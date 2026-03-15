Йемен взе страната на Иран, може да затвори пролива Баб ел-Мандеб за САЩ и Израел

15 Март, 2026 04:42, обновена 15 Март, 2026 04:46 415 3

  • йемен-
  • сащ-
  • израел-
  • кораби-
  • иран-
  • война-
  • проток

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Йемен може да затвори пролива Баб ел-Мандеб за САЩ и Израел, заяви висшият йеменски военен командир Абед ал-Таур, според иранския телевизионен канал Press TV.

Страната обяви, че ще се намеси във войната в Близкия изток на страната на Иран.

„След като решението за намеса бъде взето, първата мярка може да бъде официално обявяване на военноморска блокада срещу Съединените щати и ционисткия режим. По този начин търговските кораби и военните кораби, включително самолетоносачите, насочващи се към територията на САЩ и окупираните територии, биха могли да бъдат спрени“, каза той.

Проливът Баб ел-Мандеб е стратегически важен корабен маршрут между югозападния край на Арабския полуостров (Йемен) и североизточна Африка (Джибути и Еритрея). Проливът свързва Червено море с Аденския залив в Арабско море. Около 12% от цялата морска търговия с петрол и 8% от световния втечнен природен газ (ВПГ) преминават през пролива.


  • 1 Хмм

    0 4 Отговор
    Имало едно време техни студенти в България. Ниски, грозни, комунисти, държали се за ръце и спяли в едно легло. Ужасно. Сега се преструват на ислямисти и мъже. Не вярвам на нищо от това.

    04:52 15.03.2026

  • 2 хехе

    2 1 Отговор
    ами сега, ако това се случи що ще правят рижия кукумицин и мошетата.

    04:53 15.03.2026

  • 3 Браво на Йемен

    1 0 Отговор
    Затваряйте всичко за световните терористи САЩ и Израел.

    04:57 15.03.2026