване от лв. в евро зоната, като се създаде допълнително напрежение по етническата ос на противостояние в България - българи, помаци, турци.
Вместо организирано противопоставяне на Българският Народ срещу организираното ограбването (от ЕС) на Българските Спестявания (за кой пореден път за последните 35 години) с влизането на България в Евро зоната, говорим за поредното изкуствено нагнетяване на Етническо Противостояние в България, в името на безпрепятствено приемането на €€ еврото и конвергенцията на лв. в евро?
Тревоги и психологическа нагласа но не и реалният проблем?
Пладнешки Обир на Българският Народ със смяната на лв. в евро, заграбването Милиарди спестени пари на няколко поколения с мъки, лишения и труд от Европейският Съюз, унищожаването на Българската Държавност, заграбване на Златните Резерви на България.
Привнесена Инфлация от
не навременното и ненужното преминаване от лв. в евро.
Коментиран від #45, #74
11:35 30.12.2025
9 Тома
БурканБанк.
Поизпрахме малко прането, а сега опитите за реанимация на БурканБанк в евро-формат ще срещнат известни затруднения, все пак Европа се бори със сивата зона доста преди човечетата от развития соц да я налазят и натрупаният опит е безценен.
Да видим как ще се развият нещата след химическото чистене през последните месеци!
Коментиран від #32
11:35 30.12.2025
11 По правилния
Коментиран від #34
11:35 30.12.2025
12 Милчо Лаков
Коментиран від #40
11:36 30.12.2025
14 ДС - Държавна Сигурност е подчинена
Коментиран від #27
11:37 30.12.2025
15 Ройтерс
.... В коя държава?!
11:38 30.12.2025
16 Бжбж
11:38 30.12.2025
17 ДрайвингПлежър
Ами един пред мен се отказа да внася 10 хил лева щото трябваше да попълни декларация за произход.
А около мен разни чичковци носеха тестета овързани с ластици
Така че, да - толкова много са! Всеки краде а се сърди, че политиците крадат - но се надява да стане като тях, за да краде и той повече. Друго обяснение нямам!
Коментиран від #26, #56
11:38 30.12.2025
19 МВР служител
11:41 30.12.2025
20 С две думи
Коментиран від #58
11:45 30.12.2025
21 Аве
Да си гледа там старините и да не наднича в чуждите паници!
Коментиран від #55
11:46 30.12.2025
22 Хмм
11:46 30.12.2025
23 Р Г В
Коментиран від #53
11:47 30.12.2025
24 Напомнител
11:48 30.12.2025
25 Хаха
Коментиран від #31
11:48 30.12.2025
26 Ами
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":защо пък да е крал, може да е продал имот или да е получил наем от наследствен апартамент от баба и дядо
Коментиран від #62
11:48 30.12.2025
27 Продължени на горният пост,
До коментар #14 от "ДС - Държавна Сигурност е подчинена":в крайна сметка България е подчинена колониална територия на Германската Държава и неизбрани парламентарно бюрократи в Брюксел.
11:48 30.12.2025
28 Кръстосан курс
11:49 30.12.2025
29 Грамотността изисква усилие
11:50 30.12.2025
30 дядо поп
11:51 30.12.2025
31 не точно
До коментар #25 от "Хаха":Нежеланието да се внесат наличните пари в банка има и друго обяснение - българите се чувстват най-спокойно, когато парите им са в ръцете им. Преживяли сме фалити на банки, преживяли сме проблеми с банкоматите, каквито има и в момента, и сме стигнали до извод, че твои са само тези пари, с които разполагаш реално. Следователно не е проблемът само в това, че тези пари са придобити незаконно, в много случаи са събирани с години бели пари за черни дни. Недоверието в банковата система, непрекъснато растящите такси за всичко, което правиш със собствените си пари, са основната причина българинът да си пази парите в брой.
