Ватман почина в движение в София

Ужасяващ инцидент парализира движението в района на Румънското посолство в София преди минути.

Ватман на софийски трамвай е починал внезапно, докато е бил на смяна и е управлявал машината, пише Телеграф.

Според полицаи на мястото на инцидента, мъжът вероятно е усетил прилошаване секунди преди фаталния край. Въпреки агонията, той е проявил изключително самообладание и е успял да дръпне ръчната спирачка, предотвратявайки тежка катастрофа и потенциални жертви сред пътниците.

Инцидентът се е разиграл на фаталното място край подлеза на Румънското посолство – там, където преди време стана друга тежка катастрофа. Днес обаче трагедията е чисто човешка. В момента криминалисти разпитват свидетели, които са се возили в мотрисата. Те разказват за внезапното спиране и шока от вида на бездиханния ватман.

Основната версия на медиците, пристигнали на място, е внезапен инфаркт. Точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсията, но всичко сочи към фатален сърдечен пристъп по време на работа.