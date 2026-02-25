Четирима беларуси и двама поляци задържани за опит за контрабанда на оборудване за дронове към Русия

Полската прокуратура съобщи, че четирима беларуси и двама поляци са арестувани за опит да пренесат в Русия специализирани устройства, предназначени за автоматизация на производството на интегрални схеми. Оборудването може да бъде използвано и за сглобяване на щурмови безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Арестите са станали на 18 февруари, а прокуратурата посочва, че случаят представлява опит за контрабанда на стратегически оборудване под санкции, което потенциално може да бъде използвано за военни цели.
Трима от задържаните са поставени в предварителен арест за три месеца, докато другите трима остават под полицейски надзор с гаранция и забрана да напускат страната.
„Престъпленията, свързани с нарушаване на закона за санкциите, се наказват с минимум три години лишаване от свобода“, заяви прокуратурата.
В изявлението се отбелязва също, че предишни действия на служители на Националната данъчна администрация са предотвратили опит за контрабанда на машини, с което е прекъсната възможността за доставка на военно оборудване за руските сили в Източна Украйна.
1 Атина Палада
Коментиран от #2
14:06 25.02.2026
2 Пак полвците
До коментар #1 от "Атина Палада":работят за Русия и са против 404.
Навсякъде народа мисли обратно на правителствата. 🤣😂🤣😂
Коментиран от #3
14:11 25.02.2026
3 Тоест
До коментар #2 от "Пак полвците":Поляците
14:12 25.02.2026
4 Гориил
14:28 25.02.2026
5 Шопо
14:29 25.02.2026
6 Хи хи хи
Навремето си купувахме във Виена
Cocom -ски стоки и оборудване без проблеми, е малко по скъпо /с около 40%/
ама алъш-вериша си вървеше
Туй за припомняне за "огромния ефект" на сегашните "санкции" и други подобни забрани.....
14:31 25.02.2026
7 Гориил
14:38 25.02.2026
8 Бизнеса !
Си Е !
Бизнес !
Всеки !
Гледа !
Своя !
15:03 25.02.2026
9 Компоненти за дронове? През Полша?
15:17 25.02.2026