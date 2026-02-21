Светът е Олимпиада, а България е една голяма частица от него

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 са в своето навечерие.
Ден преди финала завърши българското представяне по снежните писти на Италия. Имахме очаквания и потенциал за още едно отличие, но това така и не се случи. В масовия старт на 12,5 км в биатлона Лора Христова се движеше много добре, но последната – четвърта стрелба бе най-слабата ѝ за цялата Олимпиада и тя не можа да се бори за медал.
България завършва надпреварата с два бронзови медала!
Именно единят беше спечелен от Лора Христова, която се превърна в приятната изненада, най-вече с превъзходната си стрелба, с която впечатли всички коментатори, анализатори и фенове в световен мащаб. Българската прима на зимните спортове, родена в Троян преди едва 22 години, завоюва своето най-високо отличие в индивидуалния старт на 15 километра.
Дни преди това друг млад български състезател – Тервел Замфиров се поздрави с медал в паралелния гигантски слалом. 20-годишният спортист спечели „малкия финал” след фото финиш.
Трябва да се отбележи и още едно родно представяне, което е показателно за спорта – в него винаги има победители и победени. Биатлонистката ни Милена Тодорова остана на 16.3 секунди от подиума, завършвайки на болезненото четвърто място в спринта на 7,5 км. След финала, на пистата, Милена изля емоциите си, подплатени със сълзи на разочарование, а пък по-късно във Фейсбук тя изписа болката си:
"4. Оставих цялото си сърце в това състезание и всички емоции, които изпитах от него ме карат да обичам този спорт още повече!" – думи показващи цялостната същност на спорта.
Тепърва ще се правят анализи и заключения, обзори и ще се дават оценки. Фактите обаче са такива, че спортистите ни се представиха повече от достойно и този път оправдаха нашите очаквания.
Всички се надявахме на медал в сноуборда и той стана факт. В така обичания за нас биатлон винаги таим дълбокоскрити надежди и те изплуваха с новоизгрялата звезда на Лора Христова.
До края на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, Италия за Лора остана още едно голямо събитие. В него тя няма да е със ски и пушка! В него тя ще бъде с най-важния елемент – българския флаг. Бронзовата медалистка ще бъде заслужено нашият знаменосец в церемонията по закриването на игрите, която ще се състои във Верона.
1 Опааа
Коментиран от #2, #15
21:37 21.02.2026
2 Тьпак!
До коментар #1 от "Опааа":Я виж съседите ни Сърбия,Гърция,Румъния,Турция колко имат.Имат нула медали.
Коментиран от #16
21:47 21.02.2026
3 Путин
21:51 21.02.2026
4 Ганчев
Коментиран от #7, #11
21:55 21.02.2026
5 Хмм
22:02 21.02.2026
6 Геле,
Разбра ли ме.
22:03 21.02.2026
7 Ганчев
До коментар #4 от "Ганчев":За отбелязване е същo,че и руснаците имат нула медали.
22:06 21.02.2026
8 Госあ
22:12 21.02.2026
9 Пецата
22:12 21.02.2026
11 Глупак
До коментар #4 от "Ганчев":През 1989 България беше кандидат за провеждането на ЗОИ ,а сега се провеждат зимни спортове по биатлон на Петрохан.
Коментиран от #13
22:30 21.02.2026
13 Я па тоа
До коментар #11 от "Глупак":Аз мога да се кандидатирам за ходжа...А и 89 фалирахме.
23:01 21.02.2026
14 Перо
04:56 22.02.2026
15 Българин
До коментар #1 от "Опааа":Когато имахме държва, НРБ печелеше дестеки медали от всяка зимна олимпиада. Само от Лейк Плесид имаме 7 златни медала. А сега два бронзови са голямото ни постижение!
06:27 22.02.2026
16 Истината
До коментар #2 от "Тьпак!":Но на летни винаги са пред нас...
Коментиран от #17
06:40 22.02.2026
17 И другите...
До коментар #16 от "Истината":.. след 1989 ...
06:45 22.02.2026