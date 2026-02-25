Новини
Какво може да научи България от Норвегия?

Какво може да научи България от Норвегия?

25 Февруари, 2026 22:00 660 23

Звучи като измислица, но не е - една държава с население от 5,5 милиона категорично изпревари по медали друга, в която живеят близо 350 милиона души

Какво може да научи България от Норвегия? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Норвегия отново оглави класирането на Олимпийските игри с общо 41 медала, 18 от които златни. И това не е случайно. От норвежците можем да се поучим за обществените отношения, че дори и за политиката.

Звучи като измислица, но не е - една държава с население от 5,5 милиона категорично изпревари по медали друга, в която живеят близо 350 милиона души. Точно това се случи на току-що приключилите зимни олимпийски игри в Милано и Кортина. Норвегия отново оглави класирането с общо 41 медала, 18 от които златни, а САЩ останаха втори с 33 медела, 12 от тях златни.

18-те освен това са и рекорд за всички времена в олимпийската история, а цели 6 от тях взе извънземният ски бегач Йоханес Хьосфлот Клебо, с което той лично изпревари повечето останали нации по злато - само 7 имат повече. И сега отново възникват два справедливи въпроса: 1. Как го правят норвежците, че зад тях да останат и САЩ, и Китай, и Канада? и 2. Какво можем да научим от цялостната им спортна стратегия?

"Физическият социализъм" на норвежците

Ще кажете, ама те там едва ли не се раждат с "писалките" на краката, пък и са една от най-богатите страни в света. Вярно е, но това съвсем не изчерпва причините, защото преди всичко говорим за уникален подход и национална организация в спорта. Забележете - норвежците имат главозамайващи успехи не само в зимните дисциплини, а и в редица други. Страната се радва на световни звезди във футбола - при мъжете - Ерлинг Халанд, Мартин Йодегор, Александър Сьорлот, при жените - Ада Хегерберг, в голфа - Виктор Ховланд, в тениса - Каспер Рууд, в бягането на средни и дълги разстояния - Якоб Ингебригстен, дори в дамското вдигане на тежести - Солфрид Коанда, която стана олимпийска шампионка в Париж през 2024 година.

Да си го представим като пирамида: в най-широката ѝ част е масовият спорт, който е целенасочена държавна политика, както и внимателно възпитаван култ към физическата активност от най-ранна възраст. Нагоре по пирамидата е ясно - количеството постепенно води към върха, където е световното качество, но далеч по-важното е друго: става въпрос за система, основана на равния достъп до спорт, с необходимия дух на общи усилия, стратегическо мислене и цялостна грижа за човека. Последното не е наивистично. Норвежците са построили един вид "физически социализъм", който без държавната принуда на тоталитарните общества води до изумителни резултати. Дали оттам пък не можем да се поучим и за обществените отношения, че дори и за политиката?

Какво можем да научим от норвежците?

Има и други интересни моменти. Норвежците не наблягат на състезателността и ранното профилиране в детския и младежки спорт - до 12-годишна възраст дори никой не отчита резултата, а смисълът е в участието и инклузивността, особено в отборните игри. Това е и част от мисловната им стратегия за справяне и масовост - те са убедени, че подобна система окуражава мнозинството, съответно децата и младежите не се отказват поради липса на увереност в собствените си сили и талант. Тук ключовата дума е "взаимодействие", а не "надпревара" или резултати на всяка цена.

Разбира се, много помага и манталитетът - няма и помен от масовата, добре позната у нас практика родителите да плащат на треньорите "под масата", която изкривява и идеята за спорт, и самия естествен подбор на най-талантливите. Инклузивността означава и присъединяване на емигрантските общности в спорта от ранна възраст - затова говорим точно за равен достъп и подход, от който сериозно можем да се поучим.

Стигаме и до финансирането, защото вече чувам задочно и репликата "ама тя държавата там, нали е богата, налива във високите спортни постижения" - най-вече от носталгици по комунистическия режим тук, когато държавата беше господ, каквито призиви и остатъчни рефлекси има и до момента включително в българската политика. И да, и не - норвежката държава се грижи основно за масовия спорт и прилежащата инфраструктура, при световните герои като Клебо приносът е средно 20-25%, останалото основно е частно спонсорство. Т.е. пак стигаме до нещо болезнено - публичното финансиране трябва да осигури условията за мнозинството, за да се радваме на звездното малцинство.

Нека започнем от спорта

В този смисъл двата бронзови медала в биатлона на България - на чудесните Лора Христова и Милена Тодорова, плюс постиженията на Тервел и Малена Замфирови в сноуборда - са си чист личен героизъм, който задава въпроси и за държавната стратегия за спорта, но и за културата на частното спонсорство. Друг важен въпрос, освен онзи за масовостта, е свързан с приоритизирането - защо и на какви дисциплини да се набляга. Норвежците, за разлика от германците например, нарочно не развиват бобслея и шейните, просто защото са скъпо удоволствие, а идеята е средствата да се насочат към повсеместното приобщаване. Том Тведт, шефът на техния олимпийски комитет, където я няма практиката силни политически фигури да са гуша за гуша чрез своите проксита, като че го обобщи най-точно: норвежците не наливат държавни милиони срещу кратък национален "оргазъм" от някой медал и снимки на политиците с шампиона, а са прозрели пряката връзка между подкрепата за масовия спорт и местните малки клубове. От друга страна - и сериозните постижения в елитния.

С други думи, формулата е "егалитаризъм, егалитаризъм, егалитаризъм", колкото и стряскащо да звучи за нечие властово тукашно ухо, сакатата концепция тип "всичко ли оправихме, та опряхме до масовия спорт" в Норвегия е непозната. Най-малкото защото е очевидно късогледа - може да се напише цял отделен трактат за връзката между въпросния масов спорт и цялостното обществено здраве. Впрочем назначението на Димитър Бербатов за спортен съветник на новия премиер Андрей Гюров е очевидна стъпка в правилната посока.

Е, как ще ги стигнем норвежците? Ами няма, но можем поне да помислим за целеполагането, широкия достъп и стратегическото мислене. Поне в спорта. За политиката не смея и да мечтая.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


Норвегия
  • 1 Хмм

    6 2 Отговор
    в Норвегия ми казаха, че България е номер едно, на малка слънчева страна като нашата да спечелим медали на зимната Олимпиада е достатъчно, нашата зима не е толкова снежна, няма как да имаме шампиони, въпреки че е приятно

    22:04 25.02.2026

  • 2 Червената шапчица

    4 2 Отговор
    Големи глупости е написал този автор....

    22:04 25.02.2026

  • 3 Николова , София

    2 5 Отговор
    Колкото Ганьо е научил до Чикаго или другаде ,толко и България можна научит от Норвегия ...разлика по между ни в интелект, дом,общество...може би близо 100 години като общ сбор материално и нематериално ..но това не значи че ги следваме а годините се разширяват

    Коментиран от #13

    22:05 25.02.2026

  • 4 Червената шапчица

    7 0 Отговор
    Йоханес Клаебо свети нощно време....

    22:06 25.02.2026

  • 5 хаха

    2 4 Отговор
    НИЩО! Добичета не се учат. Пердашат се с пръчката и толкова.

    22:07 25.02.2026

  • 6 Оги

    6 0 Отговор
    Как се участва в педофилски схеми с Епстийн. Това може да научим. Как се живее 10 месеца в годината в студ и сняг също.

    22:08 25.02.2026

  • 7 Сатана Z

    3 1 Отговор
    В Норвегия живеят на комуни тип Петрохан.При тях думата педофилия не съществува нито безразборният секс с членове на семейството.Построили са го.Комунизъма бе.

    22:08 25.02.2026

  • 8 Червената шапчица

    5 2 Отговор
    Норвегия не е никак хубаво място за живеене----

    22:09 25.02.2026

  • 9 издигат

    3 3 Отговор
    се в очите на слепите на олимпиада без руснаци.....

    22:11 25.02.2026

  • 10 Спортът не е всичко

    2 1 Отговор
    Да погледнем нещата от интелектуалната страна или като култура. В тези аспекти къде е Норвегия?

    22:11 25.02.2026

  • 11 Пръц

    0 1 Отговор
    "Впрочем назначението на Димитър Бербатов за спортен съветник на новия премиер Андрей Гюров е очевидна стъпка в правилната посока."

