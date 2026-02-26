Роналдо се завръща в испанския футбол, този път като собственик

Футболната икона Кристиано Роналдо разширява своето влияние във футбола, като става съсобственик на испанския клуб Алмерия.

Роналдо е придобил 25 процента от акциите на клуба, които ще се държат под шапката на CR7 Sports Investments. Това е новосъздадено дъщерно дружество на неговата компания.

„Отдавна е моя амбиция да допринасям за футбола, отвъд терена,“ заяви капитанът на Ал-Насър и Португалия в официално изявление.

„Алмерия е испански клуб със силни основи и ясен потенциал за растеж. Очаквам с нетърпение да работя заедно с ръководния екип, за да подкрепим следващата фаза на развитие на клуба", сподели той.

Сумата по сделката не е оповестена, но тя представлява завръщане на Роналдо в испанското футболно пространство, след девет изключително успешни сезона с Реал Мадрид, преди да премине в Ювентус през лятото на 2018 г.

Неговото участие идва година след като втородивизионният испански отбор беше придобит от саудитска инвестиционна група.

Известно е, че Роналдо поддържа близки отношения с лидера на групата Мохамед Ал Херейджи, за когото се твърди, че е спомогнал за трансфера му в Ал-Насър през 2022 година след напускането му от Манчестър Юнайтед.

Ал Херейджи е президент на Алмерия.

Кристиано Роналдо всъщност е по-стар от Алмерия, клубът е основан през 1989 г.

В момента отборът заема трето място в Сегунда дивисион с 48 точки след 27 мача, на две точки от лидера Расинг, като предстоят още 15 срещи.

Първият мач на Алмерия с Роналдо като съсобственик ще бъде в петък вечер, когато тимът гостува на Албасете.