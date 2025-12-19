Новини
Свят »
Турция »
Далеч от фронтовата линия! Руски разузнавателен дрон се е разбил в Северозападна Турция
  Тема: Украйна

Далеч от фронтовата линия! Руски разузнавателен дрон се е разбил в Северозападна Турция

19 Декември, 2025 21:03 1 055 22

  • русия-
  • украйна-
  • турция-
  • ракети-
  • дронове-
  • пво

В понеделник турски изтребител свали дрон над Черно море, за който се твърди, че е загубил контрол и се е приближавал към турското въздушно пространство

Далеч от фронтовата линия! Руски разузнавателен дрон се е разбил в Северозападна Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски разузнавателен дрон се е разбил в северозападна Турция, съобщи турското Министерство на вътрешните работи, цитирано от Би Би Си, пише БТА.

Както съобщи онлайн турското Министерство на вътрешните работи, то смята, че става въпрос за дрон "Орлан-10", произведен в Русия.

Още новини от Украйна

Според съобщения в медиите, дронът се е разбил в селски район на провинция Коджаели, източно от Истанбул. Разстоянието от тази провинция до най-близките точки на украинска територия, включително кримското крайбрежие, е над 450 км.

В понеделник турски изтребител свали дрон над Черно море, за който се твърди, че е загубил контрол и се е приближавал към турското въздушно пространство.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бикът от Шри Ланка

    14 13 Отговор
    Владопутката е в тъжъкмензис

    Коментиран от #22

    21:05 19.12.2025

  • 2 аналлговнет

    7 6 Отговор
    в мире !

    21:06 19.12.2025

  • 3 Ала бала портокала..

    12 7 Отговор
    Дрона е взривен и потънал в морето. Кой и как установи че е руски?😁.пакманипулации!

    21:08 19.12.2025

  • 4 Да да

    8 5 Отговор
    Датите нещо за фермерите, стига глупости

    Коментиран от #6

    21:08 19.12.2025

  • 5 Хипотетично

    10 4 Отговор
    Каква Украйна? Обикновена тайна шпионска операция към уважаван съсед, завършила с провал.

    21:09 19.12.2025

  • 6 Българин

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Да да":

    Димна завеса за фермерите! Димна завеса за руските новини и телевизии! Стадото не трябва да знае каква е истината!

    21:11 19.12.2025

  • 7 ХА ХА

    4 3 Отговор
    Ех дееуа тия чипове от перални па не вършат работа, дали па да ниси ползваме часовнико от ауриката.

    21:12 19.12.2025

  • 8 Спецназ

    10 8 Отговор
    А ТУРСКИТЕ дронове Байрактар летят над руснаците.

    Продадохте ги на Украйна мръсни ДЖАГАЛИ НЕМИТИ!
    ПФУ!

    Коментиран от #10, #11, #16

    21:12 19.12.2025

  • 9 пазарна военна икономика

    7 3 Отговор
    Заблуден дрон за 10 хиляди свален от самолетна ракета за 20 хиляди.

    21:13 19.12.2025

  • 10 Що бе?

    8 8 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Байрактарите колко руски кратуни в Украйна пръснаха.

    21:17 19.12.2025

  • 11 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Немити са ваше д...та

    21:17 19.12.2025

  • 12 Руски робот

    6 1 Отговор
    Все пак доста далеч е стигнал.Малко объркал посоките.

    21:18 19.12.2025

  • 13 Секви дронове

    2 3 Отговор
    Ако американците тъпи се запалят по дронове,ще стане мазало

    Коментиран от #18

    21:19 19.12.2025

  • 14 Турците не остават длъжни

    6 4 Отговор
    рано или късно ще свалят пак някой руски кюнец СУ-25, а може пак и руски посланик да думнат.

    21:24 19.12.2025

  • 15 Рачев

    3 3 Отговор
    Скоро някой руски дрон ще думне мумията .

    21:25 19.12.2025

  • 16 ХА ХА

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Важното е да се трепат руснаци, начина не е важен.

    21:26 19.12.2025

  • 17 факти

    4 2 Отговор
    на 19 декември 2001 година Народното събрание приема решение да нарежем ракетите си за скрап.Р-400 (SS-23 по "натовски") са балистични ракети със среден обсег на действие (480 км.), но с възможност да носят ядрена бойна глава (АА-60, за да сме точни).

    Коментиран от #19, #21

    21:27 19.12.2025

  • 18 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Секви дронове":

    Американците са измислили дроновете, така че нема кво да се палят, само ги ползват или си правят тест-драив.

    21:31 19.12.2025

  • 19 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "факти":

    Чакай ся, за кво го казваш тва.

    21:33 19.12.2025

  • 20 Наблюдател

    0 0 Отговор
    На някакъв простор е имало шалвари и дронът го е съдрал.

    21:38 19.12.2025

  • 21 ХА ХА

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "факти":

    А зада сме точни, тези ракети с били насочени към турция и след като ставаме натовска държава смисъла от тях става нулев, и какво от това ти вече 25 години си НАТО.

    21:47 19.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания