Калоян Методиев: Действията на Тръмп спрямо режима във Венецуела ще имат сериозни последици

6 Януари, 2026 17:09 1 022 11

Това ще е фактическият край на отбранителния съюз. Следва вакуум за сигурност

Калоян Методиев: Действията на Тръмп спрямо режима във Венецуела ще имат сериозни последици - 1
Снимка: БГНЕС
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Действията на Тръмп спрямо режима във Венецуела ще имат сериозни последици. Европа на правителствено ниво се раздели на три - едни са против, други подкрепят, трети неутрално. Вътре в самите държави, управляващи партии и коалиции се появиха дълбоки разделения (кливиджи). Тръмп не е уведомил американския Сенат, няма мандат от ООН и не е уведомил съюзниците в НАТО.

Това предупреди във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Особено опасно за нас е това, което американският президент прави с Гренландия, която е датска територия. Няколко пъти вече директно заяви, че ще анексира острова. Дания е член на НАТО и на ЕС. Окупирането на тяхна земя е равно на война. Трябва да се задейства член 5 от договора за НАТО. Война на САЩ (най-голямата армия в Алианса) срещу НАТО. Това ще е фактическият край на отбранителния съюз. Следва вакуум за сигурност.

Къде сме ние?

Ние сме зле. Не можем да поддържаме конвенционална армия. Нито имаме излишни милиарди, нито имаме население (останахме 6.5 млн души, преобладаващо пенсионери). Милиардите в последния бюджет за отбрана са за демодирани и прекалено скъпи въоръжения. А трябва да е обратното - ефикасно и евтино, гъвкаво, мобилно, модерно.

Сигурността ни е на карта. До нас има могъщ съсед с интереси на Балканите. И по-малки, които демонстрират шовинистично поведение, включително спрямо България.

Ключово е ускоряването на изграждането на общата европейска армия. Ние може да сме полезни, защото доказано сме с едни от най-добрите войници в света, на ключово географско място сме и поддържаме най-голямата сухопътна граница на ЕС с Азия. Другото са големи глобални процеси, но в рамките на Евросъюза трябва да държим тази позиция. Ние сме като Дания. Националната ни позиция трябваше да се изработи на КСНС (по закон). Главнокомандващият да събере всички власти и да се даде рамката за нашия интерес. От два дни сме в национална безтегловност.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Див селянин

    6 5 Отговор
    Ти па къв си е, калъф?

    17:16 06.01.2026

  • 2 Зевс

    11 2 Отговор
    Ние сме американска колония без право на мнение, къде да сме.

    Коментиран от #4

    17:18 06.01.2026

  • 3 Василеску

    5 3 Отговор
    Прогнозирам втори Виетнам за САЩ. Ще има много партизани - трафиканти или не, между тях може би ибандити. Но каквото повикало......

    17:18 06.01.2026

  • 4 Знам

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Американска колония под контрола на Русия.

    17:28 06.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ма ДУРО

    3 5 Отговор
    Ако нямаше комунизъм, нямаше да има и проблеми....

    17:33 06.01.2026

  • 7 малко истински факти

    1 2 Отговор
    КалАянче , пак ли буднохалюцинираш ....

    17:35 06.01.2026

  • 8 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Я се натискайте на стола и си сръбвайте ракийката тънко и продължително И замезвайте.
    Това барем го можем с успех. Къде сме тръгнали ? 90% от УСА не знаят къде се намира България, ние къчове фърляме

    17:37 06.01.2026

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Методиев,малко уточнение,че режимът на Тръмп отвлече демократично избран Президент на суверенна държава и член на ООН каквато е Венецуела.

    17:42 06.01.2026

  • 10 Британският премиер Кийр Стармър

    2 0 Отговор
    не е могъл да даде отговор и е избегнал да отговори на въпроса каква е разликата между пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и Американската военна операция срещу Венецуела. Въпросът е бил зададен на политика от журналист на BBC. "Вие многократно и недвусмислено сте заявявали, че атаката на Владимир Путин срещу суверенна Украйна е била грешна. А какво да кажем за атаката на президента Тръмп срещу суверенна Венецуела?" е попитал журналистът. Премиерът не е отговорил на въпроса, позовавайки се на незнание за всички подробности за случващото се в Латинска Америка. "В момента ситуацията се променя бързо. Все още има много неща, които не знаем," казал Стармър.

    17:45 06.01.2026

  • 11 хмм

    1 1 Отговор
    При нас петрол няма. Тръмпича няма да ни закача.

    17:48 06.01.2026