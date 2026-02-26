Новини
Ватман почина в движение в София

26 Февруари, 2026

Инцидентът се е разиграл на фаталното място край подлеза на Румънското посолство – там, където преди време стана друга тежка катастрофа

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
Ужасяващ инцидент парализира движението в района на Румънското посолство в София преди минути.

Ватман на софийски трамвай е починал внезапно, докато е бил на смяна и е управлявал машината, пише Телеграф.

Според полицаи на мястото на инцидента, мъжът вероятно е усетил прилошаване секунди преди фаталния край. Въпреки агонията, той е проявил изключително самообладание и е успял да дръпне ръчната спирачка, предотвратявайки тежка катастрофа и потенциални жертви сред пътниците.

Инцидентът се е разиграл на фаталното място край подлеза на Румънското посолство – там, където преди време стана друга тежка катастрофа. Днес обаче трагедията е чисто човешка. В момента криминалисти разпитват свидетели, които са се возили в мотрисата. Те разказват за внезапното спиране и шока от вида на бездиханния ватман.

Основната версия на медиците, пристигнали на място, е внезапен инфаркт. Точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсията, но всичко сочи към фатален сърдечен пристъп по време на работа.


  • 1 Синдромът внезапна смърт

    20 15 Отговор
    познат ли ви е след 2021-ва?

    Коментиран от #9, #29

    13:40 26.02.2026

  • 2 Сталин

    23 18 Отговор
    Файзер или модерна

    Коментиран от #11, #24, #25, #26

    13:40 26.02.2026

  • 3 Сила

    5 11 Отговор
    Тоя завой там има кофти енергия .... затова и построиха параклис там !!!

    13:42 26.02.2026

  • 4 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA

    25 3 Отговор
    НА КОЛКО ГОДИНИ?!
    НИКОЙ НЕ ИСКА ДА БАЧКА.
    "ЩОТО ОТ МЛАДИТЕ ИМА МЕРАКЛИИ САМО ЗА КАИШКОBЦИ, ПРОКУРОРИ, СЪДИИ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПАРA3ИТИ. ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, РАЗНОСВАЧИ НА ПИЦИ.

    13:45 26.02.2026

  • 5 Хипотетично

    24 3 Отговор
    Тук и сега е редно да се пита има ли перманентен ведомствен контрол на физическото и психическото здраве на шофьорите на гр.транспорт и на ватманите на трамваи и по метролиниите.

    Коментиран от #8

    13:45 26.02.2026

  • 6 Ура,,Ура

    29 1 Отговор
    Никой не е застрахован от нищо. Само се чудя защо е тази омраза? Все едно ще живеем с векове.

    Коментиран от #7

    13:46 26.02.2026

  • 7 Цеко

    13 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ура,,Ура":

    Съгласен съм, и все ваксините са им виновни. От какво ли умираха хората преди това?

    13:49 26.02.2026

  • 8 Има ни пак

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    Колкото и да има контрол, инфаркти и инсулти никой не може да предвиди.

    Коментиран от #15, #20

    13:54 26.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хорейшо

    1 6 Отговор
    Узбеките разчистват работни места

    13:58 26.02.2026

  • 11 Ами ...

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    русофилистика

    13:58 26.02.2026

  • 12 Лелееее

    21 1 Отговор
    Бог да прости човека!
    За това, че е реагирал и е предотвратил тежък инцидент, педерастичното правителтво да отпусне помощ на семейството му, отделно от обезщетенията!

    14:01 26.02.2026

  • 13 Тома

    5 0 Отговор
    Ако е бил пенсионер и на заплата стават такива работи

    14:02 26.02.2026

  • 14 Спрете витамин С

    5 1 Отговор
    има го навсякъде,образува тромб,слагат го в брашното,хляба,консервите и др.Омега-3 срещу витамин С,Лиотон 1000, троксавазин ,трябват препарати за разреждане на кръвта,но и протеини за стените на кръвоносната система.

    14:02 26.02.2026

  • 15 прокопи

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Има ни пак":

    И никой не се е измъкнал жив от живота .

    14:02 26.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 нали баба зайка е добре

    4 2 Отговор
    и си взима пенсията.

    Както върви скоро няма кой да изкарва пенсиите на Мика и Зайка и те ще трябва да работят

    14:07 26.02.2026

  • 19 1617

    2 0 Отговор
    ДВШ и боклуците и сайта ви...

    14:08 26.02.2026

  • 20 Не е напълно вярно!

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Има ни пак":

    При добра профилактика - например 24часов Холтер веднъж годишно на сърцето на ВСИЧКИ водачи в общ.транспорт - автобуси, влакове, таксита, камиони, самолети - рисковете от внезапна смърт ще бъдат силно редуцирани. А откъде ще се вземат парите - едва ли ще са повече от издръжката на няколко неработещи украинки ...

    Коментиран от #28

    14:17 26.02.2026

  • 21 Възраждане

    1 3 Отговор
    Заради сина на ДС и племенник на Петър Младенов- Терзиев хората работят докато умрат и то на извънредни смени

    Коментиран от #23

    14:18 26.02.2026

  • 22 Тошко

    0 0 Отговор
    Да идват узбеките и филипинците за по 300 долара на месец

    14:20 26.02.2026

  • 23 Има ни пак

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Възраждане":

    Че кой го кара да работи. Да е напуснал. Ама му се седи в София. Нали така.

    14:25 26.02.2026

  • 24 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    В евроатлантическа България хората работят до гроб!☹️ Роби на труда!

    14:25 26.02.2026

  • 25 Мммммм

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Добре е да видите фактите първо, преди да коментирате. В държавите с повече ваксинирани, смъртността е по-ниска. Не са ваксините. Може би е употребата на цигари, алкохол, заседнал начин на живот, мръсен въздух в градовете в България и въобще, начина на живот на българите е по-вероятната причина за високата смъртност.

    14:26 26.02.2026

  • 26 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Преди ваксините, у нас изобщо нямаше инфаркти и инсулти, нали?

    14:27 26.02.2026

  • 27 Механик

    3 0 Отговор
    "Носете си новите дрехи, момчета!
    Падаме, както ходим, умираме, както спим." - (Стефан Цанев)
    А аз бих добавил:
    "А пенсия я дали, я не дали-
    кучета ни яли"

    14:29 26.02.2026

  • 28 Има ни пак

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не е напълно вярно!":

    Когато имаш проблеми със сърце и най вече с оросяване и три пъти в месеца да си слагаш Холтер
    просто няма как да ти помогне. Само ще ти сменят лекарствата и толкоз.

    14:31 26.02.2026

  • 29 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Синдромът внезапна смърт":

    Особено е бил "на мода" след 09.09 1944г

    Коментиран от #30

    14:31 26.02.2026

  • 30 Как тоя синдром

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "АГАТ а Кристи":

    Не джукне някой от свинарника или от SS дружинката!

    14:34 26.02.2026