    Бербата колко медала има от зимни спортове?
    Едно е сигурно,Берба е ходил на голф а Гюров му е носил чантата с инструментите

    22:13 25.02.2026

  • 12 копи пейст

    2 0 Отговор
    "...двата бронзови медала в биатлона на България ..."
    Я пак, че нещо не разбрах, или целта на статията е да се спомене бербатов!

    22:14 25.02.2026

  • 13 Николов, София

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Николова , София":

    Жено глупава, какво да учиш от тия? Хомосексуализъм, лесбиянство, или как да изневеряваш? Затова те изгоних!

    22:16 25.02.2026

  • 14 Най вече че ,

    3 0 Отговор
    Природните залежи пренадлежащи на Държавата /Народа 👋

    22:18 25.02.2026

  • 15 Тц,тц

    1 1 Отговор
    Техен спортен ръководител сподели покрай Зимтлтата Олимпиада - "Ние сме малък народ,но сме сплотени като ОБЩЕСТВО,гордеем се със СТРАНАТА СИ.Успешни сме в спорта,защото даваме шанс на ВСЕКИ да покаже възможностите си.И го правим така,че всеки да се усеща като РАВЕН,без значение БОГАТ или БЕДЕН".Нещо,което е мираж за нас в Бг..

    22:19 25.02.2026

  • 16 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Норвежките отбори по биатлон и ски бягане са официални астматици и си вземат съвсем редовни лекарства за целта, които са си чист допинг. Питайте нашите спортисти, те ще потвърдят.
    Вие виждали ли сте на живо истински астматик как диша!?....сега си го представете как същия печели медал на олимпиада!

    Да не говорим, че на опорочена зимна олимпиада без участие на руснаци и беларуси да спечелиш медал в ски бягането или биатлона или хокея не е никакъв успех!

    Коментиран от #19

    22:22 25.02.2026

  • 17 иван костов

    2 1 Отговор
    Норвегия е челната тройка на педофилията, разполага с чудесно детско Гестапо и населението е в 90% хомосексуално! Размножават се чрез закупуването на деца от различни пазари. В последните четири години, основен износител на деца за норвежките педофили са сем.Зеленски от Украйна. Не случайно Норвегия е основен спонсор на нацисткият режим. Така, че България има , какво да научи от Норвегия , особено сега, когато Румен Радев и Илияна Йотова извършиха педофилски преврат и докараха на власт педофилите от ППДБ/ЛГБТ на костов/сорос!

    22:30 25.02.2026

  • 18 Перо

    3 0 Отговор
    Ами да видим как е корупцията и другата престъпност, дали е държавна политика в Норвегия! Това определя демокрацията и жизнения стандарт!

    22:38 25.02.2026

  • 19 Фернандо Алонсо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ти да видиш":

    Абсолютно вярно е за "астматиците", но и да слагаш доказано допингираните руснаци е смехотворно. Следя биатлон от 2002 година, тук там Юстюгов, Шипулим и Логинов с проблясъци, но отново и тримата с доказани положителни допинг проби. Особено Логинов мисля, че беше с еритропоетин. Само Шипулим май не го хванаха с нещо, но пък той няма медал дори от олимпиада. Единствено беларуски ята Дария Дормачова е много добра и не е хващана с допинг. Факт, че са конкурентни, но не са нещо особено. Аз съм за Франция, точно защото, меко казано, не харесвам тези астматици от Норвегия. Мартен Фуркад ги унижаваше и норвежци и руснаци

    Коментиран от #22

    22:43 25.02.2026

  • 20 Я да започнем отначало

    0 0 Отговор
  • 21 Я гент

    0 0 Отговор
    Какво казват норвежците? - Високо вдигната глава, мечът не е достига! ... направете си сами изводите

    22:59 25.02.2026

  • 22 Ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фернандо Алонсо":

    Следя биатлона от преди теб, Фуркад уби норвежците с допинг който още не беше официално открит и признат, имаше и лоби. Той предвидливо не участваше в определени състезания!
    Руснаците ги следяха под лупа и политически ги отстрелваха още тогава преди 10 години с фалшиви проби и те нищо не можеха да направят в биатлона, защото е много комерсиален.
    В ски бягането прехваления медалист Клаебо щеше да е след двама руснаци поне . Златото при мъжете щеше да е за руснака Болшунов, който редовно размазваше Клаебо, а при жените за Непряева!

    23:07 25.02.2026

