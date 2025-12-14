Новини
Свят »
Украйна »
Киев: Русия удари турски товарен кораб в Черно море
  Тема: Украйна

Киев: Русия удари турски товарен кораб в Черно море

14 Декември, 2025 09:55 663 12

  • русия-
  • украйна-
  • черно море-
  • ракети-
  • дронове

Според военното ведомство ударът е извършен в открито море в рамките на изключителната морска икономическа зона на Украйна, но извън обсега на украинските противовъздушни средства

Киев: Русия удари турски товарен кораб в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

В събота, 13 ноември, руски дрон е извършил целенасочен удар по турския кораб VIVA в Черно море. На борда е имало 11 турски граждани. Екипажът не е пострадал при атаката.

Това се казва в съобщение на пресслужбата на украинския флот, цитирано от УНИАН.

Корабът е пътувал по "зърнения коридор" към Египет с товар слънчогледово олио.

Според военното ведомство ударът е извършен в открито море в рамките на изключителната морска икономическа зона на Украйна, но извън обсега на украинските противовъздушни средства.

"Русия грубо и цинично нарушава международното морско право. Подобни действия пряко противоречат на основните принципи на свободата на корабоплаването", се казва в изявлението.

Корабът е продължил пътя си към Египет.

ВМС също така публикуваха кадри от последиците от удара с дрон.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда да обсъди мирен план между Украйна и Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Той направи изказването си след среща с руския президент Владимир Путин.

Ердоган подчерта, че "мирът не е далеч".

Турският лидер се срещна с Путин в Туркменистан вчера и двамата оцениха "всеобхватните мирни усилия" за прекратяване на войната, като Турция потвърди готовността си да подкрепи мирните усилия.

Той заяви на Путин, че ограничено прекратяване на огъня във войната, фокусирано върху енергийните съоръжения и по-специално пристанищата, може да бъде от полза.

"Черно море не трябва да се разглежда като бойно поле. Подобна ситуация би навредила само на Русия и Украйна", подчерта Ердоган.

"Всички се нуждаят от безопасно корабоплаване в Черно море. Това трябва да бъде гарантирано".

Русия атакува две украински пристанища вчера, повреждайки три турски кораба, сред които плавателен съд, превозващ хранителни доставки, съобщиха украински представители и един корабособственик - дни, след като Москва заплаши да откъсне Украйна от морето.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Русия

    23 1 Отговор
    Предупреди, че всеки снабдяващ фашистите с оръжия, ще е нейна цел. Няма на кой да се сърдите.

    09:57 14.12.2025

  • 2 И Украйна удари

    21 0 Отговор
    товарен кораб. Нещо за него?

    09:57 14.12.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 1 Отговор
    Пак перемога прминала в зрада. Миналата седмица укрите ударила танкер с олио.

    09:57 14.12.2025

  • 4 ?????

    9 2 Отговор
    Оръжия.

    09:57 14.12.2025

  • 5 1488

    6 1 Отговор
    радвам се че заплатите дето дарих вършат работа
    👍

    Коментиран от #7

    10:00 14.12.2025

  • 6 Червената шапчица

    6 0 Отговор
    .... съобщение на пресслужбата на украинския флот... - Украйна няма флот, ве...

    10:02 14.12.2025

  • 7 Какви заплати

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    си дарил, бе? Ти нямаш л...о в г..а си, заплати бил дарил? И на кого си ги дарил?

    10:04 14.12.2025

  • 8 Кораба е бил пълен до козирката с

    3 0 Отговор
    оръжие и боеприпаси за фронта на Украйна. Просто бизнес, нищо лично.

    10:05 14.12.2025

  • 9 дядо поп

    2 0 Отговор
    Дрончето не се знае от къде е долетяло , че щом е във вашите "изключително" икономически води защо да не може да го думнат? И най вече след последните дивотии които Украйна направи в Черно море да твърди , че Русия грубо нарушавала международното морско право си е чист цинизъм.

    10:05 14.12.2025

  • 10 име

    1 0 Отговор
    Ее, лъжете, бе! Баш в пристанището е удара, кораба е на дока, крилатата ракета си лети ниско и необезпокоявано, няма никво ПВО. Клипчето го има в канала military summary, ако имате телеграм, може и до го гледате, отбелязано е на картато на Одеса от вчера.

    10:07 14.12.2025

  • 11 Дзън-дзън

    0 0 Отговор
    Забавен опит в стил "Мъдрост от Столипиново" 😂😂😂

    10:07 14.12.2025

  • 12 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Бандеровците да свикват да гледат Черно море на картичка 😂 както свикнаха с Азовско море, което вече е абсолютна собственост само на Русия 💪

    10:08 14.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания