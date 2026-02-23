Радев пред "Берлинер Цайтунг": "Трябва да говорим с Русия“

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Определяйки се като човек на дълга, който цял живот е служил на българския народ, Румен Радев обяснява решението си да основе партия и да влезе в реалната политика с очакванията на хората: „Последвах призива и молбата на българския народ“, казва той пред вестник „Берлинер Цайтунг“. Според него това е шанс да бъдат реализирани надеждите на хората: „България да ускори европейската си интеграция и да се превърне в модерна, демократична и свободна европейска страна“.

В тази връзка Радев припомня масовите протести срещу правителството, което по думите му е “служило на определени олигархични интереси.

Инвестиции във въоръжаването

На въпрос за инвестициите на германски компании като Райнметал“, Радев заявява, че превъоръжаването е едновременно икономическа възможност и необходимост, продиктувана от въпроса за сигурността: „Това е решаваща крачка напред – не само за въвеждането на нови технологии и стандарти в България. Това е ключова стъпка в инвестирането в нашето стратегическо сътрудничество, защото Европа се нуждае от повече сигурност, по-силна отбранително-индустриална база и повече научни изследвания в отбраната“, посочва той пред германското издание.

„Берлинер Цайтунг“ припомня, че в миналото Радев е бил доста скептичен по въпроса за военните помощи за Украйна е го пита как това се съчетава с ролята на България като производител на оръжие. В отговора си Радев заявява, че е важно да се укрепи отбранителният стълб на Европа. „Затова трябва да си сътрудничим, да обменяме знания и ноу-хау и да споделяме идеи как да развиваме този сектор заедно. Това е добавената стойност на стратегическите ни отношения с Германия“, казва той.

Повече дипломация във връзка с Русия

Що се отнася до Украйна, Радев би желал да има повече дипломация. „Досега се концентрирахме основно върху военната и икономическа подкрепа, но не сме използвали всички дипломатически инструменти. Сега виждам промяна сред европейските лидери към по-реалистичен подход към войната в Украйна“, казва бившият български президент.

В тази връзка Радев се обявява за възобновяването на диалога с Русия: „Трябва да разговаряме с Русия, защото без диалог архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и постоянно мислене за война. Трябва да преминем на следващото ниво и да мислим за мир. (…) Да, нуждаем се от по-силни отбранителни способности, но едновременно с това трябва да работим за мир с всички налични дипломатически средства“, посочва той.

Решението за Съвета за мир на Тръмп

По-нататък Радев разкрива какво мисли за включването на България в „Съвета за мир“ на американския президент Доналд Тръмп. Той смята за странно, че това е било направено от правителство в оставка. Според него става въпрос за прибързано решение, което е било скрито от парламента и президентската институция. На въпрос дали би отменил това решение, ако бъде избран за министър-председател, Радев казва: „В тези динамични обстоятелства много неща могат да се променят. Но темата трябва да бъде обсъдена в българския парламент. Юридическата ни общност посочи редица пречки пред ратификацията на този важен документ. България подкрепя всички мирни усилия, но те трябва да са в съответствие с Конституцията, европейското право и парламентарните изисквания.“

Запитан какви рискове вижда днес от въвеждането на еврото, след като в миналото е бил критичен по този въпрос Радев казва, че един референдум по въпроса е щял да бъде най-демократичният подход. „Еврото може да донесе много ползи, като инвестиции и отваряне на пазарите, но трябваше да бъде съпроводено със защитни мерки за най-уязвимите. Правителството не успя да овладее ценовия натиск и да въведе финансови буфери за защита на най-застрашените групи“, гласи оценката на Радев, който в тази връзка припомня, че около 1,5 милиона души в България живеят на ръба на бедността или в социално изключване.

Прием на Украйна в ЕС?

Германското издание се интересува също какво мисли Радев по въпроса за приемането на Украйна в ЕС. „Украйна се нуждае от нашата подкрепа и надежда. Но съществуват ясни критерии за членство – Копенхагенските критерии. Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и преминават през тежки реформи. Ако прибързаме с Украйна, рискуваме да подкопаем принципите на ЕС. Който изпълни критериите, той трябва да бъде приет първи“, казва Радев.

Включително Северна Македония ли, гласи следващият въпрос към него. Радев е категоричен, че Северна Македония трябва да промени конституцията си и да включи в нея българите, наред с шест други нации, като се позовава на постигнатия европейски консенсус от юли 2022 година. „Едва тогава преговорите могат да започнат. Искаме Северна Македония да се присъедини към ЕС възможно най-скоро. Не искаме граници или контролни пунктове. Искаме хората от двете страни на границата да могат свободно да живеят, работят и общуват помежду си“, посочва още Румен Радев в интервюто си за „Берлинер Цайтунг“.