Четирима беларуси и двама поляци задържани за опит за контрабанда на оборудване за дронове към Русия

Полската прокуратура съобщи, че четирима беларуси и двама поляци са арестувани за опит да пренесат в Русия специализирани устройства, предназначени за автоматизация на производството на интегрални схеми. Оборудването може да бъде използвано и за сглобяване на щурмови безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Арестите са станали на 18 февруари, а прокуратурата посочва, че случаят представлява опит за контрабанда на стратегически оборудване под санкции, което потенциално може да бъде използвано за военни цели.

Трима от задържаните са поставени в предварителен арест за три месеца, докато другите трима остават под полицейски надзор с гаранция и забрана да напускат страната.

„Престъпленията, свързани с нарушаване на закона за санкциите, се наказват с минимум три години лишаване от свобода“, заяви прокуратурата.

В изявлението се отбелязва също, че предишни действия на служители на Националната данъчна администрация са предотвратили опит за контрабанда на машини, с което е прекъсната възможността за доставка на военно оборудване за руските сили в Източна Украйна.