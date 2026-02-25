Новини
Четирима беларуси и двама поляци задържани за опит за контрабанда на оборудване за дронове към Русия

25 Февруари, 2026 14:03 1 034 9

Заподозрените са обвинени за незаконен трансфер на стратегически устройства, които могат да се използват при производството на щурмови безпилотни летателни апарати

Четирима беларуси и двама поляци задържани за опит за контрабанда на оборудване за дронове към Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полската прокуратура съобщи, че четирима беларуси и двама поляци са арестувани за опит да пренесат в Русия специализирани устройства, предназначени за автоматизация на производството на интегрални схеми. Оборудването може да бъде използвано и за сглобяване на щурмови безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Арестите са станали на 18 февруари, а прокуратурата посочва, че случаят представлява опит за контрабанда на стратегически оборудване под санкции, което потенциално може да бъде използвано за военни цели.

Трима от задържаните са поставени в предварителен арест за три месеца, докато другите трима остават под полицейски надзор с гаранция и забрана да напускат страната.

„Престъпленията, свързани с нарушаване на закона за санкциите, се наказват с минимум три години лишаване от свобода“, заяви прокуратурата.

В изявлението се отбелязва също, че предишни действия на служители на Националната данъчна администрация са предотвратили опит за контрабанда на машини, с което е прекъсната възможността за доставка на военно оборудване за руските сили в Източна Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    9 2 Отговор
    Цяла Европа работи за Русия...Всеки ден я в Германия,я в Англия,я другаде задържат някой ,който работи за Русия...

    Коментиран от #2

    14:06 25.02.2026

  • 2 Пак полвците

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    работят за Русия и са против 404.
    Навсякъде народа мисли обратно на правителствата. 🤣😂🤣😂

    Коментиран от #3

    14:11 25.02.2026

  • 3 Тоест

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пак полвците":

    Поляците

    14:12 25.02.2026

  • 4 Гориил

    6 1 Отговор
    Не се опитвайте да убеждавате никого, че оборудването се произвежда в Полша. Абсолютно всички компоненти, двигатели и навигационно оборудване се произвеждат в Русия в бързо нарастващи обеми и с разширяваща се гама. Нивото на руска локализация отдавна надхвърля 90 процента. Никоя друга европейска държава не се радва на такова ниво на технологичен суверенитет. Ако Русия се нуждае от липсващи производствени елементи, европейските компании сами предлагат и разработват логистика, за да заобиколят ограниченията.Във всеки случай, те никога не възразяват и не се намесват в подобни опции за доставка.

    14:28 25.02.2026

  • 5 Шопо

    6 0 Отговор
    Аз имам отверка и гаечни ключове те също могат да бъдат използвани за сглобяване на дронове.

    14:29 25.02.2026

  • 6 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Бизнес ас южуал

    Навремето си купувахме във Виена
    Cocom -ски стоки и оборудване без проблеми, е малко по скъпо /с около 40%/
    ама алъш-вериша си вървеше

    Туй за припомняне за "огромния ефект" на сегашните "санкции" и други подобни забрани.....

    14:31 25.02.2026

  • 7 Гориил

    4 1 Отговор
    Трябва да си простодушен и наивен, за да повярваш на мита за двама поляци и четирима беларуси. Руските компании правят необходимите поръчки и получават готова продукция от европейски фирми и компании по съвсем различни начини и маршрути.

    14:38 25.02.2026

  • 8 Бизнеса !

    3 0 Отговор
    Бизнеса !

    Си Е !

    Бизнес !

    Всеки !

    Гледа !

    Своя !

    15:03 25.02.2026

  • 9 Компоненти за дронове? През Полша?

    2 1 Отговор
    Не знам за какви се мислят поляците, но сигурно има и по-сигурно и безопасни маршрути за компонентите за дронове. Освен това едва ли найдобрите компоненти се правят в Европа, имайки предвид къде е Китай в момента.

    15:17 25.02.2026

