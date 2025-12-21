Новини
Илиян Василев: Руското влияние днес е реално, текущо и оперативно. Митологизацията му не върши работа. Москва работи!

Илиян Василев: Руското влияние днес е реално, текущо и оперативно. Митологизацията му не върши работа. Москва работи!

21 Декември, 2025

Заедно с тях пропуснахме и новите, напълно работещи схеми на руско влияние

Илиян Василев: Руското влияние днес е реално, текущо и оперативно. Митологизацията му не върши работа. Москва работи! - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Докато воювахме със старите служби за сигурност и старата номенклатура - в комбинация с „руското влияние“ по принцип - пропуснахме да се изправим срещу новата номенклатура и новите служби за сигурност, които реално управляват държавата и формират ежедневието ви. Заедно с тях пропуснахме и новите, напълно работещи схеми на руско влияние.

За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Изобщо битката срещу номенклатура, служби, влияние от мнозина се води "по принцип", а не конкретно. И за това и схемите и влиянията си остават в добро здраве.

Днес ви управляват Борисов и Пеевски. Руското влияние вече не минава през КГБ, нито през архиви и митове. То минава през директни връзки с действащите руски служби - ФСБ, ГРУ и СВР - и през текущите руски енергийни проекти. Лустрирайте колкото искате - новите механизми за зависимост и контрол функционират отлично, докато обществото громи отдавна изчерпани символи. Лустрацията е просто отдушник, въздишка - но работа не върши. Вършат я избори, победи, реформи и нови инстинуции, правила и закони.

В момента се подготвят и нови „техни“ президентски кандидати, както и нови партийни проекти - с една единствена цел: да не бъде допусната смяна на модела. И като начин да отклонят енергията и промяната - ще ви предложат да се занимавате с лустрации /по принцип/, с битка с руското влияние, номенклатурата и службите, отново по принцип. Но колчем се появи някакъв проект за конкретна смяна на модела - ще громят носителите му.

Пеевски е продукт на старите служби, но отдавна са изградени новите мрежи на влияние - мрежи, напълно имунизирани срещу лустрации и морални обвинения по линията „номенклатура – служби“. Същото важи и за Борисов. Да, той е част от онази система, но нали не си мислите, че е бил изпратен за бодигард на Тодор Живков просто за да го охранява физическо, а не за да охранява наследството му? Какво стана с Луканов и неговите хора, нали те свалиха Живков? Какво стана с Живков и наследниците му - ами те управляват? Борисов бе издигнат от „Монтерей“, от Любен Гоцев и Бриго Аспарухов - с ясна политическа задача.

Руското влияние днес е реално, текущо и оперативно. Митологизацията му не върши работа. Москва работи текущо - конкретни схеми, чрез конкретни хора. Затова се пазят руските интереси в „Лукойл“ - ако си мислите, че нещо се е променило дълбоко се лъжете. Спецов е фасада, руските управници си продължават. Затова се пазят и интересите на руския тръбен природен газ, който към момента влиза в ЕС единствено през България. Ключовите фигури в тази схема са недосегаеми. За тях бяха преначертани институции. Заради тях беше отстранен дори европрокурор.

Общите приказки не вършат работа. Конкретни битки, конкретни цели - организация, системна работа и .... победа на изборите.

Иначе е ясно защо пускат в екрана старите влъхви - като Георги Марков, Румен Петков или Първанов - да ви активират мита за старите номенклатури и служби. И вие да си мислите, че на Борисов и Пеевски им пука от тях.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    23 5 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите.

    14:03 21.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 33 Отговор
    има ли тука сериозна копейка , дет си мисли че РАША ще победи запада?по всякакви параграфи , освен износ на руЗкини?

    14:04 21.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 12340

    21 3 Отговор
    Демек--"Ловете врага с партиен билет!"... дори той да не е роден!
    ... Параноични глупости... или друг ход на дъртото ченге!

    14:08 21.12.2025

  • 6 Станала е грешка

    10 2 Отговор
    Зуки толерира фейсбук кукундрелите, те му носят активност и трафик, рекламни приходи и прочие благини, но какво правят тези делириумни размисли тук?

    14:08 21.12.2025

  • 7 да де

    13 2 Отговор
    Обаче и двете страни сеамеряте с едни и същи обвинения. Те също ви обвиняват в руско влияние.
    От друга страна Възраждане не си крият пристрастията и бяха с вас на протеста...

    И тъй като родното лицемерие е безкрайно, смятам да приложим 2 прунципа:

    1. Полезно ли е за нас като общество или не?
    2. По делата им ще ги познаете.

    ПОлезно ли беше да нямаме бюджет?
    Кой напълни площадите и не бяха ли сновно евроскептици против еврото?

    Коментиран от #51, #53

    14:08 21.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факт

    19 2 Отговор
    Другарят Илиан,се различава от Еленка,че не е крал от Фрайшопа.Но и двамата да яки комунисти.

    Коментиран от #18

    14:10 21.12.2025

  • 11 Хасковски каунь

    19 3 Отговор
    Стига си внушавал ! Тия двамата целуват отзад Тръмп и се молят по Магнитски. За каква Русия и Путин ми бълнуваш!

    14:10 21.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кой не скача като идиот

    11 2 Отговор
    е червен. Така демократите преди 30 и няколко години ни залъгваха така продължават евро джендърите и в момента. И стадото се лъже.

    14:13 21.12.2025

  • 14 Хасковски каунь

    15 4 Отговор
    Аз обичам Русия . Тя ни направи държава. Тя ни помогна в трудни моменти да се изградим като тъкава.
    А вие вървете по....

    Коментиран от #19

    14:14 21.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АГАТ а Кристи

    5 5 Отговор
    Който сее рус. Ия, жъне сиб. Ир ....

    14:19 21.12.2025

  • 17 Име

    0 3 Отговор
    И още как!

    14:22 21.12.2025

  • 18 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Май си от групата за Взаимно изслушване!

    14:26 21.12.2025

  • 19 Ти не си

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Хасковски каунь":

    "каунь" !!!
    Пъпеш е нещо приятно за директна консумация...
    Има едни тикви, казват им сFин ски !!!
    Погледни в огледалото !!!

    14:27 21.12.2025

  • 20 Тома

    9 1 Отговор
    Защо триете правилните коментари за този смешник

    Коментиран от #32

    14:33 21.12.2025

  • 21 Гост

    8 0 Отговор
    А, то щото нашите спът! Най големия враг на народа е Държавата Парламент и дъщирните и фирми, дирекции и министерства! Всичко друго е пълнеж за Цирка!!!

    14:34 21.12.2025

  • 22 Ами

    13 1 Отговор
    Добе, че е "руското влияние" за да има с какво да оправдаваме
    чуждопоклоничеството и некадърността на родните политици :)

    14:35 21.12.2025

  • 23 сиси

    7 3 Отговор
    Руското влияние е в ДНКто ни .пък вие си измисляйте каквото искате!

    14:39 21.12.2025

  • 24 Докато

    11 0 Отговор
    се занимаваш с "руското влияние" западните Ти партньори хем Ти таковата родата хем те ограбиха до шушка! Нищо Ти продължавай да се бориш със сенките " чистокръвните" и гащите ще Ти събуят!

    14:45 21.12.2025

  • 25 577

    0 10 Отговор
    Изключително точен коментар - дано повече хора го прочетат ... и разберат!

    14:46 21.12.2025

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 8 Отговор
    МОСКВА УСЪРДНО РАБОТИ ЧРЕZ .................... CBOЯ ВЕРЕН РЕZИДЕНТ МИСТЪР КЕШ И ................... НЕГОВОТО ФАШИСТКО КГБ КОТИЛО В РЕZИДЕНТСТВОТО .................. ФАКТ !

    14:48 21.12.2025

  • 27 не може да бъде

    7 0 Отговор
    Ами какво може да се каже на такива като Илиан Василев -както казват руснаците - сбитый летчик !?Ами работете действайте мислете с главата си а не с други части на тялото ...тук са необходими и познания -така да се каже познаване на материята и мат"ряла - и ум и гражданско съзнание и държавническа мъдрост и патриотизъм даже малко национализъм и съвест и умение да се носи отговорност ..какво да правим ако липсват !?Ами освен пак да се окажем в лагера на победените друго не виждам!?

    14:48 21.12.2025

  • 28 ТАК АЕ

    4 6 Отговор
    36 години руснаците ни лъжат, че са си тръгнали от България и неуспешно бил минал Прехода. Прехода към Демокрация ТЕПЪРВА предстои в България.

    14:50 21.12.2025

  • 29 Хмм

    6 3 Отговор
    според проучване на ЕС 83% от българите са проруски настроени, това го каза Петков като беше премиер и заяви, че ще ни промени, навремето царят щеше да ни сменя чипа, не разбраха, че ние сме най-непокорният народ, само 30% успяха да ваксинират, първи протестирахме против зеления сертификат и го отмениха още на следващия ден, върнаха Величие в парламента когато отидоха да протестират в Банкя пред къщата на Борисов, възстановиха групата на МЕЧ когато излязоха на протести, блокираха входа през който влизаще пеевски на специалния паркинг и се видя колко е елеменнтарен и циничен, борисов свали правителството също след като отново протестираха в Банкя, освен в София, не можаха да свалят софийския кмет за да прилапат парите на София

    Коментиран от #31

    14:51 21.12.2025

  • 30 бре, жив да не бях

    10 1 Отговор
    Агент Сашо бори старите служби?!? По-голям виц днес не съм чул!🤣🤣🤣

    14:51 21.12.2025

  • 31 Цедката на Дарвин

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Хмм":

    След като 36 години всичко кадърно напуска България, кой да е останал в нея?

    14:55 21.12.2025

  • 32 Пустиня(к)

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тома":

    "Маските са не да ви пазят, а за да мълчите".😎

    15:03 21.12.2025

  • 33 България може

    4 5 Отговор
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    - Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
    Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
    А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
    Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂

    Коментиран от #36, #50, #52

    15:03 21.12.2025

  • 34 За година и 7 месеца без ГЕРБ

    4 5 Отговор
    Властта на Пеевски бе застрашена и той дръпна шалтера на реформите. А Борисов, Делян Добрев, Теменушка и останалата корумпирана хунта, обслужила Путин, след спасението си от прокуратурата на Пеевски са изцяло негови васали. Само за броени месеци без ГЕРБ в изпълнителната власт, но все още контролираща всички останали инструменти на властта - регулатори, служби, прокуратура, общини ... :
    1. След 12 години ГЕРБ и на първо място по корупция в ЕС - вече не сме първи, а след Унгария.
    2. След 12 години ГЕРБ и на първо място по бедност - вече сме доста близо до Гърция, Словакия и Латвия и при правилна доходна политика може скоро да не сме най-бедни
    3. След 12 години ГЕРБ и с най-голямото неравенство в Европа, то само за три години то (по Джини) намаля и вече сме близо до Латвия и Литва с шансове при правилна политика да ги минем
    4. След 12 години ГЕРБ, Албания и Сърбия ни застигнаха по индекс на човешко развитие на ООН. Но бяха предприети от кабинетите на ПП-ДБ значителни мерки за повишаване на МРЗ и пенсии, които са с най-голямо значение за прехрана и здравеопазване за възрастните хора и намаляване на най-високата смъртност в ЕС.
    5. След 12 години ГЕРБ, най-после ни приеха в Шенген - благодарение на доверието, което липсваше към България на Борисов.
    И още нещо - ако една партия няма в програмата си нищо за реформи на служби и регулатори - значи е продукт на задкулисието.

    Коментиран от #46, #49

    15:04 21.12.2025

  • 35 Сатана Z

    4 4 Отговор
    “Кат Русия няма втора тъй могъща на света; тя е нашата подпора, тя е нашта висота! Руска сила, руска воля, руска кръв и руский пот ще избавят от неволя наший падналий народ. Бог поддържа крепка мишца и ръка спасителна; той е вложил ней в десница сабя отмъстителна“
    Иван Вазов
    го е казал.
    Това е Вярата на един народ .Българският народ!

    Коментиран от #38, #39

    15:05 21.12.2025

  • 36 нали

    6 5 Отговор

    До коментар #33 от "България може":

    Защо тогава Румъния е безвъзвратно счупена държава, докато България стана пълноправен член на голямото европейско семейство? Без Борисов България можеше да е в едно семейство с Румъния. На няколк опъти Бойко Борисов вади държавата от калта.

    Коментиран от #40

    15:05 21.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 изрожденец

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Сатана Z":

    Цитатът "Кат Русия няма втора тъй могъща на света; тя е нашата подпора, тя е нашта висота" принадлежи на Христо Ботев.

    15:07 21.12.2025

  • 39 просто да напомня

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Сатана Z":

    Иван Вазов е искал да изтегли от обръщение книгата "Под Игото". Той всъщност съжалявал че я е написал.

    15:08 21.12.2025

  • 40 Дупничанин

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "нали":

    Кал, създадена точно от тоя престъпник и дозабъркана от аверите му от шайката ГЕПИ.

    Коментиран от #41

    15:13 21.12.2025

  • 41 извинявай

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Дупничанин":

    какво каза?

    Коментиран от #44

    15:15 21.12.2025

  • 42 Някой

    1 2 Отговор
    Да каже за американското влияние? Където задържали тук двама руснаци по искане на САЩ. Кога ще задържат двама американци по искане на Русия? Ааа в ДАНС са одобрени от посолството!

    Коментиран от #47

    15:19 21.12.2025

  • 43 Световен мир

    4 0 Отговор
    Руснаците не пречат,рябва да правим бизнес с всички нации Проблем са еничарите който се педлагат и шпионират.

    15:21 21.12.2025

  • 44 Дупничанин

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "извинявай":

    Казвам, че доказаният ОСЪЖДАН ЛЪЖЕЦ И КРАДЕЦ Бойко Методиев Борисов е забъркал въпросната кал, от която ви "вадел". 🤣Извинявай, забравих, че на слабоумните гербери трябва да се повтаря поне по 2 пъти.

    Коментиран от #48

    15:21 21.12.2025

  • 45 Руски колхозник

    4 0 Отговор
    След края на СВО, и тук ще летят от прозорци

    15:22 21.12.2025

  • 46 Сюжетът на „Фараон“ накратко

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":

    Романът проследява последните години на Древен Египет през съдбата на младия престолонаследник Рамзес XIII, който мечтае да възроди държавата и да върне силата ѝ.

    Основни линии в историята
    Рамзес XIII е млад, енергичен и идеалистичен. Той иска реформи — по-малко власт за жреците, по-силна армия, по-справедливо управление.

    Жреческата каста, водена от мъдри, но безмилостни лидери като Херихор, държи реалната власт чрез богатство, знания и контрол над народа.

    Между двете страни започва тиха, но жестока политическа война — интриги, манипулации, шпионаж.

    Рамзес се опитва да спечели подкрепата на армията, бедните и чуждите съюзници, но жреците винаги са една крачка пред него.

    Кулминацията
    Жреците организират блестяща и безмилостна контраофанзива. Те използват религията, страха и политическите си мрежи, за да го изолират.

    Те постоянно го съветват да вземе погрешни решения и когато той се поддава, организират бунт и го убиват.

    Финалът
    Вместо Рамзес XIII, на трона се възкачва Херихор, който става новият фараон.
    Младият Рамзес е убит — символ на това как идеализмът и реформаторският дух могат да бъдат смазани от добре организирана и вековна властова система.

    Бойко трябваше да прояви воля и да отмени законите прети от последното правителство на ПП//ДБ по отношение автоматичното увеличение на заплатите, и да анулира назначенията на Бойко Рашков.
    Време е за импийчмънт на разединителя на нацията.

    Коментиран от #54

    15:23 21.12.2025

  • 47 Отговор из пасоля

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Някой":

    През 2022 г. съд във Варна разреши екстрадицията на руския гражданин Алексей Алчин в Русия по обвинение в данъчни престъпления, но случайът предизвика обществен дебат. През 2021 г. Владимир Борисов беше екстрадиран успешно от България в Русия по искане на руската прокуратура. В по-скорошни случаи България отказва екстрадиции към Русия поради рискове за човешки права.

    15:23 21.12.2025

  • 48 казваш

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Дупничанин":

    само местиш въздуха

    15:24 21.12.2025

  • 49 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":

    Това ПП-ДБ въобще е трябваше да го споменаваш.
    Особенно след пикантните подробности около съвместната им дейност
    при управлението им с ГЕРБ и ДПС, изнесени от Борисов и Пеевски.

    15:28 21.12.2025

  • 50 вервай си

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "България може":

    Навремето Тодор Живков застанал пред портрета на Цар Борис III и се похвалил с успехите при социализма.
    Цар Борис III му отвърнал от портрета: "Тези успехи постигна с моите хора които аз възпитах. Нека сега видим какво ще направят хората които ти възпитаваш сега!"

    15:29 21.12.2025

  • 51 А бил ли

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "да де":

    СИ в ЕВРОПАТА да ВИДИШ как там вече посрещат българите "с хляб и сол"..БРАТЯ !!!!БЪЛГАРИ!!!!Научете СЕ на СЕБЕУУВАЖЕНИЕ.....БОГ....да ни помага.....

    15:31 21.12.2025

  • 52 Леле колко си тъп

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "България може":

    Точно Румъния ли ще ми даваш за пример? Румъния която изтегли за няколко години рекорни дългове и сега е в тресавището. Сега са със замразени заплати и растящи данъци. С неконролируеми заеми можеш да живееш добре но кратко. Това го знае всяко дете. Знаят го и тези които крадат половината заеми. А и Бойко нали 15 години беше човека на САЩ и ЕС. Тупаха го по гърба докато обслужваше интересите им. Но се появиха ПП с амбицията да лижат още по добре чуждите задници. А като способности- пълни неграмотници и шарлатани.

    15:34 21.12.2025

  • 53 вечно недоволните

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "да де":

    Площадите ги напълниха вечно недоволните. Времето беше топло и ПП предложи "културно мероприятие" преди настъпване на зимата. Хората се срещнаха, вечно недоволните си изляха мъката и т.н. Идват студени дни, но те, тъй да се каже вече се изпразниха. Аз съм от тези които се оправят сами. Не се оплакват. Обичайно се оплакват от мен.
    Сега гледам, слушам и мълча. Скоро ентусиастите от Gen Z, като Z по руZките танкове ще попълнят редиците на разочарованите. Те и сега и после ще ми бъдат безразлични.

    15:39 21.12.2025

  • 54 7466

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Сюжетът на „Фараон“ накратко":

    Вече от 01 01 26 мъртви сме...само територия.....виновни сме всеки поотделно..Да се молим заедно за ВЪЗКРЪСВАНЕТО на БЪЛГАРИЯ на ТРЕТИЯ ДЕН след НОВАТА 2026 ГОДИНА......!!!!!!!!

    Коментиран от #55

    15:41 21.12.2025

  • 55 нали

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "7466":

    Отиваме при умрелите германци, французи, италианци и испанци. Жива да не бях!

    15:47 21.12.2025