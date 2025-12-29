Новини
Свят »
Франция »
Коалицията на желаещите: В началото на януари става ясна военната помощ за Украйна
  Тема: Украйна

Коалицията на желаещите: В началото на януари става ясна военната помощ за Украйна

29 Декември, 2025 08:15 2 086 85

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • еманюел макрон

В неделя вечерта Макрон участва заедно с други европейски лидери във видеоконференция с Володимир Зеленски и Доналд Тръмп след двустранните им преговори в Мар-а-Лаго

Коалицията на желаещите: В началото на януари става ясна военната помощ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

"В началото на януари ще съберем в Париж страните от Коалицията на желаещите, за да определим окончателно конкретния принос на всяка от тях".

Това разкри в публикация в Х президентът на Франция Еманюел Макрон, посочи Би Би Си.

Още новини от Украйна

Водещата роля в "Коалицията на желаещите" играят Великобритания и Франция.

Тези страни се стремят към прекратяване на огъня и гаранции за сигурността на Украйна, част от които може да бъде военен контингент, разположен на територията на Украйна, далеч от фронта.

Русия неколкократно е заявявала, че такива условия са неприемливи за нея.

"Ние се движим към гаранции за сигурност, които ще заемат централно място в изграждането на справедлив и траен мир", добави Макрон.

В неделя вечерта Макрон участва заедно с други европейски лидери във видеоконференция с Володимир Зеленски и Доналд Тръмп след двустранните им преговори в Мар-а-Лаго.

Освен това Тръмп разговаря отделно със Зеленски на четири очи, припомни AFP.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    54 77 Отговор
    унижението на русия продължава

    Коментиран от #4, #11, #18, #43, #44

    08:18 29.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Изтрещелите ще направят

    88 33 Отговор
    Трета световна защото не искат да признаят че са ги набили жестоко.
    Трябва да си много тъп да ядеш бой и големият батко да ти казва да се кротнеш на розовите си задни части а ти да продължаваш да скачаш и да си го набиваш все по-дълбоко.

    08:20 29.12.2025

  • 4 И как

    56 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    по-точно?

    Коментиран от #64, #66

    08:20 29.12.2025

  • 5 Българин

    7 57 Отговор
    Хаяско разсипа Матушка

    Коментиран от #29, #61

    08:21 29.12.2025

  • 6 пешо

    6 62 Отговор
    видя се,че от руснака войник не става

    Коментиран от #51

    08:22 29.12.2025

  • 7 Днес

    39 2 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    аптеките работят върви бърже, бърже да ти изпишат нещо по спешност.

    08:22 29.12.2025

  • 8 всъщност

    61 3 Отговор
    Всичко снощи е било един голям цирк . Видяхме как зеля изключи микрофона си , разбрах ме в крайна сметка , че отново и отново нищо не са постигнали . Само дето зеля пак мята крачоли напразно до Щатите и отново да му набиват канчето зелено , че без Путин НИЩО НЯМА ДА СЕ РЕШИ !П

    08:24 29.12.2025

  • 9 горски

    52 5 Отговор
    Цялата им коалиция е спукана гума.Помпят я ,а тя само фъска.Щатите не искат война която ще ги засегне и няма да пратят ни един щик,дори и в други области ще са пестеливи.Та само ще чуваме фъскане.....

    Коментиран от #72

    08:24 29.12.2025

  • 10 Тия

    56 3 Отговор
    жеЛАЕЩИТЕ накрая ще изядат дървото.

    08:25 29.12.2025

  • 11 Орк

    45 11 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Унижение от коалиция на унижините.

    08:26 29.12.2025

  • 12 Отдавна е ясно

    22 45 Отговор
    Раша ще бъде съсипана както стана с СССР.

    08:26 29.12.2025

  • 13 Атина Палада

    7 44 Отговор
    България предоставя над милиард на братята украинци срещу азиатския агресор

    Коментиран от #16, #55

    08:27 29.12.2025

  • 14 Нафталинка

    47 4 Отговор
    Не мога да приема,че не съществува един журналист,оператор или режисьор,който да не може да покаже събитията от 2014 година в долната украйна,какви бяха реалните събития,защо не ни е показан един кадър,как ще унищожават хората в този регион,а сега ще поставяш на колене в бедност хората от други държави да ти пращат простотиятпрестъпленията и най вече да обвиняваш една държава в агресия,ама защо бе идиотски кретени,агресия убивахте хората сега искате да ви се гарантира властта върху тези земна 68 год. съм мразя всички зависими журналисткоито подсигуряват престъпниците.

    08:28 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 овч,

    28 4 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Днес е работен ден , време ти е да посетиш джипито !

    Коментиран от #59

    08:29 29.12.2025

  • 17 Истината!!

    5 30 Отговор
    Вторая е Попиляна от 82-рая

    Коментиран от #20, #28

    08:29 29.12.2025

  • 18 Цък

    23 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Тръмп е унижен за пореден път, абсолютно никакъв резултат. Тръмп действа като обикновен преговаряш. Да се учи от Путин

    Коментиран от #73

    08:29 29.12.2025

  • 19 Ех ех А преди войната Уж бяха Сила

    5 29 Отговор
    А сега едно село го превземат 2 години

    Коментиран от #23

    08:30 29.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БББос

    34 5 Отговор
    Коалиция на глупаците

    08:32 29.12.2025

  • 22 напишете го цялото поне

    36 4 Отговор
    коалицията на желаещите да продължава войната

    08:33 29.12.2025

  • 23 Орк

    28 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ех ех А преди войната Уж бяха Сила":

    какво да се прави. украина е селска държава. Село след село и така до полска граница.

    08:34 29.12.2025

  • 24 Народен съд!

    35 4 Отговор
    "Коалицията на желаещите" - коалиция на желаещите война с Русия? Нашия боклук кой точно представлява в тая коалиция? Тоя БОКЛУК питал ли е народа какво да приказва и какво да подписва???!!!!!

    Коментиран от #31

    08:35 29.12.2025

  • 25 На 24 декември

    28 3 Отговор
    Европейската банка утвърди електронното евро , това е удар за всеки обикновен европеец . Единственият изход за концлагера Европа е война .

    08:35 29.12.2025

  • 26 Механик

    25 3 Отговор
    След вчерашната в САЩ, сега се задава поредната сватба в която има много же-лаещи булки и нито един младоженец.
    Пак ще хапваме и пийваме на сладки приказки, а така и няма как да очакваме бебе.

    08:36 29.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хохо Бохо

    17 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Всъщност разсипа незалежнае хохоландия

    08:37 29.12.2025

  • 30 Пламен

    7 25 Отговор
    Happy New Euro ,купейки !

    08:38 29.12.2025

  • 31 Саша Грей

    7 11 Отговор

    До коментар #24 от "Народен съд!":

    Не. Коалиция на желаещите Русия да не ги напада. А това означава да не е в състояние да ги напада.

    08:38 29.12.2025

  • 32 Да бе да

    29 7 Отговор
    Ха х а ха, и какво казаха братушките накрая. Сметки без кръчмар.

    08:39 29.12.2025

  • 33 Перо

    27 5 Отговор
    Всеки един джендър от измислената коалиция е легитимна цел в Украйна! Единствената международна организация за мирно урегулиране на конфликти в света е ООН!

    08:40 29.12.2025

  • 34 ОЧАКВАМ СЕГА

    23 4 Отговор
    КОАЛИЦИЯТА НА жеЛАЕЩИТЕ ПРЕЗ ИДВАЩАТА ГОДИНА ДА .......ПРЕГРАХНЕ..........

    08:42 29.12.2025

  • 35 Уфф

    29 4 Отговор
    Тези побеснели псета, не спират да провокират за голяма война!

    08:42 29.12.2025

  • 36 ха-ха

    28 5 Отговор
    Хем мислят за прекратяване на войната , хем мислят как да дават още оръжия на укрите . Кой им вярва на тия тъпунге....ри , освен , ако не е с дефицити по рождение ?!

    08:43 29.12.2025

  • 37 Хохо Бохо

    31 5 Отговор
    Путин и Тръмп снощи дружно ги наритаха тея

    08:44 29.12.2025

  • 38 жик так

    25 4 Отговор
    Потника се осмял сякаш в Украйна банкет върви а не война в която всеки божи ден загиват над хиляда негови сънародници !!!

    08:44 29.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Не става ясно само,

    29 3 Отговор
    дали Мераклиите ще плащат помощта със собствени пари от украинската далавера или пак с парите на данъкоплатците им?

    08:45 29.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ъъъъъъъъ

    31 4 Отговор
    Чувам, че Пентагона и Дирекцията за криминални разследвания търсят $48 милиарда. Парите са минали през балтийските републики - предимно Естония и познайте кой е заподозрян? И на д цата е ясно, че тази Коалиция ще справи и невъзможното да удължи конфликта.... 🤣

    08:45 29.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ха ха ха ...

    22 8 Отговор

    До коментар #43 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Всяка сутрин 8 958 672 000 човека се събуждат щастливи че не са се родили украинци !!!!

    08:49 29.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Анатоли

    23 3 Отговор

    До коментар #43 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    А най щастлив се събуждаш ТИ че не си се родил украинец .
    Иначе до сега да са те бусифицирали вече !

    08:54 29.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Белинда

    20 4 Отговор
    Радвам се когато Украйна губи...

    08:56 29.12.2025

  • 51 БАРС

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    А ОТ ТЕБЕ КАКВО СТАВА?

    Коментиран от #76

    09:02 29.12.2025

  • 52 Някой

    28 1 Отговор
    Управляващите нямат правото да дадат и 1 стотинка или евроцент. Те обслужват само и единствено българския народ във всичките си действия. Веднага да излизат от тази "коалиция". Ако искат да даряват от собствените си пари.

    09:10 29.12.2025

  • 53 разумен

    20 1 Отговор
    Пак някакви еврог......ве правят сметки БЕЗ КРЪЧМАРЯ

    09:16 29.12.2025

  • 54 ЩОМ МАКРОН Е ТАМ

    16 1 Отговор
    защото той в собствената си страна е с одобрение от 11% никой не го иска. ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ЗА ПОДЯЛБА. А БЕДНИТЕ НАРОДИ КАТО НАС ЩЕ ДАВАТ ОТ КЪШИЯТ СИ ХЛЯБ. МНОГО Е ГОТИНО ДА РАЗПРЕДЕЛЯШ НЕЩО ВЗЕТО ОТ ДРУГИТЕ. НЕ ТИ ПУКА.

    09:16 29.12.2025

  • 55 шанса

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    през 2026 да си малко по умен е 00000 платен наркоман на отворено общество заеднос другите двама трима няма да споменавам никове защото сте на работа в факти

    09:19 29.12.2025

  • 56 НА МСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ЕВРОМАФИЯТА

    17 2 Отговор
    А БЕ ТЕЯ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ НЯМАЛИ ДА СЕ ВДИГНАТ И ДА ИМ ВЗЕМАТ ГЛАВИТЕ НА ТЕЯ ДИВАЦИ ,РАЗВИХРИЛИ СЕ ДА ОГРАБВАТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ГРАЖДАНИ ЗА ДА ПОДЪРЖАТ СРОДНАТА ИМ НАЦИСТКАТА КОРУМПИРАНА УКРОМАФИЯ ??? А БЕ ХОРА , ДАЙТЕ ДА ИМ СМАЧКАМЕ КАНЧЕТАТА НА ТЕЯ ТЕРОРИСТИ , ДО КОГА ЩЕ НИ ТОРМОЗЯТ , ДО КОГА ЩЕ НИ ГРАБЯТ БЕЗНАКАЗАНО , БЕЗОТЧЕТНО????
    НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ОБИРДЖИЙСКАТА ЕВРОМАФИЯ !!! САМО ТАКА ЩЕ ГИ СПРЕМ И В ДРЪНГУЛНИКА!!!

    Коментиран от #68

    09:23 29.12.2025

  • 57 Тома

    17 1 Отговор
    ISW: Коалицията на украинските крадци приветства финансовите намерения на Коалицията на желаещите!

    09:24 29.12.2025

  • 58 Я пък тоя

    16 1 Отговор
    В началото на януари става ясно, че на коалицията нищо не ѝ е ясно.

    Коментиран от #83

    09:25 29.12.2025

  • 59 Доцент Гълъбова

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "овч,":

    Няма нужда от Джи Пи. Ще я приема по спешност, на пълен пансион.

    09:33 29.12.2025

  • 60 Сус бе

    1 9 Отговор
    Копейки мърляви,!

    09:35 29.12.2025

  • 61 си пън

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    не,желязко ни разсипа

    09:36 29.12.2025

  • 62 ейджи

    7 3 Отговор
    предстоят бунтове в Европа

    09:39 29.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ицо

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "И как":

    с газа напред по жендърски

    09:40 29.12.2025

  • 65 Даас Хаген

    5 2 Отговор
    Целта на тази коалиция е да разшири конфликта защото си отива! Европа се тресе от протести и вече явно искат оставката на Урсула!

