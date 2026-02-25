Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Двойният аршин на властта: Главният секретар на МВР не си платил фишовете, защото "не са му били връчени"
  Тема: Войната на пътя

Двойният аршин на властта: Главният секретар на МВР не си платил фишовете, защото "не са му били връчени"

25 Февруари, 2026 15:06 3 059 79

  • мирослав рашков-
  • главен секретар-
  • главен секретар на мвр-
  • главен секретар мвр-
  • фишове-
  • кат-
  • пътна полиция

Депутатът Атанас Славов от ПП - ДБ напомни на Рашков, че след промените в закона през 2023 година всеки може да си плати глобите, без да се налага да му бъдат връчени от служител на МВР

Двойният аршин на властта: Главният секретар на МВР не си платил фишовете, защото "не са му били връчени" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не съм си платил фишовете, защото не са ми връчени. Това заяви главния секретар на МВР Мирослав Рашков, който е на изслушване в Народното събрание, заедно с МВР министъра Емил Дечев, по казуса "Петрохан", предаде "Фокус".

Преди дни служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев предложи на Министерския съвет да вземе решение, с което да отправи предложение до президента за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Един от аргументите на вътрешният министър за поисканата оставка бе, че главният секретар, който е на най-висшата професионална длъжност в МВР и който трябва да бъде за пример, не си е платил глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. По думите му след разпоредена проверка и изтичане на информация, дължимите суми са били погасени.

"Категорично отхвърлям всички т. нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар на МВР и в същото време да изразя своите сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективността при разкриване на пълната истина", посочи Рашков.

Депутатът Атанас Славов от ПП - ДБ напомни на Рашков, че след промените в закона през 2023 година всеки може да си плати глобите, без да се налага да му бъдат връчени от служител на МВР.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    54 6 Отговор
    Страшно интелигентна визия има-даже и за милиционер......

    15:07 25.02.2026

  • 2 честен ционист

    43 19 Отговор
    Искате да повярваме, че се издават фишове на Главен секретар на МВР?

    Коментиран от #42

    15:09 25.02.2026

  • 3 Стария

    13 3 Отговор
    или новия ?

    15:09 25.02.2026

  • 4 Българин

    11 31 Отговор
    Това е висш държавен служител, който е посветил живота си на БЪлгария. Съвсем нормално е да не се занимава с дребнотемия, които могат да го арзкрият, като служител на МВР!

    15:09 25.02.2026

  • 5 Всички

    60 3 Отговор
    боклуци трябва да се изметът! Гласувайте но много добре си помислете!

    Коментиран от #8, #66

    15:09 25.02.2026

  • 6 обективен

    76 5 Отговор
    Няма такъв нагляр !!! Та този и за пазач на паркинг НЕ става ,а го направили шеф на МВР !!

    Коментиран от #77

    15:09 25.02.2026

  • 7 Минувач

    20 48 Отговор
    Абе, Факти, това ли е новината???
    Пишете за новия министър на МВР, който е от ППДБ - как и защо се е срещал в неделя в кафене с разследващ полицай по делото Петрохан! Пишете, колко беше смешен тоя министър днес в залата! И, как явно е искал да разпъне чадър над ППДБ по делото Петрохан. Иска, ама няма да стане! ППДБ утече с пед.филските си безбройни вече изпълнения.

    Коментиран от #24, #31

    15:10 25.02.2026

  • 8 Ще ми

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Всички":

    дадеш ли 15 кила гъби?

    15:10 25.02.2026

  • 9 пътен афиш

    34 0 Отговор
    Може да си ги платиш без да са ти връчени, но в същото време и без да знаеш защо са ти ги наложили.
    т.е. дай пари, моля заповядайте, колкото кажете.

    15:11 25.02.2026

  • 10 Тоя

    55 3 Отговор
    не може да чете , не може да говори , не разбира какво го питат , дали му листове с написани отговори , но той чете наред който хване без значение от съдържанието...... Пълнен резил !

