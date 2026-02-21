Новини
Мнения »
Светът е Олимпиада, а България е една голяма частица от него

21 Февруари, 2026 21:21 1 621 17

  • сноуборд-
  • биатлон-
  • българия-
  • олимпиада-
  • зимни олимпийски игри-
  • милано-кортина-
  • медали

Лора Христова и Тервел Замфиров наредиха страната ни сред държавите медалисти на най-значимото спортно събитие на планетата

Светът е Олимпиада, а България е една голяма частица от него - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 са в своето навечерие.

Ден преди финала завърши българското представяне по снежните писти на Италия. Имахме очаквания и потенциал за още едно отличие, но това така и не се случи. В масовия старт на 12,5 км в биатлона Лора Христова се движеше много добре, но последната – четвърта стрелба бе най-слабата ѝ за цялата Олимпиада и тя не можа да се бори за медал.

България завършва надпреварата с два бронзови медала!

Именно единят беше спечелен от Лора Христова, която се превърна в приятната изненада, най-вече с превъзходната си стрелба, с която впечатли всички коментатори, анализатори и фенове в световен мащаб. Българската прима на зимните спортове, родена в Троян преди едва 22 години, завоюва своето най-високо отличие в индивидуалния старт на 15 километра.

Дни преди това друг млад български състезател – Тервел Замфиров се поздрави с медал в паралелния гигантски слалом. 20-годишният спортист спечели „малкия финал” след фото финиш.

Трябва да се отбележи и още едно родно представяне, което е показателно за спорта – в него винаги има победители и победени. Биатлонистката ни Милена Тодорова остана на 16.3 секунди от подиума, завършвайки на болезненото четвърто място в спринта на 7,5 км. След финала, на пистата, Милена изля емоциите си, подплатени със сълзи на разочарование, а пък по-късно във Фейсбук тя изписа болката си:

"4. Оставих цялото си сърце в това състезание и всички емоции, които изпитах от него ме карат да обичам този спорт още повече!" – думи показващи цялостната същност на спорта.

Тепърва ще се правят анализи и заключения, обзори и ще се дават оценки. Фактите обаче са такива, че спортистите ни се представиха повече от достойно и този път оправдаха нашите очаквания.

Всички се надявахме на медал в сноуборда и той стана факт. В така обичания за нас биатлон винаги таим дълбокоскрити надежди и те изплуваха с новоизгрялата звезда на Лора Христова.

До края на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, Италия за Лора остана още едно голямо събитие. В него тя няма да е със ски и пушка! В него тя ще бъде с най-важния елемент – българския флаг. Бронзовата медалистка ще бъде заслужено нашият знаменосец в церемонията по закриването на игрите, която ще се състои във Верона.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опааа

    15 16 Отговор
    “ Фактите обаче са такива, че спортистите ни се представиха повече от достойно и този път оправдаха нашите очаквания.” УЖАС! Лазаров мисирко добре ли си??? Достойно и са оправдали нашите очаквания??? Кои наши бе мисирко??? Какво достойно видя от 20 туристи там? Два медала БРОНЗ!

    Коментиран от #2, #15

    21:37 21.02.2026

  • 2 Тьпак!

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Я виж съседите ни Сърбия,Гърция,Румъния,Турция колко имат.Имат нула медали.

    Коментиран от #16

    21:47 21.02.2026

  • 3 Путин

    5 1 Отговор
    Зеленият ме ядоса нещо ще му пусна една ракетка Х-101 с обсег 4500км.

    21:51 21.02.2026

  • 4 Ганчев

    6 2 Отговор
    До 1989 година на зимни ОИ имахме само един медал .След това 7,8 медала.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #7, #11

    21:55 21.02.2026

  • 5 Хмм

    16 1 Отговор
    Млади и красиви, на следващата олимпиада злато, успех!

    22:02 21.02.2026

  • 6 Геле,

    5 1 Отговор
    Колкото и да е голяма частицата, тя си остава частица.
    Разбра ли ме.

    22:03 21.02.2026

  • 7 Ганчев

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ганчев":

    За отбелязване е същo,че и руснаците имат нула медали.

    22:06 21.02.2026

  • 8 Госあ

    3 5 Отговор
    Зимните спортове са по-технични и трудни. За по-интелигентни хора. Не са за селендури. Фрийстайл сноуборда с трите си дисциплини и фрийстайл ските, като спускането също може да се добави са най атрактивните дисциплини. Отложиха халфпайп ски -жени, където красивата и умна Айлийн Гу трябва да вземе злато. Освен невероятен атлет и модел, тя е студентка в Станфорд. Добре ли е ?

    22:12 21.02.2026

  • 9 Пецата

    1 5 Отговор
    Галфоните се излагат като кифладжии разбираш ли ама с кофти матриал толкоз 🤣

    22:12 21.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Глупак

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганчев":

    През 1989 България беше кандидат за провеждането на ЗОИ ,а сега се провеждат зимни спортове по биатлон на Петрохан.

    Коментиран от #13

    22:30 21.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Я па тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Глупак":

    Аз мога да се кандидатирам за ходжа...А и 89 фалирахме.

    23:01 21.02.2026

  • 14 Перо

    6 1 Отговор
    Два бронзови медала не са повод за гордост! При това не участват големите сили в зимните спортове като Русия и Беларус!

    04:56 22.02.2026

  • 15 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    Когато имахме държва, НРБ печелеше дестеки медали от всяка зимна олимпиада. Само от Лейк Плесид имаме 7 златни медала. А сега два бронзови са голямото ни постижение!

    06:27 22.02.2026

  • 16 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тьпак!":

    Но на летни винаги са пред нас...

    Коментиран от #17

    06:40 22.02.2026

  • 17 И другите...

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

    .. след 1989 ...

    06:45 22.02.2026