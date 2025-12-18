Новини
Експерт: Единственият начин да се осуети нова война на Русия
  Тема: Украйна

Експерт: Единственият начин да се осуети нова война на Русия

18 Декември, 2025 18:00 914 22

Всеки месец, в който САЩ остават на масата на преговорите и държат на санкциите си срещу Русия, военната хазна на Москва се опразва и способността на Кремъл да продължава войната си се пропуква

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Няма алтернатива на изпращането на западни войски в Украйна. Това е единственият начин да се предотврати нова война на Русия", казва военният експерт Густав Гресел. Но реални ли са западните гаранции за сигурност.

Десет европейски държави обявиха, че са готови да създадат многонационални войски за Украйна, които да подсигуряват мира там, като оперират в самата Украйна. Как точно трябва да разбираме това, пита германската обществена медия АРД.

"И аз самият бих искал да разбера, но по същество само операция в самата Украйна би имала някакъв смисъл", казва експертът. Според него това не означава непременно, че е нужно трайно разполагане на войски там. От друга страна той обръща внимание на това, че всякакво разполагане на войски извън Украйна би било пролог към нова война и обяснява защо.

"Ако има истинско примирие и избори в Украйна, ще трябва да се отмени извънредното положение, да се демобилизира армията и да се отменят ограниченията за напускане на страната. От друга страна руската армия няма да бъде демобилизарана, дори напротив - Москва планира да продължи да увеличава армията си и в следващото десетилетие. Дамоклевият меч на потенциална нова инвазия ще продължи да виси над главата на Украйна", казва Густав Гресел.

Какви са вариантите за истински гаранции за сигурността

Въпросът е как Киев може да се защити срещу това. Според експерта би било нереалистично да се очаква, че Украйна може да бъде въоръжена с чужда помощ до степен, в която да е в състояние адекватно да се защити от потенциална нова инвазия.

Причината - Европа трябва в този случай също бързо да се въоръжи, а това изглежда е проблем за повечето държави на Стария континент, които и сега изпитват затруднения да постигнат целите за отбрана, поставени от НАТО. Вторият вариант - членство на Украйна в НАТО, изглежда също вече не се обсъжда. САЩ не са съгласни с него, а Унгария също се противопоставя, обяснява Гресел пред АРД.

Това означава, че трябва да се работи по въпроса за европейски войски, които да гарантират сигурността на Украйна. Ако те се интегрират в една смалена украинска армия, това не само ще я подсили, но и ще създаде въпросителни за Русия, която няма да знае дали, ако започне нова инвазия, няма да се наложи да се сражава с международни войски. “Това ще създаде политическа несигурност, която ще направи потенциална нова атака сложна за Владимир Путин”, казва Гресел.

Войски в самата Украйна?

При хипотезата, в която войските са разположени извън границите на Украйна - например в Румъния или Полша, ще бъде много по-лесно за Кремъл да започне нова инвазия. Има и друго - ако войските са в Украйна, няма как при евентуална руска инвазия, Европа да реши да подкрепя Киев само със санкции, солидарност, оръжия, както стана през 2022 г.

„Няма алтернатива на изпращането на западни войски в Украйна. Това е единственият начин да се предотврати нова война на Русия, казва военният експерт Густав Гресел в интервюто за АРД. Според него обаче политическото напрежение в самите европейски държави по този въпрос може да попречи на този план.

Как САЩ да бъдат задържани на масата на преговорите

“Онова, което е важно за европейците, е дипломатическата роля на САЩ - особено с оглед на поведението на Тръмп. Важно е точно Вашингтон и Тръмп да се обвържат пряко с това дали примирието ще се спазва. За да не може един ден той просто да се оттегли и да каже - “ето, готово, постигнахме мир, това вече не е мой проблем”, както направи с Камбоджа и Тайланд или Конго”, казва експертът пред АРД.

Много важен въпрос е какъв политически механизъм ще запази обвързаността на САЩ с едно бъдещо примирие и кой ще носи политическа отговорност, ако то се провали, казва Густав Гресел. Разбира се, не е ясно дали САЩ изобщо ще се обвържат с този нов план и дали няма Тръмп след един месец просто да предложи нов недомислен план за мир между Русия и Украйна. Според военния експерт обаче е добре, дори ако само се печели време за Украйна, докато се обсъжда настоящият вариант.

