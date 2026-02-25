Володимир Зеленски: Всички изстреляни от украинската армия ракети "Фламинго" поразиха целите си

Украинският президент Володимир Зеленски, коментирайки една от последните украински атаки с ракети "Фламинго", заяви, че всички изстреляни ракети са достигнали целите си.
Президентът на Украйна направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, съобщи кореспондент на Укринформ, цитиран от БТА.
"Извършихме прецизни атаки с ракети "Фламинго" срещу Воткинск, поразявайки цели на разстояние 1400 км. Смятам това за истински успех за нашата промишленост", заяви Зеленски.
"Няма да кажа колко ракети "Фламинго" са били използвани този път. Искам само да отбележа, че някои от тях бяха прехванати от руската противовъздушна отбрана, други не, и имаше прецизни удари. Най-важното е, че всички изстреляни ракети са достигнали целта си", допълни той.
Президентът на Украйна също така подчерта, че руските сили се опитват да проследят производството на "Фламинго".
"Трябваше да чакаме дълго време, докато производствените линии бъдат обновени поради съответните руски атаки. Производителите ще увеличат производството. Това зависи от финансирането и наличността на определени компоненти", каза Зеленски.
Както съобщи по-рано Укринформ, в нощта срещу 21 февруари завод във Воткинск, в руската република Удмуртия, който произвежда ракети "Искандер" и "Орешник", стана цел на украинска атака.
Най-малко седем души са загинали при украински атаки с дронове през нощта срещу западната руска Смоленска област, съобщиха днес руските власти, цитирани от ДПА.
Украинските сили са атакували фабрика за азотни торове в Дорогобуж, написа губернаторът на областта Василий Анохин в "Телеграм".
Най-малко 10 души са били ранени при атаката, която е била извършена с най-малко 30 дрона, каза той.
За да се минимизират възможните рискове за здравето на населението, се обмисля евакуация на жителите от близките населени места, посочи губернаторът.
Химическият завод в Дорогобуж се намира на около 285 километра от границата с Украйна и принадлежи на производителя на торове "Акрон груп". Компанията произвежда амоняк, амониев нитрат и азотна киселина, както и други вещества, които могат да се използват и за военни цели.
Според руското Министерство на отбраната през нощта над руска територия са били прехванати 69 украински дрона, 14 от които над Смоленска област.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лелее
17:10 25.02.2026
2 Браво, хаирлия дае!
Или от топло-космическите сили на Русия ще спират и други мощности?
17:11 25.02.2026
3 някой си
17:12 25.02.2026
4 хаха
17:12 25.02.2026
5 Някой
17:12 25.02.2026
6 Атина Палада
17:13 25.02.2026
7 За руската не знам
Кво му пука, да не е украинец, я!
17:13 25.02.2026
8 Хм...
17:13 25.02.2026
9 стига фукни и безсърдечие,
17:13 25.02.2026
10 Атина Палада
17:14 25.02.2026
12 Лост
17:14 25.02.2026
" НЯКОЙ ракети бяха прихванати,
но ВСИЧКИ достигнаха целта си."
🤔🤔🤔
17:14 25.02.2026
14 Онбашията
17:14 25.02.2026
15 някой си
До коментар #6 от "Атина Палада":Русия занули натю ес и уср@йна
17:15 25.02.2026
18 Зелю
17:16 25.02.2026
19 НЯМАЛО Е,НЯМА ИНЯМА ДА ИМА
БИЙТЕ БРАТЯ УКРИТЕ!!!
17:16 25.02.2026
21 Русофил
17:18 25.02.2026
23 Ха ХаХа
17:18 25.02.2026
25 Конфети "Земя-въздух-земя "
17:19 25.02.2026
27 604
До коментар #14 от "Онбашията":Куковец тая ракетъ е само по драскалните...в реялититу не участвъ!
17:20 25.02.2026
29 И като я няма Украйната
До коментар #19 от "НЯМАЛО Е,НЯМА ИНЯМА ДА ИМА":с кого воюват рашистите?!
Нямало Украйна , ама какво стана с Покровск??!!?
Какво трябва да стане , та да разберем че РФ-тО си е КЕНЕФ!
17:21 25.02.2026
30 Добре го каза
До коментар #23 от "Ха ХаХа":С тая СВО Путин стана на клоун.
17:21 25.02.2026
31 az СВО Победа 80
Шизофренията в Киев взема нови висоти! 🤣🤣🤣
17:21 25.02.2026
32 Ташаков
17:22 25.02.2026
33 Тихо пръдлю!
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":Некомпетентен си в областа на военното дело.Тихо.
17:23 25.02.2026
34 име
17:24 25.02.2026
35 урко
До коментар #20 от "Като Райха не воюва с Украйна":па тя и женка ти е пропаднала, ама си я търпиш
17:24 25.02.2026
36 Тити на Кака
😂😂😂
17:25 25.02.2026
37 Така де
До коментар #19 от "НЯМАЛО Е,НЯМА ИНЯМА ДА ИМА":Ти по-скоро мисли за Русия, щото Русия утанула!
17:25 25.02.2026
38 Не,че нещо, ама...
До коментар #14 от "Онбашията":Украйна е най-голямата държава в Европа, като изключим "континентална" Русия и е една от най-богатите на ресурси.Що за глупости говориш, не е ясно!?Отделно колко години я въоръжаваха за този сблъсък.
17:25 25.02.2026
39 Някои прихванати, иначе всички в целта!
17:25 25.02.2026
40 А какво ли още ги очаква рашистите
До коментар #26 от "А рашъните":Рашщидтите са така пропаднали че не знам какво бъдеще ги чака?
Поне презрението е сигурно!
Само Копейката от Варна ще си се надява на Чудото "Сделано в СССР" да сделя безаналоговите им джелеза!
Добре че падна берлинската стена, та да визим какви строители щеха да ни построят комунизъма!
Да си представим само че БКП-то си беше останало, с какво щеха да ни омайват и каква купонна система за каквото се сетим!
17:26 25.02.2026
41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
17:27 25.02.2026
42 Загуби, загуби...
До коментар #34 от "име":Колко да са загубите? 19%.
А цената? Всъщност за нея Путин не мисли - човешки матриал.
Коментиран от #56, #59
17:28 25.02.2026
43 Утре
17:28 25.02.2026
44 Браво
17:29 25.02.2026
45 си дзън
17:29 25.02.2026
47 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
17:29 25.02.2026
49 И сега като
До коментар #15 от "някой си":излезе бита от калните окопи, тръгва към Антарктида.
Малки ми смехурко.
Коментиран от #60
17:30 25.02.2026
50 Да обобщим
17:30 25.02.2026
52 Последния Софиянец
17:30 25.02.2026
53 някой си
До коментар #39 от "Някои прихванати, иначе всички в целта!":стил дойче зеле
17:31 25.02.2026
55 Артилерист
17:33 25.02.2026
56 Атина Палада
До коментар #42 от "Загуби, загуби...":Жалкия живот на блатара и копейката му струва колкото кибрит!
17:33 25.02.2026
57 Путлер е Престъпник
До коментар #30 от "Добре го каза":Добре го каза
17ОТГОВОР
До коментар 23 от "Ха ХаХа":
С тая СВО Путин стана на клоун.
--
как може Престъпник да е клоун!
А Клоуна направи луди пропадналите путлеристи!
А Света ще запомни Киев- 3дни!
17:33 25.02.2026
58 Артилерист
17:35 25.02.2026
59 Българин
До коментар #42 от "Загуби, загуби...":И ние като Путин смятаме руснаците за добитък.
17:35 25.02.2026
60 някой си
До коментар #49 от "И сега като":такива като тебе знаеш на къде тръгват,ще узнаеш скоро,нека бъде изненада!
