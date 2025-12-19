Новини
Свят »
Русия »
Владимир Путин: 700 000 руски войници се бият срещу Украйна
  Тема: Украйна

Владимир Путин: 700 000 руски войници се бият срещу Украйна

19 Декември, 2025 18:55 930 47

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • ракети-
  • дронове

Вече няколко години Кремъл успява да поддържа числеността на армията чрез комбинация от мерки - от частична мобилизация и активен набор на контрактници до използване на осъдени и други нетрадиционни източници за попълване на личния състав

Владимир Путин: 700 000 руски войници се бият срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Около 700 хиляди руски военни се намират в зоната на бойните действия в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин по време на участие в т.нар. "пряка линия". По думите му толкова военнослужещи в момента са разположени "в зоната на СВО".

Подобни оценки бяха изнесени още през септември и от украинското военно разузнаване (ГУР), според което в тази численост се включват не само подразделения на руското министерство на отбраната, но и части на Росгвардията, специални формирования и логистични и помощни служби.

Още новини от Украйна

За сравнение, през януари изданието Kyiv Independent съобщи, че числеността на въоръжените сили на Украйна възлиза на около 880 хиляди души. Тези сили обаче са разпределени на територията на цялата страна, включително в западните региони, където не се водят активни бойни действия. За разлика от Украйна, руските тилови райони не са под постоянна заплаха от масирани ракетни удари, което позволява на Москва по-гъвкаво да прехвърля войски към ключови направления и да постига числено превъзходство в отделни участъци от фронта.

По данни от открити източници и западни оценки, способността на Русия да надхвърля и да компенсира загубите си остава значителна. Министерството на отбраната на Великобритания оценява, че през 2024 г. руските въоръжени сили са понесли над 420 хиляди загуби - убити, ранени и изчезнали без вест. В същото време, според официални изявления от Москва, за същия период са били привлечени около 400 хиляди военнослужещи на договорна служба, което означава, че загубите са били почти напълно компенсирани.

Експерти отбелязват, че вече няколко години Кремъл успява да поддържа числеността на армията чрез комбинация от мерки - от частична мобилизация и активен набор на контрактници до използване на осъдени и други нетрадиционни източници за попълване на личния състав. Така Русия до голяма степен успява да замества почти всеки военнослужещ, който губи безвъзвратно на бойното поле.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нено

    20 7 Отговор
    Това 700к войничета натренирани, а не като 0крайне хванати по улиците!

    18:58 19.12.2025

  • 2 Четете сайта "Скандално"

    19 7 Отговор
    Пyтин: 3500 yкpaинcки вoйници ca oбкpъжeни кpaй Kyпянcк, вpaгът пoнacя cepиoзни зaгyби – aкцeнти oт гoдишнaтa пpecкoнфepeнция нa pycкия пpeзидeнт (+ BИДEO)

    Коментиран от #20, #41

    18:58 19.12.2025

  • 3 Бат Петьо Парчето

    11 18 Отговор
    ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД УКРАЙНСКАТА АРМИЯ ОСВОБОДИТЕЛКА ОТ ПРИЗНАТЕЛНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД

    Коментиран от #6, #7

    18:59 19.12.2025

  • 4 Пич

    10 12 Отговор
    Пускай още толкова и приключи Украйна птеди на Роско да му е изсъхнало мастилото на подписа!!!

    Коментиран от #10, #18

    19:00 19.12.2025

  • 5 000

    14 3 Отговор
    Какво се случва на площад Люксембург в центъра брюксел последните 2 дни? Защо се вдига дим и има барикади? Какво става с ес?

    Коментиран от #12

    19:01 19.12.2025

  • 6 Стани

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Бат Петьо Парчето":

    От парчето най накрая и може би ще спрат да ти сълзят очите, и ще прогледнеш!

    19:01 19.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 az СВО Победа 80

    16 18 Отговор
    Странна работа излиза !?!

    Четири години ни разказват от сутрин до вечер, че Русия губи войната, че била Русия свършила войниците, снарядите и ракетите, че свършила чиповете и ползвала чипове от откраднати от Киев перални.... Спомняте ли си? 🤣🤣🤣

    И сега изведнъж ....опаааа "Царят е гол!" 🤣🤣🤣🤣

    Наблюдаваме пъленият разгром и капитулация на западната пропаганда след четиригодишното й напъване като торен бръмбър на "буца" 🤣

    "Ква стана тя, а?", както пее Устата.... 🤣

    Коментиран от #11, #17, #22, #24, #33

    19:01 19.12.2025

  • 9 Статистик

    19 8 Отговор
    Всеки месец, само от дронове, около 12 хиляди окупатори стават на кайма

    19:02 19.12.2025

  • 10 Йосиф Кобзон

    12 10 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Те са при мен.Ма гости за вечни времена.

    Коментиран от #34

    19:02 19.12.2025

  • 11 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Тебе питам.

    19:02 19.12.2025

  • 12 Хихихи

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "000":

    Брюксел гори. Опекоха скумрията Урсулинска.

    19:03 19.12.2025

  • 13 Стенли

    9 8 Отговор
    Слава на храбрите руски солдати България и Русия заедно завинаги 🇧🇬🇷🇺

    19:03 19.12.2025

  • 14 Къде е редовната руска армия от 350 хил.

    7 9 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се.

    19:03 19.12.2025

  • 15 Как

    3 1 Отговор
    Никакви загуби нямат руснаците. Войната може дс продължи и 10 г!

    19:04 19.12.2025

  • 16 Ха сега де...

    5 8 Отговор
    Руски??? Руски са шизофреничните идеи чужди войски да се бият и загиват на фронта в Украйна и е само заради интересите на Русия. Щом още се намират такива явно лудите не хвърчат, а и те по емята ходят.

    19:04 19.12.2025

  • 17 СВО=ПРОВАЛ

    6 11 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Свиквай.Путин загуби отдавна тази война.

    19:04 19.12.2025

  • 18 Стенли

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    А мен ме интересува като какъв този убавец джелязко представлява България и поема задължение за милиарди за военна помощ за Украйна 🤔😡👎

    19:05 19.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ха, ха, ха...

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Четете сайта "Скандално"":

    Той не може да брои до толкова, тези цифри се изучават в по горните класове.

    19:05 19.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Повтаряй след мен

    4 9 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и.Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
    Повтаряш го по 1000 пъти.
    Всеки ден.

    Коментиран от #29

    19:06 19.12.2025

  • 23 Ама

    5 7 Отговор
    Другарю Путин, това да не би да е война ??

    19:06 19.12.2025

  • 24 ОТЛИЧНИК

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    То щеше да е за 3 дни.
    К ва стана тая операция.
    4 години великата армия не може да завземе Донбас, та иска да и се поднесе на тепсия, така даже и с панделка.
    Нещастници.
    Цялата кремълска шайка в ХАГА.

    19:07 19.12.2025

  • 25 Бащата на някаква Саяна

    2 7 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:07 19.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бащата на някаква Саяна

    2 7 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:07 19.12.2025

  • 28 Като някаква Саяна порасне

    2 8 Отговор
    Ще стане пътен експерт.

    19:08 19.12.2025

  • 29 Повтаряй силно и дрнонощно

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "Повтаряй след мен":

    404 в състава на РФ
    404 в състава на РФ.
    404 е състава на РФ.

    19:08 19.12.2025

  • 30 И защо се

    5 7 Отговор
    бият бре,руски уроде?Малко ви е земята?Или нефта?Или газта?Или златото?Или диамантите!Всичките да ви изтребят до крак!Руското семе да изчезне от земята!

    19:08 19.12.2025

  • 31 Бикът от Шри Ланка

    6 6 Отговор
    Владопутката е в тъжъкмензис

    19:09 19.12.2025

  • 32 А бащата на някаква Саяна

    2 8 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:09 19.12.2025

  • 33 Питам

    5 9 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 80":

    В Купянск има ли жив руснак още?

    19:10 19.12.2025

  • 34 Пич

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Йосиф Кобзон":

    Украинци са при тебе бе , но не ги различаваш защото всички украинци говорят на руски !

    19:10 19.12.2025

  • 35 Важно е

    2 5 Отговор
    Някаква Саяна да е добре и бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:11 19.12.2025

  • 36 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 6 Отговор
    Точно в този момент гледам подкаста на блогъра от Комсмолская Правда Иван Панкин.. и той пита- цитирам- на 20 ноември групировката Запад на Руската армия обяви, че Купянск е напълно под руски контрол. днес Путин ни разказва, че 15 украински батальона били обкръжени на левия бряг на река Оскол. И те не позволявали да се придвижат на десния бряг. 15 батальона с обща численост около 3500 човека../ за сведение- 15 батальона са над 9000 щика по съветски стандарт/ Та, да питам..кой ЛЪЖЕ? КОЙ????🤣🤣

    Коментиран от #39

    19:12 19.12.2025

  • 37 Телиш

    1 3 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт, а бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:12 19.12.2025

  • 38 Кажете за асфалт нещо и за камиони

    1 3 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:14 19.12.2025

  • 39 Наркомана лъже😂🤣😂🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Гeн. Kpивoнoc oт BCУ зa видeoтo нa 3eлeнcки oт Kyпянcк: Пълeн фeйк! He ce нayчиxa дa пpaвят мoнтaжи…вятърът е в една посока, косата- в друга. Cъc зaгyбaтa нa Пoкpoвcк и Ceвepcк зaгyбиxмe биткaтa зa Дoнбac!!!!

    Коментиран от #43

    19:16 19.12.2025

  • 40 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор
    ЕС заложи бомбата!

    От 2026г. в ЕС ще бъдат спрени всички социални плащания, от които досега живееха "новите европейци".

    Който иска да яде, ще трябва да работи!

    Като знаем обаче с какви трудови навици се славят "новите европейци", много скоро ще гледаме батални сцени в целия ЕС!

    И всичко това Брюксел е принуден да прави, за да намери пари за продължаване на войната срещу РФ.

    Без да иска ЕС открива втори фронт за себе си, но този път не на чужда територия - в бивша Украйна, а у собствения си дом....

    Предстоят интересни времена за ЕС! 🤣

    19:17 19.12.2025

  • 41 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Четете сайта "Скандално"":

    е, как така бе..нали още на 20 ти ноември рашите обявиха че Купянск бил под пълен контрол, демек- превзет.. а сега ква стана тя..🤣🤣..пии хаповете редовно пич.

    Коментиран от #44

    19:17 19.12.2025

  • 42 Добре сте представили пак:)

    0 1 Отговор
    " използване на осъдени и други нетрадиционни източници за попълване на личния състав."

    Но не сте уточнили, че осъдените имат избор дали да се вкючат или не! И че Русия не ползва нетрадиционни източници, като лов на мъже, деца и старци по улици и площади.

    Коментиран от #46

    19:18 19.12.2025

  • 43 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Наркомана лъже😂🤣😂🤣":

    не ме интересува ни Кривонос, ни Правонос..цитирам РУСКИ БЛОГЪР- Z-БЛОГЪР..ТИ ЧАТКАШ ЛИ ИЗОБЩО ЗА КАКВО ГОВОРЯ.. самите ватенки така са се оплели в лъжите си, че не е нужно украта да води пропаганда..

    Коментиран от #47

    19:19 19.12.2025

  • 44 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Аб ети чу ли какво каза човека.Май си лаеш без да си осведомен.

    19:20 19.12.2025

  • 45 Атина Палада

    1 0 Отговор
    В гръцките медии се пише ,че в Русия руснаци доброволци се записвали за заминаване в Украйна на фронта. Обаче се чакало .Медиите пишеха ,че 400 хиляди записали се доброволци чакали да ги извикат ...За сега Русия не се нуждаела от бойци за фронта .
    Пишеха за английският офицер ,който се бил предал ли в Украйна или кво беше там ..е осъден на 13 години затвор и изпратен в Сибир .

    19:20 19.12.2025

  • 46 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Добре сте представили пак:)":

    Да бе,,аМА ХИЧ НЕ ПОЛЗВАЛА.. КОЛКО ИНДИЙЦИ ИЗРЕВАХА НА УМРЯЛО ЧЕ УЖ ПОДПИСВАЛИ ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА, А ГИ ПРАЩАЛИ НА ФРОНТА-- УГАНДИЙЦИ,КОНГОАНЦИ.. ТИЯ СМЕШКИ НА ДРУГИ ГИ РАЗПРАВЯЙ. пРИ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В иНДИЯ, пУТИН ПОДПИСА ДА СИ ВНЕСЕ 800 000 ХИЛЯДИ, ЧЕ НЕГОВИТЕ НЕ СТИГАТ..А В БЕЛГОРОДСКА ОБЛАСТ..ДОБРЕ ЧЕ БЯХА КОРЕЙЧЕТАТА , ЧЕ МАГУЧИТЕ ВСЕ БЯХА ОЖЪЛТИЛИ ДЪСКИТЕ НА КЕНЕФА..

    19:23 19.12.2025

  • 47 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Не ме интересува РУСКИ БЛОГЪР- Z-БЛОГЪР.. Цитирам украински генерал КРИВОНОС.ТИ ЧАТКАШ ЛИ ИЗОБЩО ЗА КАКВО ГОВОРЯ.. самите всуватенки така са се оплели в лъжите си, че не е нужно руснака да води пропаганда

    19:23 19.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания