Радев пред "Берлинер Цайтунг": "Трябва да говорим с Русия“
  Тема: Украйна

Радев пред "Берлинер Цайтунг": "Трябва да говорим с Русия“

23 Февруари, 2026 23:01

"Украйна не е готова за членство в ЕС, а с Русия трябва да се разговаря", казва Румен Радев в интервю за вестник "Берлинер Цайтунг"

Радев пред "Берлинер Цайтунг": "Трябва да говорим с Русия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Определяйки се като човек на дълга, който цял живот е служил на българския народ, Румен Радев обяснява решението си да основе партия и да влезе в реалната политика с очакванията на хората: „Последвах призива и молбата на българския народ“, казва той пред вестник „Берлинер Цайтунг“. Според него това е шанс да бъдат реализирани надеждите на хората: „България да ускори европейската си интеграция и да се превърне в модерна, демократична и свободна европейска страна“.

В тази връзка Радев припомня масовите протести срещу правителството, което по думите му е “служило на определени олигархични интереси.

Още новини от Украйна

Инвестиции във въоръжаването

На въпрос за инвестициите на германски компании като Райнметал“, Радев заявява, че превъоръжаването е едновременно икономическа възможност и необходимост, продиктувана от въпроса за сигурността: „Това е решаваща крачка напред – не само за въвеждането на нови технологии и стандарти в България. Това е ключова стъпка в инвестирането в нашето стратегическо сътрудничество, защото Европа се нуждае от повече сигурност, по-силна отбранително-индустриална база и повече научни изследвания в отбраната“, посочва той пред германското издание.

„Берлинер Цайтунг“ припомня, че в миналото Радев е бил доста скептичен по въпроса за военните помощи за Украйна е го пита как това се съчетава с ролята на България като производител на оръжие. В отговора си Радев заявява, че е важно да се укрепи отбранителният стълб на Европа. „Затова трябва да си сътрудничим, да обменяме знания и ноу-хау и да споделяме идеи как да развиваме този сектор заедно. Това е добавената стойност на стратегическите ни отношения с Германия“, казва той.

Повече дипломация във връзка с Русия

Що се отнася до Украйна, Радев би желал да има повече дипломация. „Досега се концентрирахме основно върху военната и икономическа подкрепа, но не сме използвали всички дипломатически инструменти. Сега виждам промяна сред европейските лидери към по-реалистичен подход към войната в Украйна“, казва бившият български президент.

В тази връзка Радев се обявява за възобновяването на диалога с Русия: „Трябва да разговаряме с Русия, защото без диалог архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и постоянно мислене за война. Трябва да преминем на следващото ниво и да мислим за мир. (…) Да, нуждаем се от по-силни отбранителни способности, но едновременно с това трябва да работим за мир с всички налични дипломатически средства“, посочва той.

Решението за Съвета за мир на Тръмп

По-нататък Радев разкрива какво мисли за включването на България в „Съвета за мир“ на американския президент Доналд Тръмп. Той смята за странно, че това е било направено от правителство в оставка. Според него става въпрос за прибързано решение, което е било скрито от парламента и президентската институция. На въпрос дали би отменил това решение, ако бъде избран за министър-председател, Радев казва: „В тези динамични обстоятелства много неща могат да се променят. Но темата трябва да бъде обсъдена в българския парламент. Юридическата ни общност посочи редица пречки пред ратификацията на този важен документ. България подкрепя всички мирни усилия, но те трябва да са в съответствие с Конституцията, европейското право и парламентарните изисквания.“

Запитан какви рискове вижда днес от въвеждането на еврото, след като в миналото е бил критичен по този въпрос Радев казва, че един референдум по въпроса е щял да бъде най-демократичният подход. „Еврото може да донесе много ползи, като инвестиции и отваряне на пазарите, но трябваше да бъде съпроводено със защитни мерки за най-уязвимите. Правителството не успя да овладее ценовия натиск и да въведе финансови буфери за защита на най-застрашените групи“, гласи оценката на Радев, който в тази връзка припомня, че около 1,5 милиона души в България живеят на ръба на бедността или в социално изключване.

Прием на Украйна в ЕС?

Германското издание се интересува също какво мисли Радев по въпроса за приемането на Украйна в ЕС. „Украйна се нуждае от нашата подкрепа и надежда. Но съществуват ясни критерии за членство – Копенхагенските критерии. Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и преминават през тежки реформи. Ако прибързаме с Украйна, рискуваме да подкопаем принципите на ЕС. Който изпълни критериите, той трябва да бъде приет първи“, казва Радев.

Включително Северна Македония ли, гласи следващият въпрос към него. Радев е категоричен, че Северна Македония трябва да промени конституцията си и да включи в нея българите, наред с шест други нации, като се позовава на постигнатия европейски консенсус от юли 2022 година. „Едва тогава преговорите могат да започнат. Искаме Северна Македония да се присъедини към ЕС възможно най-скоро. Не искаме граници или контролни пунктове. Искаме хората от двете страни на границата да могат свободно да живеят, работят и общуват помежду си“, посочва още Румен Радев в интервюто си за „Берлинер Цайтунг“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това

    6 11 Отговор
    Дава информация, че Радев е Тръмпист!

    Коментиран от #13, #26, #49

    23:04 23.02.2026

  • 2 Резидента

    19 17 Отговор
    120 000 фирми на руските шпиони, които не развиват никаква дейност в територията!
    Ало, службите, пиете ли кафенце?

    23:06 23.02.2026

  • 3 Промяна

    22 21 Отговор
    РАДЕВ СЛУЖИЛ ЦЯЛ ЖИВОТ СЛУЖИЛ НА СЕБЕ СИ МИЛИОНЕР Е ОТ ДЪРЖАВНАТА ТРАПЕЗА А КАТО ИСКАШ ТИЧАЙ ПРАВО ПРИ ПУТИН СЕГА НАЛИ ВСЕ СИ СЛУЖИЛ ХАХАХАХАХАХА ХАХАХА НАПРАВО СЪМ ПОТРЕСЕНА ОТ РАДЕВОТО ИЗЯВЛЕНИЕ

    23:08 23.02.2026

  • 4 Промяна

    13 16 Отговор
    МАСОВИ ПРОТЕСТИ ХАХАХАХА ЗАЩОЛЪЖЕШ ИЗПОЛЗВАХТЕ КОСТАДИНОВ ДОКАРВАШЕ С АВТОБУСИ БЕДНИ ХОРИЦА ЗА МАСОВКА А НЕ КАЗА ЗА МЕТЕЖИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ПАЛЕХА ЧУПЕХА БЕЗЧИНСТВАХА РАДЕВ ТОВА СА МЕТЕЖИ А ЙОТОВА РЮБЕЗНО НАЗНАЧИ ГЮРОВОТО РАДЕВ КАКВИ ГИ ИЗМИСЛЯШ ИЗЛАГАШ БЪЛГАРИЯ АМА НЕ ТИ ПУКА

    23:14 23.02.2026

  • 5 ИСТИНСКИ ДЪРЖАВНИК

    19 27 Отговор
    И ГЕНЕРАЛ И ПРЕЗИДЕНТ..........!!!👍

    Коментиран от #8, #25

    23:15 23.02.2026

  • 6 Анонимни

    15 7 Отговор
    Радев шарлатани дерибеи успешно управляват служебните сега

    23:16 23.02.2026

  • 7 ХА ХА

    14 18 Отговор
    Па разговаряй бе кой ти пречи, бсп разговаря костя разговаря, волен разговаря са е твой ред.
    Младите неискат да говорят с русия, те искат да говорят на англииски за цивилизация.
    Русия е само магазин от който да си купиш нещо, ако иска да продава, като неиска има и други магазини.

    Коментиран от #48

    23:16 23.02.2026

  • 8 Промяна

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "ИСТИНСКИ ДЪРЖАВНИК":

    ХАХАХАХАХА И КЪДЕ ГО ВИДЯ КАТО ТАКЪВ ХАХАХАХАХАХА 10 ПРОЦЕНТА ЗА МЕСИЯТААААА

    23:17 23.02.2026

  • 9 Хохо Бохо

    9 9 Отговор
    УЖАС...

    23:17 23.02.2026

  • 10 Опа

    12 7 Отговор
    Цайтунг са медии на Александър и Джордж Сорос. Явно нашите соросоиди и по-точно Иван Кръстев са осигурили трибуна на Радев. Сглобката е ясна.

    Коментиран от #19

    23:20 23.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бегай

    18 13 Отговор
    Украйна си беше, и си е европейска държава ! А с путин(русия) няма какво да се разговаря.

    23:22 23.02.2026

  • 13 ХА ХА

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Тоя незнае на кой свет се намира, он се е сраснал с миг29 дето и рушнята неиска да го използва, става само за дръвчене и возене.

    23:23 23.02.2026

  • 14 Аз съм

    18 9 Отговор
    Сериозно ли ще поставите това нещо на снимката начело на държавата! Народе!!!!

