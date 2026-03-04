Челси с впечатляваща победа над Астън Вила, изкачи се в Топ 5 на Висшата лига

Челси демонстрира класа и характер, разгромявайки Астън Вила, като гост с категоричното 4:1 в среща от 29-ия кръг на английската Висша лига. Лондончани не само си осигуриха ценни три точки, но и се изкачиха на петата позиция във временното класиране, изпреварвайки Ливърпул.
Домакините стартираха вихрено и още в третата минута Леон Бейли проби по фланга, сервирайки топката на Дъглас Луис, който безпогрешно откри резултата за Вила.
Радостта на бирмингамци обаче не трая дълго. В 35-ата минута Мало Густо изведе Жоао Педро на празна врата и португалецът възстанови равенството.
Малко преди почивката, Оли Уоткинс зарадва феновете на домакините с попадение, което обаче бе отменено заради засада след намесата на ВАР.
В добавеното време на първата част Челси нанесе втори удар – Жоао Педро отново бе точен, този път след асистенция на Енцо Фернандес, и обърна резултата в полза на „сините“.
След почивката гостите продължиха да диктуват темпото. В 55-ата минута Коул Палмър се възползва от неумела намеса на Емилиано Мартинес и с прецизен удар покачи на 3:1.
Само девет минути по-късно Жоао Педро оформи своя хеттрик, след като бе намерен от Алехандро Гарначо и сложи точка на спора.
С този убедителен успех Челси вече има 48 точки и се настани в Топ 5 на Висшата лига, докато Астън Вила остава четвърти с 51 пункта.
Standings provided by Sofascore
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА