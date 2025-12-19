Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин: Доналд Тръмп е прав да съди Би Би Си

Владимир Путин: Доналд Тръмп е прав да съди Би Би Си

19 Декември, 2025 15:45 743 33

  • доналд тръмп-
  • ббс-
  • капитолия-
  • владимир путин-
  • bbc

Тръмп съди британската обществена телевизия за най-малко 10 милиарда долара обезщетение заради редактирани клипове от реч, които създават впечатлението, че е насочил поддръжниците си да щурмуват Капитолия

Владимир Путин: Доналд Тръмп е прав да съди Би Би Си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руският президент Владимир Путин заяви на годишната си пресконференция в края на годината в петък, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил прав да съди Би Би Си заради редактирани откъси от речта му, предава "Ройтерс".

Тръмп съди британската обществена телевизия за най-малко 10 милиарда долара обезщетение заради редактирани клипове от реч, които създават впечатлението, че е насочил поддръжниците си да щурмуват Капитолия на САЩ.

Искът се състои от едно обвинение за клевета и едно обвинение за нарушение на Закона за измамни и нелоялни търговски практики на щата Флорида и иска 5 милиарда долара за всяко нарушение.

"Някога уважаваната, а сега опозорена Би Би Си оклевети президента Тръмп, като умишлено, злонамерено и измамно подправи речта му в нагъл опит да се намеси в президентските избори през 2024 г.", заяви пред Fox News Digital говорител на правния екип на Тръмп.

Припомняме, че преди месец Би Би Си призна, че редактираните кадри от речта на Тръмп от 6 януари 2021 г. в документалната им програма "Панорама" неволно са създали "погрешното впечатление, че президентът Тръмп е отправил директен призив за насилствени действия", и заяви, че сегментът няма да бъде излъчен отново.

Въпреки че британската държавна телевизия се извини на президента за начина, по който е редактирала речта му, тя заяви, че няма да предложи финансово обезщетение, както Тръмп поиска.

Двама от висшите ръководители на Би Би Си, генералният директор Тим Дейви и шефът на новините Дебора Търнес, подадоха оставка заради инцидента и обвиненията в пристрастно отразяване. Председателят на Би Би Си Самир Шах дори изпрати лично извинение до Белия дом.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривоверен алкаш

    4 5 Отговор
    Гледаш Цирка и ти е трудно да хванеш вяра че е Истина....

    Коментиран от #8

    15:48 19.12.2025

  • 2 Пепи Волгата

    4 8 Отговор
    А троловете които по цял ден пишат тъпотии, кой ще ги съди. Или те са осъдени завинаги. Аз съм добре с еврото.

    15:52 19.12.2025

  • 3 И Зелю ще съдят за лъжите му🤣😂🤣😂

    8 4 Отговор
    Гeн. Kpивoнoc oт BCУ зa видeoтo нa 3eлeнcки oт Kyпянcк: Пълeн фeйк! He ce нayчиxa дa пpaвят мoнтaжи…вятърът е в една посока, косата- в друга. Cъc зaгyбaтa нa Пoкpoвcк и Ceвepcк зaгyбиxмe биткaтa зa Дoнбac!
    !

    15:55 19.12.2025

  • 4 Лудият от портиерната

    7 2 Отговор
    Стайков що се криеш под имено news bg ве гранатаджжжиьо?

    15:56 19.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Историческа истина

    5 9 Отговор
    Когато Ленин умрял с мозък, направен на пихтия от сифилиса, се оказало, че вторият човек в партията Троцки е предател. Каменев, Зиновиев и Сталин свалили Троцки и го изпратили в изгнание,
    където по-късно му сцепили главата с пикел.
    Скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, а след това Ежов разстрелва доблестният другар Ягода.
    След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял.
    Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал.
    Оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов.
    Станало ясно, че Хрушчов също е враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия.
    След смъртта на Брежнев пък станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя. Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил.
    Дошъл Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа.
    В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа!

    За Путин не се очакват никакви изненади.
    От болшевишката революция до днес, Русия се управлява единствено от предатели и врагове на народа.
    Хотели как лучше, а получилось как всегда

    Коментиран от #16, #26

    15:56 19.12.2025

  • 7 гост

    4 6 Отговор
    Ееех , лиже и маже , какво ли не прави изпадналата копейка да умилостиви оранжевия пуек !

    15:57 19.12.2025

  • 8 Цирка е в ЕС и НАТО

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":

    крадци и убийци

    15:57 19.12.2025

  • 9 Страната на npaceтата 🐷🐷

    1 6 Отговор
    Днес от 18:00
    Чашата преля – протест в защита на журналистиката пред bTV I 19.12
    Поводът е широко разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно на Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок.
    Мария Цънцарова е обект на политически атаки от години, а през последните месеци срещу нея се води активна кампания в жълтите медии, включително с публикации за нейното сваляне от ефир.
    Елате в 18:00 ч. на паркинга пред bTV, за да покажем солидарност с журналистите и ясно да заявим, че чашата на търпението към политическото овладяване на медиите е преляла.

    Коментиран от #15, #22

    15:57 19.12.2025

  • 10 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    4 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #31

    15:58 19.12.2025

  • 11 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    6 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:58 19.12.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    4 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:58 19.12.2025

  • 13 Вашето мнение.

    5 1 Отговор
    А на цънцарова, на която беше даден национален ефир години наред да бълва фалшиви новини за успехите на украйна.? Освен сваляне от ефир, кога ще и бъде потърсена и наказателна отговорност? Такива журналя са истинските виновници за смъртта на милиони.

    15:59 19.12.2025

  • 14 Мед

    5 0 Отговор
    Айде дано ББС повлече крак, че тия слугински медии много си повярваха... Примерът на Тръмп е положителен и трябва да бъде последван.

    16:00 19.12.2025

  • 15 Баш за

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    атлантето жълтопаветно умно и красиво- Цънцарова няма да излеза.

    16:01 19.12.2025

  • 16 Ами не е истина а пропагандирана лъжа,

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Историческа истина":

    Ленин умира от оловният куршум загнездил се във вратът му след атентатът от една Есерка на която съм й забравил името.
    Въздействието на оловото толкова близо до главният мозък е разрушително.

    16:01 19.12.2025

  • 17 Гориил

    5 0 Отговор
    Доналд Тръмп направи демарш, който не е само срещу Би Би Си. Това е акт на презрение към Европа.

    Коментиран от #20

    16:01 19.12.2025

  • 18 Реалист

    0 7 Отговор
    Мирът в Украйна, а и по света, ще дойде тогава, когато благодарение на увеличената помощ от свободния свят Украйна се пребори за свободата си.
    А не като се спре оръжейната помощ за Киев и Москва надделее. Това ще доведе до още войни.
    Мирът в Украйна ще се състои, когато рашисткият Мордор бъде победен и пълчищата му от гнусни орки бъдат изринати от украинската земя - или останат там завинаги, да я наторяват.

    16:03 19.12.2025

  • 19 В В.П.

    5 1 Отговор
    Tия телевизии и вестници , лъжат повече от стари циганки..а трябва да се сложи край на това .Свободата на словото ,НЕ значи да лъжат ден и нощ...Друго нещо е ..

    16:03 19.12.2025

  • 20 Бой по Цънцарова

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    И тя е фалш новина.

    1ва 2ра 3та - програма - все е фалш.

    16:04 19.12.2025

  • 21 В В.П.

    4 0 Отговор
    Всеки ден територията на Окрайната,губи 500 км..

    16:04 19.12.2025

  • 22 Вашето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    За това увредено същество, което когато се появеше и умирисваше ефира с евтина пропаганда не бих си мръднал пръста. Не само екраниия и партньор, всички в бтв са метла.

    16:04 19.12.2025

  • 23 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Поредната шпакла на Путлер за заблуда на рижавия.

    16:05 19.12.2025

  • 24 В В.П.

    3 1 Отговор
    Зелю е пътник.Единственият коз е ,да сключи сделка с Путин ..Ще го ликвидират ,без да си дава сметка ..

    16:06 19.12.2025

  • 25 Каунь

    0 0 Отговор
    Някой направи ли му впечатление, че на рекламата на Джъмбо, войниците са със стари руски униформи??

    16:08 19.12.2025

  • 26 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Историческа истина":

    Виж си държавата:
    Антируски правителства 95%.
    Загубиха 4 войни,половин милион убити мъже и над 1 млн.осакатени.Загубени 40% територии.
    Плащаха отрязани глави на партизани по 50000 лв. Огромнафсема за времето и твърдят че фашизъм не е имало.
    Разстреляха от упор 12 годишни деца във Веселиново и Белица.
    Отвориха война на сегашните ни приятели Щатите и Англия които заровиха София и убиха 5400 души.Монтираха в детски играчки мини за да убиват деца.
    Оставиха 5 млрд.д активи а комунизма остави 161 млрд.д.
    Та този "елит" не трябваше да го съди Народен съд, а по техния метод ликвидация на място.
    Тръгнал турският роб с Русия да се занимава.
    През 1918 г.сифилистичният Ленин опрости 46 млрд.златни франка кредит на България към Русия, която плати с 86 млн.златни франка Съединението и Независимостта на България на Султана.
    Тръгнал ахмакът да плюе държавата която му създаде Третата Българска държава,Конституцията и армията

    16:10 19.12.2025

  • 27 В В.П.

    2 0 Отговор
    Джо цървула, Урсул фашиста,Кая фригидната,Туск киселяка ,да плашат на зелю и режима са воюват.Тия имат много пари .Войната е огромен разход ..Ако искат да се включат и други смотаняци.

    16:10 19.12.2025

  • 28 Българин

    0 1 Отговор
    Тръмп такива ги забърква, че скоро единственият му шанс, ще е да разпали гражданска война, или поне някаква провокация подобна на тази, която Натаняху направи на 7 октомври.

    16:11 19.12.2025

  • 29 Даа!

    2 0 Отговор
    Съди ги и ще спечели делото.Зад гърба му са изправени ,едни от най- могъщите адвокатски кантори в цял свят.Вероятно,ще влачат делото,но в определен момент,ще прочете: постигнато е двустранно споразумение между юридическите представители за компенсаторна сума от пет милиарда.А в самите щати,ще го подкрепят и двата лагера.Републиканци и Демократите.За да не посмее никоя медия,да пробва подобни продукти.Днес е Тръмп,утре може да стане президент от другия лагер.

    16:12 19.12.2025

  • 30 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    0 0 Отговор
    Русофилът е човек, който драговолно е пожертвал своя интелект в името на сляпата и безусловна вяра в една лъжлива, изкуствена басня, и който е готов, подобно на религиозните фанатици, да я защитава с цената на безумни престъпления, включително и срещу родината си. Защото фанатизмът, незвисимо от предмета на преклонението му, винаги означава интелектуална слепота, която от своя страна е предпоставка за несправедливости и злодеяния. Ето затова русофилството не само е болест – то е и извънредно опасно, защото доверчиво и заслепено обслужва чужди сили, които откровено вредят на българските интереси.
    Всъщност едни от най-големите проблеми на българското общество са продукт на вредителската дейност на русофилите, които отклоняват България от пътя на независимата и прагматична политика, която се основава на полезното и взаимноизгодно сътрудничество с всички страни, включително и с Русия. Последната несъмнено е важен фактор не само в нашия регион, но и в световен мащаб, и ние сме длъжни да се съобразяваме и да се отнасяме към нея с необходимия респект. Но когато уважението прекрачи разумните граници и се видоизмени в ирационално боготворене и възхваляване, поставяйки любовта към Русия пред всичко родно и свято, дори пред националните интереси, то се превръща в русофилство – последната, най-висша (или най-нисша) степен на национално предателство.

    16:14 19.12.2025

  • 31 Акробате

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT":

    Как поемаш

    Руското Бахурче

    Акробатно ли ?

    16:14 19.12.2025

  • 32 Доналд Тръмп

    0 1 Отговор
    Владимир Путин е прав за Украйна и ЕС.

    16:15 19.12.2025

  • 33 А за Ударите

    0 0 Отговор
    Срещу Иран

    И Венецуела

    Защо мълчиш Бре Пучя Въшка?

    Кой ще съди Тръмп ?

    Нали са ти Братюшки

    Мадуро и Аятолаха

    Защо мълчиш?

    16:17 19.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания