Кино за кандидат-наемници

Кога беше – преди две или три седмици съобщиха за смъртта на поредния български наемник? Макар че за него точната дата вече няма значение, а за чуждите нему хора – още по-малко. Какво пък… Човекът е направил своя избор, избрал си идея. Отишъл на война. Смела постъпка, мъжка. Заради нея той заслужава да склоним глава в знак на уважение. Мир на душата му!
Жалко и срамно е, че журналистите не разказват за момчетата като него. Защо и чиновниците в Министерството на отбраната мълчат, сякаш имат сливи в устите?
Останалите въпроси са второстепенни. Кой го е наел? Как български гражданин се е оказал на фронтовата линия? Колко нашенци са минали през онзи пъкъл?
Обаче, смъртта, както и животът, трябва да имат смисъл. Това мнозина го забравят и по тази причина живеем не в общество, а в ловно поле.
Трите епизода по-долу са напътствие за онези, които възнамеряват да воюват за пари. Вижте ги – белким ви дойде акълът в главите. В Донбас няма да намерите слава и богатство. И не е важно на коя от страните сте решили да продадете тялото си.
https://t.me/peresidok/6630
https://t.me/peresidok/6631
https://t.me/peresidok/6664
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бог да ги прости!
10:05 30.12.2025
9 Гост
До коментар #8 от "Механик":Като е за паметници-отивай там...и на теб ще вдигнат !!
10:15 30.12.2025
11 Пенсионер 69 годишен
10:17 30.12.2025
13 Хммм
До коментар #8 от "Механик":Не герои, а предатели. Позор на такива
Коментиран от #16
10:19 30.12.2025
14 заслужил си съдбата
10:23 30.12.2025
18 Основно последствие:
Ако бъдат заловени могат да бъдат съдени по наказателното право на държавата, която ги е заловила
само за самото участие във военните действия
Международното право разрешава наказателно преследване на наемници, нямат имунитет, какъвто имат редовните войници
С две думи могат да ги стрелят още като ги заловят „по законах военного времени“
10:28 30.12.2025
26 Миндич
До коментар #15 от "Евродебил":Идеал тук няма как да има защото както ЕСССР-Украйна така и Русия нямат идеологически разлики.Войната служи на еврейте и те я водят без милост срещу всички не-еврей в конфликта и в името на еврейската печалба.
10:30 30.12.2025
45 Сила
10:46 30.12.2025
47 Българин
10:51 30.12.2025
48 67676676767
Н Е К А Д Ъ Р Н И Ц И !!!!!!
10:53 30.12.2025
49 Тома
10:55 30.12.2025