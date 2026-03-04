Арсенал измъкна ценна победа срещу Брайтън и увеличи аванса си на върха

В истински драматичен сблъсък от 29-ия кръг на английската Висша лига, Арсенал успя да се наложи с минималното 1:0 при гостуването си на Брайтън. Единственото попадение в срещата бе дело на младата звезда Букайо Сака, който с прецизен удар от границата на наказателното поле донесе трите точки на "артилеристите".

С този успех лондончани вече разполагат със 67 точки и увеличиха преднината си на върха до седем пункта пред основния си конкурент Манчестър Сити. Домакините от Брайтън, които се намират в средата на класирането, остават на 12-о място с цели 30 точки по-малко от лидера.

Още в началото на двубоя "чайките" можеха да шокират гостите, след като Давид Рая допусна груба грешка и подари топката на Карлос Балеба. Последният опита да прехвърли вратаря, но Габриел Магаляеш се намеси решително и изчисти топката буквално от голлинията.

В деветата минута дойде и моментът на Букайо Сака. Младият английски национал се възползва от неразчетена ситуация и с мощен шут, който изненада стража Барт Веербрюген, откри резултата за Арсенал.

До края на първата част Брайтън натисна, но така и не успя да материализира превъзходството си. Домакините отправиха няколко опасни далечни удара и центрирания, но защитата на "топчиите" устоя.

След почивката Брайтън продължи да търси изравнителен гол. В 58-ата минута се откри отлична възможност, но Жоржиньо Рутер не успя да преодолее Рая. Малко по-късно и Матс Вифер пробва късмета си, но вратарят на Арсенал отново бе на висота.

Така Арсенал записа поредна важна победа в битката за титлата, докато Брайтън ще трябва да търси точки в следващите си мачове, за да подобри позицията си в класирането.