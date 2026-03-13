Политическата прошка

Избори идват. Политиците отварят сергиите, на които няма да продават идеи, а ще купуват живо месо. Народът е толкова пощурял, че не му прави впечатление, че вместо той да изисква, политиците ще изискват от него. В резюме - да бъде по-дисциплиниран, по-работлив, по-отговорен. Тези зад щанда ще цитират Кенеди, който не иска да го питат какво ще направи Америка за хората, а хората за Америка. Както знаем, Америка отстреля Кенеди и хората нищо не направиха, но това е друга тема. Да се върнем на българското политическо разкаяние.
Българската политическа индулгенция преминава не през разкаянието, а през назидателността. Нещо като: извинявайте, но вие сте си виновни. В случая „извинявай“ придобива смисъла на: „Не ни занимавайте с вашите глупости.“ Де факто извинение има, но се чувства като обида.
Когато говорим за индулгенция, неминуемо се намесват и парите. Там грешките и свободни тълкования не се допускат. Българският политик не дава пари за опрощения. Българският политик няма грехове и затова не изкупува грехове. Как не го разбрахте за тридесет години?
В следващите дни всички познати политически лица за не знам кой ли път ще се разделят на опозиция, опозиция на опозицията и дълбока опозиция. Правилно прочетохте. Цялото що е елит ще стане опозиция. Ще има врещяща опозиция, тиха опозиция, лама опозиция, капитал опозиция, национал опозиция, контра опозиция и дори реконтра опозиция. Тоест всичката вредна пасмина, благодарение на която България умира, ще се позиционира като нещо, което не е. Натискачите на бутони ще се правят на невменяеми все едно не техните пръсти са приемали законите и разпоредбите, които днес ни унищожават. Ще се борят за власт (о, това е сигурно), но ще се позиционират като опозиция.
Ако се загледате кой ни е управлявал през последните тридесет години, все опозиции ще видите.
Изборите престанаха да бъдат събитие, в който суверенът избира своите представители. Този цирк вече го забравихме. Изборите са процес, в който политическата върхушка се стреми да запази властта си по безкръвен път – с внушения, с манипулации и с фалшификации. И ако това не стане може да се мине и по кръвен.
Затова, когато разполагаш с такъв престъпен арсенал от изборни оръжия, последното нещо, което те интересува, е да искаш някакво си опрощение от някакъв народ. Плюс това този народ скоро ще умре, което съвсем лишава от смисъл търсенето на опрощение.
1 кой му дреме
13:02 13.03.2026
2 Попов
Хвани се на работа бе Емко ! Стига си живял на гърба на старата си майка !
Коментиран от #18
13:03 13.03.2026
3 Дедо Мраз
13:14 13.03.2026
4 АМИ ИМА ЕДНА ФЕРЕНСКА
ДЪЛБОКО ЕВРОПЕЙСКА
ВИКАТ И ГИЛОТИНА
ПУБЛИЧНО АКО МОЖЕ
В КИТАЙ ИМА ПОПУЛЯРНА РАЗНОВИДНОСТ НА НЕКЪВ ПЛОЩАД
13:17 13.03.2026
5 Трол
13:22 13.03.2026
6 Не се надявайте
13:23 13.03.2026
7 лоша
13:25 13.03.2026
8 Пак емко мрънкача
Прозрачен си, мойто момче, като планиски ручей.
Какво прави емко в своята поредна словесна д.и.а.р.и.я - същото, както винаги. Всичко е от лошо, по-лошо и всички ще умрем. Намеква, а понякога натвърдва, че Западът е виновен. И спира дотук. Като по учебник. Учебник по рефлексивно управление. Създавайки изключително погрешна, лъжлива представа за заобикалящата ни действителност, емко внезапно млъква и остава публиката да вземе желаното от него (по-скоро от господарите на емко) решение - да се гласува за копейките. А копейки в България дал Господ.
Особено забавен беше изразът "арсенал от изборни оръжия". А бре, емко, по-добре такива оръжия, отколкото "изборните оръжия" на путин и аятоласите - ОМОН и стражите на ислямската революция.
Щото емко, ако беше честен - трябваше да разгледа и алтернативите на изборите - както у нас, така и по света. Но емко си мисли, че ние сме глупаци и няма да го разберем. Не че няма и бол глупаци при нас.
Коментиран от #16
13:29 13.03.2026
9 Анджо
Тези се появяват и ние се опитваме да изберем по малкото зло. И пак ще напиша ,че няма отърсване от червената мафия, до 1989 година бяха един милион членове.🤷
13:34 13.03.2026
10 гост
13:35 13.03.2026
11 Рая Назарян
Коментиран от #14
13:45 13.03.2026
12 ...
13:48 13.03.2026
13 Бастардо
Коментиран от #17
13:50 13.03.2026
14 А случайно
До коментар #11 от "Рая Назарян":Знаеш ли защо Архангел Михаил го изобразяват с везна в едната ръка?
Коментиран от #19
14:02 13.03.2026
15 Пенчо
14:10 13.03.2026
16 ЕМКО
До коментар #8 от "Пак емко мрънкача":И СИГА КО ША ПРАЙТЕ БЕ УМНОКРАСИВИ ТЪПОГ...ЛАВЦИ С ТЕА КОПЕЙКИ БЕ
АМИ ИЗЛЕЗТЕ И ИМ ОБЯСНЕТЕ ЗА ИНФЛАЦИЯТА ЦЕНИТЕ НА ТОКА И БЕНЗИНА И ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА ПО БАНДЕ.....РОВСКИ
АМА НЕ ВИ СТИСКА БЕ ПРАЗНОПРИКАЗВАЩИ ОТ.....РЕПКИ
И ЩО ТАКА
14:16 13.03.2026
18 УНИзян
До коментар #2 от "Попов":Е как да се "хване на работа" човека, като по твоята "клинична пътека" няма плащания от НЗОК по специалността му.
14:21 13.03.2026
19 12340
До коментар #14 от "А случайно":С копие,с копие,не с везна!
И хич не е случайно!
14:21 13.03.2026
20 Разбира се
14:45 13.03.2026