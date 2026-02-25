Новини
Евгений Кънев: Успешните демокрации са изградени на емпатия! България, уви, е доста близо до деспотизъм

Евгений Кънев: Успешните демокрации са изградени на емпатия! България, уви, е доста близо до деспотизъм

25 Февруари, 2026 16:02 593 19

  • украйна-
  • русия-
  • руска агресия-
  • българия-
  • деспотизъм-
  • демокрация

Съветският човек повече мрази Запада, отколкото обича Руси

Евгений Кънев: Успешните демокрации са изградени на емпатия! България, уви, е доста близо до деспотизъм - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Успешните демокрации са изградени на емпатия. Емпатия към близките, към съседите, към общността, към съгражданите, към нацията и към… други нации, които споделят същите ценности.

Вчера за пореден път - без да съм изненадан - постовете за съпричастност към трагедията на Украйна бяха подпечатани с хилещи се човечета. Много от тях и с коментари - особено жестоки под постове на демократични политици. Те са само от една коалиция и тук-там някой най-вече евродепутат от уж “гражданите за европейско развитие”. Всичко друго е евразийски материал.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Хилещите се човечета представлява сериозен научен интерес към дехуманоиди - не знам как може да се нарече човек, хилещ се на чуждото нещастие.

Откроих в постовете пет основни обяснения:

(1) Украйна си е част от Русия (погълната без смилане руска историческа пропаганда)

Причина: дефицит на историческо познание

(2) Украйна си заслужава - те как убиваха в Донбас ! (погълната без мислене дезинформационна пропаганда )

Причина: липса на критично мислене и в резултат жертва на руска инфовойна.

(3) Стига сте мислили за Украйна, помислете за България!

Подварианти: “това не е моята война и “който защитава украинците - а хваща пушката и да отива ма фронта”.

Причина: липса на емпатия

Явно за толкова години огромен брой хора още не разбират колко силна е връзката между развоя на войната в Украйна и бъдещето на България.

На първо място, защото Русия на Путин не се схваща опасност за България.

Това е плод на десетилетно промиване на нашето съзнание още от училище със сказките за Дядо Иван - до ден днешен. То е все едно да са ти чели приказки като малък за баба Меца и като я видиш в гората да отидеш да ѝ се нарадваш. По същия начин, много българи сигурно биха очаквали с погача “братската руска армия”.

На второ място, защото хората патриархално са възпитани да се уважават авторитета и правото на силата. Защо Украйна да не се предаде - къде е тръгнала да се бие с толкова по-силната Русия - и ни създава проблеми? Както казва Радев: Украйна настоява да води тази война!

На трето място, защото хората са съветски. Съветският човек повече мрази Запада, отколкото обича Русия. Към този профил се приближават и много хора, които не успяха да се вградят в пазарната икономика и разчитат на своята рода, група, връзки и накрая Партията - да им уреди живота и мразят успелите, заради техните качества.

Те виждат войната в Украйна като намеса на Запада да направи същото с Украйна - политическо и културно подчиняване, както България и така още повече се приближава до Русия и става заплаха и за нея - затова агресията на Русия е справедлива. Даже не е агресия, а защита.

Затова помощта за Украйна е безсмислена и е по-добре да не се харчат пари.

В края на деня - липсата на емпатия е в основата на всеки деспотизъм. Видяхме го в историята с фашизма и комунизма, виждаме го и днес с рашизма и тръмпизма.

И България, уви, е доста близо до деспотизъм.

Отново.


София / България
Оценка 1.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    В 17 ч протест пред Министерството на отбраната.

    16:03 25.02.2026

  • 2 Тази територия

    7 3 Отговор
    е осеяна с боклуци!

    Коментиран от #9

    16:05 25.02.2026

  • 3 Не обичам нито западът нито

    13 2 Отговор
    Русия. Но истински мразя дедерастия и педофилия.
    Предполагам разбирате за кои намеквам

    16:07 25.02.2026

  • 4 Тоя

    16 3 Отговор
    украистващия боклук много почнахте да го полуляризирате напоследък.

    16:07 25.02.2026

  • 5 Роден в НРБ

    13 2 Отговор
    Нямам импатия към 3те% самоопределили се за "демократичната общност". Дори бих се радвал ако бъдат въдворени в Белене, на Запада му пожелавам да си прекарат весело с хирурзите и инжинерите от Африка

    16:08 25.02.2026

  • 6 ТТТ

    2 15 Отговор
    За да разбереш автора трябва да си прочел една камара книги. Уви чукча не читател, чукча писател. Който разбрал, който се разпознае да плюе.

    Коментиран от #15

    16:10 25.02.2026

  • 7 Роден в НРБ

    11 1 Отговор
    Кънев, пожелавам ти да ...еш като куче, ма.ка ти долна баклук с баклука

    16:12 25.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Тази територия":

    Русофилската проказа е плъзнала навсякъде ! Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички руснаци-путинисти, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се отвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е България да сложи край на тази война във велика Украйна!

    16:13 25.02.2026

  • 10 Пепей Дебеев

    11 0 Отговор
    Не сме достатъчно капиталисти ли, хахах

    Този Кънев е лапнал мангизите да пише едни и същи глупости 36 години.

    16:14 25.02.2026

  • 11 име

    10 0 Отговор
    В евгени кънев каква емпатия има, освен към навеждането и парите, че е тръгнал да дава оценки?!

    16:15 25.02.2026

  • 12 Този е руснак

    7 0 Отговор
    Кой българин ще сложи Й след Евгени?


    Между другото, яко фира дадоха НАТОпорчените в Украйна. Яд ги е до небето. И на даже Тръмп ги е яд - незнайно защо.

    Ааааа, защото им спря парите, които лапаха за проамериканска пропаганда. Сега ще трябва да гладуват и да отслабнат. Както е казал народът - Дебелия го е яд на слабия.

    16:20 25.02.2026

  • 13 седесарко

    3 0 Отговор
    абе тая на фагтата неща мнага се е скумросал.....

    16:20 25.02.2026

  • 14 Василеску

    5 0 Отговор
    По повод заглавието - изобщо не е така. Именно в западноевропейските държави няма никакве емпатия, а умело прикривано лицемерие. И тяхната демокрация - вече нашата - е вид особено жесток либеералтероризъм. А тоя Кънев - - - просто ако Факти не го пуска, ще е един либелал-маргинал

    16:24 25.02.2026

  • 15 Роден в НРБ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ТТТ":

    За да разбереш автора трябва да си учил през комунизма и после да си получавал грантове от Ам за БГ

    16:24 25.02.2026

  • 16 Даааааааа

    3 0 Отговор
    Добре, че го има малоумника евгенийй, та да ни светне що е туй емпатия. Нещо работил ли си през тъпия си живот?

    16:26 25.02.2026

  • 17 Ватманяк

    0 0 Отговор
    До № 6 - Чел съм ваедна книжка, че ТТТ е тролейбусно трамвайния тръст в Рига.

    16:27 25.02.2026

  • 18 Зеления

    0 0 Отговор
    Евгений, как така удобно подмина деспотичния Урсуализъм /иначе за Рашизма и Тръмпизма си писал/
    Кратуната ти отдавна бие на кухо, щом не можеш да асимилираш деспотизма на ЕС, на който негов член - България ясно казва, че македонски език няма.
    От своя страна деспотичния ЕС не се съобразява с нейния член, ами толерира държава кандидат член, като при подписване на договор за разполагане на ФРОНТЕКС в С. Македония Урсула ясно заяви, че договора е подписан на македонски език.
    Я коментирай този факт многознайко !

    16:43 25.02.2026

  • 19 Хаха

    0 0 Отговор
    20 години в ЕС се оказа, че в него само деспотизъм
    хаха..
    тук съм съгласен

    16:49 25.02.2026