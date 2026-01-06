Калоян Методиев: Действията на Тръмп спрямо режима във Венецуела ще имат сериозни последици

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Действията на Тръмп спрямо режима във Венецуела ще имат сериозни последици. Европа на правителствено ниво се раздели на три - едни са против, други подкрепят, трети неутрално. Вътре в самите държави, управляващи партии и коалиции се появиха дълбоки разделения (кливиджи). Тръмп не е уведомил американския Сенат, няма мандат от ООН и не е уведомил съюзниците в НАТО.

Това предупреди във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Особено опасно за нас е това, което американският президент прави с Гренландия, която е датска територия. Няколко пъти вече директно заяви, че ще анексира острова. Дания е член на НАТО и на ЕС. Окупирането на тяхна земя е равно на война. Трябва да се задейства член 5 от договора за НАТО. Война на САЩ (най-голямата армия в Алианса) срещу НАТО. Това ще е фактическият край на отбранителния съюз. Следва вакуум за сигурност.

Къде сме ние?

Ние сме зле. Не можем да поддържаме конвенционална армия. Нито имаме излишни милиарди, нито имаме население (останахме 6.5 млн души, преобладаващо пенсионери). Милиардите в последния бюджет за отбрана са за демодирани и прекалено скъпи въоръжения. А трябва да е обратното - ефикасно и евтино, гъвкаво, мобилно, модерно.

Сигурността ни е на карта. До нас има могъщ съсед с интереси на Балканите. И по-малки, които демонстрират шовинистично поведение, включително спрямо България.

Ключово е ускоряването на изграждането на общата европейска армия. Ние може да сме полезни, защото доказано сме с едни от най-добрите войници в света, на ключово географско място сме и поддържаме най-голямата сухопътна граница на ЕС с Азия. Другото са големи глобални процеси, но в рамките на Евросъюза трябва да държим тази позиция. Ние сме като Дания. Националната ни позиция трябваше да се изработи на КСНС (по закон). Главнокомандващият да събере всички власти и да се даде рамката за нашия интерес. От два дни сме в национална безтегловност.