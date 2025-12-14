Киев: Русия удари турски товарен кораб в Черно море

В събота, 13 ноември, руски дрон е извършил целенасочен удар по турския кораб VIVA в Черно море. На борда е имало 11 турски граждани. Екипажът не е пострадал при атаката.

Това се казва в съобщение на пресслужбата на украинския флот, цитирано от УНИАН.

Корабът е пътувал по "зърнения коридор" към Египет с товар слънчогледово олио.

Според военното ведомство ударът е извършен в открито море в рамките на изключителната морска икономическа зона на Украйна, но извън обсега на украинските противовъздушни средства.

"Русия грубо и цинично нарушава международното морско право. Подобни действия пряко противоречат на основните принципи на свободата на корабоплаването", се казва в изявлението.

Корабът е продължил пътя си към Египет.

ВМС също така публикуваха кадри от последиците от удара с дрон.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда да обсъди мирен план между Украйна и Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Той направи изказването си след среща с руския президент Владимир Путин.

Ердоган подчерта, че "мирът не е далеч".

Турският лидер се срещна с Путин в Туркменистан вчера и двамата оцениха "всеобхватните мирни усилия" за прекратяване на войната, като Турция потвърди готовността си да подкрепи мирните усилия.

Той заяви на Путин, че ограничено прекратяване на огъня във войната, фокусирано върху енергийните съоръжения и по-специално пристанищата, може да бъде от полза.

"Черно море не трябва да се разглежда като бойно поле. Подобна ситуация би навредила само на Русия и Украйна", подчерта Ердоган.

"Всички се нуждаят от безопасно корабоплаване в Черно море. Това трябва да бъде гарантирано".

Русия атакува две украински пристанища вчера, повреждайки три турски кораба, сред които плавателен съд, превозващ хранителни доставки, съобщиха украински представители и един корабособственик - дни, след като Москва заплаши да откъсне Украйна от морето.