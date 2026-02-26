Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роналдо се завръща в испанския футбол, този път като собственик

Роналдо се завръща в испанския футбол, този път като собственик

26 Февруари, 2026 13:45 741 2

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • ал насър-
  • алмерия

Отдавна е моя амбиция да допринасям за футбола, отвъд терена

Роналдо се завръща в испанския футбол, този път като собственик - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната икона Кристиано Роналдо разширява своето влияние във футбола, като става съсобственик на испанския клуб Алмерия.

Роналдо е придобил 25 процента от акциите на клуба, които ще се държат под шапката на CR7 Sports Investments. Това е новосъздадено дъщерно дружество на неговата компания.

„Отдавна е моя амбиция да допринасям за футбола, отвъд терена,“ заяви капитанът на Ал-Насър и Португалия в официално изявление.

„Алмерия е испански клуб със силни основи и ясен потенциал за растеж. Очаквам с нетърпение да работя заедно с ръководния екип, за да подкрепим следващата фаза на развитие на клуба", сподели той.

Сумата по сделката не е оповестена, но тя представлява завръщане на Роналдо в испанското футболно пространство, след девет изключително успешни сезона с Реал Мадрид, преди да премине в Ювентус през лятото на 2018 г.

Неговото участие идва година след като втородивизионният испански отбор беше придобит от саудитска инвестиционна група.

Известно е, че Роналдо поддържа близки отношения с лидера на групата Мохамед Ал Херейджи, за когото се твърди, че е спомогнал за трансфера му в Ал-Насър през 2022 година след напускането му от Манчестър Юнайтед.

Ал Херейджи е президент на Алмерия.

Кристиано Роналдо всъщност е по-стар от Алмерия, клубът е основан през 1989 г.

В момента отборът заема трето място в Сегунда дивисион с 48 точки след 27 мача, на две точки от лидера Расинг, като предстоят още 15 срещи.

Първият мач на Алмерия с Роналдо като съсобственик ще бъде в петък вечер, когато тимът гостува на Албасете.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    1 1 Отговор
    Всеки ден се пишат десетки неща за този ритнитопковец. Не ги четем вече.

    13:48 26.02.2026

  • 2 Бате Венци

    0 0 Отговор
    Добре дошъл колега, в залаганията има много пара. Ще те светна щом си готов!

    14:02 26.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове