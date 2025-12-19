Далеч от фронтовата линия! Руски разузнавателен дрон се е разбил в Северозападна Турция

Руски разузнавателен дрон се е разбил в северозападна Турция, съобщи турското Министерство на вътрешните работи, цитирано от Би Би Си, пише БТА.
Както съобщи онлайн турското Министерство на вътрешните работи, то смята, че става въпрос за дрон "Орлан-10", произведен в Русия.
Според съобщения в медиите, дронът се е разбил в селски район на провинция Коджаели, източно от Истанбул. Разстоянието от тази провинция до най-близките точки на украинска територия, включително кримското крайбрежие, е над 450 км.
В понеделник турски изтребител свали дрон над Черно море, за който се твърди, че е загубил контрол и се е приближавал към турското въздушно пространство.
1 Бикът от Шри Ланка
Коментиран от #22
21:05 19.12.2025
2 аналлговнет
21:06 19.12.2025
3 Ала бала портокала..
21:08 19.12.2025
4 Да да
Коментиран от #6
21:08 19.12.2025
5 Хипотетично
21:09 19.12.2025
6 Българин
До коментар #4 от "Да да":Димна завеса за фермерите! Димна завеса за руските новини и телевизии! Стадото не трябва да знае каква е истината!
21:11 19.12.2025
7 ХА ХА
21:12 19.12.2025
8 Спецназ
Продадохте ги на Украйна мръсни ДЖАГАЛИ НЕМИТИ!
ПФУ!
Коментиран от #10, #11, #16
21:12 19.12.2025
9 пазарна военна икономика
21:13 19.12.2025
10 Що бе?
До коментар #8 от "Спецназ":Байрактарите колко руски кратуни в Украйна пръснаха.
21:17 19.12.2025
11 Абе
До коментар #8 от "Спецназ":Немити са ваше д...та
21:17 19.12.2025
12 Руски робот
21:18 19.12.2025
13 Секви дронове
Коментиран от #18
21:19 19.12.2025
14 Турците не остават длъжни
21:24 19.12.2025
15 Рачев
21:25 19.12.2025
16 ХА ХА
До коментар #8 от "Спецназ":Важното е да се трепат руснаци, начина не е важен.
21:26 19.12.2025
17 факти
Коментиран от #19, #21
21:27 19.12.2025
18 ХА ХА
До коментар #13 от "Секви дронове":Американците са измислили дроновете, така че нема кво да се палят, само ги ползват или си правят тест-драив.
21:31 19.12.2025
19 ХА ХА
До коментар #17 от "факти":Чакай ся, за кво го казваш тва.
21:33 19.12.2025
20 Наблюдател
21:38 19.12.2025
21 ХА ХА
До коментар #17 от "факти":А зада сме точни, тези ракети с били насочени към турция и след като ставаме натовска държава смисъла от тях става нулев, и какво от това ти вече 25 години си НАТО.
21:47 19.12.2025
