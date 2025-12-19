Далеч от фронтовата линия! Руски разузнавателен дрон се е разбил в Северозападна Турция

Руски разузнавателен дрон се е разбил в северозападна Турция, съобщи турското Министерство на вътрешните работи, цитирано от Би Би Си, пише БТА.

Както съобщи онлайн турското Министерство на вътрешните работи, то смята, че става въпрос за дрон "Орлан-10", произведен в Русия.

Според съобщения в медиите, дронът се е разбил в селски район на провинция Коджаели, източно от Истанбул. Разстоянието от тази провинция до най-близките точки на украинска територия, включително кримското крайбрежие, е над 450 км.

В понеделник турски изтребител свали дрон над Черно море, за който се твърди, че е загубил контрол и се е приближавал към турското въздушно пространство.