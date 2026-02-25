Двойният аршин на властта: Главният секретар на МВР не си платил фишовете, защото "не са му били връчени"

Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени. Това заяви главния секретар на МВР Мирослав Рашков, който е на изслушване в Народното събрание, заедно с МВР министъра Емил Дечев, по казуса "Петрохан", предаде "Фокус".
Преди дни служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев предложи на Министерския съвет да вземе решение, с което да отправи предложение до президента за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.
Един от аргументите на вътрешният министър за поисканата оставка бе, че главният секретар, който е на най-висшата професионална длъжност в МВР и който трябва да бъде за пример, не си е платил глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. По думите му след разпоредена проверка и изтичане на информация, дължимите суми са били погасени.
"Категорично отхвърлям всички т. нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар на МВР и в същото време да изразя своите сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективността при разкриване на пълната истина", посочи Рашков.
Депутатът Атанас Славов от ПП - ДБ напомни на Рашков, че след промените в закона през 2023 година всеки може да си плати глобите, без да се налага да му бъдат връчени от служител на МВР.
Пишете за новия министър на МВР, който е от ППДБ - как и защо се е срещал в неделя в кафене с разследващ полицай по делото Петрохан! Пишете, колко беше смешен тоя министър днес в залата! И, как явно е искал да разпъне чадър над ППДБ по делото Петрохан. Иска, ама няма да стане! ППДБ утече с пед.филските си безбройни вече изпълнения.
