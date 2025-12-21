Илиян Василев: Руското влияние днес е реално, текущо и оперативно. Митологизацията му не върши работа. Москва работи!

Докато воювахме със старите служби за сигурност и старата номенклатура - в комбинация с „руското влияние“ по принцип - пропуснахме да се изправим срещу новата номенклатура и новите служби за сигурност, които реално управляват държавата и формират ежедневието ви. Заедно с тях пропуснахме и новите, напълно работещи схеми на руско влияние.
За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.
Изобщо битката срещу номенклатура, служби, влияние от мнозина се води "по принцип", а не конкретно. И за това и схемите и влиянията си остават в добро здраве.
Днес ви управляват Борисов и Пеевски. Руското влияние вече не минава през КГБ, нито през архиви и митове. То минава през директни връзки с действащите руски служби - ФСБ, ГРУ и СВР - и през текущите руски енергийни проекти. Лустрирайте колкото искате - новите механизми за зависимост и контрол функционират отлично, докато обществото громи отдавна изчерпани символи. Лустрацията е просто отдушник, въздишка - но работа не върши. Вършат я избори, победи, реформи и нови инстинуции, правила и закони.
В момента се подготвят и нови „техни“ президентски кандидати, както и нови партийни проекти - с една единствена цел: да не бъде допусната смяна на модела. И като начин да отклонят енергията и промяната - ще ви предложат да се занимавате с лустрации /по принцип/, с битка с руското влияние, номенклатурата и службите, отново по принцип. Но колчем се появи някакъв проект за конкретна смяна на модела - ще громят носителите му.
Пеевски е продукт на старите служби, но отдавна са изградени новите мрежи на влияние - мрежи, напълно имунизирани срещу лустрации и морални обвинения по линията „номенклатура – служби“. Същото важи и за Борисов. Да, той е част от онази система, но нали не си мислите, че е бил изпратен за бодигард на Тодор Живков просто за да го охранява физическо, а не за да охранява наследството му? Какво стана с Луканов и неговите хора, нали те свалиха Живков? Какво стана с Живков и наследниците му - ами те управляват? Борисов бе издигнат от „Монтерей“, от Любен Гоцев и Бриго Аспарухов - с ясна политическа задача.
Руското влияние днес е реално, текущо и оперативно. Митологизацията му не върши работа. Москва работи текущо - конкретни схеми, чрез конкретни хора. Затова се пазят руските интереси в „Лукойл“ - ако си мислите, че нещо се е променило дълбоко се лъжете. Спецов е фасада, руските управници си продължават. Затова се пазят и интересите на руския тръбен природен газ, който към момента влиза в ЕС единствено през България. Ключовите фигури в тази схема са недосегаеми. За тях бяха преначертани институции. Заради тях беше отстранен дори европрокурор.
Общите приказки не вършат работа. Конкретни битки, конкретни цели - организация, системна работа и .... победа на изборите.
Иначе е ясно защо пускат в екрана старите влъхви - като Георги Марков, Румен Петков или Първанов - да ви активират мита за старите номенклатури и служби. И вие да си мислите, че на Борисов и Пеевски им пука от тях.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
14:03 21.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:04 21.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 12340
... Параноични глупости... или друг ход на дъртото ченге!
14:08 21.12.2025
6 Станала е грешка
14:08 21.12.2025
7 да де
От друга страна Възраждане не си крият пристрастията и бяха с вас на протеста...
И тъй като родното лицемерие е безкрайно, смятам да приложим 2 прунципа:
1. Полезно ли е за нас като общество или не?
2. По делата им ще ги познаете.
ПОлезно ли беше да нямаме бюджет?
Кой напълни площадите и не бяха ли сновно евроскептици против еврото?
Коментиран от #51, #53
14:08 21.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Факт
Коментиран от #18
14:10 21.12.2025
11 Хасковски каунь
14:10 21.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кой не скача като идиот
14:13 21.12.2025
14 Хасковски каунь
А вие вървете по....
Коментиран от #19
14:14 21.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АГАТ а Кристи
14:19 21.12.2025
17 Име
14:22 21.12.2025
18 Факт
До коментар #10 от "Факт":Май си от групата за Взаимно изслушване!
14:26 21.12.2025
19 Ти не си
До коментар #14 от "Хасковски каунь":"каунь" !!!
Пъпеш е нещо приятно за директна консумация...
Има едни тикви, казват им сFин ски !!!
Погледни в огледалото !!!
14:27 21.12.2025
20 Тома
Коментиран от #32
14:33 21.12.2025
21 Гост
14:34 21.12.2025
22 Ами
чуждопоклоничеството и некадърността на родните политици :)
14:35 21.12.2025
23 сиси
14:39 21.12.2025
24 Докато
14:45 21.12.2025
25 577
14:46 21.12.2025
26 ЕДГАР КЕЙСИ
14:48 21.12.2025
27 не може да бъде
14:48 21.12.2025
28 ТАК АЕ
14:50 21.12.2025
29 Хмм
Коментиран от #31
14:51 21.12.2025
30 бре, жив да не бях
14:51 21.12.2025
31 Цедката на Дарвин
До коментар #29 от "Хмм":След като 36 години всичко кадърно напуска България, кой да е останал в нея?
14:55 21.12.2025
32 Пустиня(к)
До коментар #20 от "Тома":"Маските са не да ви пазят, а за да мълчите".😎
15:03 21.12.2025
33 България може
- Без Борисов да е премиер.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
- Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂
Коментиран от #36, #50, #52
15:03 21.12.2025
34 За година и 7 месеца без ГЕРБ
1. След 12 години ГЕРБ и на първо място по корупция в ЕС - вече не сме първи, а след Унгария.
2. След 12 години ГЕРБ и на първо място по бедност - вече сме доста близо до Гърция, Словакия и Латвия и при правилна доходна политика може скоро да не сме най-бедни
3. След 12 години ГЕРБ и с най-голямото неравенство в Европа, то само за три години то (по Джини) намаля и вече сме близо до Латвия и Литва с шансове при правилна политика да ги минем
4. След 12 години ГЕРБ, Албания и Сърбия ни застигнаха по индекс на човешко развитие на ООН. Но бяха предприети от кабинетите на ПП-ДБ значителни мерки за повишаване на МРЗ и пенсии, които са с най-голямо значение за прехрана и здравеопазване за възрастните хора и намаляване на най-високата смъртност в ЕС.
5. След 12 години ГЕРБ, най-после ни приеха в Шенген - благодарение на доверието, което липсваше към България на Борисов.
И още нещо - ако една партия няма в програмата си нищо за реформи на служби и регулатори - значи е продукт на задкулисието.
Коментиран от #46, #49
15:04 21.12.2025
35 Сатана Z
Иван Вазов
го е казал.
Това е Вярата на един народ .Българският народ!
Коментиран от #38, #39
15:05 21.12.2025
36 нали
До коментар #33 от "България може":Защо тогава Румъния е безвъзвратно счупена държава, докато България стана пълноправен член на голямото европейско семейство? Без Борисов България можеше да е в едно семейство с Румъния. На няколк опъти Бойко Борисов вади държавата от калта.
Коментиран от #40
15:05 21.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 изрожденец
До коментар #35 от "Сатана Z":Цитатът "Кат Русия няма втора тъй могъща на света; тя е нашата подпора, тя е нашта висота" принадлежи на Христо Ботев.
15:07 21.12.2025
39 просто да напомня
До коментар #35 от "Сатана Z":Иван Вазов е искал да изтегли от обръщение книгата "Под Игото". Той всъщност съжалявал че я е написал.
15:08 21.12.2025
40 Дупничанин
До коментар #36 от "нали":Кал, създадена точно от тоя престъпник и дозабъркана от аверите му от шайката ГЕПИ.
Коментиран от #41
15:13 21.12.2025
41 извинявай
До коментар #40 от "Дупничанин":какво каза?
Коментиран от #44
15:15 21.12.2025
42 Някой
Коментиран от #47
15:19 21.12.2025
43 Световен мир
15:21 21.12.2025
44 Дупничанин
До коментар #41 от "извинявай":Казвам, че доказаният ОСЪЖДАН ЛЪЖЕЦ И КРАДЕЦ Бойко Методиев Борисов е забъркал въпросната кал, от която ви "вадел". 🤣Извинявай, забравих, че на слабоумните гербери трябва да се повтаря поне по 2 пъти.
Коментиран от #48
15:21 21.12.2025
45 Руски колхозник
15:22 21.12.2025
46 Сюжетът на „Фараон“ накратко
До коментар #34 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":Романът проследява последните години на Древен Египет през съдбата на младия престолонаследник Рамзес XIII, който мечтае да възроди държавата и да върне силата ѝ.
Основни линии в историята
Рамзес XIII е млад, енергичен и идеалистичен. Той иска реформи — по-малко власт за жреците, по-силна армия, по-справедливо управление.
Жреческата каста, водена от мъдри, но безмилостни лидери като Херихор, държи реалната власт чрез богатство, знания и контрол над народа.
Между двете страни започва тиха, но жестока политическа война — интриги, манипулации, шпионаж.
Рамзес се опитва да спечели подкрепата на армията, бедните и чуждите съюзници, но жреците винаги са една крачка пред него.
Кулминацията
Жреците организират блестяща и безмилостна контраофанзива. Те използват религията, страха и политическите си мрежи, за да го изолират.
Те постоянно го съветват да вземе погрешни решения и когато той се поддава, организират бунт и го убиват.
Финалът
Вместо Рамзес XIII, на трона се възкачва Херихор, който става новият фараон.
Младият Рамзес е убит — символ на това как идеализмът и реформаторският дух могат да бъдат смазани от добре организирана и вековна властова система.
Бойко трябваше да прояви воля и да отмени законите прети от последното правителство на ПП//ДБ по отношение автоматичното увеличение на заплатите, и да анулира назначенията на Бойко Рашков.
Време е за импийчмънт на разединителя на нацията.
Коментиран от #54
15:23 21.12.2025
47 Отговор из пасоля
До коментар #42 от "Някой":През 2022 г. съд във Варна разреши екстрадицията на руския гражданин Алексей Алчин в Русия по обвинение в данъчни престъпления, но случайът предизвика обществен дебат. През 2021 г. Владимир Борисов беше екстрадиран успешно от България в Русия по искане на руската прокуратура. В по-скорошни случаи България отказва екстрадиции към Русия поради рискове за човешки права.
15:23 21.12.2025
48 казваш
До коментар #44 от "Дупничанин":само местиш въздуха
15:24 21.12.2025
49 Ами
До коментар #34 от "За година и 7 месеца без ГЕРБ":Това ПП-ДБ въобще е трябваше да го споменаваш.
Особенно след пикантните подробности около съвместната им дейност
при управлението им с ГЕРБ и ДПС, изнесени от Борисов и Пеевски.
15:28 21.12.2025
50 вервай си
До коментар #33 от "България може":Навремето Тодор Живков застанал пред портрета на Цар Борис III и се похвалил с успехите при социализма.
Цар Борис III му отвърнал от портрета: "Тези успехи постигна с моите хора които аз възпитах. Нека сега видим какво ще направят хората които ти възпитаваш сега!"
15:29 21.12.2025
51 А бил ли
До коментар #7 от "да де":СИ в ЕВРОПАТА да ВИДИШ как там вече посрещат българите "с хляб и сол"..БРАТЯ !!!!БЪЛГАРИ!!!!Научете СЕ на СЕБЕУУВАЖЕНИЕ.....БОГ....да ни помага.....
15:31 21.12.2025
52 Леле колко си тъп
До коментар #33 от "България може":Точно Румъния ли ще ми даваш за пример? Румъния която изтегли за няколко години рекорни дългове и сега е в тресавището. Сега са със замразени заплати и растящи данъци. С неконролируеми заеми можеш да живееш добре но кратко. Това го знае всяко дете. Знаят го и тези които крадат половината заеми. А и Бойко нали 15 години беше човека на САЩ и ЕС. Тупаха го по гърба докато обслужваше интересите им. Но се появиха ПП с амбицията да лижат още по добре чуждите задници. А като способности- пълни неграмотници и шарлатани.
15:34 21.12.2025
53 вечно недоволните
До коментар #7 от "да де":Площадите ги напълниха вечно недоволните. Времето беше топло и ПП предложи "културно мероприятие" преди настъпване на зимата. Хората се срещнаха, вечно недоволните си изляха мъката и т.н. Идват студени дни, но те, тъй да се каже вече се изпразниха. Аз съм от тези които се оправят сами. Не се оплакват. Обичайно се оплакват от мен.
Сега гледам, слушам и мълча. Скоро ентусиастите от Gen Z, като Z по руZките танкове ще попълнят редиците на разочарованите. Те и сега и после ще ми бъдат безразлични.
15:39 21.12.2025
54 7466
До коментар #46 от "Сюжетът на „Фараон“ накратко":Вече от 01 01 26 мъртви сме...само територия.....виновни сме всеки поотделно..Да се молим заедно за ВЪЗКРЪСВАНЕТО на БЪЛГАРИЯ на ТРЕТИЯ ДЕН след НОВАТА 2026 ГОДИНА......!!!!!!!!
Коментиран от #55
15:41 21.12.2025
55 нали
До коментар #54 от "7466":Отиваме при умрелите германци, французи, италианци и испанци. Жива да не бях!
15:47 21.12.2025