Новини
Мнения »
Политическата прошка

Политическата прошка

13 Март, 2026 13:00 1 195 20

  • народ-
  • избори-
  • индулгенция

Ако се загледате кой ни е управлявал през последните тридесет години, все опозиции ще видите

Политическата прошка - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Избори идват. Политиците отварят сергиите, на които няма да продават идеи, а ще купуват живо месо. Народът е толкова пощурял, че не му прави впечатление, че вместо той да изисква, политиците ще изискват от него. В резюме - да бъде по-дисциплиниран, по-работлив, по-отговорен. Тези зад щанда ще цитират Кенеди, който не иска да го питат какво ще направи Америка за хората, а хората за Америка. Както знаем, Америка отстреля Кенеди и хората нищо не направиха, но това е друга тема. Да се върнем на българското политическо разкаяние.

Българската политическа индулгенция преминава не през разкаянието, а през назидателността. Нещо като: извинявайте, но вие сте си виновни. В случая „извинявай“ придобива смисъла на: „Не ни занимавайте с вашите глупости.“ Де факто извинение има, но се чувства като обида.

Когато говорим за индулгенция, неминуемо се намесват и парите. Там грешките и свободни тълкования не се допускат. Българският политик не дава пари за опрощения. Българският политик няма грехове и затова не изкупува грехове. Как не го разбрахте за тридесет години?

В следващите дни всички познати политически лица за не знам кой ли път ще се разделят на опозиция, опозиция на опозицията и дълбока опозиция. Правилно прочетохте. Цялото що е елит ще стане опозиция. Ще има врещяща опозиция, тиха опозиция, лама опозиция, капитал опозиция, национал опозиция, контра опозиция и дори реконтра опозиция. Тоест всичката вредна пасмина, благодарение на която България умира, ще се позиционира като нещо, което не е. Натискачите на бутони ще се правят на невменяеми все едно не техните пръсти са приемали законите и разпоредбите, които днес ни унищожават. Ще се борят за власт (о, това е сигурно), но ще се позиционират като опозиция.

Ако се загледате кой ни е управлявал през последните тридесет години, все опозиции ще видите.

Изборите престанаха да бъдат събитие, в който суверенът избира своите представители. Този цирк вече го забравихме. Изборите са процес, в който политическата върхушка се стреми да запази властта си по безкръвен път – с внушения, с манипулации и с фалшификации. И ако това не стане може да се мине и по кръвен.

Затова, когато разполагаш с такъв престъпен арсенал от изборни оръжия, последното нещо, което те интересува, е да искаш някакво си опрощение от някакъв народ. Плюс това този народ скоро ще умре, което съвсем лишава от смисъл търсенето на опрощение.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    7 18 Отговор
    енчо, издухай си носа мамо

    13:02 13.03.2026

  • 2 Попов

    5 28 Отговор
    Емко пак е изпил пенсията на майка си и изглежда от факти ще му подхвърлят някой цент за да има за биричка.
    Хвани се на работа бе Емко ! Стига си живял на гърба на старата си майка !

    Коментиран от #18

    13:03 13.03.2026

  • 3 Дедо Мраз

    19 1 Отговор
    Мафията отдавна се е окопала във властта. Вече не им пука, че всички виждат кражбите, измамите и убийствата. Няма механизъм който да им противодейства.

    13:14 13.03.2026

  • 4 АМИ ИМА ЕДНА ФЕРЕНСКА

    12 1 Отговор
    РЕЦЕПТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОШКА
    ДЪЛБОКО ЕВРОПЕЙСКА
    ВИКАТ И ГИЛОТИНА
    ПУБЛИЧНО АКО МОЖЕ
    В КИТАЙ ИМА ПОПУЛЯРНА РАЗНОВИДНОСТ НА НЕКЪВ ПЛОЩАД

    13:17 13.03.2026

  • 5 Трол

    0 9 Отговор
    Успех на всички политически сили на изборите и дано оправят България!

    13:22 13.03.2026

  • 6 Не се надявайте

    3 3 Отговор
    Няма такава!

    13:23 13.03.2026

  • 7 лоша

    3 4 Отговор
    Ако видите баба Славка да обикаля форумите със сърбежи, да знаете, че аз я чегъртах.🤭

    13:25 13.03.2026

  • 8 Пак емко мрънкача

    4 15 Отговор
    Емко, душо непоръбена,

    Прозрачен си, мойто момче, като планиски ручей.
    Какво прави емко в своята поредна словесна д.и.а.р.и.я - същото, както винаги. Всичко е от лошо, по-лошо и всички ще умрем. Намеква, а понякога натвърдва, че Западът е виновен. И спира дотук. Като по учебник. Учебник по рефлексивно управление. Създавайки изключително погрешна, лъжлива представа за заобикалящата ни действителност, емко внезапно млъква и остава публиката да вземе желаното от него (по-скоро от господарите на емко) решение - да се гласува за копейките. А копейки в България дал Господ.
    Особено забавен беше изразът "арсенал от изборни оръжия". А бре, емко, по-добре такива оръжия, отколкото "изборните оръжия" на путин и аятоласите - ОМОН и стражите на ислямската революция.
    Щото емко, ако беше честен - трябваше да разгледа и алтернативите на изборите - както у нас, така и по света. Но емко си мисли, че ние сме глупаци и няма да го разберем. Не че няма и бол глупаци при нас.

    Коментиран от #16

    13:29 13.03.2026

  • 9 Анджо

    9 1 Отговор
    Истината която я знаем и ние, но какво да правим с новите навлеци които ни излъгаха за по кратко време. За това има приказка, че нов публичен дом не се гради със стари служители.
    Тези се появяват и ние се опитваме да изберем по малкото зло. И пак ще напиша ,че няма отърсване от червената мафия, до 1989 година бяха един милион членове.🤷

    13:34 13.03.2026

  • 10 гост

    7 0 Отговор
    Българските политици крадат нашите пари за своите обещания и обещават да обещаят още повече! Само, че има стара поговорка"Лесно е да се обещава и още по-лесно е да не се изпълнява обещаното"!

    13:35 13.03.2026

  • 11 Рая Назарян

    2 1 Отговор
    Българският политик няма грехове и затова не изкупува грехове

    Коментиран от #14

    13:45 13.03.2026

  • 12 ...

    2 1 Отговор
    губивреме си

    13:48 13.03.2026

  • 13 Бастардо

    8 1 Отговор
    Прав си авторе.Особено напоследък България се управлява от пепераската опозиция.Оцъклиния изреве някоя идиотия,и идиотския народ изревава на пиацата като чупи и пали.И какво остава за правителството освен да хвърли оставката,щото видите ли ако не го направи,погрома ще продължи.Но след като го направи настава олелия за бюджети и,плащания,закони и пари.Ходи че го разбери тоз матрял.

    Коментиран от #17

    13:50 13.03.2026

  • 14 А случайно

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Рая Назарян":

    Знаеш ли защо Архангел Михаил го изобразяват с везна в едната ръка?

    Коментиран от #19

    14:02 13.03.2026

  • 15 Пенчо

    1 0 Отговор
    Каквито са избирателите такива са и политиците! Май и обратното е вярно! Просто няма хора за нищо!

    14:10 13.03.2026

  • 16 ЕМКО

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пак емко мрънкача":

    И СИГА КО ША ПРАЙТЕ БЕ УМНОКРАСИВИ ТЪПОГ...ЛАВЦИ С ТЕА КОПЕЙКИ БЕ
    АМИ ИЗЛЕЗТЕ И ИМ ОБЯСНЕТЕ ЗА ИНФЛАЦИЯТА ЦЕНИТЕ НА ТОКА И БЕНЗИНА И ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА ПО БАНДЕ.....РОВСКИ
    АМА НЕ ВИ СТИСКА БЕ ПРАЗНОПРИКАЗВАЩИ ОТ.....РЕПКИ
    И ЩО ТАКА

    14:16 13.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 УНИзян

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Попов":

    Е как да се "хване на работа" човека, като по твоята "клинична пътека" няма плащания от НЗОК по специалността му.

    14:21 13.03.2026

  • 19 12340

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "А случайно":

    С копие,с копие,не с везна!
    И хич не е случайно!

    14:21 13.03.2026

  • 20 Разбира се

    0 0 Отговор
    че хората са си сами виновни.Кой друг ще търпи най- ниски доходи в ЕС, най- високи цени на хранителните продукти и ни само на тях, най- висока смъртност в Европа.Списъкът с негативи е безкраен и единствено " положителното " е, че ти дават възможност да ги освободиш от присъствието си като като напуснеш страната. Все пак и това е някакъв изход

    14:45 13.03.2026