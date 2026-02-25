Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Володимир Зеленски: Всички изстреляни от украинската армия ракети "Фламинго" поразиха целите си
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Всички изстреляни от украинската армия ракети "Фламинго" поразиха целите си

25 Февруари, 2026 17:09

Президентът на Украйна също така подчерта, че руските сили се опитват да проследят производството на "Фламинго"

Володимир Зеленски: Всички изстреляни от украинската армия ракети "Фламинго" поразиха целите си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски, коментирайки една от последните украински атаки с ракети "Фламинго", заяви, че всички изстреляни ракети са достигнали целите си.

Президентът на Украйна направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, съобщи кореспондент на Укринформ, цитиран от БТА.

"Извършихме прецизни атаки с ракети "Фламинго" срещу Воткинск, поразявайки цели на разстояние 1400 км. Смятам това за истински успех за нашата промишленост", заяви Зеленски.

"Няма да кажа колко ракети "Фламинго" са били използвани този път. Искам само да отбележа, че някои от тях бяха прехванати от руската противовъздушна отбрана, други не, и имаше прецизни удари. Най-важното е, че всички изстреляни ракети са достигнали целта си", допълни той.

Президентът на Украйна също така подчерта, че руските сили се опитват да проследят производството на "Фламинго".

"Трябваше да чакаме дълго време, докато производствените линии бъдат обновени поради съответните руски атаки. Производителите ще увеличат производството. Това зависи от финансирането и наличността на определени компоненти", каза Зеленски.

Както съобщи по-рано Укринформ, в нощта срещу 21 февруари завод във Воткинск, в руската република Удмуртия, който произвежда ракети "Искандер" и "Орешник", стана цел на украинска атака.

Най-малко седем души са загинали при украински атаки с дронове през нощта срещу западната руска Смоленска област, съобщиха днес руските власти, цитирани от ДПА.

Украинските сили са атакували фабрика за азотни торове в Дорогобуж, написа губернаторът на областта Василий Анохин в "Телеграм".

Най-малко 10 души са били ранени при атаката, която е била извършена с най-малко 30 дрона, каза той.

За да се минимизират възможните рискове за здравето на населението, се обмисля евакуация на жителите от близките населени места, посочи губернаторът.

Химическият завод в Дорогобуж се намира на около 285 километра от границата с Украйна и принадлежи на производителя на торове "Акрон груп". Компанията произвежда амоняк, амониев нитрат и азотна киселина, както и други вещества, които могат да се използват и за военни цели.

Според руското Министерство на отбраната през нощта над руска територия са били прехванати 69 украински дрона, 14 от които над Смоленска област.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 99 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лелее

    30 70 Отговор
    Смахнатите тролове копейкаджии са с мокри кърпи.

    Коментиран от #16, #22, #70

    17:10 25.02.2026

  • 2 Браво, хаирлия дае!

    55 13 Отговор
    А парото кога ще го пуснете?
    Или от топло-космическите сили на Русия ще спират и други мощности?

    Коментиран от #62

    17:11 25.02.2026

  • 3 някой си

    48 19 Отговор
    демек нито една😆😆

    17:12 25.02.2026

  • 4 хаха

    25 65 Отговор
    Браво! Важното е рушляците и евтините им подлоги да се обосират редовно!

    Коментиран от #28, #63

    17:12 25.02.2026

  • 5 Някой

    63 16 Отговор
    Да, вярваме! Всички са стигнали целите си - да бъдат прехванати от ПВО.

    Коментиран от #113

    17:12 25.02.2026

  • 6 Атина Палада

    23 61 Отговор
    Украйна занули Русия

    Коментиран от #11, #15, #17

    17:13 25.02.2026

  • 7 За руската не знам

    56 21 Отговор
    но зеленияпор методично унищожава украинската.
    Кво му пука, да не е украинец, я!

    Коментиран от #71

    17:13 25.02.2026

  • 8 Хм...

    59 13 Отговор
    Всъщност, единствения шанс на зеле да оживее е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    17:13 25.02.2026

  • 9 стига фукни и безсърдечие,

    59 13 Отговор
    клоуне надрусан, върху украинския народ. Ти си друга бира - не си от редовите украинци, а продажен евреин. И страшно много те толерират глупавите есср самоназначили се управлиници с наши пари. СПРЕТЕ ВОЙНАТА! И Тръмп ви го казва в прав текст! На какво отгоре разрешават на този лицемерен клоун да проси и проклина Русия по света???? Всички знаят истината, че Русия е ПРАВА в спора, но НЕ ИМ ИЗНАСЯ. И го правят за наша сметка.

    17:13 25.02.2026

  • 10 Атина Палада

    22 50 Отговор
    Русия е унижавана денонощно !!!

    17:14 25.02.2026

  • 12 Лост

    И аз ,ако се надрусам ще виждам розово фламинго 🦩.

    40 7 Отговор
    🤔🤔🤔
    " НЯКОЙ ракети бяха прихванати,
    🤔🤔🤔

    17:14 25.02.2026

  • 14 Онбашията

    19 51 Отговор
    истината е че малка Украйна с много по-скромни средства и за кракто време създаде далекобойни ракети, които изпепеляват мордорските заводи за оръжия, докато путинските оръжия са показуха и некачествени съветски доработки.

    Коментиран от #27, #38

    17:14 25.02.2026

  • 15 някой си

    42 12 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Русия занули натю ес и уср@йна

    Коментиран от #49

  • 18 Зелю

    21 2 Отговор
  • 19 НЯМАЛО Е,НЯМА ИНЯМА ДА ИМА

    БИЙТЕ БРАТЯ УКРИТЕ!!!

    17:16 25.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Русофил

    13 22 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване, пазете сили за още 5.Венсеремус

    Коментиран от #48

    17:18 25.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ХаХа

    29 7 Отговор
    От президент клоун става, но от клоун президент не става

    Коментиран от #30, #86

    17:18 25.02.2026

  • 25 Конфети "Земя-въздух-земя "

    От утре,Киев ще светне,ама не с електричество.

    17:19 25.02.2026

    17 4 Отговор

    Коментиран от #78

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

    13 21 Отговор

    с кого воюват рашистите?!

    Нямало Украйна , ама какво стана с Покровск??!!?

    Какво трябва да стане , та да разберем че РФ-тО си е КЕНЕФ!

    17:21 25.02.2026

  • 30 Добре го каза

    9 18 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ХаХа":

    С тая СВО Путин стана на клоун.

    Коментиран от #57

    17:21 25.02.2026

  • 31 az СВО Победа 80

    33 6 Отговор
    "Няма да кажа колко ракети "Фламинго" са били използвани този път. Искам само да отбележа, че някои от тях бяха прехванати от руската противовъздушна отбрана, други не, и имаше прецизни удари. Най-важното е, че всички изстреляни ракети са достигнали целта си"

    Шизофренията в Киев взема нови висоти! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #33, #105

    17:21 25.02.2026

  • 32 Ташаков

    9 15 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    17:22 25.02.2026

  • 33 Тихо пръдлю!

    5 17 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 80":

    Некомпетентен си в областа на военното дело.Тихо.

    17:23 25.02.2026

  • 34 име

    17 14 Отговор
    От четири години украинската армия побеждава руснаците на бойното поле, унищожава им по няколко пъти рафинериите, убива поне по 1000 на ден, сакционира им износа на газ, свършват ракети, танкове, нафта, яйца, масло,Путин умира редовно.... и резултата е само загуби на територия.

    Коментиран от #42

    17:24 25.02.2026

  • 35 урко

    13 4 Отговор

    До коментар #20 от "Като Райха не воюва с Украйна":

    па тя и женка ти е пропаднала, ама си я търпиш

    17:24 25.02.2026

  • 36 Тити на Кака

    17 5 Отговор
    Моля всички дежурни тъППопитеци незабавно да демонстрират пълното си доверие в казаното от новия световен лидер, г-н Зеленски!

    😂😂😂

    Коментиран от #61

    17:25 25.02.2026

  • 37 Така де

    9 12 Отговор

    До коментар #19 от "НЯМАЛО Е,НЯМА ИНЯМА ДА ИМА":

    Ти по-скоро мисли за Русия, щото Русия утанула!

    17:25 25.02.2026

  • 38 Не,че нещо, ама...

    12 6 Отговор

    До коментар #14 от "Онбашията":

    Украйна е най-голямата държава в Европа, като изключим "континентална" Русия и е една от най-богатите на ресурси.Що за глупости говориш, не е ясно!?Отделно колко години я въоръжаваха за този сблъсък.

    17:25 25.02.2026

  • 39 Някои прихванати, иначе всички в целта!

    16 4 Отговор
    Искам само да отбележа, че някои от тях бяха прехванати от руската противовъздушна отбрана, други не, и имаше прецизни удари. Най-важното е, че всички изстреляни ракети са достигнали целта си", допълни той.

    Коментиран от #53

    17:25 25.02.2026

  • 40 А какво ли още ги очаква рашистите

    8 15 Отговор

    До коментар #26 от "А рашъните":

    Рашщидтите са така пропаднали че не знам какво бъдеще ги чака?

    Поне презрението е сигурно!

    Само Копейката от Варна ще си се надява на Чудото "Сделано в СССР" да сделя безаналоговите им джелеза!
    Добре че падна берлинската стена, та да визим какви строители щеха да ни построят комунизъма!
    Да си представим само че БКП-то си беше останало, с какво щеха да ни омайват и каква купонна система за каквото се сетим!

    Коментиран от #46

    17:26 25.02.2026

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    8 14 Отговор
    Горят блатата от всички страни, самае лутше ПВО в мире сказал ботоксовото от бункера❗

    Коментиран от #116

    17:27 25.02.2026

  • 42 Загуби, загуби...

    8 13 Отговор

    До коментар #34 от "име":

    Колко да са загубите? 19%.
    А цената? Всъщност за нея Путин не мисли - човешки матриал.

    Коментиран от #56, #59

    17:28 25.02.2026

  • 43 Утре

    11 3 Отговор
    Ще пискаш , ама така ти се пада, сам си затъваш в лай- ната.

    17:28 25.02.2026

  • 44 Браво

    9 3 Отговор
    Значи няма за какво да се оплакваш повече

    17:29 25.02.2026

  • 45 си дзън

    9 11 Отговор
    Явно фламингата ще цвъкат яко. Доста ще замирише на птичи тор в русията.

    17:29 25.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    10 12 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    17:29 25.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И сега като

    4 10 Отговор

    До коментар #15 от "някой си":

    излезе бита от калните окопи, тръгва към Антарктида.
    Малки ми смехурко.

    Коментиран от #60

    17:30 25.02.2026

  • 50 Да обобщим

    7 12 Отговор
    Ракетите да преминали пътьом покрай Москва.Нито един 26-те дивизиона на ПВО ги е засякъл.Или Фламингото е Стелт,или руснаците са некадърни или ПВО е картонено.Или пази само бункерите на Путин.

    17:30 25.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Последния Софиянец

    8 12 Отговор
    До къде се докара бункерния страхливец, а беше тръгнал Киев да граби за два дня!

    17:30 25.02.2026

  • 53 някой си

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Някои прихванати, иначе всички в целта!":

    стил дойче зеле

    17:31 25.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Артилерист

    15 5 Отговор
    Само тези които позволиха софийско летище да стане логистична база на американците и тези, които одобряват това решение вярват на Зеленски. В мрежата има видеа на луксозния и сигурен бункер за него и близките му съратници, който контрастира драстично със страдащото от войната население. Зеленски може да си пуска селфита, незнайно кога правени, но в повечето време е в комфортния бункер или на екскурзии в чужбина, но украинците реално страдат от студ, безводен и без отходни места. Този контраст поражда напрежение, което се покачва...

    Коментиран от #65

    17:33 25.02.2026

  • 56 Атина Палада

    5 9 Отговор

    До коментар #42 от "Загуби, загуби...":

    Жалкия живот на блатара и копейката му струва колкото кибрит!

    Коментиран от #64

    17:33 25.02.2026

  • 57 Путлер е Престъпник

    4 9 Отговор

    До коментар #30 от "Добре го каза":

    Добре го каза
    17ОТГОВОР
    До коментар 23 от "Ха ХаХа":

    С тая СВО Путин стана на клоун.
    --
    как може Престъпник да е клоун!

    А Клоуна направи луди пропадналите путлеристи!
    А Света ще запомни Киев- 3дни!

    17:33 25.02.2026

  • 58 Артилерист

    4 10 Отговор
    За 4 години замина нат полтора милиона вата при кабзоня, а още няма град превзет, вс3 па план се чува от калния бункер!

    17:35 25.02.2026

  • 59 Българин

    6 10 Отговор

    До коментар #42 от "Загуби, загуби...":

    И ние като Путин смятаме руснаците за добитък.

    17:35 25.02.2026

  • 60 някой си

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "И сега като":

    такива като тебе знаеш на къде тръгват,ще узнаеш скоро,нека бъде изненада!

    17:36 25.02.2026

  • 61 Нито Путлер нито Зеленски

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "Тити на Кака":

    Тити на Кака
    42ОТГОВОР
    Моля всички дежурни тъППопитеци незабавно да демонстрират пълното си доверие в казаното от новия световен лидер, г-н Зеленски!
    -;-
    нека русофилите да се смирят иш да изтърпят докато Фюрера построи четвъртиеа Хилядолетен Райх
    Ама и Фюрера не е световен

    А зеиленски е просто скровет клоун , койта направи леди путлеристите!
    Какв генерали и какви Маршали има Красната армия като за над 1500 дни само 20-ина % постигнаха!!!!!!
    А едно време Коношенко всеки ден ни даваше такиваведри справки от фронта!
    Апропо какво стана с великия генерал Армагедон!!

    17:37 25.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 си пън

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    инак нема какво да ядете центавоси

    17:38 25.02.2026

  • 64 някой си

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    а на центчета като тебе струва колкото една клечка от въпросния кибрит

    17:39 25.02.2026

  • 65 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Артилерист":

    А какво да кажем за онова с токчетата и ботокса като 4та година не е излизало от калното мазe, а крепостните му гинат като мухи за по 200 долара в Украина❗❗

    17:39 25.02.2026

  • 66 Изтривалка на блатото

    3 4 Отговор
    От блатната клошариада кво трябва да църкаме и квичим в прослава на тинята просия????!!!

    Коментиран от #69

    17:39 25.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 В коментарите

    2 2 Отговор
    Личи, че сме малък и сплотен народ. Защото знаем, че разделените домове няма да оцелеят.

    17:41 25.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 И аз съм с мокра кърпа

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Лелее":

    От момента в който Кирчо острото ми заповяда да превеждам всяка пенсия на зеленото корумпирано очаквам източния фронт да тръгне в друга посока.
    За съжаление фронта не минуемо и необратимо се движи само на запад. Вдигнаха ми тока вдигнаха ми газта А аз продължавам. Дали не ставам прекалено тъп

    Коментиран от #75

    17:42 25.02.2026

  • 71 Путин е като хитлир но е в зародиш

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "За руската не знам":

    Рашистите започнаха агресията,целта е да командват в Украйна ,както в Грузия и други бивши републики.

    17:42 25.02.2026

  • 72 някой си

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "някой си":

    почна се пак "непредсказуемото крадене на никове,кой ли да очаква 😆😆😆

    17:43 25.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 СУПЕР!

    5 3 Отговор
    Щом е така,дано най-накрая Зелко спре да плаче и хленчи...?!

    17:45 25.02.2026

  • 75 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "И аз съм с мокра кърпа":

    А дали е така ,кой ще ти каже?

    17:46 25.02.2026

  • 76 някой си

    4 3 Отговор

    До коментар #73 от "някой си":

    центчета смешни като тебе трябва да се к@стрират че да не се пълни страната с бавно чаткащи

    17:47 25.02.2026

  • 77 Гоорил

    3 5 Отговор
    Летят всяка нощ фламинга из блатната кочина, а онова с ботокса се крие и препери в бункеро!

    Коментиран от #82, #84

    17:47 25.02.2026

  • 78 Онбашията

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "604":

    Таке е Чебураш, Оряшника е само на хартия - става въпрос за старата съвецка ракета “Пиздочка 31”

    17:47 25.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Българин

    3 4 Отговор
    Зеленски им развинти главите!

    17:48 25.02.2026

  • 81 нЕкой си

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "някой си":

    И аз така викам - ,,трябва"...!
    Ама пусто-от дивана-не става ... 😮‍💨😨😓🙄!

    Коментиран от #89

    17:48 25.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

    5 2 Отговор
    Селфитата РЕЗКО НАМАЛЯХА.

    Коментиран от #91

    17:49 25.02.2026

  • 84 някой си

    3 5 Отговор

    До коментар #77 от "Гоорил":

    Що му трябваше на кабаев да почва Сво, а си строеше дворци и си поръчваше яхти, но пуста алчност, милиционера си е мелиционер по рождение!

    Коментиран от #87

    17:50 25.02.2026

  • 85 БАБА МИ КАЗВАШЕ

    6 2 Отговор
    На смъркач на бело вяра нямай.

    Коментиран от #88

    17:50 25.02.2026

  • 86 Лука

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ХаХа":

    Зеленски е герой, защитава родината си . Дано да имаме такъв призидент ! А копейките нямат родина ,опитват да седят на два стола !

    Коментиран от #93

    17:51 25.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Е чакай ся!

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "БАБА МИ КАЗВАШЕ":

    По времето на баба ти,не е имало...,,смъркачи"...?!

    17:51 25.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ТВОЕТО ФЮРИ ИМА ЗЛАТНО ЦУКАЛО

    4 2 Отговор
    А ти имаш ли???

    17:52 25.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 някой си

    0 3 Отговор

    До коментар #86 от "Лука":

    И то на обърнати стола, по 4ма на един стол, без смазка!

    17:53 25.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 БОРИС ДЖОНСЪН

    4 2 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф.

    17:54 25.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Хи хи хи

    5 2 Отговор
    Надрусаняка защо не си направи селфи пред табелата на някой град ????? Нали беше практика и любимо то му занимание ?????

    Коментиран от #102, #130

    17:55 25.02.2026

  • 99 Ха,ха

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "някой си":

    Я ходи си препери гащите, смърдоляк.

    17:55 25.02.2026

  • 100 ВЕРНО ЛИ

    6 3 Отговор
    Зеленски и Ермак спели в едно легло?

    Коментиран от #111, #125

    17:55 25.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "някой си":

    ваще да не са брат и сестра?

    17:57 25.02.2026

  • 104 ВЕРНО БЕ КЛОУН !!!!!!

    5 2 Отговор
    Забрави да кажеш , че сваляте всички ракети , дронове , самолети влезли на територията на покрайна ...... И престани да ревеш за оръжие , ток , милиарди и за разрушените електроцентрали !!!!!

    17:58 25.02.2026

  • 105 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 5 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 80":

    Клесс, вчера коя година започна от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за вниманието!

    17:58 25.02.2026

  • 106 ФЛАМИНГО ЛИ ФЛАМЕНКО ЛИ

    5 0 Отговор
    Като се надрусам здраво и ги бъркам.

    Коментиран от #127

    17:58 25.02.2026

  • 107 А ГДЕ

    5 0 Отговор
    Селфито на Кая Калас?

    17:58 25.02.2026

  • 108 НЯКОЙ ДА КАЖЕ

    6 0 Отговор
    Зеленото краде като истински крадлив еврогьой или като истински крадлив йоврей.

    18:01 25.02.2026

  • 109 Хънтър съм синът на ......деменцията

    5 1 Отговор
    Ще спра белото брашно на тая слуга на запада , вече не мога да го трая .....Тръмп правилно го изгони от белия дом !!

    18:01 25.02.2026

  • 110 665

    4 0 Отговор
    Те тия ракети са украински , колкото аз съм китаец. Как се цели нещо на 1000км без АУАКС . Само с инерционна навигация и препрограмирани карти, но е скъпо и несигурно.

    18:02 25.02.2026

  • 111 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    5 0 Отговор

    До коментар #100 от "ВЕРНО ЛИ":

    И зелника бил булката на ермак !!!!

    Коментиран от #117

    18:03 25.02.2026

  • 112 БРИТАНЦИТЕ ОТНОВО ЕСКАЛИРАТ

    4 0 Отговор
    Конфликта.

    18:04 25.02.2026

  • 113 явно

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    това казва без да се усеща. Вчера дружката му герантофил се е оплакал, че са заключили червеното копче и нямат достъп до ядрен шантаж, та сега се застрахова с други ракети....

    18:04 25.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Аз съм от ссср

    5 2 Отговор
    Този пак се е нашмъркал.Не разбира ли че страната му изчезва,че дори и да свърши войната без два милиона убити и ранени и 15 милиона избягали от Украйна няма никакво бъдеще като държава.Не разбира ли че запада го лъже всеки ден,САЩ го предадоха,ще го предадат и другите.

    Коментиран от #119, #120, #133, #140, #144

    18:07 25.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 А ГДЕ?!

    4 0 Отговор

    До коментар #111 от "ВЕРНО БЕ !!!!!!":

    Ермак...

    18:07 25.02.2026

  • 118 бг.Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Даже и така ще ги сгреят, че морето угар ще им се види.

    18:08 25.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 9689

    3 0 Отговор
    Ами ако Путин се ядоса.........

    18:10 25.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Дон Турболенто

    4 0 Отговор
    Пак ли ни рекламират украинския "триумф" ? :-)))

    Коментиран от #126, #146

    18:12 25.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Ти от тук ли се

    0 2 Отговор

    До коментар #124 от "Дон Турболенто":

    Информираш бе Лешпер.Ако имаш интернет и малко познания като прибереш овците можеш да намериш информация.

    18:14 25.02.2026

  • 127 Объркъните и без белото рашисти

    1 3 Отговор

    До коментар #106 от "ФЛАМИНГО ЛИ ФЛАМЕНКО ЛИ":

    ФЛАМИНГО ЛИ ФЛАМЕНКО ЛИ
    20ОТГОВОР
    Като се надрусам здраво и ги бъркам.
    -;-
    Путлеристите и без да са надрусани са си объркани сбъркани!
    Та Купянск последно РуZZки или бандерски е!

    Другарки и другари имате още време да си се надявате на чудото от появяването на РАУ-27.

    18:14 25.02.2026

  • 128 Фейк на часа

    4 0 Отговор
    Продължавате да копаете дъното, но аз не ви се сърдя защото толкова си можете.
    Пускането на статия с думите на пристрастната страна не е обективна журналистика информираща обществото,
    а примитивна пропаганда.
    Търсачката на Гугъл ми показа, че снимката отгоре изобщо не е актуална, тя е от месец юли 2023, ама всичката ви табота е такава.
    Иначе, възхитен съм от високото ниво на коментарите написани с русофобна насоченост.
    Приятна вечер на всички нормални!

    Коментиран от #131

    18:15 25.02.2026

  • 129 Истината от руснак

    1 4 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    Коментиран от #142, #145

    18:16 25.02.2026

  • 130 Надррусинака надруса ли путлер

    0 3 Отговор

    До коментар #98 от "Хи хи хи":

    Хи хи хи
    21ОТГОВОР
    Надрусаняка защо не си направи селф
    -;-
    И без Селфита се вижда колко напредва Рашмахта!

    18:17 25.02.2026

  • 131 Абе Чи ки йо

    0 4 Отговор

    До коментар #128 от "Фейк на часа":

    Ти руски знаеш ли да ти дам да го прочетеш на руски.Семката ти руски тръбар не дъ гав.Обажда се.

    Коментиран от #136

    18:17 25.02.2026

  • 132 Дон Турболенто

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "Браво на бандерите":

    Ако зад Банерите не стоеше НАТО, щяха да са приключили отдавна. Да не говорим какъв мобилизационен потенциал има Русия и какъв процент от него използва. И въпреки това НАТО пак бива унижавано. Бавно, но систематично. Идеята беше Русия да фалира малко след 2014 и да се разпадне на региони, в които да се установи васална власт. Пък тя даже увеличи територията си с територия, богата на ресурси. На щом ти виждаш някакъв евроатлантически триумф, няма лошо. Не знам обаче как в един момент ще ти се отрази сблъсъка със суровата реалност.

    Коментиран от #141

    18:18 25.02.2026

  • 133 Като си от СССР.-то бегай на Фронта

    2 3 Отговор

    До коментар #115 от "Аз съм от ссср":

    Аз съм от ссср
    20ОТГОВОР
    Този пак се е нашмъркал.Не разбира ли че страната му изчезва,че дори и да свърши войната без два милиона убити и ранени и 15 милиона избягали от Украйна няма никакво бъдещ
    ...
    -;-
    Като Четвъртия райх напредва на Фронта и 100 милиона руснаците са щастливи, що не отидеш на Фронта!
    Аман от русофили!

    18:19 25.02.2026

  • 134 Соломон

    4 0 Отговор
    За каква ПРОМИШЛЕНОСТ, говори г-н Зеленски, при положение, че цял свят им помага с РЕСУРСИ и ФИНАНСИ ?!

    Коментиран от #139

    18:19 25.02.2026

  • 135 военен неможач

    4 1 Отговор
    "Няма да кажа колко ракети "Фламинго" са били използвани този път. Искам само да отбележа, че някои от тях бяха прехванати от руската противовъздушна отбрана, други не, и имаше прецизни удари. Най-важното е, че всички изстреляни ракети са достигнали целта си", допълни той.
    Всички попаднали в целта, ама някои били прихванати. Анатолий, анатолий Стайкович.....,ски или как

    18:20 25.02.2026

  • 136 Дон Турболенто

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Абе Чи ки йо":

    Леко, че тия холерични кризи могат да ти докарат нещо лошо. Честно!

    Коментиран от #138

    18:20 25.02.2026

  • 137 Добре че има Интернет

    1 3 Отговор
    та се вижда напредъка ва Рашмахта!
    Ако си бяхме на нивото на ВСВ-то сега щеше да слушаме от VЕФ-204 новините на Радио София и на къси вълни Говорить Москва!
    Абе Другарки и другари Усрацията победа ли е!

    18:21 25.02.2026

  • 138 Абе Чи ки та

    0 2 Отговор

    До коментар #136 от "Дон Турболенто":

    Тебе ще те взема войник и ще станеш много пъргав и послушен.Ше ьабравиш за чи ки дж ий с ки те си изказвания.

    18:24 25.02.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Дон Турболенто

    3 0 Отговор

    До коментар #115 от "Аз съм от ссср":

    Много ясно, че разбира, как да не разбира! Но няма какво да направи, освен да се плюнчи. В патова ситуация е. А нещата ще станат още по-лоши, защото в Европа се задава политическа промяна.

    Коментиран от #143

    18:27 25.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Дон Турболенто

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Истината от руснак":

    Мама не те ли е на случила, че когато обичаш или мразиш, трябва да познаваш добре обекта на своята обич или омраза? Или може би те е учила, но си твърде невъзприемчив?

    18:30 25.02.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Аз съм от ссср":

    Ами щом си СССР значи си за съжаление .Живял си в постоянен дефицит и огромни опашки за кило сосиски.
    През 80 бях в твоето СССР и то в Москва имаше едни супер с название Диета .Всичко беше диетични защото рафтове бяха празни, а хората чакаха на опашка с надежда нещо да купят.
    Казвал съм го по проЗЗЗт от руснака няма .Имат цялата Менделеевсща таблица, а са пълни мизерници.Арабите от един нефт направиха пустинята оазис.

    18:33 25.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Дон Турболенто

    4 0 Отговор

    До коментар #141 от "Дон Гъзоленто си ти":

    Първо се успокой, че от тук усещам негативните ти вибрации, а после се ориентирай към някаква по-простичка тема, че това е голяма лъжица за твоята уста. Не ми се влиза в ролята на начален даскал на невъзприемчиви деца, не ще ти напомня, че Русия пази потенциала си за евентуален пи-мащабен конфликт. Както и че реалната геополитика не е евтин екшън или плоски медийни заглавия. А твоята мисъл явно до там стига.

    18:37 25.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Омбре

    5 1 Отговор
    Аз пък четох точно обратното,че руснаците са избомбили произивдствена линия за фламинго,а тук се говори обратното.

    19:06 25.02.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 ..,.,.,.,

    2 0 Отговор
    Тоя папагал,като говори глупости,знае ли ,че ще му натъртят пробитата трътка???
    И,всяка една ракета е или английска или на говедата,насочена от техните GPS

    19:41 25.02.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    2 1 Отговор
    ЯСНА СНИМКА ---ПРОТЕГНАТА ПОЛУСВИТА РЪКА -----ДАЙТЕ МИ ОЩЕ ПАРИ ----

    19:42 25.02.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Оня

    1 1 Отговор
    Не е лесно да си наркоман-евре н. Две в едно. Само една-единствена ракета, от общо 8 изстреляни е успяла да достигне един от цеховете на огромния завод. Уж се води ч ф т, а лъже като долна ромейка

    19:52 25.02.2026

  • 157 Име

    1 0 Отговор
    Приятни сънища!

    20:05 25.02.2026

