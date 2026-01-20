Президент в стаята

Слонът в стаята, който до вчера не забелязвахме, придоби плътност. Президентът, или вече експрезидентът, излезе на политическия тепих. Предполагам, решението е добре премислено, защото в този вид борби след загуба не се допуска реванш.
Най-важният въпрос е: какво може да направи един нов играч в една напълно покварена изборна машина? Няма нито време, нито ресурс (реална власт) за демонтаж. Сигурно ще се смени някое и друго зъбно колело, но машината ще продължи да служи на старите си господари.
От друга страна негласуващите, което не е тайна, са мнозинство. Но след вчера се създаде опасност да гласуват. При това концентрирано и в една посока, което ще бъде пагубно за създадената политическа сглобка, скрепена със седене по скутове, мазни турски кафета и лоша игра на „наши и ваши“. Изборната машина може да манипулира вота в определени граници, но не и ако до урните се изсипят още два милиона души. Може би затова беше този предварителен ПП-ДБ-НН скимтеж по електронното гласуване?
Следователно идва въпросът: Колко ще дадат на тази нова партия да спечели? Види се, няма как да не спечели, но с колко? Усещането ми е, че сметката ще бъде прецизна и точна и новата партия на Радев няма да може да направи нищо смислено с тази си победа. Ще бъде принуден да преговаря с доказани противни муцуни, които ще се разцепят да му поставят условия. При това тъпи условия. Неизпълними и обидни. Само притворете очи и ще го видите.
Но за да се стигне дотам, трябва да се свърши една голяма задача и тя вече е в ход. Нямате си представа как леви, десни, център, коалиции, управляващи и опозиция ще зареват в един глас с учудващо идентични послания. Това е с една простичка цел – да откажат максимално много хора да гласуват. Пригответе се да слушате за Боташ, Триморие, поредния нов спасител (вие нямате нужда от спасител! Я вижте колко добре я карате и без такъв?!), зелен чорап, ЦРУ, Москва (малко е парадоксално, ама кой да се замисля) и т.н. Тези работи ще се повтарят до втръсване. До подлудяване. Ще се повтарят толкова често, че ще престанат да носят смисъл. Медиите на хранилка ще ви грачат до втръсване. Ще повтарят едно и също като малко дете, което повтаря до полуда думата „хляб“, докато я превърне в шум. Някъде в този шум е заровена и надеждата евентуалните нови гласуващи да се изгубят или отвратят. Ако тези хора се елиминират, предизборната машина ще влезе в норма и ще може да ни предложи каквото ѝ е зададено. Радев печели. Браво. Но не може да управлява, отказва се и отича в канала. Плюс това, като бонус, може да отнесе и кошмара, който ни натресоха с потъващия кораб, наречен Еврозона. Като личен негов неуспех, разбира се.
Затова нови гласове на тази машина не са ѝ трябвали. Хората трябва да се докарат предварително до полуда. Да хвърлят чехъла по телевизора и да си кажат: „Отказвам се. И този е същият. Ето на! Казаха го по телевизора. И в интернет, и във вестника.“
Навсякъде!
Ще успеят ли? Предупредени сте и от вас ще зависи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Историята помни
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.
Коментиран от #5, #20
10:53 20.01.2026
2 Дориана
Коментиран от #24
10:54 20.01.2026
3 Красимир Петров
10:55 20.01.2026
4 Дориана
Коментиран от #9
10:57 20.01.2026
5 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "Историята помни":Ето, Йотовски е прав. Почнаха.
10:57 20.01.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #15
10:58 20.01.2026
7 Измислените
10:59 20.01.2026
8 Анонимен
11:01 20.01.2026
9 И с тоя
До коментар #4 от "Дориана":катран заляха цялата държава и българските граждани !
11:03 20.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Възpожденец 🇧🇬
Дори мързеливите съветски другари живеят по добре, но ги е яд и завиждат, че някои живеят доста по добре от тях.
И това не се дължи на бойко, шиши или царчето, нито пък на резидента кРадев, това се дължи на членството ни в ЕС и НАТО, на правилата, които бяхме задължени да спазваме, на свободния пазар и свободното движение, на милиардите получени помощи .
И накрая да напомня на неудачниците, които бленуват за диктаторските режими в БРИКС - там ние сме най-богати, там вие ще лазите в калта и ще се молите за трохи.
Коментиран от #17, #19
11:04 20.01.2026
12 Тракиец 🇺🇦
11:05 20.01.2026
13 ще има някаква сглобка
11:06 20.01.2026
14 ПЕЕФСКИ
ножът опря до гърлото ми. Предавам се.
11:07 20.01.2026
15 Реалист
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.
Вземи живота си в собствени ръце ! Не чакай на поредния спасител, прояви малко инициатива!
Ето Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.
11:08 20.01.2026
16 провинциалист
11:08 20.01.2026
17 провинциалист
До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":"Българина никога през цялото си съществуване не живеел по добре от сега ! Никога !" - българинът в чужбина, нали? Ония 2-3 милиона, дето демокрацията изгони. Защото тукашните ринем дъното във всички класации, освен тези по смъртност, отрицателен прираст и т.н.
11:10 20.01.2026
18 03455
11:12 20.01.2026
19 БеГемот
До коментар #11 от "Възpожденец 🇧🇬":Никой не живее по добре сега смотльо....това че пазаруват нискокачествени стоки не значи че са по добре....значи че са загубили човешкият си облик и са се превърнали в пионки на система която убива човешкото усещане за смисъл .....приличат на хамстери които въртят колело все по бързо със същият смисъл и са хранени с остатъци от трапезата на господарите си...
11:13 20.01.2026
20 Чичо Дончо
До коментар #1 от "Историята помни":Колкото и да пишеш, вече не плащам на твоята организация.. Язък че си загуби времето.
11:13 20.01.2026
21 фичо
.....
Прочетох дотам. Няма смисъл. Няма такива 2 милиона. Освен ако не можете да възкресявате хора..
11:18 20.01.2026
22 Лъжа, заблуди - и доверие?
Как се "печелят" избори?
Как се ловят шарани на гола кукичка?
Спасители по поръчка дебат подготвени зад всеки партиен/паричен проект.
Не е нихилизъм, жива, неподправена реалност е!
Не гледай попа какво прави, слушай го какво говори - удобно, нали? То и говоренето в тези фалшиви времена вече е фалшиво...
11:19 20.01.2026
23 03455
Коментиран от #33
11:21 20.01.2026
24 Да питам,
До коментар #2 от "Дориана":Как kopyпционерът kРaдев ще се бори срещу корупцията??? Я помисли пак.
11:23 20.01.2026
25 Аз съм веган
11:24 20.01.2026
26 03455
11:25 20.01.2026
27 Димитров
11:26 20.01.2026
28 Ктр
Да гласуваме за НЕГО ли?
11:27 20.01.2026
29 Естествен подбор
11:27 20.01.2026
30 стоян георгиев
11:28 20.01.2026
31 Милчо Лаков
Коментиран от #36
11:28 20.01.2026
32 гост
А за заблутдените - когато дойде времето изберете Боташ!
11:31 20.01.2026
33 провинциалист
До коментар #23 от "03455":"Масово трябва да гласуваме за да " - ами, гласувай масово, никой не те спира. Демокрация сме все пак.
11:33 20.01.2026
34 дядо Петър
11:36 20.01.2026
35 Право
11:39 20.01.2026
36 По-рано
До коментар #31 от "Милчо Лаков":ще е.... по-рано.
11:44 20.01.2026
37 Факти
11:58 20.01.2026