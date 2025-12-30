Новини
Кино за кандидат-наемници
  Тема: Украйна

30 Декември, 2025

  • николай николов-
  • украйна-
  • русия-
  • руска агресия

Кога беше – преди две или три седмици съобщиха за смъртта на поредния български наемник

Кино за кандидат-наемници - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кога беше – преди две или три седмици съобщиха за смъртта на поредния български наемник? Макар че за него точната дата вече няма значение, а за чуждите нему хора – още по-малко. Какво пък… Човекът е направил своя избор, избрал си идея. Отишъл на война. Смела постъпка, мъжка. Заради нея той заслужава да склоним глава в знак на уважение. Мир на душата му!

Жалко и срамно е, че журналистите не разказват за момчетата като него. Защо и чиновниците в Министерството на отбраната мълчат, сякаш имат сливи в устите?

Останалите въпроси са второстепенни. Кой го е наел? Как български гражданин се е оказал на фронтовата линия? Колко нашенци са минали през онзи пъкъл?

Обаче, смъртта, както и животът, трябва да имат смисъл. Това мнозина го забравят и по тази причина живеем не в общество, а в ловно поле.

Трите епизода по-долу са напътствие за онези, които възнамеряват да воюват за пари. Вижте ги – белким ви дойде акълът в главите. В Донбас няма да намерите слава и богатство. И не е важно на коя от страните сте решили да продадете тялото си.

https://t.me/peresidok/6630

https://t.me/peresidok/6631

https://t.me/peresidok/6664


Украйна
  • 1 Бог да ги прости!

    27 1 Отговор
    Чичо Дончо каза, че това е позор, да воюваш под наем и под чужд флаг, за пари.

    10:05 30.12.2025

  • 9 Гост

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Като е за паметници-отивай там...и на теб ще вдигнат !!

    10:15 30.12.2025

  • 11 Пенсионер 69 годишен

    16 6 Отговор
    Не вярвам, да е отишъл да се бие по желание. Министерството на отбраната го е поставило пред избор: доброволец в Украйна или уволнение от работа без зачитане на прослужените години. Така България изпраща военни в чужбина, ако не ви е известно.

    10:17 30.12.2025

  • 13 Хммм

    20 2 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Не герои, а предатели. Позор на такива

    Коментиран от #16

    10:19 30.12.2025

  • 14 заслужил си съдбата

    17 4 Отговор
    Това не са наемници. Това са продажници на българския народ, памет и история. Отишли да избиват хора заради някакви пари, и то тези, дето са ни освободили от турско робство. Заслужават си съдбата и изобщо не ме интересуват. Жал ми е повече за онези хорица, дето е избил без причина и дето нищо не са му сторили на него.

    10:23 30.12.2025

  • 18 Основно последствие:

    12 1 Отговор
    НЯМАТ статут на комбатанти. Наемниците:нямат право на статут на комбатант, нямат право на статут на военнопленник
    Ако бъдат заловени могат да бъдат съдени по наказателното право на държавата, която ги е заловила
    само за самото участие във военните действия
    Международното право разрешава наказателно преследване на наемници, нямат имунитет, какъвто имат редовните войници
    С две думи могат да ги стрелят още като ги заловят „по законах военного времени“

    10:28 30.12.2025

  • 26 Миндич

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Евродебил":

    Идеал тук няма как да има защото както ЕСССР-Украйна така и Русия нямат идеологически разлики.Войната служи на еврейте и те я водят без милост срещу всички не-еврей в конфликта и в името на еврейската печалба.

    10:30 30.12.2025

  • 45 Сила

    3 0 Отговор
    "Факти" стига с тоя алкохолизиран шизофреник вече ....айде стига !!!?

    10:46 30.12.2025

  • 47 Българин

    2 0 Отговор
    Защо изтрихте 3-ти коментар? Не ви хареса какво мислят българите за продажници като тоя ли?

    10:51 30.12.2025

  • 48 67676676767

    2 0 Отговор
    Стига сте трили - истината боли, а пропатандата е сила за фашшистите!!!!
    Н Е К А Д Ъ Р Н И Ц И !!!!!!

    10:53 30.12.2025

  • 49 Тома

    0 0 Отговор
    Най големият шаран който увеличава в бункера от българските юнаци беше генерал Събев

    10:55 30.12.2025