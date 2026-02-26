Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Румъния »
Въздушна тревога! Румънската армия пак вдигна F-16 заради руски дрон
  Тема: Украйна

Въздушна тревога! Румънската армия пак вдигна F-16 заради руски дрон

26 Февруари, 2026 13:47 797 36

  • русия-
  • румъния-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • ф-16-
  • нато

Министерството на отбраната осъди продължаващите руски атаки срещу украинска цивилна инфраструктура, определяйки ги като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност

Въздушна тревога! Румънската армия пак вдигна F-16 заради руски дрон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Румъния отново вдигна по тревога изтребители F-16 и издаде публично предупреждение в сряда вечерта, 25 февруари, след като руски дрон за кратко е навлязъл в националното ѝ въздушно пространство по време на нови атаки срещу украински пристанища по Дунав. Това съобщи румънското Министерство на отбраната, като подчерта, че няма данни за жертви или материални щети, информира Romania Insider.

По информация на ведомството, на 25 февруари Русия е нанесла въздушни удари по украинска пристанищна инфраструктура по река Дунав. Румънските военни радари са засекли безпилотен апарат в близост до въздушното пространство на страната, което е наложило превантивно активиране на системите за противовъздушна отбрана.

Още новини от Украйна

Около 17:50 ч. два изтребителя F-16, базирани в авиобаза Фетещ, са били вдигнати съгласно стандартните процедури за въздушен контрол. В 18:07 ч. е било изпратено и предупреждение чрез системата RO-Alert към жителите на северната част на окръг Тулча.

Според официалното съобщение безпилотният апарат за кратко е навлязъл в румънското въздушно пространство в района на населеното място Сфънту Георге, без да застраши живота на хората, след което е напуснал на север от Сулина, прелитайки единствено над териториалните води. Мерките за тревога са били отменени около 18:45 ч., като в района не са открити отломки от летателен апарат.

Министерството на отбраната осъди продължаващите руски атаки срещу украинска цивилна инфраструктура, определяйки ги като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност. От началото на войната в Украйна през 2022 г. Румъния е регистрирала над десет случая на навлизане на дронове в своето въздушно пространство. През януари тази година бяха открити фрагменти, предполагаемо от безпилотен апарат, в двор на къща в окръг Вранча.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факуса

    13 3 Отговор
    стига сте мърсили въздуха с тез самолети вдигайки ги за нищо

    13:50 26.02.2026

  • 2 Гост

    15 2 Отговор
    Тия поне има какво да вдигат, ние само ремонтираме...

    Коментиран от #6

    13:50 26.02.2026

  • 3 Сатана Z

    14 2 Отговор
    Очакваме още една Ф16ка да падне в Дунава

    13:51 26.02.2026

  • 4 Някой знае ли

    12 0 Отговор
    Къде се намира Лама Тагаренко?

    Коментиран от #8

    13:52 26.02.2026

  • 5 Запознат

    10 1 Отговор
    "като в района не са открити отломки от летателен апарат"

    Ами как да отрият отломки като прехвалените Фъ-16 даже не са успели да го свалят а той си е продължил към зададената цел.

    Коментиран от #35

    13:52 26.02.2026

  • 6 Учуден

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    И като са ги вдигнали какво са направили - един бавно летящ дрон "Герань" не са успели да свалят.

    13:54 26.02.2026

  • 7 Сталин

    8 1 Отговор
    Тоя негодници се страхуват вече и от сенките си

    Коментиран от #10, #11

    13:55 26.02.2026

  • 8 Избирател

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой знае ли":

    Те всичките са се изпокрили - не само Тагаренко - само тиквата ръси глупости по телевизиите.

    13:56 26.02.2026

  • 9 ужас

    7 1 Отговор
    "" През януари тази година бяха открити фрагменти, предполагаемо от безпилотен апарат, в двор на къща в окръг Вранча.""..........А помните ли как Петър Стоянов се радваше , когато отклонила се от Югославия американска ракета отнесе един покрив в Банкя.

    Коментиран от #16

    13:58 26.02.2026

  • 10 Европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Те всичките евролиберали и евроатлантици треперят от страх - не са само румънските. Не виждаш ли че и Шолци и Макарончо и Урсула и Кая са като хлебарки на които са им светнали лампата.

    Коментиран от #13, #36

    13:59 26.02.2026

  • 11 Путин

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Аз за целтс съм пета година на 250 метра под земята!

    Коментиран от #17

    14:01 26.02.2026

  • 12 1234

    7 1 Отговор
    Американците гонеха 10 дни с Ф35 един китайски балон прелитащ над цялата им територия. Накрая някакви гларуси го наклъвтаха и той издъхна.

    14:02 26.02.2026

  • 13 Любо

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Ще те правя женски гълъб.

