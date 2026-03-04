Шок на „Етихад“: Манчестър Сити изпусна победата срещу Нотингам след два шедьовъра

Вълнуваща драма се разигра на стадион „Етихад“, където Манчестър Сити не успя да надделее над борещия се за оцеляване Нотингам Форест. В мач, изпълнен с обрати и красиви попадения, „гражданите“ завършиха 2:2 и пропуснаха златен шанс да скъсят дистанцията до върха във Висшата лига.

Още от първия съдийски сигнал домакините наложиха натиск, а Антоан Семеньо бе близо до откриване на резултата, но топката облиза външната страна на мрежата. Вратарят на гостите Матс Селс също се намеси решително след удар на Бернардо Силва, а атаките на „небесносините“ не стихваха. В 22-ата минута Райън Шерки центрира прецизно към Семеньо, който с акробатичен удар разпечата вратата на Форест – 1:0 за Манчестър Сити. Гостите обаче не се предадоха и малко преди почивката Морган Гибс-Уайт отправи опасен изстрел, но Джиджо Донарума бе на мястото си.

След паузата Сити продължи да търси втори гол, но пропуските на Шерки и Бернардо Силва оставиха резултата непроменен. В 57-ата минута Нотингам Форест изненада домакините – Морган Гибс-Уайт реализира с техничен удар с пета и възстанови равенството. Радостта на гостите обаче бе кратка. Само няколко минути по-късно Родри се извиси след корнер и с мощен удар с глава върна преднината на Сити – 2:1.

Драмата не спря дотук. В 76-ата минута Елиът Андерсън изстреля истински снаряд от около 25 метра, който се оплете в мрежата зад Донарума – 2:2 и ново изравняване на резултата.

В заключителните минути „гражданите“ хвърлиха всички сили в атака, но защитникът на Форест Мурийо изчисти топката от голлинията и лиши Пеп Гуардиола и компания от победата.

След този неочакван развой Манчестър Сити вече изостава на седем точки от лидера Арсенал след 29 изиграни кръга.