Марко Рубио: Тръмп не разбира защо Украйна и Русия не могат да постигнат мир

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че бившият президент Доналд Тръмп не разбира напълно причините, поради които Украйна и Русия не могат да се споразумеят за прекратяване на войната, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.

По време на пресконференция на 25 февруари Рубио отбеляза, че Тръмп иска конфликтът да приключи и е вложил значителен политически капитал, за да се постигне това. „Той просто не разбира как две страни, водещи такава брутална и кървава война, не могат да се споразумеят. Най-лесният вариант за него би бил да продължи предишните политики, довели до продължителен конфликт, но той е инвестирал много усилия и политическа енергия“, добави Рубио.

Държавният секретар подчерта, че множество хора, включително Стив Уиткоф, са обиколили света, за да съдействат за мирния процес, като са постигнати известни напредъци, но остават редица сложни въпроси.

Вечерта на 25 февруари президентът Володимир Зеленски обяви, че е обсъдил с Тръмп подготовката за двустранна среща между американската и украинската делегации, както и възможни тристранни преговори с участието на Русия. По информация на медиите, Тръмп е заявил, че желае войната да приключи в рамките на един месец.

На 24 февруари бившият президент също така информира Конгреса, че Вашингтон „работи усилено“ за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна.