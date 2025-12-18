Експерт: Единственият начин да се осуети нова война на Русия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Няма алтернатива на изпращането на западни войски в Украйна. Това е единственият начин да се предотврати нова война на Русия", казва военният експерт Густав Гресел. Но реални ли са западните гаранции за сигурност.

Десет европейски държави обявиха, че са готови да създадат многонационални войски за Украйна, които да подсигуряват мира там, като оперират в самата Украйна. Как точно трябва да разбираме това, пита германската обществена медия АРД.

"И аз самият бих искал да разбера, но по същество само операция в самата Украйна би имала някакъв смисъл", казва експертът. Според него това не означава непременно, че е нужно трайно разполагане на войски там. От друга страна той обръща внимание на това, че всякакво разполагане на войски извън Украйна би било пролог към нова война и обяснява защо.

"Ако има истинско примирие и избори в Украйна, ще трябва да се отмени извънредното положение, да се демобилизира армията и да се отменят ограниченията за напускане на страната. От друга страна руската армия няма да бъде демобилизарана, дори напротив - Москва планира да продължи да увеличава армията си и в следващото десетилетие. Дамоклевият меч на потенциална нова инвазия ще продължи да виси над главата на Украйна", казва Густав Гресел.

Какви са вариантите за истински гаранции за сигурността

Въпросът е как Киев може да се защити срещу това. Според експерта би било нереалистично да се очаква, че Украйна може да бъде въоръжена с чужда помощ до степен, в която да е в състояние адекватно да се защити от потенциална нова инвазия.

Причината - Европа трябва в този случай също бързо да се въоръжи, а това изглежда е проблем за повечето държави на Стария континент, които и сега изпитват затруднения да постигнат целите за отбрана, поставени от НАТО. Вторият вариант - членство на Украйна в НАТО, изглежда също вече не се обсъжда. САЩ не са съгласни с него, а Унгария също се противопоставя, обяснява Гресел пред АРД.

Това означава, че трябва да се работи по въпроса за европейски войски, които да гарантират сигурността на Украйна. Ако те се интегрират в една смалена украинска армия, това не само ще я подсили, но и ще създаде въпросителни за Русия, която няма да знае дали, ако започне нова инвазия, няма да се наложи да се сражава с международни войски. “Това ще създаде политическа несигурност, която ще направи потенциална нова атака сложна за Владимир Путин”, казва Гресел.

Войски в самата Украйна?

При хипотезата, в която войските са разположени извън границите на Украйна - например в Румъния или Полша, ще бъде много по-лесно за Кремъл да започне нова инвазия. Има и друго - ако войските са в Украйна, няма как при евентуална руска инвазия, Европа да реши да подкрепя Киев само със санкции, солидарност, оръжия, както стана през 2022 г.

„Няма алтернатива на изпращането на западни войски в Украйна. Това е единственият начин да се предотврати нова война на Русия, казва военният експерт Густав Гресел в интервюто за АРД. Според него обаче политическото напрежение в самите европейски държави по този въпрос може да попречи на този план.

Как САЩ да бъдат задържани на масата на преговорите

“Онова, което е важно за европейците, е дипломатическата роля на САЩ - особено с оглед на поведението на Тръмп. Важно е точно Вашингтон и Тръмп да се обвържат пряко с това дали примирието ще се спазва. За да не може един ден той просто да се оттегли и да каже - “ето, готово, постигнахме мир, това вече не е мой проблем”, както направи с Камбоджа и Тайланд или Конго”, казва експертът пред АРД.

Много важен въпрос е какъв политически механизъм ще запази обвързаността на САЩ с едно бъдещо примирие и кой ще носи политическа отговорност, ако то се провали, казва Густав Гресел. Разбира се, не е ясно дали САЩ изобщо ще се обвържат с този нов план и дали няма Тръмп след един месец просто да предложи нов недомислен план за мир между Русия и Украйна. Според военния експерт обаче е добре, дори ако само се печели време за Украйна, докато се обсъжда настоящият вариант.

Сходно мнение изразява полковник Маркус Райзнер, военен експерт и познавач на ситуацията в Украйна, който казва пред ДВ: „За мен е удивително, че американците толкова бързо се оказаха готови да предоставят гаранции за сигурност на Украйна. И тук възниква подозрение, че те, може би, си мислят - това изобщо не е важно, ще подпишем някакъв документ, но не сме длъжни да го изпълняваме. Важното е войната да приключи по-бързо и да можем да печелим. Затова тук трябва да проявим предпазливост и да се надяваме, че гаранциите за сигурност от САЩ, ако ги дадат, ще бъдат наистина сериозни“.

Това пропуква военната хазна на Русия

Военният експерт Гресел изяснява каква тактика е нужна: “Всеки месец, в който САЩ остават на масата на преговорите и държат на санкциите си срещу Русия, военната хазна на Москва се опразва и способността на Кремъл да продължава войната си се пропуква. Ако този план е просто начин да се привлече вниманието на Тръмп и се ползва като тактика за забавяне, пак е полезно от европейска гледна точка”, казва Гресел пред АРД.

Краткосрочни решения като това обаче няма как оказва стабилен натиск върху Русия. “В момента се борим да продължим военната подкрепа, дипломатическия и икономическия натиск. Всичко, което беше обсъдено в Берлин обаче, не трябва да ни спира от това да обсъждаме как още повече да затегнем примката около Русия”.