    15:11 25.02.2026

  • 11 Хаменей

    21 3 Отговор
    Да въстановим милициите!

    Коментиран от #67

    15:12 25.02.2026

  • 12 А издирвания

    31 1 Отговор
    намериха ли?

    Коментиран от #23

    15:13 25.02.2026

  • 13 ООрана държава

    46 3 Отговор
    Пак да гласувате за герб, били натискани и измъчвани... А тоя гл@ваняк как щеше да мине технически преглед ако бяха минали гербарските закончета..... гл@м@в народ пак да гласувате за гербнн

    15:14 25.02.2026

  • 14 КАТ

    27 0 Отговор
    Не те намерихме!

    15:14 25.02.2026

  • 15 Съвет

    26 0 Отговор
    Човек трябва да има чест, особено когато пред длъжността му стои название "главен". Кажи, не съм им удобен, търсят повод да ме махнат, човек съм и не съм безгрешен и всеки ще те припознае за свой, а оправданията са за друг тип хора!

    15:15 25.02.2026

  • 16 Каква му

    39 1 Отговор
    е била заплатата на тоя кадър на кадрите ? Със свещ ли са го търсили ? Не знам дори може ли да пише или подписва с палец !

    Коментиран от #75

    15:18 25.02.2026

  • 17 Тази територия

    26 1 Отговор
    е осеяна с боклуци!

    15:20 25.02.2026

  • 18 ккк

    29 1 Отговор
    а после как ги плати не връчени , то как да му ги връчат като не го и спират и кой ще е тоз редови полицай дето ще му ги връчи ми е много чудно , ейде нема нужда да го изкарвате невинно ангелче

    15:21 25.02.2026

  • 19 Герп боклуци

    29 2 Отговор
    Абе бсп и итн живи ли са още след днешния парламентарен контрол? Май останаха само локви от.... там където са седяли

    15:21 25.02.2026

  • 20 Как може

    38 1 Отговор
    такъв тъпак да е главен секретар на МВР. Та той дори не може да прочете нещо от трибуната. Въртя някакви листове и стана за смях. Ега ти недоразумението. Йотова на секундата да подписва оставката му.

    15:21 25.02.2026

  • 21 Тома

    22 0 Отговор
    Най добре е лично бай Ставри да му ги връчи филмовите чисто гол

    15:22 25.02.2026

  • 22 Обаче

    6 6 Отговор
    Щом има фишове, ще си ги плати, но със сигурност няма двоен аршин, щом НЕ са били анулирани.

    15:23 25.02.2026

  • 23 В болница

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "А издирвания":

    има проблем с менискуса.

    15:23 25.02.2026

  • 24 Утече

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Минувач":

    твоят !

    15:25 25.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Реалист

    12 0 Отговор
    Рибата се вмирисва от към главата.....

    15:27 25.02.2026

  • 29 Тити на Кака

    11 3 Отговор
    ...Депутатът Атанас Славов от ПП - ДБ напомни на Рашков, че след промените в закона през 2023 година всеки може да си плати глобите, без да се налага да му бъдат връчени от служител на МВР...

    Има разлика между "може" и "е длъжен".
    Някой не знае това. Познайте кой е този някой.
    Аз не мога да се сетя.

    15:28 25.02.2026

  • 30 Родната Полиция ...

    26 0 Отговор
    Къде го намериха този пример за полицаите? Щом има фишове и не си ги плаща. Време е да го сменят с някой, за който законът е над всичко.

    Коментиран от #34

    15:29 25.02.2026

  • 31 Паркиран

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "Минувач":

    Леле що,пепефили са ти цвъкнали минусчета.Браво,машала,аферим.

    15:29 25.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Призовкар

    5 0 Отговор
    Глю пости !!!
    Аз ги връчих на любовницата му !!!

