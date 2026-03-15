Израел предупреди САЩ за критичен недостиг на балистични ракети-прехващачи

Израел предупреди Съединените щати за критичен недостиг на балистични ракети-прехващачи на фона на войната с Иран, съобщиха американски представители пред Semafor.
Според медията, Израел е влязъл в настоящата война с ограничен запас от ракети-прехващачи, изразходвани по време на миналогодишния конфликт с Иран.
Американски представител заяви, че САЩ са знаели за ниския запас от ракети-прехващачи на Израел от няколко месеца. „Очаквахме и предвиждахме това“, каза той.
Източникът на Semafor подчерта, че самите САЩ не изпитват недостиг на ракети-прехващачи.
3 Иран
Ако Европа съумее да не се намесва, на всички нас може да ни се размине!
Иран тепърва ще изстрелват тежките ракети с обсег до Тел Авив, Атина и дори София!
05:01 15.03.2026