Йемен взе страната на Иран, може да затвори пролива Баб ел-Мандеб за САЩ и Израел

Йемен може да затвори пролива Баб ел-Мандеб за САЩ и Израел, заяви висшият йеменски военен командир Абед ал-Таур, според иранския телевизионен канал Press TV.

Страната обяви, че ще се намеси във войната в Близкия изток на страната на Иран.

„След като решението за намеса бъде взето, първата мярка може да бъде официално обявяване на военноморска блокада срещу Съединените щати и ционисткия режим. По този начин търговските кораби и военните кораби, включително самолетоносачите, насочващи се към територията на САЩ и окупираните територии, биха могли да бъдат спрени“, каза той.

Проливът Баб ел-Мандеб е стратегически важен корабен маршрут между югозападния край на Арабския полуостров (Йемен) и североизточна Африка (Джибути и Еритрея). Проливът свързва Червено море с Аденския залив в Арабско море. Около 12% от цялата морска търговия с петрол и 8% от световния втечнен природен газ (ВПГ) преминават през пролива.