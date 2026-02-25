Новини
Мнения »
Ултиматумът на Тръмп срещу Иран: обратното броене тече

Ултиматумът на Тръмп срещу Иран: обратното броене тече

25 Февруари, 2026 17:17 2 203 46

  • иран-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей-
  • абас арагчи-
  • фордо

Според наблюдатели това е един от най-критичните моменти в историята на Близкия изток

Ултиматумът на Тръмп срещу Иран: обратното броене тече - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Напрежението между Иран и САЩ расте. Ще допринесе ли ултиматумът на американския президент Доналд Тръмп за дипломатическо решение на конфликта или ще се стигне до военна ескалация в Близкия изток? Обратното броене тече.

Според наблюдатели това е един от най-критичните моменти в историята на Близкия изток: утре (четвъртък, 26.02.) в Женева ще бъдат подновени преговорите между САЩ и Иран за иранската ядрена и ракетна програма. Политици и експерти все по-често говорят, че е започнало „обратното броене“ преди военна акция. Освен ако не се стигне до споразумение.

Ще се стигне ли до ограничен военен удар

Според статия на „Уолстрийт Джърнъл“ от последните дни американският президент Доналд Тръмп обмисля първи ограничен военен удар срещу Иран. Целта е да принуди страната да приеме неговите искания за ядрено споразумение. Според информацията тази стъпка е замислена като средство за натиск, за да не се стигне до тотална война, която би могла да провокира масивни ответни мерки.

В същото време се казва, че ако Иран все още отказва да отговори на американските искания, правителството на САЩ може да обмисли и значително по-широка военна кампания срещу държавни институции. Целта би била отслабване или сваляне на властта в Техеран.

Иран заяви в писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, че не желае да започва война. Ако обаче страната бъде подложена на военна атака, тя щяла да реагира „решително и адекватно“ в рамките на правото си на самоотбрана.

Рискове от военна ескалация

Двама американски служители потвърдиха на 20 февруари пред информационната агенция Ройтерс, че военните планове на САЩ са вече в напреднала фаза. Сред опциите са целенасочени атаки срещу определени лица, както и мерки, които биха могли да доведат дори до смяна на режима – при условие, че Тръмп даде съответната заповед.

Дамон Голриз, стратегически анализатор в Института за геополитика в Хага, предупреждава в тази връзка, че дори и ограничена военна интервенция с голяма вероятност ще надхвърли първоначалния си обхват. Режим, който е изправен пред екзистенциални заплахи на няколко фронта, вече не разглежда ескалацията като опция, а като борба за оцеляване. Под натиска на масивни вътрешни размирици и международна изолация Техеран ще предизвика „верижна реакция“ чрез действията на направлявани от него групи, което според Голриз може да доведе до експлозивно развитие на ситуацията.

Експертът се позовава на оценката на бившия директор на ЦРУ Дейвид Петреъс, който предупреди, че дори и масивен военен удар ще има само ограничен ефект върху стабилността на управлението в Иран и няма непременно да доведе до смяна на режима.

Поради това Тръмп вероятно ще продължи да се стреми към споразумение, смята Камран Матин, преподавател по международни отношения в Университета на Съсекс: „Военен конфликт би бил трудно предвидим и не се очертава ясна стратегия за изход. Съветниците на президента също многократно са посочвали рисковете от открит конфликт“, казва Камран.

Израел оказва все по-голям натиск

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху се опитва да убеди Тръмп да предприеме военни действия. Нетаняху настоява за „твърд отговор“, за какъвто той пледира в реч пред Кнесета: „Подготвени сме за всеки сценарий. Аз ясно дадох да се разбере на режима на аятоласите: ако допуснат най-голямата грешка в историята си и нападнат Израел, ще отговорим със сила, каквато те не могат да си представят“.

Според израелския експерт за Близкия изток Менаше Амир, Тел Авив е убедил Вашингтон с обширни доказателства, че проблемите в региона могат да бъдат решени радикално само чрез сваляне на режима. Той добавя: „В последните изявления на Тръмп виждаме, че той повдига не само темата за иранската ядрена програма, но и за репресиите срещу иранското население. Това може да е признак за фундаментална промяна в доктрината на американския президент“, посочва Амир.

Тези политически и военни сигнали увеличават натиска над предстоящите преговори в Женева, които много наблюдатели считат за последен шанс за дипломатическо решение. Те са много повече от диалог – експерти говорят дори за исторически ултиматум по адрес на Техеран.

Ще падне ли режимът в Иран?

Анализаторите обаче са скептични, че тези развития биха могли да доведат до светска демокрация в Иран. Камран Матин се позовава на новата национална стратегия за сигурност на САЩ, където се посочва, че фокусът на САЩ се е изместил от Близкия изток към Китай. Без ясна политическа алтернатива, по-вероятният вариант за САЩ е да сключат споразумение с настоящия режим.

Дамон Голриз също се съмнява, че САЩ биха могли да проправят пътя към истинска светска демокрация в Иран: „Устойчивостта на този режим, който уби повече от 30 000 демонстранти, показва колко далеч все още е демократичният преход“. По-вероятна е появата на авторитарно военно правителство. А в най-лошия случай би могло да се стигне до тотален разпад на държавата и регионални войни, посочва наблюдателят.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор
    Тече нещо и от самальотоносача в Гърция❗

    Коментиран от #8, #32

    17:18 25.02.2026

  • 2 Българин

    6 17 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове, копейкаджии.

    17:19 25.02.2026

  • 3 Някой

    18 0 Отговор
    Политика, основана на открити заплахи, натиск и ултиматуми, няма да доведе до решаване на конфликта. Може само да запалят региона (и нашата държава в това число).

    Коментиран от #10, #26

    17:20 25.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор
    Пентагонът какво каза🤔❓❗

    Коментиран от #9

    17:20 25.02.2026

  • 5 Вашето мнение

    12 3 Отговор
    Докато американците бягат като бити кучета от залива бай дончо ще фъфли нещо за греат американ арми бютюфъл и ще му се смее целия свят.

    Коментиран от #14

    17:23 25.02.2026

  • 6 Да,бе

    11 1 Отговор
    Хегемончето е като рекетьор,който вече и децата в квартала са спукали от бой..Работата отива на ритуално самоубийство,че на целият свят да му е гадно.

    Коментиран от #12

    17:23 25.02.2026

  • 7 Ами айде де!

    14 2 Отговор
    Моряците до колене газят във фекалии в хубавият самолетоносач, колко могат да издържат в такива условия!😂😂😂

    17:28 25.02.2026

  • 8 Където е текло

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пак ще тече

    17:30 25.02.2026

  • 9 Така е

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пентагонът няма думата в случая. Тръмп чака решението на Путин.

    17:31 25.02.2026

  • 10 И Преди и сега

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Не думай !я гледай какво става в Украйна.. четири години май гасенето на пожар с бензин не дава нужните резултати 💡

    17:33 25.02.2026

  • 11 Кво иска сега тоя

    8 1 Отговор
    терориста Тръмп?

    17:33 25.02.2026

  • 12 Генерал Диван

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Да,бе":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади

    17:34 25.02.2026

  • 13 Ами

    8 1 Отговор
    Аман от врачки и баячки :)
    26.02.2026 - Огледална дата ... Но ден като всички останали.
    Вярно има и парад на планетите ... Но това не е повод американците да ядът бой.

    17:34 25.02.2026

  • 14 Сесесере2🤢🤮

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Това още не е станало И може да стане може и да не стане... но това което със сигурност става че цял свят видя хартиената мечка Как си счупи зъбките с киевзатридни

    Коментиран от #23

    17:36 25.02.2026

  • 15 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Америка сама трябва да реши дали да воюва с Иран и как да действа, а не да бъде подизпълнител на Израел. Думите са на легендарния Хенри Кисинджър казани през далечната 2012
    Хенри Кисинджър призова чрез "Вашингтон пост" за разграничаване от "червената линия", която израелският премиер Бенямин Нетаняху начерта за иранската ядрена програма пред Общото събрание на ООН. Тел Авив твърди, че най-късно до следващата пролет Техеран ще се сдобие с атомна бомба и е крайно време международната общност да го спре.
    А днес е 2026 година и Иран няма атомна бомба,но САЩ и Израел искат война на всяка цена.

    17:36 25.02.2026

  • 16 Чалмите

    3 14 Отговор
    Са ЧАО. Да се готви северно-корейското кюфте. После е Пу…

    Коментиран от #46

    17:36 25.02.2026

  • 17 604

    4 1 Отговор
    Дъ прави кот искъ перчемъ...въпросъ е че наще пак нъ заложихъ на ролеткътъ...долнъ надупиенъ стганъ...ще копате в белене и по диреците. С тия мантри рано или късно ще ни нацвъкът и тогава дупей да ви е якоу...

    17:37 25.02.2026

  • 18 Няма такова нещо като

    13 0 Отговор
    " първи ограничен военен удар " ! Има тероризъм или война. Какво искат лудите от терористичната държава САЩ не е ясно обаче. Какво лошо им е направил Иран също не е ясно. Ясно е само че побъркани хора управляват Америка и още по побъркани Европа

    17:37 25.02.2026

  • 19 Аятолаха

    2 6 Отговор
    Путинеее, памаги, бля

    17:42 25.02.2026

  • 20 Това се случва с тези

    1 8 Отговор
    които дават Шахеди на путин!

    Коментиран от #22

    17:43 25.02.2026

  • 21 жек так

    3 0 Отговор
    Очаквана дата четвъртък, 26.02.
    Това ще рече че удара ще е между 1.00 и 5.00 часа .
    Ще чакаме да видим какво ще стане .

    17:45 25.02.2026

  • 22 изглежда Путин яко ви е бръкнал

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Това се случва с тези":

    в задните части , че с него лягате и с него ставате . ма ще ядете пожарникарския шланг .

    17:47 25.02.2026

  • 23 вярно бе

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сесесере2🤢🤮":

    Цял свят видя краварите какви пирати са .

    17:48 25.02.2026

  • 24 залозите да започват

    2 1 Отговор
    Ало пингвините , ще удряли бай Дончо или няма да удря ?

    17:49 25.02.2026

  • 25 Русодебил

    0 3 Отговор
    Русодебилите реват неистово!
    Значи все идет по плануу!

    17:50 25.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ъъъъъ

    4 0 Отговор
    "....правителството на САЩ може да обмисли и значително по-широка военна кампания срещу държавни институции. Целта би била отслабване или сваляне на властта в Техеран."

    Плашат гаргите и се молят аятоласите да капитулират. Нито имат достъпно оръжие за продължителна война, нито пък могат да го произведат за толкова кратко време. Да не говорим, че ако само един американски войник загине, Тръмп ще бъде разкъсан.

    17:51 25.02.2026

  • 28 Ако и Израел ги свитне

    0 6 Отговор
    жална им майка на чалмите!
    Путин ще гледа тъпо!

    Коментиран от #30

    17:52 25.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Че нали се пробваха

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ако и Израел ги свитне":

    ама не им се получи последния път. Пламнаха им градовете , че реваха на тръм да ги отърва.

    17:56 25.02.2026

  • 31 Тити

    3 0 Отговор
    Кукуто по е решил да си развява перчема.

    18:05 25.02.2026

  • 32 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Краварите се уплашиха и нарочно запушиха тоалетните за да не ги пращат да мрат за ционизма и исраhell

    18:15 25.02.2026

  • 33 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Заплашва Израел и Украйна":

    Израел сами си го търсят. Не само Иран ги заплашва. Но до сега не помня Иран да е нападнал Израел. Виж - обратното го гледахме миналото лято.
    За Украйна... Какво беше Украйна?

    18:17 25.02.2026

  • 34 Артилерист

    7 0 Отговор
    Ех, пустата демокрация, бе! Само в държави, които си сътрудничат с Русия и са нападнати от САЩ, я няма. Навсякъде другаде цъфти и връзва, нали? Като във Франция например, където на партия спечелила изборите, не й позволиха да състави правителство. Или в ЕС, който отмени избори в Румъния, щото румънците гласуват недемократично, нали и не избират правилния кандидат. Ами в самите САЩ, уж светилището на демокрацията, Тръмп не беше ли прецакан за втори мандат първия път? Да не изброяваме колко президенти са си изтрепали демократично. Ами в България? Няма неатлантическо правителство, което да си е изкарало мандата в демокрацията. Изкарва се платената от Сорос агитка, започват протести, бунтове, погроми, кошлуковско блокиране на Университета и прочие все демократични прояви и Младенов, Виденов, Станишев, Орешарски си заминават. Впрочем, Кошлуков най-после са успели да го изхвърлят от БНТ, сега къде ли ще го изпратят да внедрява демокрация?

    Коментиран от #45

    18:26 25.02.2026

  • 35 Казват,

    6 0 Отговор
    че инвазията на Щатите ще внесе големи промени в света. За света незнам, но ако само ена Иранска ракета пад Софийското летище падне, промените в България ще настъпят скоротечно.

    18:35 25.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Българин

    2 2 Отговор
    Който не се подчинява на големите и силните, няма да го бъде! укрите тръгнаха да се репчат на Русия, сега нещо не им е много смешно! За това умните се подчиняват и изпълняват всички интереси на великите сили, поне да си спасят живота! А за тъпите има директна линия към Алах!

    18:46 25.02.2026

  • 38 хихи

    3 0 Отговор
    има риск за рогата на чичо Дончо и той го знае...

    19:06 25.02.2026

  • 39 Ветеран

    4 0 Отговор
    Тръмп и Путин, и двамата не играят шах, но играят Покер.

    19:10 25.02.2026

  • 40 Госあ

    3 0 Отговор
    Само японците имаха смелостта да потапят краварски гемии. Факт. И не е само пърл харбър

    19:29 25.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 УСС

    0 0 Отговор
    Тая гемия е най-скъпия лайн0мет във военната история. Ще стрелят персите с пресни г0вна.

    19:37 25.02.2026

  • 44 Мишел

    1 0 Отговор
    Няма и няма война в Иран и няма да има. Има оср.ни самолетоносач, самолети и кораби, които се разходиха до Персийския залив и се върнаха в Крит. САЩ не смеят да предприемат военни действия срещу Иран, когато в Персийско море има ескадри на Китай и Русия, а до брега на Иран е най модерният китайски разузнавателен кораб.

    19:40 25.02.2026

  • 45 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    в бнт стана от трън та на глог, а и последните 2- ма от премиерите дет си писал не са цвете за мирисане...

    19:48 25.02.2026

  • 46 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Чалмите":

    САЩ не смеят да мечтаят за удар срещу Северна Корея. Отговорът на трите ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея никак не изнася на САЩ.

    19:49 25.02.2026