Челси с впечатляваща победа над Астън Вила, изкачи се в Топ 5 на Висшата лига

4 Март, 2026 23:42 517 0

  • челси-
  • астън вила-
  • висша лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • жоао педро-
  • топ 5-
  • бирмингам-
  • английски футбол-
  • спортни новини

Лондонският гранд демонстрира амбиции за силен финал на сезона

Челси с впечатляваща победа над Астън Вила, изкачи се в Топ 5 на Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Челси демонстрира класа и характер, разгромявайки Астън Вила, като гост с категоричното 4:1 в среща от 29-ия кръг на английската Висша лига. Лондончани не само си осигуриха ценни три точки, но и се изкачиха на петата позиция във временното класиране, изпреварвайки Ливърпул.

Домакините стартираха вихрено и още в третата минута Леон Бейли проби по фланга, сервирайки топката на Дъглас Луис, който безпогрешно откри резултата за Вила.

Радостта на бирмингамци обаче не трая дълго. В 35-ата минута Мало Густо изведе Жоао Педро на празна врата и португалецът възстанови равенството.

Малко преди почивката, Оли Уоткинс зарадва феновете на домакините с попадение, което обаче бе отменено заради засада след намесата на ВАР.

В добавеното време на първата част Челси нанесе втори удар – Жоао Педро отново бе точен, този път след асистенция на Енцо Фернандес, и обърна резултата в полза на „сините“.

След почивката гостите продължиха да диктуват темпото. В 55-ата минута Коул Палмър се възползва от неумела намеса на Емилиано Мартинес и с прецизен удар покачи на 3:1.

Само девет минути по-късно Жоао Педро оформи своя хеттрик, след като бе намерен от Алехандро Гарначо и сложи точка на спора.

С този убедителен успех Челси вече има 48 точки и се настани в Топ 5 на Висшата лига, докато Астън Вила остава четвърти с 51 пункта.