Коментиран від #51
11:53 30.12.2025
32 хахаха
До коментар #9 от "Тома":"Европа се бори със сивата зона"...по голям виц не бях чел:))))
И как ще се ликвидира бурканбанк бре идиот? На който досега му се е плащало кеш и занапред ще е така.
А за хората, които перат пари има офшорки /за тях знаят и малките деца, но ти явно не си/, Урсула например има поне десетина сметки в офшорни зони.
Коментиран від #48
11:55 30.12.2025
33 Директора
Коментиран від #43, #47
11:56 30.12.2025
36 ами не
Но ня 5-10 процента крадци, заради които бепе разсипана държавата, парите им са безчет.
Направо се уплаших да гледам опашки по чейнджбюра вече пети месец поред. От лятото е така.
По 200-300 души висят в моля пред всеки чейнж. Има си камери, проверете.
12:00 30.12.2025
37 Мисирска пача
12:00 30.12.2025
38 Хммм,
12:01 30.12.2025
39 длковас
12:02 30.12.2025
40 Минчо
До коментар #12 от "Милчо Лаков":Купуват се апартаменти защото все още няма борса за скъпи книжа.Ако има борса,всеки който има свободни пари ще купува или продава акции.По този начин се наливат пари в икономиката,има движение на капитала и няма заспали пари по дюшеците.Та питам,къде мога да си закупя акции тук,в България?И ако няма такова място защо сме уж капитализъм,а няма борса?
12:02 30.12.2025
41 Реалност
12:03 30.12.2025
42 хихи
.
интересно свършила ли е докато го е писала?
12:04 30.12.2025
43 Виж си
До коментар #33 от "Директора":собствените грешки!
12:04 30.12.2025
44 Одъртялото лице на демокретенизацията
12:05 30.12.2025
46 Поне 1000 пъти
За какво се тъпчат сега пред гишетата не е ясно!
12:06 30.12.2025
47 На какво си директор,
До коментар #33 от "Директора":на помощно училище ли?
12:07 30.12.2025
48 Верно ли
До коментар #32 от "хахаха":Точно! Обаче този и онази госпожа не са се загрижили за истинските перачи на пари, дето изнесоха държавата, а взели да надничат по джобовете на обикновения българин, що не бил ходил в банка! Ми щото оббикновения българин надушва с неоспорим нюх голямото крадене, дето се задава. Ама този път няма да ни крадат нашите псевдополитици, а истинските крадци на милиарди в ЕК и ЕЦБ. Вместо да се занимават с въпроса кой ше ги плаща тия пари за корумпетата в Украйна, дето ни нахакаха едни милиарди кредити ние да теглим за тях, седнала да се занимава с хората!
12:09 30.12.2025
51 пери
До коментар #31 от "не точно":Така е. Нямаш ли пари в брой, нямаш пари. Може малко, но човек винаги трябва да има кеш.
12:14 30.12.2025
53 Адолф
До коментар #23 от "Р Г В":Не си научил поговорката до края, първата половина си научил само. Верно е че пари при пари отиват ама има и продължение - "малките при големите". Мисля че Буров го е казал навремето.
12:16 30.12.2025
54 Съученик
12:17 30.12.2025
55 Милкана
До коментар #21 от "Аве":Абе какво разбираше тя като момиче от политика.Взеха я за говорител на СДС заради миловидната селско-текезесарска визия и да е в тон с Желю Желев и Мара.После я наградиха с двадесетгодишен живот в САЩ.Какво прави там,кой я издържа не е ясно.Може мормоните или ордена на майка Тереза,но тук се върна като журналист.
Коментиран від #61
12:17 30.12.2025
56 Бжбж до 17
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":Това може да го разправяш на някоя селска вечеринка. Ти не знаеш кой какво прави в банка. Има различни гишета, за различни неща. Чакаш настрани от предния клиент. Чакаш си номера да светне на таблото и тогава отиваш на гише. Там говориш само със служител. Следващият чакащ е на разстояние от теб и не те чува какво говориш или правиш. Това не ти е кварталния магазин.
