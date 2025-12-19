Владимир Путин: 700 000 руски войници се бият срещу Украйна

Около 700 хиляди руски военни се намират в зоната на бойните действия в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин по време на участие в т.нар. "пряка линия". По думите му толкова военнослужещи в момента са разположени "в зоната на СВО".
Подобни оценки бяха изнесени още през септември и от украинското военно разузнаване (ГУР), според което в тази численост се включват не само подразделения на руското министерство на отбраната, но и части на Росгвардията, специални формирования и логистични и помощни служби.
За сравнение, през януари изданието Kyiv Independent съобщи, че числеността на въоръжените сили на Украйна възлиза на около 880 хиляди души. Тези сили обаче са разпределени на територията на цялата страна, включително в западните региони, където не се водят активни бойни действия. За разлика от Украйна, руските тилови райони не са под постоянна заплаха от масирани ракетни удари, което позволява на Москва по-гъвкаво да прехвърля войски към ключови направления и да постига числено превъзходство в отделни участъци от фронта.
По данни от открити източници и западни оценки, способността на Русия да надхвърля и да компенсира загубите си остава значителна. Министерството на отбраната на Великобритания оценява, че през 2024 г. руските въоръжени сили са понесли над 420 хиляди загуби - убити, ранени и изчезнали без вест. В същото време, според официални изявления от Москва, за същия период са били привлечени около 400 хиляди военнослужещи на договорна служба, което означава, че загубите са били почти напълно компенсирани.
Експерти отбелязват, че вече няколко години Кремъл успява да поддържа числеността на армията чрез комбинация от мерки - от частична мобилизация и активен набор на контрактници до използване на осъдени и други нетрадиционни източници за попълване на личния състав. Така Русия до голяма степен успява да замества почти всеки военнослужещ, който губи безвъзвратно на бойното поле.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нено
18:58 19.12.2025
2 Четете сайта "Скандално"
Коментиран от #20, #41
18:58 19.12.2025
3 Бат Петьо Парчето
Коментиран от #6, #7
18:59 19.12.2025
4 Пич
Коментиран от #10, #18
19:00 19.12.2025
5 000
Коментиран от #12
19:01 19.12.2025
6 Стани
До коментар #3 от "Бат Петьо Парчето":От парчето най накрая и може би ще спрат да ти сълзят очите, и ще прогледнеш!
19:01 19.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 az СВО Победа 80
Четири години ни разказват от сутрин до вечер, че Русия губи войната, че била Русия свършила войниците, снарядите и ракетите, че свършила чиповете и ползвала чипове от откраднати от Киев перални.... Спомняте ли си? 🤣🤣🤣
И сега изведнъж ....опаааа "Царят е гол!" 🤣🤣🤣🤣
Наблюдаваме пъленият разгром и капитулация на западната пропаганда след четиригодишното й напъване като торен бръмбър на "буца" 🤣
"Ква стана тя, а?", както пее Устата.... 🤣
Коментиран от #11, #17, #22, #24, #33
19:01 19.12.2025
9 Статистик
19:02 19.12.2025
10 Йосиф Кобзон
До коментар #4 от "Пич":Те са при мен.Ма гости за вечни времена.
Коментиран от #34
19:02 19.12.2025
11 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":Тебе питам.
19:02 19.12.2025
12 Хихихи
До коментар #5 от "000":Брюксел гори. Опекоха скумрията Урсулинска.
19:03 19.12.2025
13 Стенли
19:03 19.12.2025
14 Къде е редовната руска армия от 350 хил.
19:03 19.12.2025
15 Как
19:04 19.12.2025
16 Ха сега де...
19:04 19.12.2025
17 СВО=ПРОВАЛ
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":Свиквай.Путин загуби отдавна тази война.
19:04 19.12.2025
18 Стенли
До коментар #4 от "Пич":А мен ме интересува като какъв този убавец джелязко представлява България и поема задължение за милиарди за военна помощ за Украйна 🤔😡👎
19:05 19.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ха, ха, ха...
До коментар #2 от "Четете сайта "Скандално"":Той не може да брои до толкова, тези цифри се изучават в по горните класове.
19:05 19.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Повтаряй след мен
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и.Както каза другарката Симонян през февруари 22 година
Повтаряш го по 1000 пъти.
Всеки ден.
Коментиран от #29
19:06 19.12.2025
23 Ама
19:06 19.12.2025
24 ОТЛИЧНИК
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":То щеше да е за 3 дни.
К ва стана тая операция.
4 години великата армия не може да завземе Донбас, та иска да и се поднесе на тепсия, така даже и с панделка.
Нещастници.
Цялата кремълска шайка в ХАГА.
19:07 19.12.2025
25 Бащата на някаква Саяна
19:07 19.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бащата на някаква Саяна
19:07 19.12.2025
28 Като някаква Саяна порасне
19:08 19.12.2025
29 Повтаряй силно и дрнонощно
До коментар #22 от "Повтаряй след мен":404 в състава на РФ
404 в състава на РФ.
404 е състава на РФ.
19:08 19.12.2025
30 И защо се
19:08 19.12.2025
31 Бикът от Шри Ланка
19:09 19.12.2025
32 А бащата на някаква Саяна
19:09 19.12.2025
33 Питам
До коментар #8 от "az СВО Победа 80":В Купянск има ли жив руснак още?
19:10 19.12.2025
34 Пич
До коментар #10 от "Йосиф Кобзон":Украинци са при тебе бе , но не ги различаваш защото всички украинци говорят на руски !
19:10 19.12.2025
35 Важно е
19:11 19.12.2025
36 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
Коментиран от #39
19:12 19.12.2025
37 Телиш
19:12 19.12.2025
38 Кажете за асфалт нещо и за камиони
19:14 19.12.2025
39 Наркомана лъже😂🤣😂🤣
До коментар #36 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Гeн. Kpивoнoc oт BCУ зa видeoтo нa 3eлeнcки oт Kyпянcк: Пълeн фeйк! He ce нayчиxa дa пpaвят мoнтaжи…вятърът е в една посока, косата- в друга. Cъc зaгyбaтa нa Пoкpoвcк и Ceвepcк зaгyбиxмe биткaтa зa Дoнбac!!!!
Коментиран от #43
19:16 19.12.2025
40 az СВО Победа 80
От 2026г. в ЕС ще бъдат спрени всички социални плащания, от които досега живееха "новите европейци".
Който иска да яде, ще трябва да работи!
Като знаем обаче с какви трудови навици се славят "новите европейци", много скоро ще гледаме батални сцени в целия ЕС!
И всичко това Брюксел е принуден да прави, за да намери пари за продължаване на войната срещу РФ.
Без да иска ЕС открива втори фронт за себе си, но този път не на чужда територия - в бивша Украйна, а у собствения си дом....
Предстоят интересни времена за ЕС! 🤣
19:17 19.12.2025
41 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #2 от "Четете сайта "Скандално"":е, как така бе..нали още на 20 ти ноември рашите обявиха че Купянск бил под пълен контрол, демек- превзет.. а сега ква стана тя..🤣🤣..пии хаповете редовно пич.
Коментиран от #44
19:17 19.12.2025
42 Добре сте представили пак:)
Но не сте уточнили, че осъдените имат избор дали да се вкючат или не! И че Русия не ползва нетрадиционни източници, като лов на мъже, деца и старци по улици и площади.
Коментиран от #46
19:18 19.12.2025
43 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #39 от "Наркомана лъже😂🤣😂🤣":не ме интересува ни Кривонос, ни Правонос..цитирам РУСКИ БЛОГЪР- Z-БЛОГЪР..ТИ ЧАТКАШ ЛИ ИЗОБЩО ЗА КАКВО ГОВОРЯ.. самите ватенки така са се оплели в лъжите си, че не е нужно украта да води пропаганда..
Коментиран от #47
19:19 19.12.2025
44 Иван
До коментар #41 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Аб ети чу ли какво каза човека.Май си лаеш без да си осведомен.
19:20 19.12.2025
45 Атина Палада
Пишеха за английският офицер ,който се бил предал ли в Украйна или кво беше там ..е осъден на 13 години затвор и изпратен в Сибир .
19:20 19.12.2025
46 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #42 от "Добре сте представили пак:)":Да бе,,аМА ХИЧ НЕ ПОЛЗВАЛА.. КОЛКО ИНДИЙЦИ ИЗРЕВАХА НА УМРЯЛО ЧЕ УЖ ПОДПИСВАЛИ ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА, А ГИ ПРАЩАЛИ НА ФРОНТА-- УГАНДИЙЦИ,КОНГОАНЦИ.. ТИЯ СМЕШКИ НА ДРУГИ ГИ РАЗПРАВЯЙ. пРИ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В иНДИЯ, пУТИН ПОДПИСА ДА СИ ВНЕСЕ 800 000 ХИЛЯДИ, ЧЕ НЕГОВИТЕ НЕ СТИГАТ..А В БЕЛГОРОДСКА ОБЛАСТ..ДОБРЕ ЧЕ БЯХА КОРЕЙЧЕТАТА , ЧЕ МАГУЧИТЕ ВСЕ БЯХА ОЖЪЛТИЛИ ДЪСКИТЕ НА КЕНЕФА..
19:23 19.12.2025
47 🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
До коментар #43 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Не ме интересува РУСКИ БЛОГЪР- Z-БЛОГЪР.. Цитирам украински генерал КРИВОНОС.ТИ ЧАТКАШ ЛИ ИЗОБЩО ЗА КАКВО ГОВОРЯ.. самите всуватенки така са се оплели в лъжите си, че не е нужно руснака да води пропаганда
19:23 19.12.2025