Американците се притесняват от иранската ядрена програма, но не вярват на Тръмп

Американците се притесняват от иранската ядрена програма, но не вярват на Тръмп

26 Февруари, 2026 13:38 521 7

Социологическо проучване показва силни опасения за Иран и ниско доверие към преценките на президента при военни действия

Повечето граждани на Съединените щати продължават да възприемат Иран като заплаха заради ядрената му програма, но същевременно не се доверяват на президента Доналд Тръмп при въпросите за употреба на военна сила в чужбина, показва проучване на Асошиейтед Прес, проведено преди нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран, предава БТА.

Според резултатите около половината от пълнолетните американци са „много“ или „изключително“ обезпокоени от иранската ядрена програма и я смятат за пряка заплаха за САЩ. Около 30% са „умерено“ загрижени, а едва 20% заявяват, че са „неособено“ или „изобщо не са“ обезпокоени.

Проучването е проведено между 19 и 23 февруари на фона на нарастващото военно напрежение в Близкия изток. САЩ се стремят да постигнат споразумение, което да ограничи ядрената програма на Иран и да предотврати разработването на ядрени оръжия, докато Техеран твърди, че програмата е мирна и отказва да спре обогатяването на уран или да предаде запасите си от високообогатен уран.

Въпреки че 61% от американците смятат, че Иран е враг на страната, само 30% изразяват „голямо“ или „доста голямо“ доверие в преценката на Тръмп по отношение на чуждестранни противници и военни действия. Дори сред републиканците, особено по-младите, съществуват съмнения относно способността му да взема правилни решения в тези въпроси.

Проучването също така показва, че опасенията от иранската ядрена програма са по-силни сред по-възрастните американци: около 60% от тях са „силно обезпокоени“, докато сред под 45-годишните този дял е едва около една трета. Агенцията посочва, че дългогодишното напрежение около Иран вероятно обяснява по-силното притеснение сред по-възрастното население.


  • 1 Чуйте!

    3 0 Отговор
    Днес ни трябват силни молитви за опазване на мира на планетата!
    На варненското летище около час и половина бели самолети без обозначителни знаци на всеки 4 минути са кацали.
    Или да разтоварват гориво, или се готвят за нощен удар!
    Софийското летище ще бъде затворено през нощта.
    Вероятно и пловдивското и бургаското.

    Иран е заявил, че всеки, който даде коридор за американците да ударят по Иран, ще бъде ударен в отговор на верността си към Щатите!

    Ние сме в обсега на ракета номер 9 на Иранските сили!

    Усилете молитвите. Създайте защитен купол от огнена стена над България!
    Да не могат да излетят оттук и нито една ракета да не падне над родината ни! Дори и в празно поле!
    България е свята!
    Сега е време да покажем Силата на своя дух! Заедно!
    Моля разпространете!

    13:39 26.02.2026

  • 2 Сталин

    5 0 Отговор
    "Не виждам много бъдеще за американците в тяхната разложена страна ,те имат своите расови проблеми,проблемът със социалните неравенства . Чувствата ми срещу американизма са чувства на омраза и дълбоко отвращение ,всичко в поведението на американското общество разкрива,че неговата половина е юдеизирана и другата половина негроизирана.Как някой може да очаква такава държава да издържи?"

    -Адолф Хитлер

    13:42 26.02.2026

  • 3 нннн

    7 0 Отговор
    Глупости. Половината американци не знаят даже къде е Иран.

    13:44 26.02.2026

  • 4 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Всичко което прави Тръмп е американска политика той не решава сам,не сме по времето на кралете .

    13:46 26.02.2026

  • 5 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Всеки ден милиони американци се събуждат притеснени от иранската ядрена програма.

    13:56 26.02.2026

  • 6 Констатация

    0 0 Отговор
    Иран е на разстояние над 10 000 км. от границите на САЩ.

    14:01 26.02.2026

  • 7 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

