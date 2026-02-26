Въздушна тревога! Румънската армия пак вдигна F-16 заради руски дрон

Румъния отново вдигна по тревога изтребители F-16 и издаде публично предупреждение в сряда вечерта, 25 февруари, след като руски дрон за кратко е навлязъл в националното ѝ въздушно пространство по време на нови атаки срещу украински пристанища по Дунав. Това съобщи румънското Министерство на отбраната, като подчерта, че няма данни за жертви или материални щети, информира Romania Insider.

По информация на ведомството, на 25 февруари Русия е нанесла въздушни удари по украинска пристанищна инфраструктура по река Дунав. Румънските военни радари са засекли безпилотен апарат в близост до въздушното пространство на страната, което е наложило превантивно активиране на системите за противовъздушна отбрана.

Още новини от Украйна

Около 17:50 ч. два изтребителя F-16, базирани в авиобаза Фетещ, са били вдигнати съгласно стандартните процедури за въздушен контрол. В 18:07 ч. е било изпратено и предупреждение чрез системата RO-Alert към жителите на северната част на окръг Тулча.

Според официалното съобщение безпилотният апарат за кратко е навлязъл в румънското въздушно пространство в района на населеното място Сфънту Георге, без да застраши живота на хората, след което е напуснал на север от Сулина, прелитайки единствено над териториалните води. Мерките за тревога са били отменени около 18:45 ч., като в района не са открити отломки от летателен апарат.

Министерството на отбраната осъди продължаващите руски атаки срещу украинска цивилна инфраструктура, определяйки ги като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност. От началото на войната в Украйна през 2022 г. Румъния е регистрирала над десет случая на навлизане на дронове в своето въздушно пространство. През януари тази година бяха открити фрагменти, предполагаемо от безпилотен апарат, в двор на къща в окръг Вранча.