Американците се притесняват от иранската ядрена програма, но не вярват на Тръмп

Повечето граждани на Съединените щати продължават да възприемат Иран като заплаха заради ядрената му програма, но същевременно не се доверяват на президента Доналд Тръмп при въпросите за употреба на военна сила в чужбина, показва проучване на Асошиейтед Прес, проведено преди нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран, предава БТА.

Според резултатите около половината от пълнолетните американци са „много“ или „изключително“ обезпокоени от иранската ядрена програма и я смятат за пряка заплаха за САЩ. Около 30% са „умерено“ загрижени, а едва 20% заявяват, че са „неособено“ или „изобщо не са“ обезпокоени.

Проучването е проведено между 19 и 23 февруари на фона на нарастващото военно напрежение в Близкия изток. САЩ се стремят да постигнат споразумение, което да ограничи ядрената програма на Иран и да предотврати разработването на ядрени оръжия, докато Техеран твърди, че програмата е мирна и отказва да спре обогатяването на уран или да предаде запасите си от високообогатен уран.

Въпреки че 61% от американците смятат, че Иран е враг на страната, само 30% изразяват „голямо“ или „доста голямо“ доверие в преценката на Тръмп по отношение на чуждестранни противници и военни действия. Дори сред републиканците, особено по-младите, съществуват съмнения относно способността му да взема правилни решения в тези въпроси.

Проучването също така показва, че опасенията от иранската ядрена програма са по-силни сред по-възрастните американци: около 60% от тях са „силно обезпокоени“, докато сред под 45-годишните този дял е едва около една трета. Агенцията посочва, че дългогодишното напрежение около Иран вероятно обяснява по-силното притеснение сред по-възрастното население.