Коалицията на желаещите: В началото на януари става ясна военната помощ за Украйна

"В началото на януари ще съберем в Париж страните от Коалицията на желаещите, за да определим окончателно конкретния принос на всяка от тях".

Това разкри в публикация в Х президентът на Франция Еманюел Макрон, посочи Би Би Си.

Още новини от Украйна

Водещата роля в "Коалицията на желаещите" играят Великобритания и Франция.

Along with several other European leaders, I took part this evening in an exchange with Presidents @ZelenskyyUa and @realDonaldTrump. I then spoke with President Zelensky.



We are making progress on the security guarantees that will be central to building a just and lasting… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2025

Тези страни се стремят към прекратяване на огъня и гаранции за сигурността на Украйна, част от които може да бъде военен контингент, разположен на територията на Украйна, далеч от фронта.

Русия неколкократно е заявявала, че такива условия са неприемливи за нея.

"Ние се движим към гаранции за сигурност, които ще заемат централно място в изграждането на справедлив и траен мир", добави Макрон.

В неделя вечерта Макрон участва заедно с други европейски лидери във видеоконференция с Володимир Зеленски и Доналд Тръмп след двустранните им преговори в Мар-а-Лаго.

Освен това Тръмп разговаря отделно със Зеленски на четири очи, припомни AFP.