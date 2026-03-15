Времето днес, прогноза за неделя, 15 март: Облачността се разкъсва, очаква ни слънчев следобед

Сутринта в Източна България и по поречието на Дунав ще има ниска облачност и мъгли.

В низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури остават почти без промяна – между минус 3° и плюс 2°, а по Черноморието – до около 5–6°.

През деня температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 13° и 18°, около 15° в София. Следобед облачността постепенно ще се разкъса, мъглите ще се разсеят и в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време.

По Черноморието сутринта ще бъде мъгливо и с ниска облачност. Следобед видимостта ще се подобри и облачността ще намалее до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а дневните температури ще бъдат между 9° и 14°.

В планините времето ще е предимно слънчево, с умерен вятър от изток-североизток. На Алеко максималната температура ще бъде около 2°, а в Банско – около 13°.