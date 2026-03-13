Новини
Д-р Петър Кичашки: В България се оказа пълно с „аятолахчета“

13 Март, 2026 16:00 817 29

Мнозина мислители са описали ясно един прост житейски факт, отнасящ се към войната - тя премахва нюансите

Д-р Петър Кичашки: В България се оказа пълно с „аятолахчета“ - 1
Снимка: БГНЕС
Петър Кичашки Петър Кичашки изпълнителен директор на Института за модерна политика
Ако условно почнем от Томас Хобс и неговия класически „Левиатан“, минем през Карл фон Клаузевиц и неговото „За войната“, през Карл Шмит и „Понятието за политическото“, чак до Самюел Хънтингтън и редица, редица други, ще констатираме нещо очевидно за просветената аудитория.

Мнозина мислители са описали ясно един прост житейски факт, отнасящ се към войната - тя премахва нюансите. По време на война се губят балансираните позиции. Невъзможно е да ги има просто. Не говоря на индивидуално ниво или на маса в кръчмата. Говоря на обществено, на политическо ниво. Балансираната позиция не е балансирана, а е прикрита позиция в подкрепа на една от страните. Не, защото балансьорът е виновен, а защото войната не търпи баланси. Една от характеристиките на войната е, че тя е крайна форма на политическото противопоставяне, което априори разглежда опонентите по оста „приятел-враг“. Тази крайност на противоречията, непримиримост на позициите, не позволява да има „средна земя“. Няма такава и не може да има. В разумно време - да. По време на война - не. Добро, лошо, това е положението.

Съответно при това стечение на обстоятелствата при двете бушуващи войни в региона ни - тази в Украйна и тази в Иран - ние имаме само две възможни опции като политическо позициониране. Или сме на страната на Украйна, или сме на страната на Русия. Или сме на страната на САЩ и Израел, или сме на страната на Иран. Интересното е следното - тези две разделения, всяко със своите специфики, е по същество едно разделение. От едната страна стои автокрация, от другата страна е свободният свят. Феновете на Русия, например, са на страната на Иран и критикуват Щатите и Израел, че нападат Иран. Но напълно пропускат, че в Украйна техните хора са тези, които нападнаха. Истината е съвсем проста - тези две войни са функция на един по-голям конфликт - този на автокрациите срещу свободата.

Добре, но тук критиците на САЩ и Израел в едната война и критиците на Украйна в другата, имат две (на пръв поглед) валидни критики.
Критика първа - няма как да се говори, че Иран „води война срещу свободата“, както казвам аз, след като Иран е нападната страна. Хубаво, ама този аргумент не е валиден по същество. Защото Иран е фактически агресор. Иран е страната, която е въздигнала на свое национално политическо ниво „каузата“ да унищожи Израел. Иран ляга и става със „Смърт на САЩ“ и „Смърт на Израел“ в последните четири десетилетия. И това не е само на думи. То е въплътено в дела. В продължение на десетилетия Техеран финансира и подпомага - военно, логистично, политически, разузнавателно и всякак си - Хамас, Хизбула, хутите, милициите в Сирия и Ирак. Буквално целият национален политически инструментариум на Иран е въплътен в разбирането, че Израел не трябва да съществува. Това е държава агресор пар екселанс. По този въпрос няма как да има две мнения. Това, че САЩ и Израел удариха Иран е проблем, дотолкова, доколкото го направиха години по-късно от необходимото. Обама в продължение на години финансираше Иран, който финансираше тероризъм по цял свят. Нека повторя - проблемът не е, че САЩ и Израел удариха Иран. Проблемът е, че го направиха чак сега. Ако аятоласите бяха уволнени по-рано, щеше да се спестят много погубени животи, а много регионални опасности щяха да бъдат спестени.

Критика втора - защо наричам САЩ, Израел, Украйна, а и ЕС с термина „свободния свят“? Нима нямат проблеми? Нима в САЩ няма политически остри дебати? Нима ЕС не е затънал в бюрокрация и зелени тъпотии? Нима в Украйна няма избори? Нима няма критики към Израел?
Тук има нещо важно, което трябва да уточним.
Първо, в свободния свят имаме проблеми. Но те са проблеми от друго естество, не са като проблемите на автокрациите. Да, Европа е политическа криза. Но е наша работа, на свободните европейци, да я решим. Да, Америка и Израел не са перфектни, не са идеални. Но са свободни общества, в които има дебат, има различни гледни точки, има демокрация, има правов ред, има съдебна система, има гражданско общество.

Второ, въпросът по време на война, не е дали САЩ, ЕС и Израел са идеални. Въпросът е дали са по-добри от другата страна. В Иран ли бихте живели или в Германия? В Камчатка или в Калифорния бихте си купили къща? Детето ви в Пхенян ли ще учи или в Амстердам? На почивка на Канарските острови ли ще идете или в Сочи? Искате по ирански, руски или севернокорейски начин да живеете или при все всичките му проблеми ще изберете да живеете по италиански, френски или английски маниер? Съдейки по нивата ни на миграция и колко много българи имаме в свободния свят и колко малко в авторитарния, изборът е очевиден.

Българите сме свободни хора. Ние сме избрали свободата. Тя е в Европа и Америка. Тя не е в Русия и Иран. При всичките критики към Европа и Америка, това са местата, които създават все още просперитет за гражданите си. Това са местата, в които има свобода. В Иран има свобода, колкото можеш да си свободен, ако не казваш нищичко срещу режима. Или колкото, ако си жена нямаш право да не си забулена в чаршаф. Извън тези „дреболии“ си свободен. Тоест не си. Никак.

На този фон, особено с оглед на безспорно ясния геополитически избор на масовия българин, у нас все пак има едно кресливо малцинство, което си въобразява, че има някакво значение. Малцинство от малки „аятолахчета“, което с плам и зор ще брани Иран, Русия, Венецуела, Куба (скоро) и всяка друга автокрация на планетата. И това докато живее в европейска България, плаща с евро, почива в Гърция, учи в Нидерландия, работи в Германия, пазарува в Италия, гледа на света през оптиката на Америка. За Иран, Русия и другите автокрации не знае нищо, но ги обича и тачи като нещо свое. Нищо не му дават, нищо не получава от тях, не би живял като тях, но се разтапя като ги чуе. В неговата глава те са реакция на кусурите в свободния свят. Но са такава реакция, каквато той не би избрал. Въобще у нас е пълно с алогизми. Любовта към аятоласите е една от тях.
Благодаря ви за вниманието по този въпрос.


  • 1 Зевс3468

    13 6 Отговор
    Защо трябва да заемаме изобщо страна за чужди войни и интереси?

    16:02 13.03.2026

  • 2 честен ционист

    1 10 Отговор
    Аз стискам палци за Израел и за Русия.

    Коментиран от #6

    16:02 13.03.2026

  • 3 Това нпо нче

    25 5 Отговор
    се оказа голям бо.лук!

    Коментиран от #16

    16:03 13.03.2026

  • 4 Отец Дионисий

    13 4 Отговор
    Уважавай чуждата религия за да уважават и твоята.

    16:05 13.03.2026

  • 5 Родина

    18 5 Отговор
    Този българомразец , защо му давате трибуна .
    Марш в САЩ !

    Коментиран от #17

    16:05 13.03.2026

  • 6 Ганчо

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Имам по хубави работи да ти дам да стискаш. Например мистрия и лопата.

    16:06 13.03.2026

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Само защото единия е чудовище, не значи че другия го имам за нормално човешко същество. Нито пък желая смъртта на някой от тях.

    16:07 13.03.2026

  • 8 Пламен

    4 9 Отговор
    Копейките обуха залени чорапи миналия месец , а сега изведнъж сложиха фереджета и станаха ханъми . :)

    Коментиран от #18

    16:07 13.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    След края на тази война и гащите на този ще бъдат собственост на евреите.

    Коментиран от #10

    16:07 13.03.2026

  • 10 Любопитен

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    След края на тази война ще има ли останал жив евреин?

    16:09 13.03.2026

  • 11 Ззз

    6 1 Отговор
    Най-вече осветли и показа, че е пълно с "равинчета", които окупират студиата и медиините канали денонощно, за да леят малoyмната си ционистка пропаганда.

    16:10 13.03.2026

  • 12 Ала бала

    4 2 Отговор
    Томас Хобс, Карл фон Клаузевиц , Карл Шмит, Самюел Хънтингтън и цяла редица мастити автори, много от които са виждали война само през пишещата си машина едва ли биха могли да обяснят на един "обезобразен и вероятно тежко ранен човек"(както се говори за Моджтаба Хаменей), изгубил в бомбардировка баща си, майка си, жена си и единият си син как да живее за напред и какъв смисъл би имал животът му освен да причини още по-голяма болка на тези, които са му причинили това.Такъв е неписания закон от как свят светува - "Око за око, зъб за зъб" и никой "автор" , който не е изпитал това няма и бегла представа за последствията!

    Коментиран от #22

    16:10 13.03.2026

  • 13 боклук

    7 2 Отговор
    моля когато пускате едностранно мнение на някого, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧВАЙТЕ КЪДЕ РАБОТИ, КОГО ПРЕДСТАВЛЯВА И КОЙ ГО ФИНАНСИРА, сиреч плаща. заплатата му и изказването му. В случая работи за Институт за модерна политика, финансиран САМО от чужбина, като едните са АМЕРИКАКАНСКИЯ ЕВРЕЙКИ КОМИТЕТ!

    Коментиран от #24

    16:11 13.03.2026

  • 14 Някой да е чул

    4 1 Отговор
    Иран да е убил върховния равин(ако има такъв) на Израел, някой висш военен или генерал(да не говорим за цялото военно ръководство), някой учен работещ по секретни военни програми за страната си и т.н. и т.н.....Няма такова нещо, както е известно в природата ( а и в живота) винаги има равновесие и на едно действие отговаря равно по сила и обратно по посока противодействие!....Та думата ми Израел да се готви!

    16:15 13.03.2026

  • 15 Гост

    7 2 Отговор
    Опитах да от чисто любопитсво прочета, как аджеба този папагал е направил разликата между агресията на САЩ и Израел към Иран и агресията на Русия към УКрайна, не можах. Прекалено е гнусно и хлъзгаво! Чак пък толкова не бива, директоре на института за модерна политика! То бива бива подгъзуване и фалшива информация, ама твоето е прекално дори за соросоид!

    Коментиран от #27

    16:15 13.03.2026

  • 16 2234

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Това нпо нче":

    Боклука си ти

    16:16 13.03.2026

  • 17 2234

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Родина":

    А ти къв си бе дебил.

    16:17 13.03.2026

  • 18 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    ПОД ВОДА ЗА ДА НЕ ВДИГАШ ПРАХ

    16:17 13.03.2026

  • 19 Планинец

    2 0 Отговор
    Що е,, То :Иститут за модерна политика"? Просто поредното ,, нпо" увило се около шията на Народа ни!

    Коментиран от #23

    16:18 13.03.2026

  • 20 Бай Оня

    2 0 Отговор
    Тоя смтан стипендиант на гнсния чфутски урд шрош, що не си ЕПММ ?!???? Някакъв пкоч, който още не се е осъзнал пкае ли му се, .бе ли му се, ръси някаква засукана и пресукана логорея, в края на която, дори той самия се изгуби. Най-трагичното е, че такива бзродници ще са нашия бъдещ "елит" - тпи, ограничени коне с капаци, научени, че тяхното "мислене" е най-правилното и само те виждат реалността в оравилните й нюанси ... За този тлуп на снимката и за други нему подобни ще цитирам много древна поговорка - "Колкото повече научавам - толкова повече разбирам колко малко знам". Учете момчета или джндърчета, не ви знам !

    16:18 13.03.2026

  • 21 Ззз

    2 0 Отговор
    Това било конфликт на автокрациите срещу свободата, ахахахах. Само погледнете с кого управлява сатаняху с исраел - ултранационалисти и религиозни фанатици. Това според платения прч било "свобода и демокрация". То все пак еврейските господари му плащат да припява опорни, не да мисли.

    16:20 13.03.2026

  • 22 2234

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ала бала":

    Верно си ала бала и със сигурност се молиш на килими.

    16:21 13.03.2026

  • 23 Бай Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Планинец":

    Не е "просто поредното" нпо - това е от котилото на чфутския урд дьорд шрош. Разбирай - от котилото на бзродната измт.

    16:22 13.03.2026

  • 24 2234

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "боклук":

    Вярно е боклук си.

    Коментиран от #28

    16:22 13.03.2026

  • 25 Боко

    0 0 Отговор
    Докторе, боли ме КУ😁РОО, че го цункаш ли?
    ПЕ💩АЛ МАЗЕН🤮

    16:23 13.03.2026

  • 26 Трол

    1 0 Отговор
    Г-н Кичашки да се благодари, че все още не е пълно с Кимчета.

    16:23 13.03.2026

  • 27 1234

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Той ако е соросоид, ти къв си бе.

    16:24 13.03.2026

  • 28 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "2234":

    КУ💩ВООО ,че ти сцепим чифутскийо ауспух !

    16:25 13.03.2026

  • 29 виктория

    0 0 Отговор
    много просташко мнение!

    16:25 13.03.2026