    23:26 23.02.2026

  • 15 Анонимен

    14 8 Отговор
    Българи събудете се не се оставяйте да ви заблуждават МЕСИИИИИ фалшиви

    23:31 23.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Удри

    10 7 Отговор
    Кога Сарафов ще повдигне обвинения на Радев и обкръжението му в шпионаж в полза на чужда държава и ощетяване на държавата с договора с Боташ? Явно се чака Бойко и Делян да дойдат на власт и да тропнат по масата. Тогава и половината от ППДБ заминават в затвора.

    23:35 23.02.2026

  • 18 Чакай малко

    17 9 Отговор
    Радев цял живот е бил на държавна хранилка и няма един реален работен ден в живота си. Защо ни занимавате с него?

    Коментиран от #21

    23:36 23.02.2026

  • 19 Упс

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "Опа":

    Ако не сменят ПРАСЕШКИТЕ тролове герб -нново начало ще имат общо 15%.
    Правите обратен ефект.

    Коментиран от #22, #23

    23:40 23.02.2026

  • 20 Никой

    6 11 Отговор
    Русия ни освободи от фашизма - това са кръво-смъртни неща.

    23:42 23.02.2026

  • 21 Чакай,чака

    11 4 Отговор

    До коментар #18 от "Чакай малко":

    Дебелото момче колко дни е работил???

    Коментиран от #29

    23:45 23.02.2026

  • 22 Няма как да стане

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Упс":

    ГЕРБ имат твърд електорат от от поне 650000 гласа, а ДПС ново начало 700000 гласа. Вие жълтопаветните имате само 350000 гласа.

    Коментиран от #27

    23:45 23.02.2026

  • 23 Опа

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Упс":

    Какъв обратен ефект бе лум-пен, ти така или иначе ти ще гласуваш за партията на пудела.

    23:50 23.02.2026

  • 24 цървул

    8 3 Отговор
    злобен родоотстъпник

    23:54 23.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 големдебил

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Не го знам какъв е ама толкова злобно човече рядко се среща.

    23:59 23.02.2026

  • 27 😀🤣😂😅

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Няма как да стане":

    🥳🥳🥳🥳

    00:00 24.02.2026

  • 28 Радев пред "Берлинер Цайтунг": "Трябва

    5 7 Отговор
    Радев пред "Берлинер Цайтунг": "Трябва да говорим с Русия“ - "Чий е Крим? Как, чий е? Крим е руски..." твърдо отговори нашия омекнал Каунь.

    Коментиран от #40

    00:00 24.02.2026

  • 29 Ами

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Чакай,чака":

    Дебелото момче никога не е бил на държавна хранилка и е работил в частния сектор. Още въпроси имаш ли?

    00:00 24.02.2026

  • 30 Анджо

    6 7 Отговор
    На тоя защо му споменавате старото име, той вече не е румен радев, А е КЕШ БОТАШОВ подлогата на путин. Но народ който чака некой да го оправя е така, ще гласуват за тоя който се провали във всичко, А вие ги величаете. 👎👎👎👎

    00:01 24.02.2026

  • 31 Защо

    4 4 Отговор
    Лицето на с колата прилича на рапон.

    00:02 24.02.2026

  • 32 Анани

    2 8 Отговор
    Радев е човека за който ще се гласува. Браво.

    Коментиран от #37

    00:10 24.02.2026

  • 33 Социология

    2 3 Отговор
    Ще успеем!!!

    00:16 24.02.2026

  • 34 СИЛНА Е ДУМОКРАЦИЯТА В ЕВРОПА.

    6 2 Отговор
    ЩОМ И НА НАШИЯ КАУНЬ РАЗРЕШИХА ДА ОРТУВА, ДАЖЕ И ПРЕД ГЕРМАНСКА ГАЗЕТА. И НАШИЯТ КАУНЬ ГИ ИЗПЛЯСКА ЕДНИ - УМ ДА ТИ ЗАЙДЕ.... КАУНЯТ МАЙ ША НАДМИНЕ И ТИКВАТА В ОРТУВАНЕТО... ОСТАВА ПРАСЧО ДА НИ ОТЪРВЕ ОТ ПРИКАЗЛИВИТЕ ПЛОДОВЕ....

    00:19 24.02.2026

  • 35 САМО ДА ПОЯСНИМ

    5 2 Отговор
    НАШИЯТ КАУНЬ ИМА МНОГО ИМЕНА - КАВУН, КАУН, ПИПОН, ПЪПЕШ И ДР.... АКО ГИ СРЕЩНЕТЕ, ЗНАЙТЕ, ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА НАШИЯ КАУНЬ.

    00:26 24.02.2026

  • 36 Плоските номера

    5 0 Отговор
    Вземаш думите на Радев, делиш ги на две, пишеш две статии, с едната нахъсваш противниците му, а с другата отчайваш поддържниците. На това му казват ДВести!

    00:30 24.02.2026

  • 37 Амафани

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Анани":

    не ти я вярна прогнозата... Няма да валят камъни на 19.04....

    00:31 24.02.2026

  • 38 Тодор

    6 3 Отговор
    Националния предател Радев най-после се разкри за Македония.
    Още когато той първи лансира идеята за промяна в македонската конституция беше ясно, че те рано или късно ще я променят и така ще ги приемат в ЕС.
    Може ли един президент да предложи толкова глупаво нещо и то да остане единствения критерий за С. Македония?
    Никой вече не говори да признаят историята такава каквато е, да си променят учебниците, да спре езика на омразата, да няма гонения на българи.
    Напротив Мицкоски иска България да признае македонско малцинство у нас?
    И на фона на всичко това Радев тръби в Германия, че само като си променят конституцията и пътя им е отворен за ЕС, това си е живо предателство към България.

    Коментиран от #39

    00:39 24.02.2026

  • 39 таксиджия 🚖

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Тодор":

    Естествено! Какво пчаквате от краварски агент Радев Боташов. Човекът работи за Републиканската партия.

    00:47 24.02.2026

  • 40 Смешник

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "Радев пред "Берлинер Цайтунг": "Трябва":

    Ами руски е какъв да е Смешник

    Коментиран от #50

    00:57 24.02.2026

  • 41 Решетников

    5 3 Отговор
    Вие си го избрахте Аз съм невинен

    01:00 24.02.2026

  • 42 Говорете си, Радев, говорете си

    6 5 Отговор
    С Русия си говорете, с Иран, с онова дебелото момче от Северна Корея си говорете. Да си говорите с българския народ няма да остане време, но ще го преживеем някакси. От една страна имаме опит с вашата надменност, а от друга има кой да си говори с нас. Така че говорете си, не ни пречите.

    01:11 24.02.2026

  • 43 Гориил

    4 1 Отговор
    Кой, г-н Радев, ще ви позволи да разговаряте с Русия?

    02:16 24.02.2026

  • 44 Наблюдател

    3 5 Отговор
    Ами браво на президента Радев!
    Не случайно социологията му дава над 30 процента подкрепа за предстоящите избори и тя ще нараства.
    Вижда се, че на всички негови противници им се тресат гащите и има защо, чакат ги тежки времена.

    02:41 24.02.2026

  • 45 Ала Бала

    3 4 Отговор
    Защо когато тук се появи статия за който и да било, застрашаващ статуквото, безобразното поплюване по него започва? Дали ще е Радев, дали Костадинов. Да не говорим пък ако стане въпрос за Русия или Путин.
    Явно този който дърпа конците е един и същ.

    Мисля че у нас има повече индивиди които се впечатляват от зеления нарко бос и неговите джуджета отколкто от Българският президент или българо мислещи политици.

    02:47 24.02.2026

  • 46 Ха ха ха

    4 2 Отговор
    Май Израждане ще се нареди до атака, величие, меч и т.н. и ще гледа НС отвън, защото електоратът му, си намери нов месия.

    03:40 24.02.2026

  • 47 Без власт

    4 3 Отговор
    Тоя тъп ли е? Докато беше прецидент можеше в тази си роля да иска да говори с Путин. Направи ли го?
    А сега като какъв ще иска да говори и с кого ще говори?

    И аз мога да говоря с "Русия", ще се обадя на едни руснаци да си роговорим

    03:43 24.02.2026

  • 48 Бензиностанция

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "ХА ХА":

    Русия е по-точно бензиностанция, от която може да си купиш само гориво с вода, както ми се случи наскоро.

    03:46 24.02.2026

  • 49 Тримореца Крадев

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    е лицемерен опртюнист и нищо по-различно от останалите крадливи национални предатели и престъпници.

    03:55 24.02.2026

  • 50 Аве, бyнaк

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Смешник":

    Тоя ЦРУ агент, ако е руски майка ти е окраинска. А всъщност тя окраинска ли е?

    03:57 24.02.2026

  • 51 Кукуригу

    1 1 Отговор
    Щял да си говори с Русия Кой го брои за жив тоя

    04:06 24.02.2026

  • 52 Браво

    1 0 Отговор
    на Радев! Само един въпрос си задават хилядите бъдещи избиратели:
    Какво е отношението на Радев към значката на ревера на служебния външен министър?

    04:35 24.02.2026