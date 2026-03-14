Путин, Си и Тръмп започват контрареволюция срещу свободата

Краят на либералната ера започна с мълчаливия съюз на трима лидери, който смазва световния ред. Използвайки тарифи, дезинформация и военна сила Тръмп, Си и Путин обединяват сили в контрареволюция, която има за цел най-накрая да погребе наследството от 1989 г. Това пише в свой материал за агенция "Блумбърг" Хал Брандс, професор в Училището за напреднали международни изследвания към университета "Джонс Хопкинс".

Мюнхен някога наистина имаше значение. За поколението преживяло Студената война, годишната Мюнхенска конференция по сигурност беше меката на лидерите на една обединена и свободна Европа, място за срещи на западната коалиция, която доминираше света.

Само преди пет години президентът на САЩ Джо Байдън каза на участниците, че демокрацията трябва да триумфира и човечеството никога не трябва да се връща към "солидните блокове на Студената война". Но този път тримата най-важни лидери в момента - президентът на САЩ Доналд Тръмп, китайският лидер Си Дзинпин и руският диктатор Владимир Путин - няма да бъдат в Мюнхен. И тримата разглеждат геополитическата революция, последвала Студената война, като катастрофа. Това е причината точно тези контрареволюционери днес да променят света. За повечето западни наблюдатели събитията от 1989 г. бяха чудо.

Падането на Берлинската стена доведе до мирното обединение на Германия, но и до разделен континент. Скоро след това се разпадна и "империята на злото" - Съветския съюз. Пазарите и демокрацията заляха земното кълбо. Изграждането на единен, интегриран ред под западно ръководство изглеждаше на една ръка разстояние. И все пак за Путин, Си Цзинпин и Тръмп този момент на чудеса беше мрачен период. Путин заяви, че разпадането на Съветския съюз е "най-голямата геополитическа катастрофа на 20-ти век", защото е разрушило една велика империя и е нарушило баланса в света.

Както каза пред публика в Мюнхен през 2007 г., резултатът от това събитие беше еднополюсна Америка, която опустоши целия свят, унищожи конкуриращи се сфери на влияние и свали неприятелски режими. "Никой не може да се чувства сигурен в свят с един владетел и един суверен", твърди Путин. Той прекара четвърт век в опити да разруши света след Студената война. Той превърна глобализацията в оръжие, независимо дали чрез използване на руска енергия и мръсни пари, за да отслаби Европа, или чрез експлоатиране на дигиталните технологии за дезинформационни кампании и кибератаки. Той също така направи кървав опит да ограничи възхода на Европа, водена от САЩ. Атаките му срещу Украйна през 2014 г. и особено през 2022 г. върнаха мащабния конфликт в регион, чиито мир и единство бяха върховните постижения на една по-надеждна епоха.

Най-близкият съюзник на Путин, Си, също е ревизионист от 1989 г. Как би могло да бъде другояче, като се има предвид, че вълненията, които свалиха комунистическите режими в Източна Европа през тази година, се прехвърлиха в неговия собствен Китай, почти довеждайки до краха на Комунистическата партия на площад Тянанмън? Съветският съюз се разпадна, каза той по-късно, защото "никой не беше достатъчно смел, за да се изправи срещу вътрешните разделения и идеологическата слабост". Той използва този урок, за да настоява за желязна дисциплина в Китайската комунистическа партия. През 2013 г. неговото правителство нареди на всички кадри да бъдат нащрек срещу опасното влияние на "правата на човека", "универсалните ценности" и "конституционната демокрация", които идеологически доминиращият Запад се стреми да наложи.

Иронията е, че Китай може би се очерта като най-големият победител от ерата след Студената война, като се има предвид, че глобализацията подхранваше икономическия му възход. И все пак Китай, подобно на Русия, беше съучастник в разпадането на този ред. Масовият износ на евтини стоки от Китай в началото на 2000-те години разби политическия консенсус, който подкрепяше глобализацията в Съединените щати. Огромният производствен капацитет на Китай и хищническите търговски практики сега заплашват да деиндустриализират цели региони. Контролът върху износа на редкоземни минерали демонстрира опасностите от взаимозависимост, заплашвайки да затвори фабрики по целия свят. Нарастващата военна мощ на Пекин застрашава американската сила и десетилетията мир в Източна Азия. Си Дзинпин и неговите помощници приветстват тези катаклизми. Те проповядват грандиозен геополитически преход, тъй като Китай изпреварва Америка и утвърждава влиянието си по целия свят.

Въпреки че Пекин и Вашингтон са съперници, най-могъщият от контрареволюционерите след Студената война е Доналд Тръмп. Ревизионизмът на Тръмп също е ироничен, защото събитията от 1989 г. оставиха страната му в позиция на превъзходство. И все пак, според самия Тръмп, тези събития - и еуфорията, която те подхранваха - доведоха до упадък на Съединените щати. Глобализацията доведе до деиндустриализация, отворени граници и възход на враждебен Китай. Арогантността и прекаляването в Близкия изток подкопаха мощта на САЩ. Съюзниците я използваха, без да похарчат нито стотинка от собствените си пари, военно и икономически. В "Окончателната стратегия за национална сигурност" на Тръмп той твърди, че най-новата история на Америка е каталог от грешки. А крахът на реда след Студената война е ключов за възстановяването на мощта на САЩ.

"Човекът от Давос" беше детрониран от "Човека с митата", тъй като протекционизмът на Тръмп трансформира търговските отношения. Тръмп кара съюзниците на САЩ да плащат вноски в американската икономика чрез мита и асиметрични инвестиции. Неговата администрация атакува Европейския съюз, този символ на интеграцията след Студената война, с мита, политическа намеса и подигравки за "изчезването на цивилизациите". Заплахите за анексиране на Гренландия и Канада поставят Тръмп редом с лидери - като Си и Путин - които мечтаят за насилствено преобръщане на статуквото. Суверенитетът и едностранното предимство са на мода. Глобалните концепции за взаимна изгода са изключени.

Тръмп твърди, че тези мерки ще предизвикат национално възраждане. Той със сигурност е прав, че някои навици след Студената война - склонността да се гледа на съюзниците като на стратегически протекторати, акцентът върху глобализацията пред икономическата сигурност - са остарели.

Възможно е обаче хаосът, който Тръмп всява, не само в рамките на западната общност, събрала се в Мюнхен, да отвори вратите за Си и Путин, които мразеха ерата след Студената война, защото мразеха американската хегемония. Засега контрареволюционерите побеждават. По-нататък те могат да влязат в ожесточена борба помежду си за това как ще изглежда новия световен ред.