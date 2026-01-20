Новини
Президент в стаята

Президент в стаята

20 Януари, 2026

Колко ще дадат на тази нова партия да спечели? Види се, няма как да не спечели, но с колко?

Президент в стаята - 1
Емил Йотовски
Емил Йотовски Емил Йотовски
Слонът в стаята, който до вчера не забелязвахме, придоби плътност. Президентът, или вече експрезидентът, излезе на политическия тепих. Предполагам, решението е добре премислено, защото в този вид борби след загуба не се допуска реванш.

Най-важният въпрос е: какво може да направи един нов играч в една напълно покварена изборна машина? Няма нито време, нито ресурс (реална власт) за демонтаж. Сигурно ще се смени някое и друго зъбно колело, но машината ще продължи да служи на старите си господари.

От друга страна негласуващите, което не е тайна, са мнозинство. Но след вчера се създаде опасност да гласуват. При това концентрирано и в една посока, което ще бъде пагубно за създадената политическа сглобка, скрепена със седене по скутове, мазни турски кафета и лоша игра на „наши и ваши“. Изборната машина може да манипулира вота в определени граници, но не и ако до урните се изсипят още два милиона души. Може би затова беше този предварителен ПП-ДБ-НН скимтеж по електронното гласуване?

Следователно идва въпросът: Колко ще дадат на тази нова партия да спечели? Види се, няма как да не спечели, но с колко? Усещането ми е, че сметката ще бъде прецизна и точна и новата партия на Радев няма да може да направи нищо смислено с тази си победа. Ще бъде принуден да преговаря с доказани противни муцуни, които ще се разцепят да му поставят условия. При това тъпи условия. Неизпълними и обидни. Само притворете очи и ще го видите.

Но за да се стигне дотам, трябва да се свърши една голяма задача и тя вече е в ход. Нямате си представа как леви, десни, център, коалиции, управляващи и опозиция ще зареват в един глас с учудващо идентични послания. Това е с една простичка цел – да откажат максимално много хора да гласуват. Пригответе се да слушате за Боташ, Триморие, поредния нов спасител (вие нямате нужда от спасител! Я вижте колко добре я карате и без такъв?!), зелен чорап, ЦРУ, Москва (малко е парадоксално, ама кой да се замисля) и т.н. Тези работи ще се повтарят до втръсване. До подлудяване. Ще се повтарят толкова често, че ще престанат да носят смисъл. Медиите на хранилка ще ви грачат до втръсване. Ще повтарят едно и също като малко дете, което повтаря до полуда думата „хляб“, докато я превърне в шум. Някъде в този шум е заровена и надеждата евентуалните нови гласуващи да се изгубят или отвратят. Ако тези хора се елиминират, предизборната машина ще влезе в норма и ще може да ни предложи каквото ѝ е зададено. Радев печели. Браво. Но не може да управлява, отказва се и отича в канала. Плюс това, като бонус, може да отнесе и кошмара, който ни натресоха с потъващия кораб, наречен Еврозона. Като личен негов неуспех, разбира се.

Затова нови гласове на тази машина не са ѝ трябвали. Хората трябва да се докарат предварително до полуда. Да хвърлят чехъла по телевизора и да си кажат: „Отказвам се. И този е същият. Ето на! Казаха го по телевизора. И в интернет, и във вестника.“

Навсякъде!

Ще успеят ли? Предупредени сте и от вас ще зависи.


  • 1 Историята помни

    17 35 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    Коментиран от #5, #20

    10:53 20.01.2026

  • 2 Дориана

    30 3 Отговор
    До като Пеевски и Борисов не бъдат принудени да напуснат Парламента и политиката България не може да тръгне на горе,защото тези хора на носители и проводници на корупция, мафия, олигарси, рекети. Точно поради тази причина Румен Радев се принуди да напусне Президенството и да се включи в борбата срещу носителите на корупцията в България. Предателите Слави Трифонов ИТН и Зафиров БСП ОЛ си получават заслуженото.

    Коментиран от #24

    10:54 20.01.2026

  • 3 Красимир Петров

    23 1 Отговор
    Хайде пл,юва,чите давайте смело,заработете си жълтите стотинки.

    10:55 20.01.2026

  • 4 Дориана

    22 2 Отговор
    Голямото дебело его и жажда за власт на Борисов не му позволяват да види реалността. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов трябва да напуснат Парламента и политиката за да може България да се издигне нагоре. Тези хора са като катран в държавата.

    Коментиран от #9

    10:57 20.01.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Историята помни":

    Ето, Йотовски е прав. Почнаха.

    10:57 20.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    15 15 Отговор
    Дано Радев ни извади от Клуба на губещите Урсули.Стига толкова национални катастрофи!

    Коментиран от #15

    10:58 20.01.2026

  • 7 Измислените

    12 9 Отговор
    Демократи и бивши Седесари Опомнете се грешите като плашите българите с Русия това е да плашите кучето с пържоли и членове на бившето ДПС с Ердоган Оп

    10:59 20.01.2026

  • 8 Анонимен

    10 1 Отговор
    Ала-Бала-Портокала.

    11:01 20.01.2026

  • 9 И с тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    катран заляха цялата държава и българските граждани !

    11:03 20.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    8 19 Отговор
    Българина никога през цялото си съществуване не живеел по добре от сега ! Никога !
    Дори мързеливите съветски другари живеят по добре, но ги е яд и завиждат, че някои живеят доста по добре от тях.
    И това не се дължи на бойко, шиши или царчето, нито пък на резидента кРадев, това се дължи на членството ни в ЕС и НАТО, на правилата, които бяхме задължени да спазваме, на свободния пазар и свободното движение, на милиардите получени помощи .
    И накрая да напомня на неудачниците, които бленуват за диктаторските режими в БРИКС - там ние сме най-богати, там вие ще лазите в калта и ще се молите за трохи.

    Коментиран от #17, #19

    11:04 20.01.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦

    20 17 Отговор
    Радев не е нов играч политик авторе ! 9 години го гледаме тоя ветропоказател,,9 г лицемерие фалш и лъжи.Нито един референдум не е свикал за да може народа по нещо да си каже думата,даже отказваше инатливо да направи референдум за еврото и когато видя че 80% от народа го иска това в 12 без 5 с ясното съзнание че няма да мине референдума тръгна да го прави за да печели народната любов с визията да излезе на сцената и да обере всички гласове които са против статуквото - мафията! Радев се е доказал във времето като същата отре.пка като Борисов и Пеевски...просто подходите са му по различни....същия вълк лъжец наглец и същия крадец като тях който не му пука за народа.....Ако някой смята че Радев е новият месия значи той не вижда по далеч от носа си

    11:05 20.01.2026

  • 13 ще има някаква сглобка

    4 7 Отговор
    а 70 процента не ходят да гласуват защото ги лъготят . няма сега да юрнат . измама е . спекула . гласът . вота . а който отиде едни екипи - ядат и пият кафета . една организация . през това време от 8 до 20 ч обявяват как има един победител . после резултата след 3 дена . и той същия победител . после сигнали за измами , подмени , и съботиране . и накрая нищо . това се повтаря . не се показват и 2 лагера . гласували и негласували . статистиката лъготи и тя . ще видим . винаги има критика .

    11:06 20.01.2026

  • 14 ПЕЕФСКИ

    6 2 Отговор
    Оооох.
    ножът опря до гърлото ми. Предавам се.

    11:07 20.01.2026

  • 15 Реалист

    9 15 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.
    Вземи живота си в собствени ръце ! Не чакай на поредния спасител, прояви малко инициатива!

    Ето Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
    Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
    Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
    Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
    Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.

    11:08 20.01.2026

  • 16 провинциалист

    4 4 Отговор
    Криворазбраноцивилизованите изрази като "слонът в стаята" са като слон в стъкларски магазин.

    11:08 20.01.2026

  • 17 провинциалист

    14 5 Отговор

    До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":

    "Българина никога през цялото си съществуване не живеел по добре от сега ! Никога !" - българинът в чужбина, нали? Ония 2-3 милиона, дето демокрацията изгони. Защото тукашните ринем дъното във всички класации, освен тези по смъртност, отрицателен прираст и т.н.

    11:10 20.01.2026

  • 18 03455

    12 1 Отговор
    Президент на държава в ЕС да подаде оставка за да се бори с корупцията и олигарсите май досега не се е случвало. Това е срам за ЕС! Това е и сигнал за Щатите! Сега очаквам реакция отвън! Щатите май най-бързо ще се задействат и ще приберат парите от офшорки и банки на корумпираните политици. Сигурно имат всички доказателства за това. Да видим!

    11:12 20.01.2026

  • 19 БеГемот

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Никой не живее по добре сега смотльо....това че пазаруват нискокачествени стоки не значи че са по добре....значи че са загубили човешкият си облик и са се превърнали в пионки на система която убива човешкото усещане за смисъл .....приличат на хамстери които въртят колело все по бързо със същият смисъл и са хранени с остатъци от трапезата на господарите си...

    11:13 20.01.2026

  • 20 Чичо Дончо

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Историята помни":

    Колкото и да пишеш, вече не плащам на твоята организация.. Язък че си загуби времето.

    11:13 20.01.2026

  • 21 фичо

    5 3 Отговор
    "Изборната машина може да манипулира вота в определени граници, но не и ако до урните се изсипят още два милиона души."
    .....
    Прочетох дотам. Няма смисъл. Няма такива 2 милиона. Освен ако не можете да възкресявате хора..

    11:18 20.01.2026

  • 22 Лъжа, заблуди - и доверие?

    6 1 Отговор
    Как се пуска нов/стар играч в зверилника?
    Как се "печелят" избори?
    Как се ловят шарани на гола кукичка?
    Спасители по поръчка дебат подготвени зад всеки партиен/паричен проект.
    Не е нихилизъм, жива, неподправена реалност е!
    Не гледай попа какво прави, слушай го какво говори - удобно, нали? То и говоренето в тези фалшиви времена вече е фалшиво...

    11:19 20.01.2026

  • 23 03455

    3 0 Отговор
    Сега на изборите освен купените комисии трябва да има също толкова млади хора наблюдатели на целия процес. Млади хора които не искат да продадат бъдещето си на ГЕРБ и НН. Млади хора които не желаят да живеят в завладяна държава. Масово трябва да гласуваме за да победим модела Пеевски-Борисов. Зад тях стоят армия от калинки и полицаи, купени с последните увеличения на заплатите им. Но ние негласуващите сме повече и ако гласуваме ще ги победим! Стига сме били на последно място в ЕС!

    Коментиран от #33

    11:21 20.01.2026

  • 24 Да питам,

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Как kopyпционерът kРaдев ще се бори срещу корупцията??? Я помисли пак.

    11:23 20.01.2026

  • 25 Аз съм веган

    7 3 Отговор
    Трябва да си много зле да вярваш че мунчо ще бори корупцията. Най-много да подпише пак да подпише с боташ.

    11:24 20.01.2026

  • 26 03455

    4 5 Отговор
    Да гласуваме масово за Президента, да накараме троловете тук да умрат от глад!

    11:25 20.01.2026

  • 27 Димитров

    3 1 Отговор
    Браво,това е

    11:26 20.01.2026

  • 28 Ктр

    1 4 Отговор
    И какво, бе господин Йотовски
    Да гласуваме за НЕГО ли?

    11:27 20.01.2026

  • 29 Естествен подбор

    5 1 Отговор
    Американската фирма за спортни стоки Nike има девиз... just do it.....просто го направи....така,че просто гласувайте за Радев....няма какво да губите повече....всичко сте изгубили до сега.

    11:27 20.01.2026

  • 30 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЩЕ СТАНЕ НОРМАЛНА И ПРОСПЕРИРАЩА ДЪРЖАВА САМО ТОГАВА КОГАТО ДВАТА НЕРЕЗА ББ И ДП БЪДАТ НАТИКАНИ ПО ЗАТВОРИТЕ,А ШОРОШКАТА ЖЕНДЪРЯСАЛА ГНЯС ППДБ БЪДЕ ИЗРИТАНА ЗАВИНАГИ ОТ ПОЛИТИКАТА...

    11:28 20.01.2026

  • 31 Милчо Лаков

    3 3 Отговор
    И тоя ще свърши като царя...

    Коментиран от #36

    11:28 20.01.2026

  • 32 гост

    1 4 Отговор
    Радостно е, че вече нямаме резидент! Не, че уфтсътъ е по-добра ...
    А за заблутдените - когато дойде времето изберете Боташ!

    11:31 20.01.2026

  • 33 провинциалист

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "03455":

    "Масово трябва да гласуваме за да " - ами, гласувай масово, никой не те спира. Демокрация сме все пак.

    11:33 20.01.2026

  • 34 дядо Петър

    3 3 Отговор
    Емилчо, глей ся дедовото. Май нещо жестоко си се объркал. Няма президент в стая! Има президент мъжкар с топки! Щото да си въздушен ас и да правиш с МИГ-29 такива неща, които другите не могат, се иска кураж и топки.Радев е генерал, когото обичат и уважават, защото той не обяснява как да се направи дадената фигура, а показва.Тия приказки че Радев бил кабинетен играч може да ги разправяш у наше село, ама и там няма да ти повярват. Как мислиш Емилчо, какво ще стане на изборите? Ами аз ще ти кажа. Ще има отнесени от вихъра и то не как да е, а с абсолютно мнозинство. Тъй че си приготви кърпичка да си бършеш сълзите и се приготви да връщаш паричките дето са ти ги дали.

    11:36 20.01.2026

  • 35 Право

    0 1 Отговор
    С тези машини и аз ще стана президент

    11:39 20.01.2026

  • 36 По-рано

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Милчо Лаков":

    ще е.... по-рано.

    11:44 20.01.2026

  • 37 Факти

    1 0 Отговор
    Копейката Йотовски бленува за победа на Радев 😂 В България русофилите са 25-30% максимум и тия гласове Радев трябва да ги дели с Възраждане, БСП, МЕЧ и Величие. Дори и да изхвърли последните три от парламента, сметката не излиза. Радев в най-добрия случай ще се бори за второто място с ПП.

    11:58 20.01.2026