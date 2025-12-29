Коалицията на желаещите: В началото на януари става ясна военната помощ за Украйна

"В началото на януари ще съберем в Париж страните от Коалицията на желаещите, за да определим окончателно конкретния принос на всяка от тях".
Това разкри в публикация в Х президентът на Франция Еманюел Макрон, посочи Би Би Си.
Водещата роля в "Коалицията на желаещите" играят Великобритания и Франция.
Along with several other European leaders, I took part this evening in an exchange with Presidents @ZelenskyyUa and @realDonaldTrump. I then spoke with President Zelensky.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2025
We are making progress on the security guarantees that will be central to building a just and lasting…
Тези страни се стремят към прекратяване на огъня и гаранции за сигурността на Украйна, част от които може да бъде военен контингент, разположен на територията на Украйна, далеч от фронта.
Русия неколкократно е заявявала, че такива условия са неприемливи за нея.
"Ние се движим към гаранции за сигурност, които ще заемат централно място в изграждането на справедлив и траен мир", добави Макрон.
В неделя вечерта Макрон участва заедно с други европейски лидери във видеоконференция с Володимир Зеленски и Доналд Тръмп след двустранните им преговори в Мар-а-Лаго.
Освен това Тръмп разговаря отделно със Зеленски на четири очи, припомни AFP.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #11, #18, #43, #44
08:18 29.12.2025
3 Изтрещелите ще направят
Трябва да си много тъп да ядеш бой и големият батко да ти казва да се кротнеш на розовите си задни части а ти да продължаваш да скачаш и да си го набиваш все по-дълбоко.
08:20 29.12.2025
4 И как
До коментар #1 от "Атина Палада":по-точно?
Коментиран от #64, #66
08:20 29.12.2025
5 Българин
Коментиран от #29, #61
08:21 29.12.2025
6 пешо
Коментиран от #51
08:22 29.12.2025
7 Днес
До коментар #2 от "Готов за бой":аптеките работят върви бърже, бърже да ти изпишат нещо по спешност.
08:22 29.12.2025
8 всъщност
08:24 29.12.2025
9 горски
Коментиран от #72
08:24 29.12.2025
10 Тия
08:25 29.12.2025
11 Орк
До коментар #1 от "Атина Палада":Унижение от коалиция на унижините.
08:26 29.12.2025
12 Отдавна е ясно
08:26 29.12.2025
13 Атина Палада
Коментиран от #16, #55
08:27 29.12.2025
14 Нафталинка
08:28 29.12.2025
16 овч,
До коментар #13 от "Атина Палада":Днес е работен ден , време ти е да посетиш джипито !
Коментиран от #59
08:29 29.12.2025
17 Истината!!
Коментиран от #20, #28
08:29 29.12.2025
18 Цък
До коментар #1 от "Атина Палада":Тръмп е унижен за пореден път, абсолютно никакъв резултат. Тръмп действа като обикновен преговаряш. Да се учи от Путин
Коментиран от #73
08:29 29.12.2025
19 Ех ех А преди войната Уж бяха Сила
Коментиран от #23
08:30 29.12.2025
21 БББос
08:32 29.12.2025
22 напишете го цялото поне
08:33 29.12.2025
23 Орк
До коментар #19 от "Ех ех А преди войната Уж бяха Сила":какво да се прави. украина е селска държава. Село след село и така до полска граница.
08:34 29.12.2025
24 Народен съд!
Коментиран от #31
08:35 29.12.2025
25 На 24 декември
08:35 29.12.2025
26 Механик
Пак ще хапваме и пийваме на сладки приказки, а така и няма как да очакваме бебе.
08:36 29.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хохо Бохо
До коментар #5 от "Българин":Всъщност разсипа незалежнае хохоландия
08:37 29.12.2025
30 Пламен
08:38 29.12.2025
31 Саша Грей
До коментар #24 от "Народен съд!":Не. Коалиция на желаещите Русия да не ги напада. А това означава да не е в състояние да ги напада.
08:38 29.12.2025
32 Да бе да
08:39 29.12.2025
33 Перо
08:40 29.12.2025
34 ОЧАКВАМ СЕГА
08:42 29.12.2025
35 Уфф
08:42 29.12.2025
36 ха-ха
08:43 29.12.2025
37 Хохо Бохо
08:44 29.12.2025
38 жик так
08:44 29.12.2025
40 Не става ясно само,
08:45 29.12.2025
42 Ъъъъъъъъ
08:45 29.12.2025
45 ха ха ха ...
До коментар #43 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Всяка сутрин 8 958 672 000 човека се събуждат щастливи че не са се родили украинци !!!!
08:49 29.12.2025
47 Анатоли
До коментар #43 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":А най щастлив се събуждаш ТИ че не си се родил украинец .
Иначе до сега да са те бусифицирали вече !
08:54 29.12.2025
50 Белинда
08:56 29.12.2025
51 БАРС
До коментар #6 от "пешо":А ОТ ТЕБЕ КАКВО СТАВА?
