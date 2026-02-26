Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Марко Рубио: Тръмп не разбира защо Украйна и Русия не могат да постигнат мир
  Тема: Украйна

Марко Рубио: Тръмп не разбира защо Украйна и Русия не могат да постигнат мир

26 Февруари, 2026 13:57, обновена 26 Февруари, 2026 13:58 874 26

Държавният секретар на САЩ коментира усилията на бившия президент за прекратяване на конфликта

Марко Рубио: Тръмп не разбира защо Украйна и Русия не могат да постигнат мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че бившият президент Доналд Тръмп не разбира напълно причините, поради които Украйна и Русия не могат да се споразумеят за прекратяване на войната, предава Европейская правда, цитирана от Фокус.

По време на пресконференция на 25 февруари Рубио отбеляза, че Тръмп иска конфликтът да приключи и е вложил значителен политически капитал, за да се постигне това. „Той просто не разбира как две страни, водещи такава брутална и кървава война, не могат да се споразумеят. Най-лесният вариант за него би бил да продължи предишните политики, довели до продължителен конфликт, но той е инвестирал много усилия и политическа енергия“, добави Рубио.

Държавният секретар подчерта, че множество хора, включително Стив Уиткоф, са обиколили света, за да съдействат за мирния процес, като са постигнати известни напредъци, но остават редица сложни въпроси.

Вечерта на 25 февруари президентът Володимир Зеленски обяви, че е обсъдил с Тръмп подготовката за двустранна среща между американската и украинската делегации, както и възможни тристранни преговори с участието на Русия. По информация на медиите, Тръмп е заявил, че желае войната да приключи в рамките на един месец.

На 24 февруари бившият президент също така информира Конгреса, че Вашингтон „работи усилено“ за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трътлю

    3 14 Отговор
    И аз не разбирам. От три години стоят на едно място и тъпо се избиват.

    14:00 26.02.2026

  • 2 АМИ ДА ПОГЛЕДА МАЛКО

    14 8 Отговор
    УКРАИНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ
    ЕДЕОТ ДО ЕДЕОТА
    С КОГО ДА СЕ РАЗБЕРЕШ
    В РАДАТА СЪЩАТА ГМЕЖ

    14:01 26.02.2026

  • 3 вечо

    23 3 Отговор
    аз не разбирам защо Тръмп е бивш президент?!?

    14:02 26.02.2026

  • 4 Соваж бейби

    11 11 Отговор
    Ами как да спре с такъв президент като Зеленски ?То от консумацията на дрога вече мозъкат му няма филтър,не знае какво прави и на коя планета се намира.

    Коментиран от #16

    14:03 26.02.2026

  • 5 Титак

    13 3 Отговор
    Щото Зеленото иска Русия да се изтегли все едно нищо не е било. И репарации ....ако може.

    14:05 26.02.2026

  • 6 е ми

    12 1 Отговор
    пробвай се да му го нарисуваш. Може пък да разбере. Дай му ако трябва моливчета и да дооцвети картинката

    14:05 26.02.2026

  • 7 Червената шапчица

    8 2 Отговор
    Маркоооо, много си.....

    14:06 26.02.2026

  • 8 Зевс

    12 7 Отговор
    Няма и да постигнат докато в Киев управлява незаконната фашистка хунта.

    Коментиран от #24

    14:06 26.02.2026

  • 9 Путлероподлога

    9 12 Отговор
    Не разбирам как може тези да си защитават държавата, а не да склонят глава и да се подчиняват. Нас от малки така ни учат:
    Склонена главица и хоп... Византийско робство.
    Склонена главица и хоп... Турско робство
    Склонена главица и хоп... Руско робство
    Вижте колко е хубаво. Пей сърце. Песен. А те се съпротивляват.

    14:08 26.02.2026

  • 10 си пън

    7 3 Отговор
    ха ха много добре разбира,нали вие започнахте патакламата и още ги ръчкате питеците давайки им оръжие

    14:10 26.02.2026

  • 11 Конспиратор

    3 6 Отговор
    Путин няма претенции към Украйна, както и към Беларус при Янукович и Лукашенко. Целта му е да гарантира, че Украйна няма да стане натовска държава, затова провокира териториален спор чрез Крим, но след вялата европейска реакция и продължаващо сближаване с Украйна, нареди мащабна операция на цялата й територия, за да няма как да я приемат в НАТО.

    14:11 26.02.2026

  • 12 Делян

    8 0 Отговор
    Една война не приключва само защото Тръмп, иска! Тази война изобщо не трябваше да започва!

    14:14 26.02.2026

  • 13 Борджия

    6 1 Отговор
    Тръмп не разбира проблема в Украйна и терора на русия защото е много възрастен и умът
    му е изветраял.Впрочем и проблема на Путин е същия.Време е тези двамата да се замислят
    за честванията след кончината им.

    14:14 26.02.2026

  • 14 Ако Тръмп е

    7 1 Отговор
    бившият президент кой тогава е настоящия???

    14:15 26.02.2026

  • 15 Ганя Путинофила

    6 2 Отговор
    Защото Тръмп не може да разбере руската душа!

    Коментиран от #20, #22, #23

    14:16 26.02.2026

  • 16 Арни

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    Пак си прекалил с кокаина, не си знаеш мярката. Не приписвай собствените си грехове на други, Бог вижда.

    Коментиран от #19

    14:18 26.02.2026

  • 17 Факт

    3 2 Отговор
    Да пита ЕС и англичаните

    14:18 26.02.2026

  • 18 Буферайна

    3 1 Отговор
    Скити,монголи,киевски Рус,казаци, жечпосполитие ... конфликтна зона.

    14:19 26.02.2026

  • 19 Иван

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Арни":

    Те копейките да предимно лепилари от крайните квартали.

    14:19 26.02.2026

  • 20 Арни

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    Правилно! Да обърне пет водки и ще разбере как мислят рашистите.

    14:19 26.02.2026

  • 21 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 22 Ха,хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    То там триста народности души, нЕма разбиране

    14:20 26.02.2026

  • 23 Петър Първи-първият руски император

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора."

    14:21 26.02.2026

  • 24 доктор

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Зевс":

    След като бъде избито известно количество копейки нещата ще се наредят.

    14:22 26.02.2026

  • 25 Бате Георги

    5 0 Отговор
    Явно е тъп.

    14:24 26.02.2026

  • 26 Той

    0 0 Отговор
    какво ли разбира?

    14:34 26.02.2026

