Радев пред "Берлинер Цайтунг": "Трябва да говорим с Русия“

Определяйки се като човек на дълга, който цял живот е служил на българския народ, Румен Радев обяснява решението си да основе партия и да влезе в реалната политика с очакванията на хората: „Последвах призива и молбата на българския народ“, казва той пред вестник „Берлинер Цайтунг“. Според него това е шанс да бъдат реализирани надеждите на хората: „България да ускори европейската си интеграция и да се превърне в модерна, демократична и свободна европейска страна“.
В тази връзка Радев припомня масовите протести срещу правителството, което по думите му е “служило на определени олигархични интереси.
Инвестиции във въоръжаването
На въпрос за инвестициите на германски компании като Райнметал“, Радев заявява, че превъоръжаването е едновременно икономическа възможност и необходимост, продиктувана от въпроса за сигурността: „Това е решаваща крачка напред – не само за въвеждането на нови технологии и стандарти в България. Това е ключова стъпка в инвестирането в нашето стратегическо сътрудничество, защото Европа се нуждае от повече сигурност, по-силна отбранително-индустриална база и повече научни изследвания в отбраната“, посочва той пред германското издание.
„Берлинер Цайтунг“ припомня, че в миналото Радев е бил доста скептичен по въпроса за военните помощи за Украйна е го пита как това се съчетава с ролята на България като производител на оръжие. В отговора си Радев заявява, че е важно да се укрепи отбранителният стълб на Европа. „Затова трябва да си сътрудничим, да обменяме знания и ноу-хау и да споделяме идеи как да развиваме този сектор заедно. Това е добавената стойност на стратегическите ни отношения с Германия“, казва той.
Повече дипломация във връзка с Русия
Що се отнася до Украйна, Радев би желал да има повече дипломация. „Досега се концентрирахме основно върху военната и икономическа подкрепа, но не сме използвали всички дипломатически инструменти. Сега виждам промяна сред европейските лидери към по-реалистичен подход към войната в Украйна“, казва бившият български президент.
В тази връзка Радев се обявява за възобновяването на диалога с Русия: „Трябва да разговаряме с Русия, защото без диалог архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и постоянно мислене за война. Трябва да преминем на следващото ниво и да мислим за мир. (…) Да, нуждаем се от по-силни отбранителни способности, но едновременно с това трябва да работим за мир с всички налични дипломатически средства“, посочва той.
Решението за Съвета за мир на Тръмп
По-нататък Радев разкрива какво мисли за включването на България в „Съвета за мир“ на американския президент Доналд Тръмп. Той смята за странно, че това е било направено от правителство в оставка. Според него става въпрос за прибързано решение, което е било скрито от парламента и президентската институция. На въпрос дали би отменил това решение, ако бъде избран за министър-председател, Радев казва: „В тези динамични обстоятелства много неща могат да се променят. Но темата трябва да бъде обсъдена в българския парламент. Юридическата ни общност посочи редица пречки пред ратификацията на този важен документ. България подкрепя всички мирни усилия, но те трябва да са в съответствие с Конституцията, европейското право и парламентарните изисквания.“
Запитан какви рискове вижда днес от въвеждането на еврото, след като в миналото е бил критичен по този въпрос Радев казва, че един референдум по въпроса е щял да бъде най-демократичният подход. „Еврото може да донесе много ползи, като инвестиции и отваряне на пазарите, но трябваше да бъде съпроводено със защитни мерки за най-уязвимите. Правителството не успя да овладее ценовия натиск и да въведе финансови буфери за защита на най-застрашените групи“, гласи оценката на Радев, който в тази връзка припомня, че около 1,5 милиона души в България живеят на ръба на бедността или в социално изключване.
Прием на Украйна в ЕС?
Германското издание се интересува също какво мисли Радев по въпроса за приемането на Украйна в ЕС. „Украйна се нуждае от нашата подкрепа и надежда. Но съществуват ясни критерии за членство – Копенхагенските критерии. Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и преминават през тежки реформи. Ако прибързаме с Украйна, рискуваме да подкопаем принципите на ЕС. Който изпълни критериите, той трябва да бъде приет първи“, казва Радев.
Включително Северна Македония ли, гласи следващият въпрос към него. Радев е категоричен, че Северна Македония трябва да промени конституцията си и да включи в нея българите, наред с шест други нации, като се позовава на постигнатия европейски консенсус от юли 2022 година. „Едва тогава преговорите могат да започнат. Искаме Северна Македония да се присъедини към ЕС възможно най-скоро. Не искаме граници или контролни пунктове. Искаме хората от двете страни на границата да могат свободно да живеят, работят и общуват помежду си“, посочва още Румен Радев в интервюто си за „Берлинер Цайтунг“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #13, #26, #49
23:04 23.02.2026
2 Резидента
Ало, службите, пиете ли кафенце?
23:06 23.02.2026
3 Промяна
23:08 23.02.2026
4 Промяна
23:14 23.02.2026
5 ИСТИНСКИ ДЪРЖАВНИК
Коментиран от #8, #25
23:15 23.02.2026
6 Анонимни
23:16 23.02.2026
7 ХА ХА
Младите неискат да говорят с русия, те искат да говорят на англииски за цивилизация.
Русия е само магазин от който да си купиш нещо, ако иска да продава, като неиска има и други магазини.
Коментиран от #48
23:16 23.02.2026
8 Промяна
До коментар #5 от "ИСТИНСКИ ДЪРЖАВНИК":ХАХАХАХАХА И КЪДЕ ГО ВИДЯ КАТО ТАКЪВ ХАХАХАХАХАХА 10 ПРОЦЕНТА ЗА МЕСИЯТААААА
23:17 23.02.2026
9 Хохо Бохо
23:17 23.02.2026
10 Опа
Коментиран от #19
23:20 23.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бегай
23:22 23.02.2026
13 ХА ХА
До коментар #1 от "Това":Тоя незнае на кой свет се намира, он се е сраснал с миг29 дето и рушнята неиска да го използва, става само за дръвчене и возене.
23:23 23.02.2026
14 Аз съм
23:26 23.02.2026
15 Анонимен
23:31 23.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Удри
23:35 23.02.2026
18 Чакай малко
Коментиран от #21
23:36 23.02.2026
19 Упс
До коментар #10 от "Опа":Ако не сменят ПРАСЕШКИТЕ тролове герб -нново начало ще имат общо 15%.
Правите обратен ефект.
Коментиран от #22, #23
23:40 23.02.2026
20 Никой
23:42 23.02.2026
21 Чакай,чака
До коментар #18 от "Чакай малко":Дебелото момче колко дни е работил???
Коментиран от #29
23:45 23.02.2026
22 Няма как да стане
До коментар #19 от "Упс":ГЕРБ имат твърд електорат от от поне 650000 гласа, а ДПС ново начало 700000 гласа. Вие жълтопаветните имате само 350000 гласа.
Коментиран от #27
23:45 23.02.2026
23 Опа
До коментар #19 от "Упс":Какъв обратен ефект бе лум-пен, ти така или иначе ти ще гласуваш за партията на пудела.
23:50 23.02.2026
24 цървул
23:54 23.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 големдебил
До коментар #1 от "Това":Не го знам какъв е ама толкова злобно човече рядко се среща.
23:59 23.02.2026
27 😀🤣😂😅
До коментар #22 от "Няма как да стане":🥳🥳🥳🥳
00:00 24.02.2026
28 Радев пред "Берлинер Цайтунг": "Трябва
Коментиран от #40
00:00 24.02.2026
29 Ами
До коментар #21 от "Чакай,чака":Дебелото момче никога не е бил на държавна хранилка и е работил в частния сектор. Още въпроси имаш ли?
00:00 24.02.2026
30 Анджо
00:01 24.02.2026
31 Защо
00:02 24.02.2026
32 Анани
Коментиран от #37
00:10 24.02.2026
33 Социология
00:16 24.02.2026
34 СИЛНА Е ДУМОКРАЦИЯТА В ЕВРОПА.
00:19 24.02.2026
35 САМО ДА ПОЯСНИМ
00:26 24.02.2026
36 Плоските номера
00:30 24.02.2026
37 Амафани
До коментар #32 от "Анани":не ти я вярна прогнозата... Няма да валят камъни на 19.04....
00:31 24.02.2026
38 Тодор
Още когато той първи лансира идеята за промяна в македонската конституция беше ясно, че те рано или късно ще я променят и така ще ги приемат в ЕС.
Може ли един президент да предложи толкова глупаво нещо и то да остане единствения критерий за С. Македония?
Никой вече не говори да признаят историята такава каквато е, да си променят учебниците, да спре езика на омразата, да няма гонения на българи.
Напротив Мицкоски иска България да признае македонско малцинство у нас?
И на фона на всичко това Радев тръби в Германия, че само като си променят конституцията и пътя им е отворен за ЕС, това си е живо предателство към България.
Коментиран от #39
00:39 24.02.2026
39 таксиджия 🚖
До коментар #38 от "Тодор":Естествено! Какво пчаквате от краварски агент Радев Боташов. Човекът работи за Републиканската партия.
00:47 24.02.2026
40 Смешник
До коментар #28 от "Радев пред "Берлинер Цайтунг": "Трябва":Ами руски е какъв да е Смешник
Коментиран от #50
00:57 24.02.2026
41 Решетников
01:00 24.02.2026
42 Говорете си, Радев, говорете си
01:11 24.02.2026
43 Гориил
02:16 24.02.2026
44 Наблюдател
Не случайно социологията му дава над 30 процента подкрепа за предстоящите избори и тя ще нараства.
Вижда се, че на всички негови противници им се тресат гащите и има защо, чакат ги тежки времена.
02:41 24.02.2026
45 Ала Бала
Явно този който дърпа конците е един и същ.
Мисля че у нас има повече индивиди които се впечатляват от зеления нарко бос и неговите джуджета отколкто от Българският президент или българо мислещи политици.
02:47 24.02.2026
46 Ха ха ха
03:40 24.02.2026
47 Без власт
А сега като какъв ще иска да говори и с кого ще говори?
И аз мога да говоря с "Русия", ще се обадя на едни руснаци да си роговорим
03:43 24.02.2026
48 Бензиностанция
До коментар #7 от "ХА ХА":Русия е по-точно бензиностанция, от която може да си купиш само гориво с вода, както ми се случи наскоро.
03:46 24.02.2026
49 Тримореца Крадев
До коментар #1 от "Това":е лицемерен опртюнист и нищо по-различно от останалите крадливи национални предатели и престъпници.
03:55 24.02.2026
50 Аве, бyнaк
До коментар #40 от "Смешник":Тоя ЦРУ агент, ако е руски майка ти е окраинска. А всъщност тя окраинска ли е?
03:57 24.02.2026
51 Кукуригу
04:06 24.02.2026
52 Браво
Какво е отношението на Радев към значката на ревера на служебния външен министър?
04:35 24.02.2026