Сходно мнение изразява полковник Маркус Райзнер, военен експерт и познавач на ситуацията в Украйна, който казва пред ДВ: „За мен е удивително, че американците толкова бързо се оказаха готови да предоставят гаранции за сигурност на Украйна. И тук възниква подозрение, че те, може би, си мислят - това изобщо не е важно, ще подпишем някакъв документ, но не сме длъжни да го изпълняваме. Важното е войната да приключи по-бързо и да можем да печелим. Затова тук трябва да проявим предпазливост и да се надяваме, че гаранциите за сигурност от САЩ, ако ги дадат, ще бъдат наистина сериозни“.

Това пропуква военната хазна на Русия

Военният експерт Гресел изяснява каква тактика е нужна: “Всеки месец, в който САЩ остават на масата на преговорите и държат на санкциите си срещу Русия, военната хазна на Москва се опразва и способността на Кремъл да продължава войната си се пропуква. Ако този план е просто начин да се привлече вниманието на Тръмп и се ползва като тактика за забавяне, пак е полезно от европейска гледна точка”, казва Гресел пред АРД.

Краткосрочни решения като това обаче няма как оказва стабилен натиск върху Русия. “В момента се борим да продължим военната подкрепа, дипломатическия и икономическия натиск. Всичко, което беше обсъдено в Берлин обаче, не трябва да ни спира от това да обсъждаме как още повече да затегнем примката около Русия”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Зеленски: След като Тръмп умре, може би нещата ще се променят, искам руските пари!

    Коментиран от #8

    18:02 18.12.2025

  • 2 Реалност

    2 22 Отговор
    Русия със сигурност ще загуби в Украйна
    – Русия ще бъде принудена да се изтегли от всички окупирани украински територии, включително Крим.
    – Ядреният потенциал на Русия не е гаранция за успех. Фън Юджун дава пример със Съединените щати, които са напуснали Виетнам, Корея и Афганистан с не по-малък ядрен потенциал, отколкото Руската федерация има днес.
    – Киев доказа, че Москва не е непобедима, така че прекратяване на огъня по „корейския“ сценарий е изключено.
    – Войната е повратен момент за Русия. Тя изпрати режима на Путин в широка международна изолация. Освен това той трябва да се справи с трудни вътрешнополитически подводни течения – от бунтове на наемници до етническото напрежение в няколко руски региона и неотдавнашния терористичен акт в Москва. Това показва, че политическият риск в Русия е много висок.
    – След войната Украйна ще има възможност да се присъедини както към ЕС, така и към НАТО, докато Русия ще изгуби бившите си съветски републики, защото те виждат в агресията на Путин там заплаха за своя суверенитет и териториална цялост.
    Според Фън Юджун междувременно войната е накарала Европа да се събуди за огромната заплаха, която руската военна агресия представлява за сигурността на континента и международния ред, слагайки край на следвоенното разведряване между ЕС и Русия.
    Много европейски държави се отказаха от илюзиите си за Русия на Путин.
    А Китай ..., Китай стои изотзад и чака ...

    18:03 18.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Клети, нещастни копейки 🤪

    2 19 Отговор
    Путиноидите с цялата си душа вярват, че Русия, която не произвежда нищо освен корупция ще победи държави и народи, които са измислили всичко и произвеждат всичко!? :)))))

    18:05 18.12.2025

  • 5 Още новини от Украйна

    16 1 Отговор
    Бисмарк: "Не се надявайте, че веднъж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Те не струват хартията, на която са написани. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе." всеки, който стриже финансова вълна в Русия, в крайна сметка си отиде остриган…

    18:05 18.12.2025

  • 6 Факт

    14 0 Отговор
    Трябва ли да знаем мнението на всички експерти?

    18:08 18.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хак да им е..

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Никакви субсидии за фермерите и земеделието, никакви увеличения на заплати, вдигане на цените на всичко, вдигане на данъците и осигуровките, ще теглим заеми до дупка.. Нека да е така, ще изтърпим каквото е нужно, целия ЕС, дружно. Хак да им е на руснаците. Ще им свърши нефта все някой век.

    Коментиран от #10

    18:10 18.12.2025

  • 9 Дойче теле

    12 1 Отговор
    Глупостите ви нямат край! Докато пречупите Русия, Украйна ще падне! Тази статия в четем от четири години: Русия нямат оръжия бият се с лопати, руснаци крадат перални от чиповете правят оръжие, украинската армия нахлу в Русия скоро Москва ще падне, Украйна срути кримския мост, и ред други глупости!

    18:10 18.12.2025

  • 10 Дас Хаген

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хак да им е..":

    Да но фермерите точно в момента са пред Европарламента, с тракторите! Но това няма да го видите по нашите продажни телевизии!

    18:13 18.12.2025

  • 11 Шопа

    7 0 Отговор
    До коментар №3 Петрова: Петрова , не се кахъри за Русия , ами махни майка си от магистралата и я прибери в Столипиново при теб !!!

    18:13 18.12.2025

  • 12 Левски

    7 0 Отговор
    Тоя измислен "експерт"да взима пушка и на фронта, аман от тъпанари.

    18:13 18.12.2025

  • 13 До Петрова

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Петрова":

    Другарко Петрова, допреди 36г се клехте във вярност на СССР(днешна Русия) и Слънцето и Въздуха бяха руски според Вашия Вожд -Жоро Тарабата. Сега обърнахте палачинката и се гушнахте с "враговете" си - интернационализъм в действие. Защо хапете ръката, която ви хранеше???.

    18:15 18.12.2025

  • 14 Бялджип

    6 0 Отговор
    От както започна войната( или СВО) в Украйна, прочетоме и видяхме над стотина "сериозни" прогнози, предвиждания, убедени в точността на думите си"експерти". Струва ми се че над 95 % от тях отдавна заминаха в канала, може процента да е по-висок. Това което не срещнах е, че нито един "експерт" след това не се извиви, или покая за думите си.

    18:16 18.12.2025

  • 15 Да те ....

    3 0 Отговор
    и у експерто!

    18:17 18.12.2025

  • 16 Жоро

    4 0 Отговор
    Не съм фен на Путин,но дано Русия превземе цяла Украйна,защото ще им плащаме сметките 100 години напред ако има Украйна.

    18:18 18.12.2025

  • 17 АБВ

    5 0 Отговор
    Поредният неадекватник, кой знае защо наречен "експерт", на когото Факти дава трибуна чрез чуждестранния агент Дойче веле. Нито полезно, още по-малко умно мнение.
    Но "правилната" линия на евроатлантизма трябва да се спазва.

    18:20 18.12.2025

  • 18 Провинциалист от провинция Тракия

    0 2 Отговор
    Тиражираното като кремълска дезинформация изпращане на войски в Украйна се към оказаха брюкселски факти.

    18:21 18.12.2025

  • 19 1302

    1 0 Отговор
    Да, ама не.
    Няма желаещи в коалицията на желаещите.

    18:27 18.12.2025

  • 20 АБВ

    3 0 Отговор
    Единственият начин да се осуети нова война на Русия е изпълнението на три неща:
    1. Пълна и безусловна капитулация на Украйна;
    2. Изтегляне на НАТО от границите та Русия и прекратяване на съществуването му като отпаднала необходимост;
    3. Заплащане на щетите, нанесени на територията на Русия от доставените от други държави оръжия.

    18:28 18.12.2025

  • 21 Злобното Зели

    0 0 Отговор
    Онова, което е важно за европейците, е дипломатическата роля на САЩ - особено с оглед на поведението на Тръмп. Важно е точно Вашингтон и Тръмп да се обвържат пряко с това дали примирието ще се спазва. За да не може един ден той просто да се оттегли и да каже - “ето, готово, постигнахме мир, това вече не е мой проблем”
    Ясно казано ( написано) - не е важно какво иска САЩ, важно е какво искат бюрократите от ЕС!!!

    18:38 18.12.2025

  • 22 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Проаорецът на Овертон е широко отворен, а ние сме на течението! А някои откачалки направо стоят на парапета на прозореца!

    18:38 18.12.2025