    09:43 29.12.2025

  • 66 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "И как":

    С това на раменете си никога няма да разбереш.Още ли не виждаш ,че Русия с тази война стана за смях,резил и посмешище пред цял свят.

    Коментиран от #67

    09:44 29.12.2025

  • 67 Това са безспорни

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Факти.

    09:46 29.12.2025

  • 68 Прелюбопитен

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "НА МСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ЕВРОМАФИЯТА":

    ТИ НЕ ЛЕЖА ЛИ ПО КОРЕМ С ЖЪЛТОКАФЯВО ПЕТНО ОТЗАД?

    Коментиран от #70

    09:46 29.12.2025

  • 69 нннн

    4 3 Отговор
    Щом ще се знае окончателно конкретния принос на всяка от страните, надявам се да знаем и приноса на България.
    Оня с водопада ни набута всичките българи в коалицията на желаещите.

    Коментиран от #75

    09:47 29.12.2025

  • 70 Ехааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Прелюбопитен":

    Ако продължава може отново да му се случи.

    09:48 29.12.2025

  • 71 Копейкиииии

    3 1 Отговор
    След два дни ставате €вропейци или палите подметките и отивате в Краснонасранск.Ха ха.
    Няма друг вариант.Ха ха ха ха.

    Коментиран от #78

    09:48 29.12.2025

  • 72 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "горски":

    Като твоето от храстите ли?

    09:49 29.12.2025

  • 73 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Цък":

    Какво да научи от Путин?Как се яде бой ли?

    09:51 29.12.2025

  • 74 Фейк на часа

    2 2 Отговор
    Никаква "коалиция" няма да има. Единствено може да искарат от Френския Легион 2-3 хиляди мигранти и това е.
    Никой друг от Европа няма да иска да гине безсмислено.
    Нито българските алкохолици и откачалки. Иначе Соломон Паси отдавна щеше да изпрати сина си в Украйна.
    Те и тук в коментарната секция лаят някакви впиянчени дъртаци, които никъде няма да отидат, освен при личния си лекар да им даде хапчета, даже има някакъв русофоб, който излиза с 1000 различни ника, но се разпознава по типичния елементарен словоред и как поставя интервал между запетайките.
    Гледайте си кефа и весели празници !

    Коментиран от #77, #80

    09:51 29.12.2025

  • 75 Сельооо5774

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "нннн":

    Кой те упълномощи да говориш от името на всички българи?Тук не е Русия.

    Коментиран от #82

    09:55 29.12.2025

  • 76 ДАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "БАРС":

    ЗАЩО СЕ ЗАСЯГАШ,ДА НЕ БИ ДА СИ СЕ ПОЧУВСТВАЛ РУСКИ ВОЙНИК?

    09:57 29.12.2025

  • 77 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Фейк на часа":

    НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАКЪВ ИМ Е СЛОВОРЕДА,И РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ЗАПЕТАЙКИТЕ,ВАЖНОТО Е ЧЕ ВИ ТУРЯТ ТАМ КЪДЕТО ВИ Е МЯСТОТО,ДРУГАР!

    10:02 29.12.2025

  • 78 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Копейкиииии":

    А Путин като доде тука, както казаха маленкий зеля и нато, ти куда ша са криеш ??

    Коментиран от #79

    10:02 29.12.2025

  • 79 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Хи хи":

    Чакате го Путин вече четири години на дунава. Изсъхнаха ви му..ди..те.

    10:04 29.12.2025

  • 80 Дай нещо конкретно

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Фейк на часа":

    Не драскай по допирателна,да не бъдеш неприятно изненадан от онзи с таблетките.

    10:05 29.12.2025

  • 81 През юли месец

    0 0 Отговор
    ще отчетат изчезването на помоща.

    Коментиран от #85

    10:06 29.12.2025

  • 82 нннн

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Сельооо5774":

    Ама това е ФАКТ. Оня с водопада ни набута и ВСИЧКИ българи ще пращаме на Зеленски пари, оръжия и каквото се сетиш.

    Коментиран от #84

    10:07 29.12.2025

  • 83 Коалицията

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Я пък тоя":

    Да дава оръжие за избиване на путинисти. Другото е без значение

    10:07 29.12.2025

  • 84 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "нннн":

    Шиткаме оръжия на Украйна, трупаме дебели пачки...нали другари путинисти.

    10:12 29.12.2025

  • 85 Докато натовско оръжие

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "През юли месец":

    Громи Путин, помощта нема да спре....вервай ми.

    10:13 29.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания