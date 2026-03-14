Украйна в Европейския съюз - подаръкът на Запада за Путин
14 Март, 2026 19:01

ЕС разработва безпрецедентен план, който би могъл да даде частично членство на Украйна още догодина, докато Брюксел се опитва да укрепи позицията на страната в Европа и да я отдалечи от Москва

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Le Figaro Le Figaro
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Въпреки че усилията, положени от президента Володимир Зеленски да осигури гаранции за сигурност за Украйна от американците и европейците, са похвални, присъединяването на страната към ЕС, както е предвидено в американския мирен план, би дестабилизирало сериозно континента. Това пише в материал за френския вестник Le Figaro Жереми Галон - есеист, автор на книгите "Хенри Кисинджър: Европеецът" и "Жорж Помпиду: Вечният".

"Ще бъде необходимо да се възстанови балансът на силите, който няма да създаде ситуация на постоянна несигурност нито за Украйна, нито за Русия", ми каза Хенри Кисинджър по време на срещата ни на 4 март 2022 г., само няколко дни след началото на конфликта. Той просто заявяваше ключов принцип на реализма: моментните емоции не трябва да диктуват архитектурата на утрешния ден. Обещавайки обаче на Киев присъединяване към Европейския съюз, но отказвайки му защита от НАТО, западните лидери се подготвят именно за това състояние на постоянна нестабилност, от което Кисинджър се страхуваше. Още по-лошо е, че те дават на Владимир Путин двойна победа: дестабилизирана Европа и Украйна, лишена от реални гаранции за сигурност. Интеграцията на държава с размера и сложността на Украйна не е просто разширяване; тя би представлявала фундаментална промяна за Европейския съюз. Присъединяването на страна с крехки институции, опустошена икономика и бъдеще, изпълнено с латентни конфликти, би означавало да се внесе източник на постоянна парализа в самото сърце на Съюза. Докато Урсула фон дер Лайен, вярна на своята "декларативна дипломация", представя присъединяването на Украйна като морална победа, лидерът на Кремъл разбира, че това би било минно поле от фрагментация, заложено под основите на Европа.

Вместо да укрепи Съюза, тази прибързана интеграция ще разруши европейския обществен договор и ще подхрани популизма. Това ще донесе на Москва голяма стратегическа победа. Днес трябва да имаме честността и смелостта да кажем, че Украйна не е готова и няма да бъде готова след няколко години. Въпреки героичната ѝ смелост, проблемите със системната корупция и спазването на правото на ЕС са колосални. Преди всичко правим една недалновидна грешка: въпреки, че лидерството на Володимир Зеленски е образцово, няма гаранция, че неговите наследници начело на тази разкъсвана от война държава, ще поддържат този просветен курс. Тогава Съюзът би се оказал обвързан с държава, чиято политическа еволюция е извън неговия контрол. Аргументът, че присъединяването на Украйна би укрепило Европейския съюз като геополитически играч, също е погрешен. Напротив, чрез интегрирането на страна, чиято дългосрочна сигурност зависи предимно от външни гаранции, Съюзът засилва своята зависимост.

Единствените гаранции за сигурност, които в момента имат значение пред лицето на Русия, са тези по член 5 от Северноатлантическия договор. Клаузите за взаимопомощ, предвидени в член 42.7 от Договора за Европейския съюз, не могат да се считат за еквивалентни. Разбира се, усилията на президента на републиката да получи конкретни гаранции за сигурност от американците и европейците, са похвални. Но тези гаранции остават много неясни и най-вече каква е истинската стойност на обещанието на администрацията на Тръмп? Без НАТО да стабилизира източния фланг, Украйна се превръща в черна дупка в сигурността, която европейците няма да могат да запълнят в краткосрочен план нито с финансови ресурси, нито с военна сила.

Както отбеляза Хенри Кисинджър, който също се възхищаваше на смелостта и устойчивостта на Украйна, страната, по силата на обстоятелствата, се е превърнала в една от най-милитаризираните и опитни в бойни действия държави в Европа. Парадоксално, но точно затова тя трябва да бъде в НАТО.

НАТО не е просто отбранителен съюз; това е командна структура, която дисциплинира и позиционира своите членове в строга многостранна рамка. Без това рамкиране, свръхвъоръжената Украйна в сърцето на ЕС се превръща в непредсказуем, автономен играч, способен да въвлече Европа в конфликти, които не може да контролира. И накрая, икономическият реализъм не трябва да се жертва на олтара на символизма. Докато предложеното споразумение с Меркосур разпалва страстите във Франция и европейската провинция, какво да кажем за шоковата вълна, която би предизвикала интеграцията на Украйна? Тук говорим за влизането на "житницата на света" в единен пазар без квоти или бариери.

Присъединяването на Украйна към ЕС, с нейните 33 милиона хектара несравним чернозем, би било като "Меркосур на стероиди". Интеграцията ѝ без цялостно преразглеждане на Общата селскостопанска политика би била равносилна на осъждане на нашите семейни ферми. Според Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, Украйна, която би станала най-големият бенефициент на Общата селскостопанска политика /ОПС/, би погълнала толкова голям дял от субсидиите, че помощта за френските фермери механично би спаднала с близо 25%. Опитвайки се да направим символичен жест към Киев, рискуваме да провокираме селско въстание, което би фрагментирало допълнително европейското единство, предлагайки за пореден път на Владимир Путин спектакъла на разкъсвания от собствените си социални кризи Европейски съюз. Навремето Жорж Помпиду беше разбрал, че европейското единство не може да бъде постигнато за сметка на реалната му сигурност или социален баланс.

Приемайки присъединяването на Украйна към ЕС в замяна на членство в НАТО, ние правим точно обратното. Жертваме бъдещето на политическа Европа на олтара на илюзорно обещание за сигурност за Украйна. Време е да заменим тази "дипломация на добрите намерения", която нанесе толкова много вреда на нашия континент, с нова европейска реалполитика. За да постигнат това, европейците най-накрая се нуждаят от смелостта и волята да предоставят на Украйна финансовата, военната и логистичната подкрепа, от която тя толкова отчаяно се нуждае, за да запази суверенитета си. Това е по-трудно от безотговорното обещание за членство, но няма друг път към сигурността за нашия континент.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    32 1 Отговор
    Урсулианците доказват, че вярно от тъпотия не се умира!!! Но много се страда!!!

    Коментиран от #3, #6

    19:06 14.03.2026

  • 2 да питам

    3 21 Отговор
    Въпросът остава ... Защо Украйна не може да стане част от ЕС ?! По путинов

    Коментиран от #38

    19:07 14.03.2026

  • 3 Пичагата ,

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Питай Кобзон , бе ...

    Коментиран от #8

    19:08 14.03.2026

  • 4 Даниел Немитов

    5 28 Отговор
    Украйна показа и доказа с героичната си борба, че заслужава да бъде сред свободните народи много повече от някои страни, които вече са членки, но покорни слуги на Кремъл!

    Коментиран от #22

    19:09 14.03.2026

  • 5 И Киев е Руски

    26 5 Отговор
    ДОБРИ новини:Ибрахим Азизи заяви, че Украйна се е превърнала в легитимна цел за ирански удари

    Коментиран от #7, #9, #14, #15

    19:09 14.03.2026

  • 6 Сус бе копейка мърлява!

    4 18 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сус!

    Коментиран от #13

    19:10 14.03.2026

  • 7 404

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Който от победи във войната разбира Иран избира.

    19:10 14.03.2026

  • 8 Блаватска

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пичагата ,":

    Питах, казва че тъпанари като паветните и в Ада няма!

    Коментиран от #17, #33

    19:11 14.03.2026

  • 9 Геро

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    19:11 14.03.2026

  • 10 Райхът на Урсула

    30 4 Отговор
    Влязла Украйна в ЕС, двама украинци си говорят, единия пита:
    - Е как е в Европа?
    Другият отговаря:
    - Гадост е тоя ЕС! Аз съм безработен, жената в Италия мие чинии. Синът се ожени за един германец, дъщерята е проститука във Франция. И за всичко това са виновни москалите!!! Казваха ни - Не влизайте в ЕС! Не влизайте в ЕС! Знаеха гадовете, че ще го направим напук! 😄 😄

    19:11 14.03.2026

  • 11 123

    22 2 Отговор
    Много приказки за едно нещо, просто да се каже че фашистка Украйна няма място в ЕС, нито политиката и, нито икономиката, нито спазването на човешките права,отговарят на изискванията за членство в ЕС.

    Коментиран от #54

    19:12 14.03.2026

  • 12 ОраКул🔮

    3 13 Отговор
    Вижда се че каквито и прогнози да се правят за бъдещето са безсмислени. фокусът върху настоящето показва обаче че Украйна прави на Г200 Г300 МОРДОРСКИТЕ БЛАТНИ ОРКОВЕ КАСАПИ

    Коментиран от #40

    19:12 14.03.2026

  • 13 И Киев е Руски

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сус бе копейка мърлява!":

    Стягай коОлото че ДЗС то е далече

    19:12 14.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Орк на тротинетка 🧌🛴

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #18

    19:12 14.03.2026

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 7 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #29

    19:13 14.03.2026

  • 17 Ел Диабло

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Блаватска":

    Не те познава лъжлю

    19:13 14.03.2026

  • 18 Руснак без крак

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    Коментиран от #27

    19:14 14.03.2026

  • 19 Путлеристан 🤮🤮

    4 3 Отговор
    Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а ✌️🍾🥂

    19:14 14.03.2026

  • 20 Да си копейка си е Божие наказание

    3 9 Отговор
    Или си проект създаден от тъмни и злокобни сили неизвестни на човечеството.

    19:16 14.03.2026

  • 21 ЕС на родшилд

    13 2 Отговор
    ЕС иска да ги вземе, за да финансира по-лесно войната в Украйна. За това са тия лупинги.

    19:16 14.03.2026

  • 22 смех

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел Немитов":

    А ма без Крим и Донбас

    19:19 14.03.2026

  • 23 ГАВАРИТ МАСКВА

    8 0 Отговор
    В растояние от няколко часа Русия обстрелва втори пътнически влак със съмнителни бабички! Предполага се, че някоя от тях е транспортирала в торбата си фалшиви цигари!

    19:21 14.03.2026

  • 24 Край

    10 0 Отговор
    Всичко ще си дойде на мястото и всякакви гаранции за сигурност може да се дават когато украинската държавичка се свие в етническите си граници със столица Лвов. Желанието да притежава населените с руснаци земи е източника на конфликта.

    19:22 14.03.2026

  • 25 БЕЗ ОДЕСА

    8 0 Отговор
    404 не е нужна на англосаксите.

    19:22 14.03.2026

  • 26 Подаръкът на Путин за Запада

    10 0 Отговор
    Ще бъде ликвидацията на Украйна

    19:23 14.03.2026

  • 27 Украинец

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Руснак без крак":

    Утре се женя за наркомана

    19:25 14.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тунгус от Сибир

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Скоро си тук и ще ти се радваме Жульо

    19:27 14.03.2026

  • 30 Банго Рангел

    4 4 Отговор
    Тръндю пак спаси русийката от фалит и капутилация!

    19:28 14.03.2026

  • 31 ?????

    7 2 Отговор
    Тия вече са неинтересни.
    Да са мислели когато за пореден път искаха да унищожат Русия.
    Имаха късмет че начело е Путин, а не някой по-смел чиляк.

    19:28 14.03.2026

  • 32 Търновец

    4 1 Отговор
    Сегашна Украйна е нещо средно между втори Израел и възродена Отоманска империя и дори далечните предци на Кримските татари са се били с Християните под Виена през 1683 като острие на Турската армия. Гледайте кой реално управлява страната и кои са най богатите. Многокултурна страна с около 140 етноса и много хора с Руско самосъзнание. А Зеленски вече иска 880 милиарда долара за възстановяване - кой ще плаща? А поне 2 милиона Украинци не искат да служат в армията

    19:31 14.03.2026

  • 33 Жълтопаветник

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Блаватска":

    Кoпейке, ти не си Блаватска, ами си Блатавска! Признай си, ако ни тъ и срам!

    19:33 14.03.2026

  • 34 70% от руснаците

    1 2 Отговор
    к е н д з а т в дървени кенефи!

    Коментиран от #41, #44

    19:39 14.03.2026

  • 35 Мишел

    1 1 Отговор
    Несигурността и войната в Европа са следствие на решението на НатО да се разшири до границата с Русия.

    19:41 14.03.2026

  • 36 Мишел

    1 1 Отговор
    Несигурността и войната в Европа са следствие на решението на НатО да се разшири до границата с Русия.

    19:41 14.03.2026

  • 37 Не можете да си представите колко

    1 0 Отговор
    плужеци като тоя е напазарувал Путин!

    19:43 14.03.2026

  • 38 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    ами не са си затворили останалите ядрени реактори,ние затворихме нашите

    19:45 14.03.2026

  • 39 А дали....

    1 1 Отговор
    Дали догодина ще я има Х0х0лия...

    19:46 14.03.2026

  • 40 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ОраКул🔮":

    Затова населението на Украйна намаля с 25%, а Украйна се сдоби най-големите в Европа нови военни гробища.

    19:46 14.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Жълтопаветник

    1 0 Отговор
    И кво сига, Русия я яд че Украйна влиза в ЕС, а тя не може! Аз мисла по бързо да я земем в НАТО, че квато е яка! Така се обвързва с дружба с нас!

    19:49 14.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 селяк

    1 1 Отговор
    тонове нови дългове начи ни чакат ма важно е на путлер да му е гадно :Д па ние робите ш тънем ли тънем в дългове заради глупостта на ЕС

    19:51 14.03.2026

  • 46 Вова бункерчето

    3 0 Отговор
    Огън, служба не остана! Жъ са пенсионирвам или жъ умиргам! След меня и патоп! Пусть маладьожите да го дyфают на фронте! Язе жъ чекаю у бункерчето! Изтрепаф 1 млн и още толкоз че утепам, за да са класирвам за музея! СЛАВА УКРАИНЕ! Съсипая ми държавицата и авторитетя!

    Коментиран от #48

    19:51 14.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Гн.Зеленски

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "Вова бункерчето":

    Вярно ли е че сте убили 3000000 украинци?
    Аз съм евреин

    Коментиран от #50

    19:53 14.03.2026

  • 49 Украйна не

    1 1 Отговор
    трябва и да си помисля в близките 30 години за ЕС !

    19:57 14.03.2026

  • 50 Вова бункерчето

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Гн.Зеленски":

    Язе па съм монгол! Баща неизвестен, макя евреин! СЛАВА УКРАИНЕ! Показаха чудеса от храброст момчетата срещу наште мамини синченца!

    20:00 14.03.2026

  • 51 Ти да видиш

    1 1 Отговор
    Целият смисъл на съществуването на този еврофашистите съюз е единствено неговото противопоставяне на Русия. Така е още от самото му създаване!
    Всичко се прави само да се навреди на Русия или Путин, нищо не се прави за благото на самите членове и в техен интерес.
    Путин осмисля съществуването на измисления аз, с неговото име лягат и с него стават.

    20:02 14.03.2026

  • 52 Жълтопаветник

    1 0 Отговор
    Тоя плeшивецо на портретя що си играе с огъна да пали свещи! Тея все пожари праат!

    20:08 14.03.2026

  • 53 Стенли

    0 0 Отговор
    Тъй тъй а най разумно е да им се каже каквото сте надробили това ще сърбате а пък и честно казано в момента специално за България няма голяма полза от този така наречен ЕС, ако не бяхме си затваряли ядрени блокове ако Русия ни беше построила аец Белене за четири милиарда долара и ТЕЦ овете ни работеха без тези въглеродни квоти ако получавахме евтино ядрено гориво от Русия като после си взимаха отработеното ядрено гориво и не последно място Нефтохим работеше с петрол от Русия който несъмнено е по евтин мисля че това е достатъчно за да преразгледаме договора с ЕС но уви

    20:23 14.03.2026

  • 54 бедна

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "123":

    ти фантазия значи. ЕС е сбирщайн команда без правила и закони, жива сгода за всякакви отрепки да командват със закони писани на коляно и по поръчка предния ден от неграмотни опортюнисти по правото на силния. По-точно по правото на низшата фашагонацистка мерзост, дефакто чиста проба джунгла...

    20:27 14.03.2026