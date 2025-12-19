Владимир Путин: 700 000 руски войници се бият срещу Украйна

Около 700 хиляди руски военни се намират в зоната на бойните действия в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин по време на участие в т.нар. "пряка линия". По думите му толкова военнослужещи в момента са разположени "в зоната на СВО".

Подобни оценки бяха изнесени още през септември и от украинското военно разузнаване (ГУР), според което в тази численост се включват не само подразделения на руското министерство на отбраната, но и части на Росгвардията, специални формирования и логистични и помощни служби.

За сравнение, през януари изданието Kyiv Independent съобщи, че числеността на въоръжените сили на Украйна възлиза на около 880 хиляди души. Тези сили обаче са разпределени на територията на цялата страна, включително в западните региони, където не се водят активни бойни действия. За разлика от Украйна, руските тилови райони не са под постоянна заплаха от масирани ракетни удари, което позволява на Москва по-гъвкаво да прехвърля войски към ключови направления и да постига числено превъзходство в отделни участъци от фронта.

По данни от открити източници и западни оценки, способността на Русия да надхвърля и да компенсира загубите си остава значителна. Министерството на отбраната на Великобритания оценява, че през 2024 г. руските въоръжени сили са понесли над 420 хиляди загуби - убити, ранени и изчезнали без вест. В същото време, според официални изявления от Москва, за същия период са били привлечени около 400 хиляди военнослужещи на договорна служба, което означава, че загубите са били почти напълно компенсирани.

Експерти отбелязват, че вече няколко години Кремъл успява да поддържа числеността на армията чрез комбинация от мерки - от частична мобилизация и активен набор на контрактници до използване на осъдени и други нетрадиционни източници за попълване на личния състав. Така Русия до голяма степен успява да замества почти всеки военнослужещ, който губи безвъзвратно на бойното поле.