    Коментиран от #19

    14:02 26.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 защо

    4 0 Отговор
    Последно.
    "руски дрон за кратко е навлязъл в националното ѝ въздушно пространство "
    "военни радари са засекли безпилотен апарат в близост до въздушното пространство на страната"
    Или
    "прелитайки единствено над териториалните води"
    Кое е вярно?
    ПП. Как точно изчислиха границата по териториалните води на Дунав?

    Коментиран от #23

    14:03 26.02.2026

  • 16 Помнещ

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "ужас":

    Аха, помним как ужким намираха дронове на покривите на кокошарници в Полша - ужким дронът паднал там ама на ламаринения покрив нищо му няма нищо че дронът се движи минимум с 250 км в час и нищо че тежи минимум 300 килограма. Те заради това румънците пускат съобщения без снимки че иначе се излагат.

    14:04 26.02.2026

  • 17 Санитаря от Карлуково

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Ти кой Путин беше от втора или от пета стая че имаме двама.

    14:06 26.02.2026

  • 18 Фалшива тревога

    4 0 Отговор
    Като им натрисат президенти спуснати от Брюксел така ще е. Брюкселска тревога.

    14:07 26.02.2026

  • 19 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Любо":

    Аз не ходя на София-прайд

    14:07 26.02.2026

  • 20 Тодор Живков

    2 0 Отговор
    Не съм военен експерт но това е изключителна тъпа и глупава работа а да не казавам и скъпа да се вдигат истребители заради ДРОН! Ако, за 24 часа 50 дрона, минат границата а за 30 дни по 50 дрона, всеки път ли ще се вдигат истрбители? Това струва, адски много пари! Супер неефективно! Да се търсят други техники и много по евтини!

    Коментиран от #28

    14:07 26.02.2026

  • 21 провинциалист

    1 0 Отговор
    Междувременно ние сме платили един Боташ за такива кошници, от които половината са при нас със закъснение и не се употребяват, другата половина със закъснение не знаем дали въобще ще дойдат и сега кихаме милиони за ремонт на мигове.

    14:08 26.02.2026

  • 22 Гост

    5 0 Отговор
    Хиляди дронове от двете страни без оличителни знаци летят из Украйна, как разбраха че е руски ?

    14:08 26.02.2026

  • 23 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "защо":

    Абе виж сега, на страха очите са големи - то от толкова треперене може да им се е видяло и че край Букурещ прелита.

    14:10 26.02.2026

  • 24 пак вдигна, после пак вдигна

    2 0 Отговор
    И да става вдигане и вряцане

    14:10 26.02.2026

  • 25 Я пък тоя

    3 1 Отговор
    Руснаците нямат дронове, те се бият с лопати.

    14:12 26.02.2026

  • 26 Възраждане

    5 0 Отговор
    Хаха за един дрон струващ 1000 евро, тия неонацисти изгониха гориво за около 10000. Найс а?

    Коментиран от #29

    14:16 26.02.2026

  • 27 Глюпости ,

    0 1 Отговор
    Руzки дрон ... Нема такива .. 🤭😁

    Коментиран от #30

    14:16 26.02.2026

  • 28 Запознат

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тодор Живков":

    "да се вдигат истребители заради ДРОН!"

    Не виждаш ли че цялото е ПиАр акция да покажат колко са "велики" и какви "велики" американски кошници имат. Той изтребител няма как да свали дрон с оръдието защото е много по бърз от дрона - трябва да използва ракета а тя е много по скъпа от дрона. Дронове се свалят обикновено с хеликоптери и то с картечницата им но тогава няма да има ПиАр акция - те парите са за нея не са за дрона.

    14:17 26.02.2026

  • 29 Костя ,

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "Възраждане":

    И тия ли са "неонацисти" , бе ?

    Коментиран от #32

    14:18 26.02.2026

  • 30 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Глюпости ,":

    "Руzки дрон ... Нема такива"

    Така е, то това са лопатки с чипове от перални и за това румънците не са го свалили - бил е на центруфуга и много се е въртял.

    Коментиран от #34

    14:20 26.02.2026

  • 31 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 32 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Костя ,":

    Не всички, само "новия" им президент който Урсула го назначи

    14:22 26.02.2026

  • 33 Тов. Членин

    1 1 Отговор
    Таваришчи , СУ 57 ещё летает или опять упал ?

    14:23 26.02.2026

  • 34 Глюпости ,

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Зевзек":

    От украинските перални , нали ?!🤭

    14:25 26.02.2026

  • 35 хххх

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Запознат":

    Това да не ти е някое летящите хвърчила су или миг дето не могат да водят нищо във въздуха кано ли да го свалят ?

    14:27 26.02.2026

  • 36 Грешиш

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Руснаците са най-страхливата нация в света. Доказано. А Путин е най-страхливият ръководител на Русия. Само като чуе за САЩ и НАТО, бяга с 200 към бункера. Дори жертва Русия от страх, че Украйна и НАТО щели да го нападат и тръгна да сваля правителството на Зеленски. Това е типичен пример за глупостта и страха, като национални руски черти.

    14:34 26.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания