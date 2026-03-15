Новини
България »
Времето днес, прогноза за неделя, 15 март: Облачността се разкъсва, очаква ни слънчев следобед

15 Март, 2026 04:36, обновена 15 Март, 2026 04:39 341 0

  • прогноза-
  • времето-
  • температури

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, около 15° в София

Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Сутринта в Източна България и по поречието на Дунав ще има ниска облачност и мъгли.

В низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури остават почти без промяна – между минус 3° и плюс 2°, а по Черноморието – до около 5–6°.

През деня температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 13° и 18°, около 15° в София. Следобед облачността постепенно ще се разкъса, мъглите ще се разсеят и в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време.

По Черноморието сутринта ще бъде мъгливо и с ниска облачност. Следобед видимостта ще се подобри и облачността ще намалее до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а дневните температури ще бъдат между 9° и 14°.

В планините времето ще е предимно слънчево, с умерен вятър от изток-североизток. На Алеко максималната температура ще бъде около 2°, а в Банско – около 13°.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове