Светът е Олимпиада, а България е една голяма частица от него

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 са в своето навечерие.

Ден преди финала завърши българското представяне по снежните писти на Италия. Имахме очаквания и потенциал за още едно отличие, но това така и не се случи. В масовия старт на 12,5 км в биатлона Лора Христова се движеше много добре, но последната – четвърта стрелба бе най-слабата ѝ за цялата Олимпиада и тя не можа да се бори за медал.

България завършва надпреварата с два бронзови медала!

Именно единят беше спечелен от Лора Христова, която се превърна в приятната изненада, най-вече с превъзходната си стрелба, с която впечатли всички коментатори, анализатори и фенове в световен мащаб. Българската прима на зимните спортове, родена в Троян преди едва 22 години, завоюва своето най-високо отличие в индивидуалния старт на 15 километра.

Дни преди това друг млад български състезател – Тервел Замфиров се поздрави с медал в паралелния гигантски слалом. 20-годишният спортист спечели „малкия финал” след фото финиш.

Трябва да се отбележи и още едно родно представяне, което е показателно за спорта – в него винаги има победители и победени. Биатлонистката ни Милена Тодорова остана на 16.3 секунди от подиума, завършвайки на болезненото четвърто място в спринта на 7,5 км. След финала, на пистата, Милена изля емоциите си, подплатени със сълзи на разочарование, а пък по-късно във Фейсбук тя изписа болката си:

"4. Оставих цялото си сърце в това състезание и всички емоции, които изпитах от него ме карат да обичам този спорт още повече!" – думи показващи цялостната същност на спорта.

Тепърва ще се правят анализи и заключения, обзори и ще се дават оценки. Фактите обаче са такива, че спортистите ни се представиха повече от достойно и този път оправдаха нашите очаквания.

Всички се надявахме на медал в сноуборда и той стана факт. В така обичания за нас биатлон винаги таим дълбокоскрити надежди и те изплуваха с новоизгрялата звезда на Лора Христова.

До края на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, Италия за Лора остана още едно голямо събитие. В него тя няма да е със ски и пушка! В него тя ще бъде с най-важния елемент – българския флаг. Бронзовата медалистка ще бъде заслужено нашият знаменосец в церемонията по закриването на игрите, която ще се състои във Верона.