    15:31 25.02.2026

  • 34 Тити на Кака

    8 13 Отговор

    До коментар #30 от "Родната Полиция ...":

    Киро смениха ли го, след като се оказа конституционен престъпник?
    Или се сменят само онези, които са се забавили да платят фишовете си?
    Законността важи ли за всички или е само за другите? За тия от ППетрохан законите ги няма, нали?

    15:33 25.02.2026

  • 35 Цвете

    1 4 Отговор
    " МИНУВАЧ " КОГАТО ПИШЕШ ГЛУПОСТИ, ПОСЛЕ ЧЕТЕШ ЛИ СИ ГИ? 🤔😉🙄КОГА НОВИЯТ МИНИСТЪР НА МВР Е БИЛ ОТ ППДБ? МНОГО ЗАЩИТНИЦИ ДОСТА НАГЛО СЕ ИЗКАЗВАТ ЗА ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО. ИМАЙТЕ ДОСТОЙНСТВО И УВАЖЕНИЕ. ИТН НАДРАСКАХА ОБИДНИ КОМЕНТАРИ, ОСОБЕНО ШЕФА ИМ. 😠☹️👎🐷🎃 БЪЛГАРИТЕ, КОИТО ИМАТ НАМЕРЕНИЕ ДА ГЛАСУВАТ, МОЛЯ ВИ БЪДЕТЕ С ШИРОКО ОТВОРЕНИ ОЧИ И ВНИМАВАЙТЕ ЗА КОЯ ИЛИ КОГО ГЛАСУВАТЕ.ВЕЧЕ Е ВАЖНО ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НИ.

    Коментиран от #41

    15:33 25.02.2026

  • 36 насето славов се прави на интересен

    13 10 Отговор
    Какво е задължението на „глобения“, ако няма връчване?
    Нямаш задължение да плащаш, докато актът не е влязъл в сила.
    Нямаш задължение да „се издирваш сам“, за да проверяваш дали някой ти е издал фиш.
    Така повелява закона.
    Ключовото е: без редовно връчване глобата не поражда задължение за плащане в срок.

    15:33 25.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 КОГАТО

    8 1 Отговор
    СА МУ ГИ ПИСАЛИ ФИШОВЕТЕ Е БИЛ СИГУРНО МИЛИЦИОНЕР
    1987 г

    15:34 25.02.2026

  • 39 Чочо

    14 3 Отговор
    Все пак тоя трябва да дава пример.
    Служебното положение го изисква !
    Абсолютен довод за оставка.
    Даже , трябва и харакири да си направи.

    Коментиран от #46

    15:34 25.02.2026

  • 40 Oня с коня

    6 10 Отговор
    Човекът си казва самата истина относно глобите като дори едва ли знае че има такива,,но според Политиците това било Наглост.И питам аз:Как се влиза при Гл.Секретар на МВР от обикновен Фатмак-разносвач за да му връчи Постановлението-нали охраната. ще го изрита,а може и да го ошамари?Ама напомнял Рашков от ПП че глобите можело да се платят и без връчване...О.К.,ама секретарят НАИСТИНА не знае за тях!

    15:35 25.02.2026

  • 41 ами цветенце

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Цвете":

    новият министър отказа да гледа делото на Кики и Божанов, защото бил свързано с тях лице!

    15:35 25.02.2026

  • 42 Естествено че се издават

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    После един мармот ги завива в станиол.

    15:35 25.02.2026

  • 43 Рашко Мирославов

    10 1 Отговор
    Скри се,като лалугер,никаква доблест,да си ходи и той и онзи с менискуса!

    15:36 25.02.2026

  • 44 Тоя клоун

    14 1 Отговор
    От къде го изкопаха

    15:38 25.02.2026

  • 45 Ма той неграмотен....

    14 2 Отговор
    Не може да чете ,а дали може да пише.? Как си е пуснал молбата за работа? Колко удобен е бил тоя човек....Може ли такава излагация, заплати в хиляди, а те неграмотни повече от чистачката.

