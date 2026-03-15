Израел предупреди САЩ за критичен недостиг на балистични ракети-прехващачи

15 Март, 2026 04:48, обновена 15 Март, 2026 04:52 365 3

Еврейската държава влязла във войната с ограничен запас, предаде Semafor

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел предупреди Съединените щати за критичен недостиг на балистични ракети-прехващачи на фона на войната с Иран, съобщиха американски представители пред Semafor.

Според медията, Израел е влязъл в настоящата война с ограничен запас от ракети-прехващачи, изразходвани по време на миналогодишния конфликт с Иран.

Американски представител заяви, че САЩ са знаели за ниския запас от ракети-прехващачи на Израел от няколко месеца. „Очаквахме и предвиждахме това“, каза той.

Източникът на Semafor подчерта, че самите САЩ не изпитват недостиг на ракети-прехващачи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма работа

    1 1 Отговор
    Бомбата у Техеран и готово

    04:56 15.03.2026

  • 2 хехе

    3 0 Отговор
    За чий са им ракети прехващачи на мошетата рижия вчера нали за пореден път каза, че в Иран всичко що лети е унищожено.

    05:00 15.03.2026

  • 3 Иран

    0 0 Отговор
    Аятолаха се усмихва от отвъдното…

    Ако Европа съумее да не се намесва, на всички нас може да ни се размине!

    Иран тепърва ще изстрелват тежките ракети с обсег до Тел Авив, Атина и дори София!

    05:01 15.03.2026