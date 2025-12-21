Илиян Василев: Руското влияние днес е реално, текущо и оперативно. Митологизацията му не върши работа. Москва работи!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Докато воювахме със старите служби за сигурност и старата номенклатура - в комбинация с „руското влияние“ по принцип - пропуснахме да се изправим срещу новата номенклатура и новите служби за сигурност, които реално управляват държавата и формират ежедневието ви. Заедно с тях пропуснахме и новите, напълно работещи схеми на руско влияние.

За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Изобщо битката срещу номенклатура, служби, влияние от мнозина се води "по принцип", а не конкретно. И за това и схемите и влиянията си остават в добро здраве.

Днес ви управляват Борисов и Пеевски. Руското влияние вече не минава през КГБ, нито през архиви и митове. То минава през директни връзки с действащите руски служби - ФСБ, ГРУ и СВР - и през текущите руски енергийни проекти. Лустрирайте колкото искате - новите механизми за зависимост и контрол функционират отлично, докато обществото громи отдавна изчерпани символи. Лустрацията е просто отдушник, въздишка - но работа не върши. Вършат я избори, победи, реформи и нови инстинуции, правила и закони.

В момента се подготвят и нови „техни“ президентски кандидати, както и нови партийни проекти - с една единствена цел: да не бъде допусната смяна на модела. И като начин да отклонят енергията и промяната - ще ви предложат да се занимавате с лустрации /по принцип/, с битка с руското влияние, номенклатурата и службите, отново по принцип. Но колчем се появи някакъв проект за конкретна смяна на модела - ще громят носителите му.

Пеевски е продукт на старите служби, но отдавна са изградени новите мрежи на влияние - мрежи, напълно имунизирани срещу лустрации и морални обвинения по линията „номенклатура – служби“. Същото важи и за Борисов. Да, той е част от онази система, но нали не си мислите, че е бил изпратен за бодигард на Тодор Живков просто за да го охранява физическо, а не за да охранява наследството му? Какво стана с Луканов и неговите хора, нали те свалиха Живков? Какво стана с Живков и наследниците му - ами те управляват? Борисов бе издигнат от „Монтерей“, от Любен Гоцев и Бриго Аспарухов - с ясна политическа задача.

Руското влияние днес е реално, текущо и оперативно. Митологизацията му не върши работа. Москва работи текущо - конкретни схеми, чрез конкретни хора. Затова се пазят руските интереси в „Лукойл“ - ако си мислите, че нещо се е променило дълбоко се лъжете. Спецов е фасада, руските управници си продължават. Затова се пазят и интересите на руския тръбен природен газ, който към момента влиза в ЕС единствено през България. Ключовите фигури в тази схема са недосегаеми. За тях бяха преначертани институции. Заради тях беше отстранен дори европрокурор.

Общите приказки не вършат работа. Конкретни битки, конкретни цели - организация, системна работа и .... победа на изборите.

Иначе е ясно защо пускат в екрана старите влъхви - като Георги Марков, Румен Петков или Първанов - да ви активират мита за старите номенклатури и служби. И вие да си мислите, че на Борисов и Пеевски им пука от тях.