    15:39 25.02.2026

  • 46 Тити на Кака

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Чочо":

    И тебе да попитам, ако за няколко проспани фиша трябва да се подаде оставка, защо Киро Конституционнио Престъпков не е в затвора?

    15:39 25.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 явер

    16 2 Отговор
    Като главен секретар на МВР тоз мошморок, може да възложи на секретарката си да провери имали глоби, колко са и да си ги плати. Той е на най-висшата длъжност в МВР и може да ползва всякакво информация, а оправданието е просто смешна работа. Чудя и се мая от къде ги намират тези некадърници и ще чакаш някаква специализирана работа да свърши.

    Коментиран от #53

    15:43 25.02.2026

  • 49 Нафърфорий

    15 2 Отговор
    Интересно по какъв ред, по кой член от НПК, Тошкото и трупата му са получили информация, кога и с кой се среща новия министър и за какво са си говорили.

    Коментиран от #60, #65

    15:45 25.02.2026

  • 50 Нежен менискус

    10 0 Отговор
    Шефа бойко каза че ня мога да плащам със скъсан менискус

    15:48 25.02.2026

  • 51 хъхъ

    5 1 Отговор
    Че смее ли някой от милиционерите да връчи фиш на началника? Няма такава държава.

    15:48 25.02.2026

  • 52 Ново начало

    11 0 Отговор
    Тоя е толкова просто момче ,че не знам кой му е давал 10 хиляди заплата?

    15:49 25.02.2026

  • 53 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "явер":

    Може отдавна да не е стъпвал в МВР 🤣🤣🤣

    15:49 25.02.2026

  • 54 БеГемот

    9 1 Отговор
    Веднага си личи на кого е кадър по волевото селско излъчване....едно време имаше един загубеняк със черно кожено палто (не знам дали си го спомняте) много му се смяхме с приятелите ми които повечето не са в България отдавна...

    Коментиран от #78

    15:53 25.02.2026

  • 55 Аз му вярвам

    3 2 Отговор
    Че не е знаел за фишовете,защото са правени от ,,скрита камера"...Ако е знаел ,щял да си ги е ,,оправил" веднага само по...телефона...
    И ,,едно време" беше така,когато нямаше камери а КАТаджиите констатираха на място нарушенията...ако си ,, колега -милиционер" и си забравил да сложиш служебната фуражка на задното стъкло,показваш червената карта и ти се...разминава...

    15:54 25.02.2026

  • 56 Неизвестен малък човек

    11 2 Отговор
    Мен ме гониха данъчните за 20 лв за невръчен фиш, но когато става въпрос за този който трябва да дава примера, че си плаща глобите, то той се държи като онези джигити с по 40 фиша. Или просто казано чакат си давностния срок, докато си джиткат.

    15:56 25.02.2026

  • 57 Цеко

    3 6 Отговор
    Щом не са му връчени, не е длъжен да знае за тях! Останалото са Променкаджийски номера под давление на Фатмака...

    15:56 25.02.2026

  • 58 ами съгласно закона

    0 0 Отговор
    мога да опъна на Насето жена му, без да чакам той да ми предложи!

    15:56 25.02.2026

  • 59 Мене соросоида ме хванаха на Връшка чука

    1 0 Отговор
    подписах си актовете които "не знаех" и си платих каквото трябва.
    А пропадналата държава една болнична усл,га на стария ми родител не можа да направи и си отиде в Гробищния парк!

    Пък нека да съм активен, буден, интелигенте електорат.

    Няма да гласувам за тази пропаднала парткокрация!

    15:57 25.02.2026

  • 60 Онуфри

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Нафърфорий":

    По начина на другите групи!!!

    15:58 25.02.2026

  • 61 Шоп

    2 1 Отговор
    За всички служители месечно се правят справки имат ли неплатени фишове и ги гонкат докато не си платят.

    15:59 25.02.2026

  • 62 Иво

    2 4 Отговор
    Спецов на ана лноподатливия Кокорчо колко фиша му е опростил, ако знаетееее...

    16:00 25.02.2026

  • 63 пън

    7 1 Отговор
    тоа не само не си плаща глобите ами и не може да чете ами срича от трибуната на НС, че обърка и документите по разследването за Петрохан

    16:00 25.02.2026

  • 64 Некой

    8 1 Отговор
    За това кочината създавана над 20 години от мутро пожарникаря ще трябва да затвори кепенците и да се започне от нулата. От долу до горе са назначени такива, като този...послушни когато и към когото трябва.

    16:00 25.02.2026

  • 65 Няма такъв народ

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Нафърфорий":

    тия от НТН ми станаха отвратителни!

    16:00 25.02.2026

  • 66 Какво сметище трябва да имаме

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всички":

    Какво сметище трябва да имаме та да изринеме тази посткомунистическа смрад!

    16:02 25.02.2026

  • 67 Един друг

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хаменей":

    Сигурно си забравил колко прости и неуки бяха милиционерите едно време. Много от тях бяха дори с основно образование, не случайно все още има повече вицове за милиционери, отколкото за полицаи. 9625

    16:04 25.02.2026

  • 68 МВР служител

    5 0 Отговор
    Служители на МВР, които не спазват закона и не виждат упражнението на прекомерна непозволена власт от Пеевски, трябва да бъдат пребити публично и всичко трябва да им бъде отнето, за да разберат колко тежи България, която смятат за лека.

    16:04 25.02.2026

  • 69 МП4

    5 0 Отговор
    А мойте как ги връчват без да знам и в един момент в сайта на МВР изписва "Връчени", а на тоз пингвин не ги връчват. ДБаа таа с. ГанН ДБаа

    16:06 25.02.2026

  • 70 БарекОфф

    5 0 Отговор
    Марш в кончината свиня нагла.
    МВР удари дъното. Срам и позор.

    16:06 25.02.2026

  • 71 Мнение

    4 0 Отговор
    Кога ще е екстрадацията на Борисов към Румъния и на Пеевски към Унгария? Всеки ден идват по два плика показания на уж близките им досега съратници.

    16:06 25.02.2026

  • 72 БарекОфф

    4 0 Отговор
    Веднага оставка. Ако не, уволнение за дисциплинарно нарушение и неспазване на закона за МВР, заради такива боклуци страда "родната полиция".

    16:10 25.02.2026

  • 73 Дебилираните

    5 0 Отговор
    Територия на бандити и на будали, които си плащат глобите и данъците.

    16:11 25.02.2026

  • 74 БарекОфф

    5 1 Отговор
    Да му ги връчат. Навити на руло и да му ги наврат в ауспуха.
    Травестит нагъл.

    16:13 25.02.2026

  • 75 Кръчмаря

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Каква му":

    8500 евро.

    16:17 25.02.2026

  • 76 Привилегията

    2 0 Отговор
    Милиционер да си в Територията. Гражданска /селска и винетка технически преглед и тест за алкохол и наркотици също и медицински преглед за целия личен състав НаРодната Милиция на случаен принцип. Нередовните аут и без 20 заплати.

    16:18 25.02.2026

  • 77 Няма за кой

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "обективен":

    Пенсионерите ще гласуват за "зеления чорап". Мафиотите за " Боко и Шопара"
    Мургавите братя за някое от ДПС тата.
    Е за кой да гласувам?
    Честно нямам идея.

    16:19 25.02.2026

  • 78 Тринк

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "БеГемот":

    Бойко менискуса от Банкя.

    16:33 25.02.2026

  • 79 Любо

    0 0 Отговор
    Е кой ще го спре да му ги връчи🤣🤣🤣

    16:40 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове