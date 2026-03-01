Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Експерт: "Опасността от широкомащабен конфликт е реална"

1 Март, 2026 15:00

През последните месеци, след войната през миналото лято, иранците възстановиха собствения си арсенал от оръжия, предимно ракети със среден обсег, но и дронове, за да се подготвят за такъв случай

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кой подкрепя Иран в Близкия изток? Колко голяма е опасността от продължителна война? И какво прави Москва? Отговори на тези въпроси дава политическият анализатор Корнелиус Адебар пред германската обществена медия АРД.

С какво може да се противопостави Иран на Израел и САЩ във военно отношение?

Корнелиус Адебар: През последните месеци, след войната през миналото лято, иранците възстановиха собствения си арсенал от оръжия, предимно ракети със среден обсег, но и дронове, за да се подготвят за такъв случай. Това означава, че трябва да очакваме най-вече атаки с балистични ракети. Вероятно точно с такова оръжие Техеран е нанесъл ответните удари в региона - било то по американски военни бази или по цели в Израел, които са били атакувани.

Сред съюзниците на Иран трябва да се споменат преди всичко Хизбула. Или хутите в Йемен, които могат да нарушат сериозно корабоплаването. Има различни сценарии, които също са били обмислени и със сигурност са взети под внимание. Но когато започнеш война, изходът е несигурен. Не говорим само за атаки и контраатаки, а за това, че в даден момент се развива собствена динамика.

Иран разчита на милиции от Близкия изток

Иран дълго време се считаше за важна сила в Близкия изток, но напоследък загуби влиянието си. Кои страни все пак подкрепят правителството в Техеран?

Адебар: В този смисъл вече няма страни, които да са на страната на Техеран. Сирия беше последният голям държавен съюзник до падането на Башар Асад през декември 2024 г. Ето защо Иран разчита на тези милиции, които са в съюз с Иран в региона, например чрез религиозни връзки – т.е. принадлежност към шиизма или иранската идеология.

Става въпрос за това, че Иран може и иска да се защитава извън собствените си граници. Това е, така да се каже, доктрината, която преобладава в Техеран. И за това в миналото са били достатъчни милициите.

През последните години арабските държави предприеха сближаване с Иран. Те настояваха преди всичко във Вашингтон да не се стига до военна интервенция. Разбира се, те не са съюзници на Иран. Но те се тревожат за общата ситуация в региона – за собственото си икономическо благоденствие – и затова се обявиха против военна атака.

Какво ще стане, ако загинат първите американски войници?

Иран предприе ответни удари срещу няколко американски бази в Близкия изток. Колко голяма е опасността ситуацията там да ескалира напълно и да се стигне до широкомащабен конфликт?

Адебар: Опасността е реална и президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е предупредил за нея. Той е казал: „Не знаем точно какво ще се случи. Разбира се, като цяло имаме военно превъзходство над Иран.“

По време на първия си мандат Тръмп нареди да бъде убит ирански генерал, а ответният ирански удар действително порази американска база. Тогавашният му аргумент да бъде прекратена размяната на удари беше това, че няма загинали американски военни, а само ранени. Въпросът е какво ще се случи, ако загинат първите американски войници или американски цивилни сили? В региона също има натиск над Тръмп да сложи край на тази война. И ние не знаем колко дълго ще продължи това.

Няма опасност от намеса на Русия

Каква роля играе Москва в цялостната ситуация? Знаем, че Русия е купувала многократно ирански дронове.

Адебар: През последните години наблюдаваме засилено сътрудничество между Русия и Иран, предимно в конфликтната зона в Украйна. Иран подкрепи масивно руската страна със свои собствени дронове. През последните седмици беше сключено ново военно споразумение между двете страни за доставка на противовъздушни ракети в Иран. Разбира се, все още е твърде рано, за да има вече някакъв резултат. Но това тясно сътрудничество се наблюдава не само във военната област, а и когато става въпрос например за избягване на санкции от страна на САЩ.

Досега Русия не е се намесила в настоящия конфликт. Но по принцип е трудно да се аргументира с правото и закона, с международното право срещу, например, руската агресивна война, след като американците от своя страна също пренебрегват международното право. Това замъглява цялостната картина още повече.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 2.3 от 15 гласа.
  • 1 Сатаната натаняху

    25 6 Отговор
    наистина иска да запали ядрена война по цял свят.

    15:04 01.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    21 4 Отговор
    дали ще се намери някой с кураж да санкционира Израел и САЩ?!
    Дали ще доживеем да видим Израел изтрит от картата и мир в Близкия изток?

    Коментиран от #25

    15:04 01.03.2026

  • 3 Дв е фабрика за краварски лъжи

    18 4 Отговор
    Дв ненормални сте

    Коментиран от #10

    15:05 01.03.2026

  • 4 Налудник

    12 4 Отговор
    Няма такова нещо. Четете изявленията на нашите "политици" и ще се убедите. Всичко е ток и жица, няма опасност.

    15:06 01.03.2026

  • 5 Българин

    20 1 Отговор
    Видиш ли еврейн убии го с каквото имаш под ръка камък нож чук или ръка. Това е най мръсната сган от сътворението на света до сега.

    15:10 01.03.2026

  • 6 Избитите тези недъгави демони

    14 6 Отговор
    Знаете ли че еврейте пият кръв от християнски деца на тяхната пасха? Това са документирани случай в Палестина, Русия, Италия и други места по целият свят.

    15:11 01.03.2026

  • 7 Българин

    17 1 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    15:12 01.03.2026

  • 8 Исус е бог

    16 3 Отговор
    Еврейте са генетически и духовни изроди техният бог е сатана злото начало злият принцип в тази вселена.

    15:12 01.03.2026

  • 9 ТелАвив гори

    6 4 Отговор
    Факти пускат само лъженовини.

    Коментиран от #12

    15:14 01.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българи събъждайте се времето назря

    11 3 Отговор
    Еврей предава последната българска крепост на турците. Еврейските паши вършат ужасни геноцид над българското цивилно население убивайки бременни жени и малки деца. Еврейте контролират българската мафия която се занимава с казина лихви нарко разпространение. И изграждане на цели поколения млади българи. Статистиката е ужасна, на всеки десет починали млади хора в България 5ма умират от наркотици и алкохол другите от токсични храни от супермаркета. Еврейте сав дъното на всяко зло. Призовавам всеки един които търси геройска смърт вземи оръжие каквото имаш под ръка и убии един еврейн или техен слуга роб.

    15:21 01.03.2026

  • 14 Били за мир

    4 7 Отговор
    Лелее и DW ли стигна дотам да плаши, говори врели некипели и манипулира.
    То не беше Хизбула силата, която щеше да потопи света във к2ъв.Този руски агент ли е или заразаватчия.
    Нямало съюзник, ама има въпрос кой ще го подкрепи.
    По БНТ тази сутрин също заплашваше българите.Ама също като по времето Бойко и оня плашеха за чували..
    Айде спрете се.Ония чалми избиват десетки хиляди, пращат по света терористи, да ги оставим да си вършат благорадното дело, така ли?
    Забулили си жените, все едно са им собственост.

    15:25 01.03.2026

  • 15 ЦИРК

    8 2 Отговор
    Жалко някога немците имаха свестни и мислещни анализатори, ама то пък човека бил и давал политически нещо си...

    Той конфликтът вече се разрастна - всички държави в региона са засегнати, горят хотели летища са затворени. Американски бази са рабомбени (няма да съобщят за жертви все още, че конгресът още не е дал зелена светлина, Тръмп ползва там някаква временна клауза и ще има големи скандали още в понеделник, пък ако има американски жерти оле мале). В Пакистан 10 убити в американското посолство, което е щурмувано от местните. В Ирак активизация на групировки които извършват въоръжени нападения. В ормузкия пролив горят вече два танкера. И това е само след 24 часа, хаосът тепърва ще се разраства и никой анализатор или план не може да предвиди и обхване всички вероятности.

    Немците да вземат да си анализарат и подготвят какво ще правят с цените на горивата, че в понеделник като отворят борсите газ и нефт ще изхвърчат нагоре с 20% само след първите 10 минути. С тази "диверсификация" на енергийните доставки дето я направиха в Европа след седмица две бензин и дизел по 3 - 4 евро литъра го чакайте. А на какво ниво на запълване са газохранилищата в Германия в момента че ми е любопитно ?

    Коментиран от #23

    15:28 01.03.2026

  • 16 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    6 2 Отговор
    В сектатана лама Мирчев и лама Василев сме много притеснени! Вече втори ден няма и ред в новините за нашия любим наркос Зеленко! Какво става?! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    15:36 01.03.2026

  • 17 Миков

    3 3 Отговор
    А още по-интересно е кой подкрепя терористичния режим на Иран от България?

    15:38 01.03.2026

  • 18 Факти

    3 6 Отговор
    Няма опасност от широкомащабен конфликт. Никой няма да помогне на Иран. Русия е затънала до ушите в Украйна и няма сили за нищо странично. Китай както винаги играят пас и си гледат търговията. Хамас, Хизбула и Хусите са малки и се нуждаят от помощта на Иран, а не обратното. Иран е слаб, няма помощ и на всичко отгоре народът е стрешу режима. Бойните действия ще останат където са в момента и войната ще приключи бързо.

    Коментиран от #22

    15:39 01.03.2026

  • 19 Браво Тръмп-освободи света

    1 3 Отговор
    Как бе разбраха пишманспецовете, че това е война.
    Вместо Света да празнува като иракчани, тръгнал да ни плаши с това, че предпоследния садист и убиец го няма.

    15:54 01.03.2026

  • 20 Обявен е джихад от новия аятолах

    3 0 Отговор
    срещу Израел и Щатите.Всички американци и евреи вече са цел навред по света.
    Имало изстреляни ракети срещу Кипър, опровергаха го. Обикновенно Иран изстрелва залпово ракети,защото поне 10 процента от таях ще достигнат цета, а не поеденично.
    Невъзможно е при ударения самолетоносач да няма жертви. Там има 4500 моряка обслужващ , команден състав. Най-малкото пистата на палубата е засегната, мостика. Невъзможно е без жертви. Скрива се истината, за да не се деморализира обществото в Америка. Колко са жертвите , незнайно. И във Виетнам криеха, докато не станаха 60 хиляди и войната бе прекратена.

    Коментиран от #21

    16:00 01.03.2026

  • 21 Я, колко сме нагли

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Обявен е джихад от новия аятолах":

    ДАНС четат ли?
    Автора на това, не е ли редно да го приберат??

    16:04 01.03.2026

  • 22 ЦИРК

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Факти, без факти са си голи слухове....

    Къде са бойните действия в момента (както и да го гледам в целия близък изток, то няма държава която да не е под обстрел) ?
    След 24 часа Израел и САЩ изпълниха ли цел номер 1 - да сменят режима в Иран (няма признаци за това, да един старец на 86 години се е самоубил, понеже е останал в двореца и не се е преместил в бункера, но Иран не рухва, дори напротив, масови събирания на хора с призив за "мъст") ?
    Унищожена ли е военната мощ на Иран (ами не, дори и в този момент продължават да изстрелват ракети и дрнове, и дори не се наблюдава дезорганизация във военно отношение) ?
    Кратка война (снощи Натаняху обяви че всичко ще продължи до тогава докато Израел не изпълни целите, днес 20 хиляди израелци са мобилизирани, по непотвърдени все още данни предстои някакъв вид сухопътни операции)?
    Китай си гледал търговията, ами то 90% от търговските отношения на Иран са с Китай, какво ли ще им продадат Китайците сега ?
    В близкия изток от край време всеки се бие срещу всеки и всеки за себе си, което си е един огромен хаос и както се пише в доклади на ЦРУ, "не можеш да купиш боици или групировки, може само временно да ги наемеш, с неясен резултат, може да се обърнат срещу теб във всеки един момент въпреки договорките". През последни 12 часа се наблюдава активизация на всякакви враждуващи групи и радикали, това е неконтролируемо. От десетилетия кой ли не се е опитвал да контролира есклациите в този регион, и всички са се прова

    16:07 01.03.2026

  • 23 Та бях питал

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ЦИРК":

    как САЩ ще бъдат тежко засегнати от тези удари? С няколко ударени бази и примерно 5-10 жертви, колкото си заминават всяка петък вечер в Чикаго и предградията само по партита на по-тъмните братчеди? Ще изнасят нефт, ще изнасят Lpg яко - зимата там е към края си, ще продадат на арабите оръжие да се пазят от атаки и да нанасят още атаки. Относно скока на енергоресурсите - ще скочат, разбира се. Ама като 70% от портфолиото ми от три месеца е в най-големите енергийни компании от САЩ и Европа, няколко в Южна Америка, сериозен процент в злато и сребро - ще се преживее инфлацията.

    16:17 01.03.2026

  • 24 калина/алена

    2 0 Отговор
    ТАНАТОС на САЩ и ЧИФУТЛАНДИЯ!!!

    16:26 01.03.2026

  • 25 Би било добре,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    но никой няма да ги санкционира!

    16:30 01.03.2026

  • 26 нннн

    3 0 Отговор
    Коя поред е тази война, която Тръмп спира? Заболяха ме пръстите да смятам.

    16:38 01.03.2026