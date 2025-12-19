Владимир Путин: Доналд Тръмп е прав да съди Би Би Си

Руският президент Владимир Путин заяви на годишната си пресконференция в края на годината в петък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил прав да съди Би Би Си заради редактирани откъси от речта му, предава "Ройтерс".

Тръмп съди британската обществена телевизия за най-малко 10 милиарда долара обезщетение заради редактирани клипове от реч, които създават впечатлението, че е насочил поддръжниците си да щурмуват Капитолия на САЩ.

Искът се състои от едно обвинение за клевета и едно обвинение за нарушение на Закона за измамни и нелоялни търговски практики на щата Флорида и иска 5 милиарда долара за всяко нарушение.

"Някога уважаваната, а сега опозорена Би Би Си оклевети президента Тръмп, като умишлено, злонамерено и измамно подправи речта му в нагъл опит да се намеси в президентските избори през 2024 г.", заяви пред Fox News Digital говорител на правния екип на Тръмп.

Припомняме, че преди месец Би Би Си призна, че редактираните кадри от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. в документалната им програма "Панорама" неволно са създали "погрешното впечатление, че президентът Тръмп е отправил директен призив за насилствени действия", и заяви, че сегментът няма да бъде излъчен отново.

Въпреки че британската държавна телевизия се извини на президента за начина, по който е редактирала речта му, тя заяви, че няма да предложи финансово обезщетение, както Тръмп поиска.

Двама от висшите ръководители на Би Би Си, генералният директор Тим Дейви и шефът на новините Дебора Търнес, подадоха оставка заради инцидента и обвиненията в пристрастно отразяване. Председателят на Би Би Си Самир Шах дори изпрати лично извинение до Белия дом.