12:17 30.12.2025
57 Червената шапчица
До коментар #5 от "Пич":"Кой не скача е червен". Тая от много скачане, мозъкът и е слезнал на юг от гърба.
12:21 30.12.2025
58 три думи
До коментар #20 от "С две думи":Хич не е жалка.Прекара си живота прекрасно.Не работи нищо и по-тежко от член не е вдигала.
12:22 30.12.2025
59 Сатана Z
Коментиран від #67
12:24 30.12.2025
60 мдаааааааааа
12:25 30.12.2025
61 Съученик
До коментар #55 от "Милкана":О, по съвсем друга причина я взеха. Ще кажа само като жокер, че 1981-ва година я караха до училище с Мицубиши. Единственото в града. Тяхното.
12:25 30.12.2025
62 Продажбите
До коментар #26 от "Ами":на имоти се осъществяват чрез банков превод. Освен това с описват и в нотариалния акт.
12:27 30.12.2025
63 От където и да го погледнеш
12:27 30.12.2025
64 Лиана,
12:30 30.12.2025
65 мдаа
12:30 30.12.2025
66 Куна
12:34 30.12.2025
67 Ограбването
До коментар #59 от "Сатана Z":драги стана с Жан Виденов ата масова приватизация. Доста пари бяха окрадени от мутрите. Уж акции, но изгоряха. А благодарение на Иван Костов сега сме толкова богати. За Еди месец да внесеш в банки 3 милиарда лева е рекорд за Гинес.
12:34 30.12.2025
68 Овчар
Преди два дни на 28-ми декември,
1856-та година.
Родени е Удроу Уилсън.
28-мият президент на САЩ.
Нобелов лауреат за мир на 1919г.
С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.
По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .
На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
Гърция, Сърбия и Румъния предлагат да си поделят България.
Удроу Уилсън заявява:
"Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
да се ликвидира държава с такава древна и славна история"
12:40 30.12.2025
69 Азззззззз
12:44 30.12.2025
71 Баце
Ганьо обича да мрънка и критикува, иска промяна..Но не иска да си плаща данъците, иска да укрива доходи, иска да краде, иска да е тарикат, така както любимият ни комунизъм ни научи! Андрешковци, тарикатчета, НЕбалъци, това са успелите хора в представата на Ганьо.
Но иначе ЕС и Урсула са виновни, че Бг се превърна в една подивяла, озлобена територия, абсолютно негодна за живот за всеки търсещ някаква нормалност..
12:45 30.12.2025
72 въпрос
12:46 30.12.2025
73 az СВО Победа 80
12:46 30.12.2025
74 Арни
До коментар #8 от "Зад Тюркян чешма и Не на Омразата?":Боже, колко простотия има по света и по-точно в коментарите към тоя сайт, който се чете явно предимно от русофили. Тоя ,,умник” говори за ограбване чрез еврото и от ЕС, който само за тая година ни дава 4 000 000 000 (за неграмотните това число е четири милиарда) лева. Искам и мен така да ме ограбят! Впрочем моите пари от 20 години са в евро и съм доволен, че вече ще мога да си ги тегля и в България без такса.
12:47 30.12.2025
75 Столичанин
12:48 30.12.2025
76 До г-жа Панделиева, лично
12:48 30.12.2025
77 Поро
12:49 30.12.2025
78 Ха сега де...
Депозити на стойност над сумата на държавния бюджет за цяла година. Всичко това са "мъртви пари" които не носят приходи нито за собственика, нито за икономиката на държавата. После защо България била най бедната страна не само в Европа. Ако само кражбите се намалят поне наполовина, не само ще се инвестира много повече в икономика и инфраструктура, а и ще се наредим най малко над средното ниво в ЕС.
12:50 30.12.2025
79 Данко Харсъзина
12:50 30.12.2025