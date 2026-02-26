Ватман почина в движение в София

Ужасяващ инцидент парализира движението в района на Румънското посолство в София преди минути.
Ватман на софийски трамвай е починал внезапно, докато е бил на смяна и е управлявал машината, пише Телеграф.
Според полицаи на мястото на инцидента, мъжът вероятно е усетил прилошаване секунди преди фаталния край. Въпреки агонията, той е проявил изключително самообладание и е успял да дръпне ръчната спирачка, предотвратявайки тежка катастрофа и потенциални жертви сред пътниците.
Инцидентът се е разиграл на фаталното място край подлеза на Румънското посолство – там, където преди време стана друга тежка катастрофа. Днес обаче трагедията е чисто човешка. В момента криминалисти разпитват свидетели, които са се возили в мотрисата. Те разказват за внезапното спиране и шока от вида на бездиханния ватман.
Основната версия на медиците, пристигнали на място, е внезапен инфаркт. Точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсията, но всичко сочи към фатален сърдечен пристъп по време на работа.
1 Синдромът внезапна смърт
13:40 26.02.2026
2 Сталин
13:40 26.02.2026
3 Сила
13:42 26.02.2026
4 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA
НИКОЙ НЕ ИСКА ДА БАЧКА.
"ЩОТО ОТ МЛАДИТЕ ИМА МЕРАКЛИИ САМО ЗА КАИШКОBЦИ, ПРОКУРОРИ, СЪДИИ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПАРA3ИТИ. ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, РАЗНОСВАЧИ НА ПИЦИ.
13:45 26.02.2026
5 Хипотетично
13:45 26.02.2026
6 Ура,,Ура
13:46 26.02.2026
7 Цеко
До коментар #6 от "Ура,,Ура":Съгласен съм, и все ваксините са им виновни. От какво ли умираха хората преди това?
13:49 26.02.2026
8 Има ни пак
До коментар #5 от "Хипотетично":Колкото и да има контрол, инфаркти и инсулти никой не може да предвиди.
13:54 26.02.2026
10 Хорейшо
13:58 26.02.2026
11 Ами ...
До коментар #2 от "Сталин":русофилистика
13:58 26.02.2026
12 Лелееее
За това, че е реагирал и е предотвратил тежък инцидент, педерастичното правителтво да отпусне помощ на семейството му, отделно от обезщетенията!
14:01 26.02.2026
13 Тома
14:02 26.02.2026
14 Спрете витамин С
14:02 26.02.2026
15 прокопи
До коментар #8 от "Има ни пак":И никой не се е измъкнал жив от живота .
14:02 26.02.2026
18 нали баба зайка е добре
Както върви скоро няма кой да изкарва пенсиите на Мика и Зайка и те ще трябва да работят
14:07 26.02.2026
19 1617
14:08 26.02.2026
20 Не е напълно вярно!
До коментар #8 от "Има ни пак":При добра профилактика - например 24часов Холтер веднъж годишно на сърцето на ВСИЧКИ водачи в общ.транспорт - автобуси, влакове, таксита, камиони, самолети - рисковете от внезапна смърт ще бъдат силно редуцирани. А откъде ще се вземат парите - едва ли ще са повече от издръжката на няколко неработещи украинки ...
14:17 26.02.2026
21 Възраждане
14:18 26.02.2026
22 Тошко
14:20 26.02.2026
23 Има ни пак
До коментар #21 от "Възраждане":Че кой го кара да работи. Да е напуснал. Ама му се седи в София. Нали така.
14:25 26.02.2026
24 Да бе
До коментар #2 от "Сталин":В евроатлантическа България хората работят до гроб!☹️ Роби на труда!
14:25 26.02.2026
25 Мммммм
До коментар #2 от "Сталин":Добре е да видите фактите първо, преди да коментирате. В държавите с повече ваксинирани, смъртността е по-ниска. Не са ваксините. Може би е употребата на цигари, алкохол, заседнал начин на живот, мръсен въздух в градовете в България и въобще, начина на живот на българите е по-вероятната причина за високата смъртност.
14:26 26.02.2026
26 Ъъъъ
До коментар #2 от "Сталин":Преди ваксините, у нас изобщо нямаше инфаркти и инсулти, нали?
14:27 26.02.2026
27 Механик
Падаме, както ходим, умираме, както спим." - (Стефан Цанев)
А аз бих добавил:
"А пенсия я дали, я не дали-
кучета ни яли"
14:29 26.02.2026
28 Има ни пак
До коментар #20 от "Не е напълно вярно!":Когато имаш проблеми със сърце и най вече с оросяване и три пъти в месеца да си слагаш Холтер
просто няма как да ти помогне. Само ще ти сменят лекарствата и толкоз.
14:31 26.02.2026
29 АГАТ а Кристи
До коментар #1 от "Синдромът внезапна смърт":Особено е бил "на мода" след 09.09 1944г
14:31 26.02.2026
30 Как тоя синдром
До коментар #29 от "АГАТ а Кристи":Не джукне някой от свинарника или от SS дружинката!
14:34 26.02.2026