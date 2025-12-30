Новини
Мнения
Лияна Панделиева: Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банка?

Лияна Панделиева: Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банка?

30 Декември, 2025 11:26

Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички - само в последните седмици преди новата валута

Лияна Панделиева: Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банка? - 1
Снимка: Фейсбук
Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Някой разбира ли великата глупост да се редиш на опашка пред чейндж и да обменяш на 2 лв. за евро, след като това става автоматично по собствените сметки и безплатно във всяка банка след 1 януари? А внасянето на пари в банката е безплатно, именно във връзка с еврото.

Толкова безчет много ли са "скътаните" пари на ужасно бедните българи, че не смеят да влязат в банкова институция? Толкова много ли българите в семействата крият пари един от друг, че не могат да разделят скритата по тайни кюшета сума между няколко пълнолетни човека и така да ги внесат по сметки?

Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички - само в последните седмици преди новата валута, в банките са депозирани 2,9 млрд. лева, а депозитите надхвърлят 100 млрд. лв. Отделно е скокът в покупката на имоти, чиято цена само за тази година скочи с 15% и в тях бяха изпрани неопределено количество пари.

И на този фон някакви хора на всяка цена искат да загубят от наличните си левове, като купуват евро от чейндж?!

Друг репортаж от вчера показа дълги опашки от хора, които бързат да платят битови сметки. Не съм плащала сметка на каса от 2002 година, когато всичко вече можеше вече да се плаща онлайн. Ако не броим някои възрастни хора с проблеми в онлайн разплащането, какво правят на опашките младите хора?

Нищо чудно, че и вчера пак се проведе протест срещу еврото: липсата на базова грамотност беше огромната надежда на всички полит-лидери, които късаха потници със зъби и копнееха за референдум. А вчера, въпреки поредния опит на пишман репортерка от БНТ да обясни колко са притеснени хората в някакво село, един сладък дядо постави точката: "Не сме виждали евро, ама след няколко дни ще се появи."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 65 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гошо

    66 29 Отговор
    Тая пак се изпусна.

    11:28 30.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    68 34 Отговор
    Маце ( уж ) , когато не говориш , не се излагаш !!! Помни - Урсула не е единственият синоним на безкрайно глупава жена !!! Да ти го кажа в твой стил - Няма смисъл да се буташ в Урсулианците , за да хванеш ред ! Ти си там автоматично !!!

    Коментиран от #7, #57

    11:31 30.12.2025

  • 6 честен ционист

    13 27 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Азсветлените пари отдавна са изнесени от България чрез печалбите на хранителните вериги. По депозити са само останали само мръсни, кървави пари от СВО, които ще се преперат автоматично с приемането на еврото.

    11:33 30.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зад Тюркян чешма и Не на Омразата?

    18 22 Отговор
    Занимават Българите с несвойствени
    проблеми и тревоги.

    Война в Украйна, шайката на Квартал 95 - Зеленски и Германският нео-Нацизъм?

    България в момента, към 30.12.2025 се разиграва Етническата Карта от двете крила на ДС - Държавна Сигурност:

    1. ГЕРБ, ДПС, ДПС-НН

    2. ПП, ДБ, Възраждане на Костадинов и др.

    Целта на Занятието е, Безпрепятствено Преминаване от лв. в евро зоната, като се създаде допълнително напрежение по етническата ос на противостояние в България - българи, помаци, турци.

    Вместо организирано противопоставяне на Българският Народ срещу организираното ограбването (от ЕС) на Българските Спестявания (за кой пореден път за последните 35 години) с влизането на България в Евро зоната, говорим за поредното изкуствено нагнетяване на Етническо Противостояние в България, в името на безпрепятствено приемането на €€ еврото и конвергенцията на лв. в евро?

    Тревоги и психологическа нагласа но не и реалният проблем?

    Пладнешки Обир на Българският Народ със смяната на лв. в евро, заграбването Милиарди спестени пари на няколко поколения с мъки, лишения и труд от Европейският Съюз, унищожаването на Българската Държавност, заграбване на Златните Резерви на България.

    Привнесена Инфлация от
    не навременното и ненужното преминаване от лв. в евро.

    Коментиран от #45, #74

    11:35 30.12.2025

  • 9 Тома

    24 29 Отговор
    Едно от полезните неща при въвеждането на еврото е ликвидацията на най-мощната банка у нас.
    БурканБанк.
    Поизпрахме малко прането, а сега опитите за реанимация на БурканБанк в евро-формат ще срещнат известни затруднения, все пак Европа се бори със сивата зона доста преди човечетата от развития соц да я налазят и натрупаният опит е безценен.
    Да видим как ще се развият нещата след химическото чистене през последните месеци!

    Коментиран от #32

    11:35 30.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 По правилния

    24 21 Отговор
    въпрос е толкова безчет ли са простите сънародници, че доброволно пълнят гушите на чейнчачджиите. Лошото е ,че с такъв матрял комунягите, ДС-рите, ченгетата, мутрите и като цяло Кремъл съсипаха живота на милиони българи през последните 36+45 г и няма свършване. На всичко се хващат като диви животни. Хем ми е жал за тях, хем съм им много ядосан, как за пореден път са лапнишарани

    Коментиран от #34

    11:35 30.12.2025

  • 12 Милчо Лаков

    33 0 Отговор
    Не се чуди,Лианче..."Народът"живее напук на държавата,фактически пере пари....Банките над 10х.са длъжни да докладват,а никой не иска да го питат.Затова купуват и жилища,без да им трябват,защото имота е инвестиция-апартаменти,които са купувани по 10х лева,сега са по половин милион.

    Коментиран от #40

    11:36 30.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДС - Държавна Сигурност е подчинена

    7 6 Отговор
    Германското Военно Разузнаване и Германските Служби за Сигурност.

    Коментиран от #27

    11:37 30.12.2025

  • 15 Ройтерс

    28 11 Отговор
    ".... Не съм плащала сметка на каса от 2002 година, когато всичко вече можеше вече да се плаща онлайн...."
    .... В коя държава?!

    11:38 30.12.2025

  • 16 Бжбж

    29 5 Отговор
    Не зная защо натрапвате авторката като кой знае какъв фактор. Ако 2 млн. граждани внесат по 2000 лв спестявания, може посочената сума да се надскочи.

    11:38 30.12.2025

  • 17 ДрайвингПлежър

    34 16 Отговор
    Тъкмо се връщам от банката, обмених 100 лева, колкото да имам някакво евро щото хаоса ще е пълен...
    Ами един пред мен се отказа да внася 10 хил лева щото трябваше да попълни декларация за произход.
    А около мен разни чичковци носеха тестета овързани с ластици

    Така че, да - толкова много са! Всеки краде а се сърди, че политиците крадат - но се надява да стане като тях, за да краде и той повече. Друго обяснение нямам!

    Коментиран от #26, #56

    11:38 30.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 МВР служител

    24 6 Отговор
    Така е като няма работеща КПКОМПИ да разследва прокурори, съдии, депутати и всички, които се правят че не виждат злоупотребата с непозволена власт на Пеевски. В градината на Методиев Борисов има заровени кюпюри в евро за поне 100 милиона и злато. Вземете разрешение и металотърсач и ги намерете, и това е само началото. Всички от ББР имат сейфове вкъщи, ама такива сейфове между стените. За 24 часа ще върна над един милиард евро във фискуса и много "хора" които смятат България за лека ще разберат колко е тежка всъщност

    11:41 30.12.2025

  • 20 С две думи

    20 6 Отговор
    Жалка милфка

    Коментиран от #58

    11:45 30.12.2025

  • 21 Аве

    28 9 Отговор
    Тая СДС кyкyвица на всяко гърне мерудия🤮 Какво я интересуват парите на хората?
    Да си гледа там старините и да не наднича в чуждите паници!

    Коментиран от #55

    11:46 30.12.2025

  • 22 Хмм

    12 4 Отговор
    и аз това се чудя, след като заплатите и пенсиите се превеждат в дебитни карти, а в брой може и след Нова година, до края на януари

    11:46 30.12.2025

  • 23 Р Г В

    10 3 Отговор
    Има една поговорка / Бедния никога не може да стане богат , и пари при пари отиват / колкото и да ги криеш файда йок , парите ти носят печалба когато се въртят , в противен случай си оставаш с примитивно мислене щом не използваш силата на парите. Накрая се разделяш с този свят а наследниците опоскват всичко , даже не ти купуват гроб за вечни времена . Манталитет

    Коментиран от #53

    11:47 30.12.2025

  • 24 Напомнител

    14 5 Отговор
    Сега е момента да се види, че законът за валутния борд е бил многократно нарушаван и печатаните пари в обръщение са няколко пъти над позволеното. Но всичко ще бъде заметено сего при приемането на еврото и престъплението ще се покрие. Законът за валутния борд е нарушаван и са печатани много пари, затова е целият този панаир.