Коментиран от #76
09:02 29.12.2025
52 Някой
09:10 29.12.2025
53 разумен
09:16 29.12.2025
54 ЩОМ МАКРОН Е ТАМ
09:16 29.12.2025
55 шанса
До коментар #13 от "Атина Палада":през 2026 да си малко по умен е 00000 платен наркоман на отворено общество заеднос другите двама трима няма да споменавам никове защото сте на работа в факти
09:19 29.12.2025
56 НА МСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ЕВРОМАФИЯТА
НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ОБИРДЖИЙСКАТА ЕВРОМАФИЯ !!! САМО ТАКА ЩЕ ГИ СПРЕМ И В ДРЪНГУЛНИКА!!!
Коментиран от #68
09:23 29.12.2025
57 Тома
09:24 29.12.2025
58 Я пък тоя
Коментиран от #83
09:25 29.12.2025
59 Доцент Гълъбова
До коментар #16 от "овч,":Няма нужда от Джи Пи. Ще я приема по спешност, на пълен пансион.
09:33 29.12.2025
60 Сус бе
09:35 29.12.2025
61 си пън
До коментар #5 от "Българин":не,желязко ни разсипа
09:36 29.12.2025
62 ейджи
09:39 29.12.2025
64 ицо
До коментар #4 от "И как":с газа напред по жендърски
09:40 29.12.2025
65 Даас Хаген
09:43 29.12.2025
66 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #4 от "И как":С това на раменете си никога няма да разбереш.Още ли не виждаш ,че Русия с тази война стана за смях,резил и посмешище пред цял свят.
Коментиран от #67
09:44 29.12.2025
67 Това са безспорни
До коментар #66 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":Факти.
09:46 29.12.2025
68 Прелюбопитен
До коментар #56 от "НА МСОВИ ПРОТЕСТИ С/У ЕВРОМАФИЯТА":ТИ НЕ ЛЕЖА ЛИ ПО КОРЕМ С ЖЪЛТОКАФЯВО ПЕТНО ОТЗАД?
Коментиран от #70
09:46 29.12.2025
69 нннн
Оня с водопада ни набута всичките българи в коалицията на желаещите.
Коментиран от #75
09:47 29.12.2025
70 Ехааааа
До коментар #68 от "Прелюбопитен":Ако продължава може отново да му се случи.
09:48 29.12.2025
71 Копейкиииии
Няма друг вариант.Ха ха ха ха.
Коментиран от #78
09:48 29.12.2025
72 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #9 от "горски":Като твоето от храстите ли?
09:49 29.12.2025
73 Ха ха ха ха
До коментар #18 от "Цък":Какво да научи от Путин?Как се яде бой ли?
09:51 29.12.2025
74 Фейк на часа
Никой друг от Европа няма да иска да гине безсмислено.
Нито българските алкохолици и откачалки. Иначе Соломон Паси отдавна щеше да изпрати сина си в Украйна.
Те и тук в коментарната секция лаят някакви впиянчени дъртаци, които никъде няма да отидат, освен при личния си лекар да им даде хапчета, даже има някакъв русофоб, който излиза с 1000 различни ника, но се разпознава по типичния елементарен словоред и как поставя интервал между запетайките.
Гледайте си кефа и весели празници !
Коментиран от #77, #80
09:51 29.12.2025
75 Сельооо5774
До коментар #69 от "нннн":Кой те упълномощи да говориш от името на всички българи?Тук не е Русия.
Коментиран от #82
09:55 29.12.2025
76 ДАРС
До коментар #51 от "БАРС":ЗАЩО СЕ ЗАСЯГАШ,ДА НЕ БИ ДА СИ СЕ ПОЧУВСТВАЛ РУСКИ ВОЙНИК?
09:57 29.12.2025
77 А бе
До коментар #74 от "Фейк на часа":НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАКЪВ ИМ Е СЛОВОРЕДА,И РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ЗАПЕТАЙКИТЕ,ВАЖНОТО Е ЧЕ ВИ ТУРЯТ ТАМ КЪДЕТО ВИ Е МЯСТОТО,ДРУГАР!
10:02 29.12.2025
78 Хи хи
До коментар #71 от "Копейкиииии":А Путин като доде тука, както казаха маленкий зеля и нато, ти куда ша са криеш ??
Коментиран от #79
10:02 29.12.2025
79 Я пъ тоа
До коментар #78 от "Хи хи":Чакате го Путин вече четири години на дунава. Изсъхнаха ви му..ди..те.
10:04 29.12.2025
80 Дай нещо конкретно
До коментар #74 от "Фейк на часа":Не драскай по допирателна,да не бъдеш неприятно изненадан от онзи с таблетките.
10:05 29.12.2025
81 През юли месец
Коментиран от #85
10:06 29.12.2025
82 нннн
До коментар #75 от "Сельооо5774":Ама това е ФАКТ. Оня с водопада ни набута и ВСИЧКИ българи ще пращаме на Зеленски пари, оръжия и каквото се сетиш.
Коментиран от #84
10:07 29.12.2025
83 Коалицията
До коментар #58 от "Я пък тоя":Да дава оръжие за избиване на путинисти. Другото е без значение
10:07 29.12.2025
84 Я пъ тоа
До коментар #82 от "нннн":Шиткаме оръжия на Украйна, трупаме дебели пачки...нали другари путинисти.
10:12 29.12.2025
85 Докато натовско оръжие
До коментар #81 от "През юли месец":Громи Путин, помощта нема да спре....вервай ми.
10:13 29.12.2025