17:36 25.02.2026
61 Нито Путлер нито Зеленски
До коментар #36 от "Тити на Кака":Тити на Кака
42ОТГОВОР
Моля всички дежурни тъППопитеци незабавно да демонстрират пълното си доверие в казаното от новия световен лидер, г-н Зеленски!
-;-
нека русофилите да се смирят иш да изтърпят докато Фюрера построи четвъртиеа Хилядолетен Райх
Ама и Фюрера не е световен
А зеиленски е просто скровет клоун , койта направи леди путлеристите!
Какв генерали и какви Маршали има Красната армия като за над 1500 дни само 20-ина % постигнаха!!!!!!
А едно време Коношенко всеки ден ни даваше такиваведри справки от фронта!
Апропо какво стана с великия генерал Армагедон!!
17:37 25.02.2026
63 си пън
До коментар #4 от "хаха":инак нема какво да ядете центавоси
17:38 25.02.2026
64 някой си
До коментар #56 от "Атина Палада":а на центчета като тебе струва колкото една клечка от въпросния кибрит
17:39 25.02.2026
65 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
До коментар #55 от "Артилерист":А какво да кажем за онова с токчетата и ботокса като 4та година не е излизало от калното мазe, а крепостните му гинат като мухи за по 200 долара в Украина❗❗
17:39 25.02.2026
66 Изтривалка на блатото
17:39 25.02.2026
68 В коментарите
17:41 25.02.2026
70 И аз съм с мокра кърпа
До коментар #1 от "Лелее":От момента в който Кирчо острото ми заповяда да превеждам всяка пенсия на зеленото корумпирано очаквам източния фронт да тръгне в друга посока.
За съжаление фронта не минуемо и необратимо се движи само на запад. Вдигнаха ми тока вдигнаха ми газта А аз продължавам. Дали не ставам прекалено тъп
17:42 25.02.2026
71 Путин е като хитлир но е в зародиш
До коментар #7 от "За руската не знам":Рашистите започнаха агресията,целта е да командват в Украйна ,както в Грузия и други бивши републики.
17:42 25.02.2026
72 някой си
До коментар #69 от "някой си":почна се пак "непредсказуемото крадене на никове,кой ли да очаква 😆😆😆
17:43 25.02.2026
74 СУПЕР!
17:45 25.02.2026
75 Лука
До коментар #70 от "И аз съм с мокра кърпа":А дали е така ,кой ще ти каже?
17:46 25.02.2026
76 някой си
До коментар #73 от "някой си":центчета смешни като тебе трябва да се к@стрират че да не се пълни страната с бавно чаткащи
17:47 25.02.2026
77 Гоорил
17:47 25.02.2026
78 Онбашията
До коментар #27 от "604":Таке е Чебураш, Оряшника е само на хартия - става въпрос за старата съвецка ракета “Пиздочка 31”
17:47 25.02.2026
80 Българин
17:48 25.02.2026
81 нЕкой си
До коментар #73 от "някой си":И аз така викам - ,,трябва"...!
Ама пусто-от дивана-не става ... 😮💨😨😓🙄!
Коментиран от #89
17:48 25.02.2026
83 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
17:49 25.02.2026
84 някой си
До коментар #77 от "Гоорил":Що му трябваше на кабаев да почва Сво, а си строеше дворци и си поръчваше яхти, но пуста алчност, милиционера си е мелиционер по рождение!
17:50 25.02.2026
85 БАБА МИ КАЗВАШЕ
17:50 25.02.2026
86 Лука
До коментар #23 от "Ха ХаХа":Зеленски е герой, защитава родината си . Дано да имаме такъв призидент ! А копейките нямат родина ,опитват да седят на два стола !
17:51 25.02.2026
88 Е чакай ся!
До коментар #85 от "БАБА МИ КАЗВАШЕ":По времето на баба ти,не е имало...,,смъркачи"...?!
17:51 25.02.2026
90 ТВОЕТО ФЮРИ ИМА ЗЛАТНО ЦУКАЛО
17:52 25.02.2026
93 някой си
До коментар #86 от "Лука":И то на обърнати стола, по 4ма на един стол, без смазка!
17:53 25.02.2026
95 БОРИС ДЖОНСЪН
17:54 25.02.2026
98 Хи хи хи
17:55 25.02.2026
99 Ха,ха
До коментар #73 от "някой си":Я ходи си препери гащите, смърдоляк.
17:55 25.02.2026
100 ВЕРНО ЛИ
17:55 25.02.2026
103 някой си
До коментар #102 от "някой си":ваще да не са брат и сестра?
17:57 25.02.2026
104 ВЕРНО БЕ КЛОУН !!!!!!
17:58 25.02.2026
105 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":Клесс, вчера коя година започна от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
17:58 25.02.2026
106 ФЛАМИНГО ЛИ ФЛАМЕНКО ЛИ
17:58 25.02.2026
107 А ГДЕ
17:58 25.02.2026
108 НЯКОЙ ДА КАЖЕ
18:01 25.02.2026
109 Хънтър съм синът на ......деменцията
18:01 25.02.2026
110 665
18:02 25.02.2026
111 ВЕРНО БЕ !!!!!!
До коментар #100 от "ВЕРНО ЛИ":И зелника бил булката на ермак !!!!
18:03 25.02.2026
112 БРИТАНЦИТЕ ОТНОВО ЕСКАЛИРАТ
18:04 25.02.2026
113 явно
До коментар #5 от "Някой":това казва без да се усеща. Вчера дружката му герантофил се е оплакал, че са заключили червеното копче и нямат достъп до ядрен шантаж, та сега се застрахова с други ракети....
18:04 25.02.2026
115 Аз съм от ссср
18:07 25.02.2026
117 А ГДЕ?!
До коментар #111 от "ВЕРНО БЕ !!!!!!":Ермак...
18:07 25.02.2026
118 бг.Сталин
До коментар #25 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Даже и така ще ги сгреят, че морето угар ще им се види.
18:08 25.02.2026
121 9689
18:10 25.02.2026
124 Дон Турболенто
18:12 25.02.2026
126 Ти от тук ли се
До коментар #124 от "Дон Турболенто":Информираш бе Лешпер.Ако имаш интернет и малко познания като прибереш овците можеш да намериш информация.
18:14 25.02.2026
127 Объркъните и без белото рашисти
До коментар #106 от "ФЛАМИНГО ЛИ ФЛАМЕНКО ЛИ":ФЛАМИНГО ЛИ ФЛАМЕНКО ЛИ
20ОТГОВОР
Като се надрусам здраво и ги бъркам.
-;-
Путлеристите и без да са надрусани са си объркани сбъркани!
Та Купянск последно РуZZки или бандерски е!
Другарки и другари имате още време да си се надявате на чудото от появяването на РАУ-27.
18:14 25.02.2026
128 Фейк на часа
Пускането на статия с думите на пристрастната страна не е обективна журналистика информираща обществото,
а примитивна пропаганда.
Търсачката на Гугъл ми показа, че снимката отгоре изобщо не е актуална, тя е от месец юли 2023, ама всичката ви табота е такава.
Иначе, възхитен съм от високото ниво на коментарите написани с русофобна насоченост.
Приятна вечер на всички нормални!
18:15 25.02.2026
129 Истината от руснак
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
18:16 25.02.2026
130 Надррусинака надруса ли путлер
До коментар #98 от "Хи хи хи":Хи хи хи
21ОТГОВОР
Надрусаняка защо не си направи селф
-;-
И без Селфита се вижда колко напредва Рашмахта!
18:17 25.02.2026
131 Абе Чи ки йо
До коментар #128 от "Фейк на часа":Ти руски знаеш ли да ти дам да го прочетеш на руски.Семката ти руски тръбар не дъ гав.Обажда се.
18:17 25.02.2026
132 Дон Турболенто
До коментар #122 от "Браво на бандерите":Ако зад Банерите не стоеше НАТО, щяха да са приключили отдавна. Да не говорим какъв мобилизационен потенциал има Русия и какъв процент от него използва. И въпреки това НАТО пак бива унижавано. Бавно, но систематично. Идеята беше Русия да фалира малко след 2014 и да се разпадне на региони, в които да се установи васална власт. Пък тя даже увеличи територията си с територия, богата на ресурси. На щом ти виждаш някакъв евроатлантически триумф, няма лошо. Не знам обаче как в един момент ще ти се отрази сблъсъка със суровата реалност.
18:18 25.02.2026
133 Като си от СССР.-то бегай на Фронта
До коментар #115 от "Аз съм от ссср":Аз съм от ссср
20ОТГОВОР
Този пак се е нашмъркал.Не разбира ли че страната му изчезва,че дори и да свърши войната без два милиона убити и ранени и 15 милиона избягали от Украйна няма никакво бъдещ
...
-;-
Като Четвъртия райх напредва на Фронта и 100 милиона руснаците са щастливи, що не отидеш на Фронта!
Аман от русофили!
18:19 25.02.2026
134 Соломон
18:19 25.02.2026
135 военен неможач
Всички попаднали в целта, ама някои били прихванати. Анатолий, анатолий Стайкович.....,ски или как
18:20 25.02.2026
136 Дон Турболенто
До коментар #131 от "Абе Чи ки йо":Леко, че тия холерични кризи могат да ти докарат нещо лошо. Честно!
18:20 25.02.2026
137 Добре че има Интернет
Ако си бяхме на нивото на ВСВ-то сега щеше да слушаме от VЕФ-204 новините на Радио София и на къси вълни Говорить Москва!
Абе Другарки и другари Усрацията победа ли е!
18:21 25.02.2026
138 Абе Чи ки та
До коментар #136 от "Дон Турболенто":Тебе ще те взема войник и ще станеш много пъргав и послушен.Ше ьабравиш за чи ки дж ий с ки те си изказвания.
18:24 25.02.2026
140 Дон Турболенто
До коментар #115 от "Аз съм от ссср":Много ясно, че разбира, как да не разбира! Но няма какво да направи, освен да се плюнчи. В патова ситуация е. А нещата ще станат още по-лоши, защото в Европа се задава политическа промяна.
18:27 25.02.2026
142 Дон Турболенто
До коментар #129 от "Истината от руснак":Мама не те ли е на случила, че когато обичаш или мразиш, трябва да познаваш добре обекта на своята обич или омраза? Или може би те е учила, но си твърде невъзприемчив?
18:30 25.02.2026
144 Ха ха
До коментар #115 от "Аз съм от ссср":Ами щом си СССР значи си за съжаление .Живял си в постоянен дефицит и огромни опашки за кило сосиски.
През 80 бях в твоето СССР и то в Москва имаше едни супер с название Диета .Всичко беше диетични защото рафтове бяха празни, а хората чакаха на опашка с надежда нещо да купят.
Казвал съм го по проЗЗЗт от руснака няма .Имат цялата Менделеевсща таблица, а са пълни мизерници.Арабите от един нефт направиха пустинята оазис.
18:33 25.02.2026
147 Дон Турболенто
До коментар #141 от "Дон Гъзоленто си ти":Първо се успокой, че от тук усещам негативните ти вибрации, а после се ориентирай към някаква по-простичка тема, че това е голяма лъжица за твоята уста. Не ми се влиза в ролята на начален даскал на невъзприемчиви деца, не ще ти напомня, че Русия пази потенциала си за евентуален пи-мащабен конфликт. Както и че реалната геополитика не е евтин екшън или плоски медийни заглавия. А твоята мисъл явно до там стига.
18:37 25.02.2026
150 Омбре
19:06 25.02.2026
152 ..,.,.,.,
И,всяка една ракета е или английска или на говедата,насочена от техните GPS
19:41 25.02.2026
154 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА
19:42 25.02.2026
156 Оня
19:52 25.02.2026
157 Име
20:05 25.02.2026