    11:48 30.12.2025

  • 25 Хаха

    24 1 Отговор
    Всички пари, чийто произход не може да се докаже се обменят в чейнч бюра.По добре малко по висок курс, отколкото после да се занимаваш с НАП.

    Коментиран от #31

    11:48 30.12.2025

  • 26 Ами

    21 6 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    защо пък да е крал, може да е продал имот или да е получил наем от наследствен апартамент от баба и дядо

    Коментиран от #62

    11:48 30.12.2025

  • 27 Продължени на горният пост,

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "ДС - Държавна Сигурност е подчинена":

    в крайна сметка България е подчинена колониална територия на Германската Държава и неизбрани парламентарно бюрократи в Брюксел.

    11:48 30.12.2025

  • 28 Кръстосан курс

    19 1 Отговор
    Ако мисирката не знае, при соца също имаше възможност за безкасови плащания на битови сметки и пазаруване с чекова книжка в ЦУМ, дори и без да има банкомати и онлайн банкиране, обаче след демокрацията, либерализацията и приМатизацията се наложи мораториум по плащанията по външния дълг и валутен борд. А глупостта и простотията ходят по хората ( включително и журналистите) и когато им бъркат в джоба и на други места се чувстват притеснени.

    11:49 30.12.2025

  • 29 Грамотността изисква усилие

    7 4 Отговор
    Вместо да се джафка по безсмислени форуми, време е българина да използва интернет по предназначение и да се хване да научи някои базови концепции преди да раздава акъл наляво и надясно...но не би...това изисква усилие...ама нали целия народ сме родени гении, за кво ни е...

    11:50 30.12.2025

  • 30 дядо поп

    10 2 Отговор
    И кое му е най доброто , че и те ще бъдат усвоени (не казвам откраднати) защото звучи много украински.

    11:51 30.12.2025

  • 31 не точно

    29 4 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    Нежеланието да се внесат наличните пари в банка има и друго обяснение - българите се чувстват най-спокойно, когато парите им са в ръцете им. Преживяли сме фалити на банки, преживяли сме проблеми с банкоматите, каквито има и в момента, и сме стигнали до извод, че твои са само тези пари, с които разполагаш реално. Следователно не е проблемът само в това, че тези пари са придобити незаконно, в много случаи са събирани с години бели пари за черни дни. Недоверието в банковата система, непрекъснато растящите такси за всичко, което правиш със собствените си пари, са основната причина българинът да си пази парите в брой.

    Коментиран от #51

    11:53 30.12.2025

  • 32 хахаха

    22 4 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    "Европа се бори със сивата зона"...по голям виц не бях чел:))))
    И как ще се ликвидира бурканбанк бре идиот? На който досега му се е плащало кеш и занапред ще е така.
    А за хората, които перат пари има офшорки /за тях знаят и малките деца, но ти явно не си/, Урсула например има поне десетина сметки в офшорни зони.

    Коментиран от #48

    11:55 30.12.2025

  • 33 Директора

    9 5 Отговор
    Народа е неграмотен!

    Коментиран от #43, #47

    11:56 30.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ами не

    13 3 Отговор
    На ужасно бедните българи парите им клонят към нула.
    Но ня 5-10 процента крадци, заради които бепе разсипана държавата, парите им са безчет.
    Направо се уплаших да гледам опашки по чейнджбюра вече пети месец поред. От лятото е така.
    По 200-300 души висят в моля пред всеки чейнж. Има си камери, проверете.

    12:00 30.12.2025

  • 37 Мисирска пача

    18 4 Отговор
    Абе той и Мартин Петров имаше милиони в една банка и плащаше само онлайн, но всички знаем как се охълца:) Да не споменаваме КТБ и други подобни:) И какво я бърка тая мисирка, че хора чакали на опашки, аз питам ли я защо пише с часове у фейса някакъв напълно безсмислен ферман???

    12:00 30.12.2025

  • 38 Хммм,

    10 3 Отговор
    Най много са крадените от общата хазна и заплати на работещите. Там е критичната маса, а притежателите се опасяват да не би да се наложи да доказват произхода им. Обикновените граждани, които имат само лични спестявания от честно положен труд, нямат никакви притеснения дали ще се наричат левове, евро или по друг начин. Притеснени от банките и еврото са само притежателите на големи суми със съмнителен произход, а грижата им е дали ще успеят да обменят всичко в евро, без да изпадат в неудобни ситуации.

    12:01 30.12.2025

  • 39 длковас

    15 4 Отговор
    ТАя Панда е много посредствена и прооста маймуна от на Шорос маймуните. Много проосто парче.И задава въпроси проостата патка" че са много богати българите" според тая проостата мисирка. Не ма парцал, не са много богати но не искат да им гледат в джоба. Това на тебе какво точно ти пречи??? Какво те тревожи??? Не е ли по голяма глупост това дето направиха крадливите глупаци от ПП и ДБ и ГЕРБ, дето ти хвърлят в копанята да грухтиш??? При валутен борд и вързан лев към евро, защо според теб ни набутаха в Евро капана??? Как мислиш, и не е ли това по големия въпрос??? Слава на Господ Иисус Христос, и без мисирка ще съмне, мИрси.

    12:02 30.12.2025

  • 40 Минчо

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Милчо Лаков":

    Купуват се апартаменти защото все още няма борса за скъпи книжа.Ако има борса,всеки който има свободни пари ще купува или продава акции.По този начин се наливат пари в икономиката,има движение на капитала и няма заспали пари по дюшеците.Та питам,къде мога да си закупя акции тук,в България?И ако няма такова място защо сме уж капитализъм,а няма борса?

    12:02 30.12.2025

  • 41 Реалност

    17 6 Отговор
    Чакам с нетърпение деня когато нашите спестявания отидат за погасяване на задълженията на Франция и Лияна започне да плаща в натура:))))))

    12:03 30.12.2025

  • 42 хихи

    10 3 Отговор
    Това словоблудство.
    .
    интересно свършила ли е докато го е писала?

    12:04 30.12.2025

  • 43 Виж си

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Директора":

    собствените грешки!

    12:04 30.12.2025

  • 44 Одъртялото лице на демокретенизацията

    13 3 Отговор
    Mнoгo пpocтo пapчe e тaя пoвexнaлaтa шopoшoвa xpaнeницa.

    12:05 30.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Поне 1000 пъти

    9 1 Отговор
    беше обяснено, че банките ще обменят левове до края на най!
    За какво се тъпчат сега пред гишетата не е ясно!

    12:06 30.12.2025

  • 47 На какво си директор,

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Директора":

    на помощно училище ли?

    12:07 30.12.2025

  • 48 Верно ли

    13 4 Отговор

    До коментар #32 от "хахаха":

    Точно! Обаче този и онази госпожа не са се загрижили за истинските перачи на пари, дето изнесоха държавата, а взели да надничат по джобовете на обикновения българин, що не бил ходил в банка! Ми щото оббикновения българин надушва с неоспорим нюх голямото крадене, дето се задава. Ама този път няма да ни крадат нашите псевдополитици, а истинските крадци на милиарди в ЕК и ЕЦБ. Вместо да се занимават с въпроса кой ше ги плаща тия пари за корумпетата в Украйна, дето ни нахакаха едни милиарди кредити ние да теглим за тях, седнала да се занимава с хората!

    12:09 30.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 пери

    11 1 Отговор

    До коментар #31 от "не точно":

    Така е. Нямаш ли пари в брой, нямаш пари. Може малко, но човек винаги трябва да има кеш.

    12:14 30.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Адолф

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Р Г В":

    Не си научил поговорката до края, първата половина си научил само. Верно е че пари при пари отиват ама има и продължение - "малките при големите". Мисля че Буров го е казал навремето.

    12:16 30.12.2025

  • 54 Съученик

    5 2 Отговор
    Наборът с вагиналната сухота пак злобее. Има едни гелове, бабо, а и не като да не са ти по джоба.😎

    12:17 30.12.2025

  • 55 Милкана

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Аве":

    Абе какво разбираше тя като момиче от политика.Взеха я за говорител на СДС заради миловидната селско-текезесарска визия и да е в тон с Желю Желев и Мара.После я наградиха с двадесетгодишен живот в САЩ.Какво прави там,кой я издържа не е ясно.Може мормоните или ордена на майка Тереза,но тук се върна като журналист.

    Коментиран от #61

    12:17 30.12.2025

  • 56 Бжбж до 17

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    Това може да го разправяш на някоя селска вечеринка. Ти не знаеш кой какво прави в банка. Има различни гишета, за различни неща. Чакаш настрани от предния клиент. Чакаш си номера да светне на таблото и тогава отиваш на гише. Там говориш само със служител. Следващият чакащ е на разстояние от теб и не те чува какво говориш или правиш. Това не ти е кварталния магазин.

    12:17 30.12.2025

  • 57 Червената шапчица

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    "Кой не скача е червен". Тая от много скачане, мозъкът и е слезнал на юг от гърба.

    12:21 30.12.2025

  • 58 три думи

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "С две думи":

    Хич не е жалка.Прекара си живота прекрасно.Не работи нищо и по-тежко от член не е вдигала.

    12:22 30.12.2025

  • 59 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Като мома ПЕНДЕЛиева рекламираше от билбордове 10 ноемврийските превратаджии с плетените пуловерчета от СДС.Днес,МИЛФката Пенделиева отново е извадена от гардероба със скелетите от времето,когато Сдерастите ограбиха българите с Костовата приватизация обвинявайки ги ,че си крият парите под дюшеците.А къде да ги сложат ма? В Белгийският Евроклиринг ли?Преди 36 години унищожихте 2 поколения българи,а сега ще посегнете и на техните деца ,проклетници!

    Коментиран от #67

    12:24 30.12.2025

  • 60 мдаааааааааа

    8 0 Отговор
    Кво се чудите? Сивия сектор е 30%, а нелегално работят още 10% /всички майстори/. Те няма да вкарат пари в банка.

    12:25 30.12.2025

  • 61 Съученик

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Милкана":

    О, по съвсем друга причина я взеха. Ще кажа само като жокер, че 1981-ва година я караха до училище с Мицубиши. Единственото в града. Тяхното.

    12:25 30.12.2025

  • 62 Продажбите

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    на имоти се осъществяват чрез банков превод. Освен това с описват и в нотариалния акт.

    12:27 30.12.2025

  • 63 От където и да го погледнеш

    6 1 Отговор
    Народопсихологията ни е такава.И каквато и да е парична валута да ползва българина,Буркан-банк винаги ще съществува.От януари--БурканЕвро--банк.

    12:27 30.12.2025

  • 64 Лиана,

    3 1 Отговор
    Това не е обикновено стадо. Това е много крадливо стадо!

    12:30 30.12.2025

  • 65 мдаа

    8 3 Отговор
    Типичен пример за една промита, тройно изплакната, празна кратуна. Мисли че е много умна, понеже плащала онлайн. Жалка картинка....

    12:30 30.12.2025

  • 66 Куна

    4 3 Отговор
    Е оти да нема референдум, ма, оооу!

    12:34 30.12.2025

  • 67 Ограбването

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Сатана Z":

    драги стана с Жан Виденов ата масова приватизация. Доста пари бяха окрадени от мутрите. Уж акции, но изгоряха. А благодарение на Иван Костов сега сме толкова богати. За Еди месец да внесеш в банки 3 милиарда лева е рекорд за Гинес.

    12:34 30.12.2025

  • 68 Овчар

    3 0 Отговор
    със спомени от своите прадядовци овчари:

    Преди два дни на 28-ми декември,
    1856-та година.

    Родени е Удроу Уилсън.
    28-мият президент на САЩ.

    Нобелов лауреат за мир на 1919г.

    С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.

    По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .

    На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
    Гърция, Сърбия и Румъния предлагат да си поделят България.
    Удроу Уилсън заявява:
    "Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
    да се ликвидира държава с такава древна и славна история"

    12:40 30.12.2025

  • 69 Азззззззз

    0 1 Отговор
    Хората, с основание, не вярват на банките - справка Гърция и Испания където решиха и им спряха достъпа до спестяванията на хората. Затова има и винаги ще има буркан банк. След нова година ще има теглене на евро от сметките за възстановяване на сумите в буркан банк. А Лияна се опитва пак да захлеби с политкоректни деънканици.

    12:44 30.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Баце

    0 0 Отговор
    Точен коментар!
    Ганьо обича да мрънка и критикува, иска промяна..Но не иска да си плаща данъците, иска да укрива доходи, иска да краде, иска да е тарикат, така както любимият ни комунизъм ни научи! Андрешковци, тарикатчета, НЕбалъци, това са успелите хора в представата на Ганьо.
    Но иначе ЕС и Урсула са виновни, че Бг се превърна в една подивяла, озлобена територия, абсолютно негодна за живот за всеки търсещ някаква нормалност..

    12:45 30.12.2025

  • 72 въпрос

    0 0 Отговор
    "Толково ли безчет" е потресаващата наглост, мерзост и дори цинизъм на тази жрица от политическото Околовръстно, дето й ивкат Лиана? Ако помните, българи, тя беше лицета на СДС преди 36 години, а Жельо Желев марксистът й кумува на сватбата, просъществувала няколко месеца! После обаче, от "Позитано" комунистите от престъпната и кървава БКП, преименувана на БСП, й платиха не малко, за да премине на левия бряг, тоест, да стане лице на най-кървавата и най-престъпна политическа формация , съществувала някога в България! Така че, тази вече баба да си зантваря устата и да не се прави на интересна, защото е нищожество, безгръбначно нищожество! Продажник и предател! Това двукопитно за пари и майка си убива!

    12:46 30.12.2025

  • 73 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Панделиева- "лицето на СДС".... и за тази има запазено място в пъкъла!

    12:46 30.12.2025

  • 74 Арни

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зад Тюркян чешма и Не на Омразата?":

    Боже, колко простотия има по света и по-точно в коментарите към тоя сайт, който се чете явно предимно от русофили. Тоя ,,умник” говори за ограбване чрез еврото и от ЕС, който само за тая година ни дава 4 000 000 000 (за неграмотните това число е четири милиарда) лева. Искам и мен така да ме ограбят! Впрочем моите пари от 20 години са в евро и съм доволен, че вече ще мога да си ги тегля и в България без такса.

    12:47 30.12.2025

  • 75 Столичанин

    0 0 Отговор
    Бедни ли? Вижте какви коли карат, местата в градините не стигат, строи се на поразия!

    12:48 30.12.2025

  • 76 До г-жа Панделиева, лично

    0 0 Отговор
    И аз успях да скътам някой лев”за черни дни”, след 40 години трудов стаж. И не, защото са ми били излишни, а защото съм “преглъщала” пред множество благинки, за да имам нещо при необходимост. Не са много пари, но на мен ми дават някаква сигурност в мизерните пенсионерски години. Не съм от мързеливите и безотговорните- с две висши образования и два езика работих престижна и тежка работа като ръководител в химическо производство. А и да се изучи “ химия”, от която наука много хора се стряскат се изисква и “ малко акъл” Та, сега ми е гневно, като гледам безпомощно как ми окрадоха спестеното. Да, за пореден път! Първото със смяната 1:1000! Но тогава работех и не усетих толкова стресиращо , защото заплатите догонваха прилично новите цени. А сега какво ще ми кажете в одобрение на предстоящото “ евро”?Държавниците се постара па ххитро да избегнат случая” Хърватия”. И предварително ни свариха, Кат жабата, само, че не бавно! А трескаво и без милост! Което беше 5 лв. сега ще бъде 5 €. И гледайки сметката ми , отдавна ми я показват наполовина, изразена в евро. Това е горчивата истина за случката с изскочилите наяве левчета! Защото болшинството българи са като мен! Малко са тези с големите пари, а и парите им отдавна не са в България. Моля, не бъдете ци нич на!

    12:48 30.12.2025

  • 77 Поро

    0 0 Отговор
    Проява на лошо възпитание е да се гавриш със страховете на хората. Много е възможно хората да не вярват, че левовете ще се обменят безсрочно в бъдещето. След няколко месеца банките ще могат да сложат големи такси за обмяна. В БНБ ще се обменят до 1000 лв. на човек на ден. Ама и БНБ е само в София, а в другите градове. Мен сега ме пита познат от чужбина, дали да идва м Бг презз януари, за да обмени 1000 лв. за евро, имал скътани, да не му изгорят.

    12:49 30.12.2025

  • 78 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    "...в последните седмици преди новата валута, в банките са депозирани 2,9 млрд. лева, а депозитите надхвърлят 100 млрд. лв."

    Депозити на стойност над сумата на държавния бюджет за цяла година. Всичко това са "мъртви пари" които не носят приходи нито за собственика, нито за икономиката на държавата. После защо България била най бедната страна не само в Европа. Ако само кражбите се намалят поне наполовина, не само ще се инвестира много повече в икономика и инфраструктура, а и ще се наредим най малко над средното ниво в ЕС.

    12:50 30.12.2025

  • 79 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Пенциите са пълни с пари. И понеже са прости, обменят в чейнджа. То и в банка да ги внесат, все така. Таксите на банките са високи.

    12:50 30.12.2025